Anthropic, wiodący startup zajmujący się generatywną sztuczną inteligencją, którego współzałożycielami są weterani z OpenAI, z powodzeniem pozyskał 450 milionów dolarów w rundzie finansowania serii C. Runda finansowania była prowadzona przez Spark Capital, przy znaczącym udziale głównych gigantów technologicznych, takich jak Google, Salesforce (poprzez Salesforce Ventures) i Zoom (poprzez Zoom Ventures). Wsparcie inwestycyjne ze strony tych kluczowych graczy podkreśla potencjał produktów Anthropic opartych na sztucznej inteligencji, które mogą pozytywnie zmienić zarówno firmy, jak i konsumentów.

Chociaż Anthropic nie ujawnił wyceny firmy po rundzie Serii C, raporty The Information z początku marca sugerowały, że starają się pozyskać kapitał o wartości przekraczającej 4,1 miliarda dolarów. Rzeczywiste dane mogą prawdopodobnie mieścić się w tym przedziale.

Technologia Anthropic wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykonywania różnych zadań, w tym aplikacji do konwersacji i przetwarzania tekstu. Dyrektor generalny Dario Amodei stwierdził: Systemy, które budujemy, są projektowane w celu zapewnienia niezawodnych usług AI, które mogą pozytywnie wpłynąć na firmy i konsumentów teraz i w przyszłości. Anthropic ma już ugruntowaną bazę klientów w wielu branżach, takich jak opieka zdrowotna, HR i edukacja.

Niedawne ogłoszenia o partnerstwie z Zoom i Google, mające na celu tworzenie produktów AI zorientowanych na klienta, z naciskiem na niezawodność, produktywność i bezpieczeństwo, dodatkowo podkreślają rosnącą dynamikę Anthropic. Kolejnym istotnym czynnikiem jest niedawne zatrudnienie przez Spark Capital Frasera Keltona, byłego szefa produktu w OpenAI, jako partnera venture. Firma venture capital aktywnie poszukuje startupów AI na wczesnym etapie rozwoju, zwłaszcza w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji.

Po dodaniu 350 milionów dolarów z najnowszej rundy finansowania, łączna skrzynia wojenna Anthropic wynosi imponujące 1,35 miliarda dolarów. Stawia to startup w silnej konkurencji z czołowymi firmami finansowanymi przez sztuczną inteligencję, takimi jak OpenAI, która zebrała ponad 11,3 miliarda dolarów (według CrunchBase). Konkurenci tacy jak Inflection AI, twórca osobistego asystenta AI, zabezpieczyli 225 milionów dolarów, podczas gdy rywal Anthropic, Adept, zebrał około 415 milionów dolarów.

Anthropic, uruchomiony w 2021 roku przez Dario Amodei, byłego wiceprezesa ds. badań w OpenAI, konkuruje obecnie ze swoim byłym pracodawcą, a także z innymi startupami, takimi jak Cohere i AI21 Labs. Wszystkie te firmy koncentrują się na opracowywaniu i komercjalizacji swoich systemów sztucznej inteligencji generujących tekst i obrazy. Jednak Anthropic celuje jeszcze wyżej, aspirując do stworzenia asystentów AI nowej generacji, którzy płynnie integrują się z różnymi branżami i wykorzystują moc sztucznej inteligencji do ogólnego rozwoju społecznego.

