Anthropic, una startup leader nel settore dell'intelligenza artificiale generativa co-fondata da veterani di OpenAI, ha raccolto con successo 450 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C. Il round di finanziamento è stato guidato da Spark Capital, con la partecipazione di importanti colossi tecnologici come Google, Salesforce (attraverso Salesforce Ventures) e Zoom (attraverso Zoom Ventures). Il sostegno agli investimenti da parte di questi attori chiave sottolinea il potenziale dei prodotti AI di Anthropic di trasformare positivamente sia le aziende che i consumatori.

Anthropic non ha rivelato la valutazione dell'azienda dopo il round della Serie C, ma secondo quanto riportato da The Information all'inizio di marzo, l'azienda stava cercando di raccogliere capitali per una valutazione superiore a 4,1 miliardi di dollari. Le cifre effettive potrebbero rientrare in questa fascia.

La tecnologia di Anthropic sfrutta l'intelligenza artificiale per eseguire una serie di compiti, tra cui applicazioni di conversazione e di elaborazione del testo. L'amministratore delegato Dario Amodei ha dichiarato: " I sistemi che stiamo costruendo sono stati progettati per fornire servizi di IA affidabili che possono avere un impatto positivo sulle aziende e sui consumatori, ora e in futuro. Anthropic ha già acquisito clienti in diversi settori, come quello sanitario, delle risorse umane e dell'istruzione.

I recenti annunci di partnership da parte di Zoom e Google, finalizzati alla creazione di prodotti di IA incentrati sul cliente e incentrati su affidabilità, produttività e sicurezza, evidenziano ulteriormente il crescente slancio di Anthropic. Un altro fattore significativo è la recente assunzione di Fraser Kelton, ex responsabile dei prodotti di OpenAI, come venture partner da parte di Spark Capital. La società di venture capital ha cercato attivamente startup di IA in fase iniziale, soprattutto nello spazio dell'IA generativa.

Con l'aggiunta dei 350 milioni di dollari dell'ultimo round di finanziamento, la cassa totale di Anthropic ammonta a ben 1,35 miliardi di dollari. Questo mette la startup in forte competizione con le migliori aziende finanziate dall'AI come OpenAI, che ha raccolto oltre 11,3 miliardi di dollari (secondo CrunchBase). Concorrenti come Inflection AI, uno sviluppatore di assistenti personali di intelligenza artificiale, ha ottenuto 225 milioni di dollari, mentre la rivale di Anthropic, Adept, ha raccolto circa 415 milioni di dollari.

Anthropic, lanciata nel 2021 da Dario Amodei, ex vicepresidente della ricerca di OpenAI, è ora in concorrenza con il suo ex datore di lavoro, oltre che con altre startup come Cohere e AI21 Labs. Tutte queste aziende sono impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione dei loro sistemi di IA per la generazione di testi e immagini. Tuttavia, Anthropic punta ancora più in alto, aspirando a creare assistenti AI di nuova generazione che si integrino perfettamente in vari settori e sfruttino la potenza dell'AI per il progresso generale della società.

