Anthropic, ведущий стартап в области генеративного ИИ, соучредителями которого являются ветераны OpenAI, успешно привлек 450 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования серии C. Инициатором раунда финансирования выступил фонд Spark Capital, в котором приняли участие такие крупные технологические гиганты, как Google, Salesforce (через Salesforce Ventures) и Zoom (через Zoom Ventures). Инвестиционная поддержка со стороны этих ключевых игроков подчеркивает потенциал продуктов Anthropic, основанных на искусственном интеллекте, для позитивного преобразования как бизнеса, так и потребителей.

Хотя Anthropic не раскрыла оценку компании после раунда серии С, в начале марта издание The Information сообщило, что компания стремится привлечь капитал на сумму, превышающую 4,1 миллиарда долларов. Фактические цифры могут оказаться в этом диапазоне.

Технология Anthropic использует искусственный интеллект для выполнения различных задач, включая разговорные приложения и обработку текста. Генеральный директор Дарио Амодеи заявил: " Системы, которые мы создаем, предназначены для предоставления надежных услуг ИИ, которые могут положительно повлиять на бизнес и потребителей сейчас и в будущем. Компания Anthropic уже создала клиентскую базу в различных отраслях, таких как здравоохранение, управление персоналом и образование.

Недавние объявления о партнерстве с Zoom и Google, направленные на создание ориентированных на клиента продуктов ИИ с акцентом на надежность, производительность и безопасность, еще больше подчеркивают растущий импульс Anthropic. Еще одним важным фактором является недавнее привлечение компанией Spark Capital Фрейзера Келтона, бывшего руководителя отдела продуктов в OpenAI, в качестве венчурного партнера. Эта венчурная компания активно ищет стартапы ИИ на ранних стадиях, особенно в области генеративного ИИ.

С учетом 350 миллионов долларов, полученных в ходе последнего раунда финансирования, общий объем средств, привлеченных Anthropic, составляет внушительные 1,35 миллиарда долларов. Это ставит стартап в сильную конкуренцию с такими ведущими компаниями, финансирующими ИИ, как OpenAI, которая привлекла более 11,3 млрд долларов (по данным CrunchBase). Такие конкуренты, как Inflection AI, разработчик персонального ИИ-ассистента, получил 225 миллионов долларов, а конкурент Anthropic компания Adept собрала около 415 миллионов долларов.

Anthropic, запущенная в 2021 году Дарио Амодеи, бывшим вице-президентом по исследованиям в OpenAI, теперь конкурирует со своим бывшим работодателем, а также с другими стартапами, такими как Cohere и AI21 Labs. Все эти компании сосредоточены на разработке и коммерциализации своих систем ИИ, генерирующих тексты и изображения. Однако Anthropic ставит перед собой еще более высокие цели, стремясь создать ИИ-помощников нового поколения, которые будут легко интегрироваться в различные отрасли промышленности и использовать возможности ИИ для общего развития общества.

Поскольку спрос на передовые технологии ИИ продолжает расти, no-code и low-code платформы для разработки приложений, такие как AppMaster , играют важную роль в удовлетворении растущих потребностей предприятий и разработчиков. Благодаря комплексному подходу AppMaster к разработке приложений, который включает в себя бэкенд, веб- и мобильные приложения, компания позиционирует себя как мощного игрока в этом пространстве. С помощью их платформы пользователи могут визуально создавать модели данных, проектировать бизнес-логику и генерировать масштабируемые приложения, что позволяет ускорить и удешевить процесс разработки.