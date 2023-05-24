OpenAI gazileri tarafından ortaklaşa kurulan lider bir üretken yapay zeka girişimi olan Anthropic, bir C Serisi finansman turunda başarıyla 450 milyon dolar topladı. Finansman turuna Google, Salesforce (Salesforce Ventures aracılığıyla) ve Zoom (Zoom Ventures aracılığıyla) gibi büyük teknoloji devlerinin kayda değer katılımıyla Spark Capital öncülük etti. Bu kilit oyuncuların yatırım desteği, Anthropic'in yapay zeka odaklı ürünlerinin hem işletmeleri hem de tüketicileri olumlu yönde dönüştürme potansiyelinin altını çiziyor.

Anthropic, C Serisi turlarının ardından şirket değerlemesini açıklamasa da, The Information'ın Mart ayı başlarındaki raporları, 4,1 milyar doları aşan bir değerlemeyle sermaye artırmaya çalıştıklarını ileri sürdü. Gerçek rakamlar muhtemelen bu aralıkta olabilir.

Anthropic'in teknolojisi, konuşma ve metin işleme uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli görevleri gerçekleştirmek için yapay zekadan yararlanır. CEO Dario Amodei, "İnşa ettiğimiz sistemler, işletmeleri ve tüketicileri şimdi ve gelecekte olumlu yönde etkileyebilecek güvenilir yapay zeka hizmetleri sağlamak üzere tasarlanıyor. Anthropic, sağlık, İK ve eğitim gibi birçok sektörde şimdiden müşteri tabanları oluşturmuştur.

Güvenilirlik, üretkenlik ve güvenliğe vurgu yapan müşteri merkezli yapay zeka ürünleri oluşturmayı amaçlayan Zoom ve Google yakın tarihli ortaklık duyuruları, Anthropic'in artan ivmesini daha da vurguluyor. Bir diğer önemli faktör de, Spark Capital'in kısa süre önce OpenAI eski ürün başkanı Fraser Kelton'u bir girişim ortağı olarak işe almasıdır. Risk sermayesi şirketi, özellikle üretken AI alanında erken aşamadaki AI girişimlerini aktif olarak arıyor.

En son finansman turundan 350 milyon $'ın eklenmesiyle, Anthropic'in toplam savaş sandığı etkileyici bir şekilde 1.35 milyar $'a ulaşıyor. Bu, girişimi, 11.3 milyar doları aşan (CrunchBase'e göre) OpenAI gibi AI tarafından finanse edilen en iyi şirketlerle güçlü bir rekabete sokar. Kişisel bir yapay zeka yardımcısı geliştiricisi olan Inflection AI gibi rakipler 225 milyon dolar kazanırken, Anthropic'in rakibi Adept yaklaşık 415 milyon dolar topladı.

OpenAI eski araştırma başkan yardımcısı Dario Amodei tarafından 2021'de başlatılan Anthropic, şimdi eski işvereninin yanı sıra Cohere ve AI21 Labs gibi diğer girişimlerle rekabet ediyor. Bu şirketlerin tümü, metin üreten ve görüntü üreten AI sistemlerini geliştirmeye ve ticarileştirmeye odaklanmıştır. Yine de Anthropic, çeşitli sektörlere sorunsuz bir şekilde entegre olan ve genel toplumsal ilerleme için yapay zekanın gücünden yararlanan yeni nesil yapay zeka asistanları yaratmayı arzulayarak daha da yükseği hedefliyor.

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