Anthropic, une startup d'IA générative cofondée par des vétérans d'OpenAI, a réussi à lever 450 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série C. Ce tour de table a été mené par Spark Capital, avec la participation notable de géants de la technologie tels que Google, Salesforce (par l'intermédiaire de Salesforce Ventures) et Zoom (par l'intermédiaire de Zoom Ventures). Le soutien à l'investissement de ces acteurs clés souligne le potentiel des produits d'Anthropic basés sur l'IA à transformer positivement les entreprises et les consommateurs.

Bien qu'Anthropic n'ait pas révélé l'évaluation de l'entreprise à la suite de son tour de table de série C, des rapports de The Information au début du mois de mars suggéraient que l'entreprise cherchait à lever des fonds pour une évaluation supérieure à 4,1 milliards de dollars. Les chiffres réels pourraient se situer dans cette fourchette.

La technologie d'Anthropic s'appuie sur l'IA pour effectuer diverses tâches, notamment des applications de conversation et de traitement de texte. Le PDG Dario Amodei a déclaré : " Les systèmes que nous construisons sont conçus pour fournir des services d'IA fiables qui peuvent avoir un impact positif sur les entreprises et les consommateurs, aujourd'hui et à l'avenir. Anthropic a déjà établi des bases de clients dans de nombreux secteurs tels que les soins de santé, les ressources humaines et l'éducation.

Les récentes annonces de partenariat de Zoom et Google, visant à construire des produits d'IA centrés sur le client et mettant l'accent sur la fiabilité, la productivité et la sécurité, soulignent l'élan croissant d'Anthropic. Un autre facteur important est le recrutement récent par Spark Capital de Fraser Kelton, ancien chef de produit chez OpenAI, en tant qu'associé en capital-risque. Cette société de capital-risque recherche activement des startups d'IA en phase de démarrage, en particulier dans le domaine de l'IA générative.

Avec l'ajout des 350 millions de dollars provenant du dernier cycle de financement, le trésor de guerre total d'Anthropic s'élève à la somme impressionnante de 1,35 milliard de dollars. Cela place la startup en forte concurrence avec des entreprises financées par l'IA comme OpenAI, qui a levé plus de 11,3 milliards de dollars (d'après CrunchBase). Des concurrents comme Inflection AI, un développeur d'assistants personnels d'IA, a obtenu 225 millions de dollars, tandis qu'Adept, le rival d'Anthropic, a levé environ 415 millions de dollars.

Anthropic, lancée en 2021 par Dario Amodei, ancien vice-président de la recherche chez OpenAI, est désormais en concurrence avec son ancien employeur, ainsi qu'avec d'autres startups telles que Cohere et AI21 Labs. Toutes ces entreprises se concentrent sur le développement et la commercialisation de leurs systèmes d'IA générateurs de textes et d'images. Cependant, Anthropic vise encore plus haut, aspirant à créer des assistants IA de nouvelle génération qui s'intègrent de manière transparente dans diverses industries et tirent parti de la puissance de l'IA pour le progrès global de la société.

Alors que la demande de technologies d'IA avancées ne cesse de croître, les plateformes de développement d'applications sans code et à faible code telles que AppMaster jouent un rôle important en répondant aux besoins croissants des entreprises et des développeurs. Grâce à son approche globale du développement d'applications, qui comprend des applications dorsales, web et mobiles, AppMaster s'est positionné comme un acteur puissant dans ce domaine. Grâce à leur plateforme, les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données, concevoir des logiques d'entreprise et générer des applications évolutives, ce qui permet d'accélérer les processus de développement et de les rendre plus rentables.