Anthropic, una de las principales startups de IA generativa cofundada por veteranos de OpenAI, ha logrado recaudar 450 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C. La ronda de financiación fue liderada por Spark Capital, con una notable participación de grandes gigantes tecnológicos como Google, Salesforce (a través de Salesforce Ventures) y Zoom (a través de Zoom Ventures). El apoyo inversor de estos actores clave subraya el potencial de los productos de Anthropic basados en IA para transformar positivamente tanto a las empresas como a los consumidores.

Aunque Anthropic no ha revelado la valoración de la empresa tras su ronda de la Serie C, los informes de The Information de principios de marzo sugerían que pretendían obtener capital con una valoración superior a 4.100 millones de dólares. Es probable que las cifras reales se sitúen dentro de ese rango.

La tecnología de Anthropic aprovecha la inteligencia artificial para realizar diversas tareas, como aplicaciones conversacionales y de procesamiento de texto. Dario Amodei, CEO de la empresa, ha declarado: " Los sistemas que estamos construyendo están diseñados para ofrecer servicios de IA fiables que puedan tener un impacto positivo en las empresas y los consumidores ahora y en el futuro". Anthropic ya cuenta con clientes en varios sectores, como la sanidad, los recursos humanos y la educación.

Los recientes anuncios de asociación de Zoom y Google, destinados a crear productos de IA centrados en el cliente y centrados en la fiabilidad, la productividad y la seguridad, ponen aún más de relieve el creciente impulso de Anthropic. Otro factor significativo es la reciente contratación por Spark Capital de Fraser Kelton, antiguo jefe de producto de OpenAI, como socio de riesgo. La empresa de capital riesgo ha estado buscando activamente nuevas empresas de IA en fase inicial, especialmente en el ámbito de la IA generativa.

Con los 350 millones de dólares de la última ronda de financiación, Anthropic cuenta con un impresionante capital de 1.350 millones de dólares. Esto sitúa a la startup en fuerte competencia con las principales empresas financiadas con IA, como OpenAI, que ha recaudado más de 11.300 millones de dólares (según CrunchBase). Competidores como Inflection AI, un desarrollador de asistentes personales de IA, ha conseguido 225 millones de dólares, mientras que el rival de Anthropic, Adept, recaudó aproximadamente 415 millones de dólares.

Anthropic, lanzada en 2021 por Dario Amodei, ex vicepresidente de investigación de OpenAI, ahora compite con su antiguo empleador, así como con otras startups como Cohere y AI21 Labs. Todas estas empresas se centran en desarrollar y comercializar sus sistemas de IA para generar texto e imágenes. Sin embargo, Anthropic apunta aún más alto, ya que aspira a crear asistentes de IA de nueva generación que se integren a la perfección en diversos sectores y aprovechen el poder de la IA para el avance general de la sociedad.

