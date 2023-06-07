Küresel teknoloji devi Apple, The Verge tarafından bildirildiği üzere artırılmış gerçeklik (AR) kulaklık teknolojisi geliştirmeye odaklanan bir girişim olan Mira stratejik olarak satın aldı. Satın almanın mali ayrıntıları açıklanmasa da, Mira'nın hafif AR donanımı oluşturma konusundaki benzersiz uzmanlığı, Apple'ın AR teknolojisi vizyonuna ve yakın zamanda duyurulan Vision Pro kulaklığına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Los Angeles merkezli Mira 2016 yılında girişimci Ben Taft tarafından kuruldu ve o zamandan beri Universal Studios da dahil olmak üzere çeşitli müşteriler için AR kulaklıkları üretiyor. Girişimin cihazları, Universal Studios'un Nintendo World tema parklarındaki cazibe merkezlerinde kullanıldı. Satın almadan önce Mira, Blue Bear Capital, Happiness Ventures ve Sequoia gibi önemli firmalardan 17 milyon dolarlık etkileyici bir yatırım almayı başardı. Başlangıç, yenilikçi baş üstü ekran teknolojisini akıllı yazılım sistemleriyle birleştirerek AR uygulamaları, oyunlar ve deneyimler oluşturmaya odaklanmıştı.

Başlangıç aşamasında Mira, öncelikle tüketici uygulamalarına odaklanarak, hafif AR donanımını tüketiciler için AR alanına erişilebilir bir giriş noktası olarak tanıttı. Bununla birlikte, girişim daha sonra, muhtemelen pazar karlılığı nedeniyle odağını endüstriyel uygulamalara kaydırdı.

Mira satın alınması, Apple'ın ilk AR kulaklığı Vision Pro'yu piyasaya sürmesinin hemen ardından geliyor. Satın alma, Apple'ı AR pazarına daha da itiyor ve en son teknolojilerin benimsenmesinde lider konumunu güçlendiriyor. Mira'nın teknolojisinin ve uzmanlığının Apple'ın AR yol haritasına nasıl uyacağı belirsiz olsa da The Verge, Apple'ın eski ürün tasarımcısı Jony Ive'nin bir zamanlar Mira'nın danışmanı olduğunu ve şirketler arasında ilginç bir bağlantı eklediğini bildirdi.

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