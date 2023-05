Anthropic, uma startup líder em IA generativa co-fundada por veteranos da OpenAI, arrecadou com sucesso US $ 450 milhões em uma rodada de financiamento da Série C. A ronda de financiamento foi liderada pela Spark Capital, com a participação notável de grandes gigantes da tecnologia como a Google, a Salesforce (através da Salesforce Ventures) e a Zoom (através da Zoom Ventures). O apoio ao investimento por parte destes actores-chave sublinha o potencial dos produtos da Anthropic orientados para a IA para transformar positivamente tanto as empresas como os consumidores.

Embora a Anthropic não tenha revelado a avaliação da empresa após a ronda da Série C, os relatórios do The Information no início de Março sugeriram que estavam a tentar obter capital com uma avaliação superior a 4,1 mil milhões de dólares. Os números reais podem provavelmente cair dentro desse intervalo.

A tecnologia da Anthropic utiliza a IA para realizar uma variedade de tarefas, incluindo aplicações de conversação e processamento de texto. O CEO Dario Amodei declarou: " Os sistemas que estamos a construir estão a ser concebidos para fornecer serviços de IA fiáveis que podem ter um impacto positivo nas empresas e nos consumidores, agora e no futuro. A Anthropic já estabeleceu bases de clientes em vários sectores, como os cuidados de saúde, os RH e a educação.

Os recentes anúncios de parceria da Zoom e da Google, destinados a criar produtos de IA centrados no cliente, com ênfase na fiabilidade, produtividade e segurança, realçam ainda mais a dinâmica crescente da Anthropic. Outro factor significativo é o recente recrutamento pela Spark Capital de Fraser Kelton, antigo chefe de produto da OpenAI, como parceiro de risco. A empresa de capital de risco tem procurado activamente startups de IA em fase inicial, especialmente no espaço da IA generativa.

Com a adição dos $ 350 milhões da última rodada de financiamento, o baú de guerra total da Anthropic chega a impressionantes $ 1.35 bilhão. Isso coloca a startup em forte concorrência com as principais empresas financiadas por IA, como a OpenAI, que arrecadou mais de US $ 11.3 bilhões (de acordo com a CrunchBase). Concorrentes como Inflection AI, um desenvolvedor de assistente pessoal de IA, garantiu US $ 225 milhões, enquanto o rival da Anthropic, Adept, arrecadou aproximadamente US $ 415 milhões.

A Anthropic, lançada em 2021 por Dario Amodei, ex-vice-presidente de pesquisa da OpenAI, agora compete com seu antigo empregador, além de outras startups como Cohere e AI21 Labs. Todas estas empresas estão concentradas em desenvolver e comercializar os seus sistemas de IA geradores de texto e de imagem. No entanto, a Anthropic tem um objectivo ainda mais ambicioso, aspirando a criar assistentes de IA da próxima geração que se integrem perfeitamente em vários sectores e aproveitem o poder da IA para o avanço geral da sociedade.

