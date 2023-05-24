أنثروبيك ، شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي شارك في تأسيسها قدامى المحاربين من شركة أوبن إيه آي ، نجحت في جمع 450 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة سي. قادت Spark Capital جولة التمويل ، بمشاركة ملحوظة من عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل Google و Salesforce (من خلال Salesforce Ventures) و Zoom (عبر Zoom Ventures). يؤكد الدعم الاستثماري من هؤلاء اللاعبين الرئيسيين على قدرة منتجات Anthropic التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول إيجابي في كل من الشركات والمستهلكين.

في حين أن Anthropic لم تكشف عن تقييم الشركة بعد جولة السلسلة C ، أشارت التقارير الواردة من The Information في أوائل مارس إلى أنهم كانوا يسعون إلى زيادة رأس المال بتقييم يتجاوز 4.1 مليار دولار. من المحتمل أن تقع الأرقام الفعلية ضمن هذا النطاق.

تستفيد تقنية Anthropic من الذكاء الاصطناعي لأداء مجموعة متنوعة من المهام ، بما في ذلك تطبيقات المحادثة ومعالجة النصوص. صرح الرئيس التنفيذي داريو أمودي ، بأن الأنظمة التي نبنيها يتم تصميمها لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي موثوقة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الشركات والمستهلكين الآن وفي المستقبل. لقد أنشأت Anthropic بالفعل قواعد عملاء عبر صناعات متعددة مثل الرعاية الصحية والموارد البشرية والتعليم.

إن إعلانات الشراكة الأخيرة من Zoom و Google ، والتي تهدف إلى بناء منتجات ذكاء اصطناعي تتمحور حول العملاء مع التركيز على الموثوقية والإنتاجية والسلامة ، تسلط الضوء بشكل أكبر على الزخم المتزايد لأنثروبيك. عامل مهم آخر هو تعيين Spark Capital مؤخرًا لـ Fraser Kelton ، الرئيس السابق للمنتجات في OpenAI ، كشريك في المشروع. تسعى شركة رأس المال الاستثماري بنشاط إلى البحث عن شركات ناشئة في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي ، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مع إضافة 350 مليون دولار من جولة التمويل الأخيرة ، يبلغ إجمالي صندوق حرب Anthropic مبلغًا مثيرًا للإعجاب 1.35 مليار دولار. يضع هذا الشركة الناشئة في منافسة قوية مع أفضل الشركات الممولة من الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI ، التي جمعت أكثر من 11.3 مليار دولار (وفقًا لـ CrunchBase). حصل المنافسون مثل Inflection AI ، وهو مطور مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي ، على 225 مليون دولار ، بينما جمع منافس Anthropic Adept حوالي 415 مليون دولار.

Anthropic ، الذي أطلقه داريو أمودي ، نائب الرئيس السابق للأبحاث في OpenAI ، في عام 2021 ، يتنافس الآن مع صاحب العمل السابق ، بالإضافة إلى شركات ناشئة أخرى مثل Cohere و AI21 Labs. تركز كل هذه الشركات على تطوير وتسويق أنظمة إنشاء النصوص وإنشاء الصور للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، فإن أنثروبيك تهدف إلى مستوى أعلى ، وتطمح إلى إنشاء مساعدين من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي يندمجون بسلاسة في مختلف الصناعات ويستفيدون من قوة الذكاء الاصطناعي من أجل التقدم المجتمعي الشامل.

مع استمرار تزايد الطلب على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة ، فإن منصات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة الكود مثل AppMaster تلعب دورًا مهمًا في تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات والمطورين. من خلال نهج AppMaster الشامل لتطوير التطبيقات ، والذي يتضمن الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، فقد وضعوا أنفسهم كلاعب قوي في هذا المجال. باستخدام نظامهم الأساسي ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بصريًا وتصميم منطق الأعمال وإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ، مما يسمح بعمليات تطوير أكثر سرعة وفعالية من حيث التكلفة.