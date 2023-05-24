由OpenAI的资深人士共同创立的领先的生成性人工智能初创公司Anthropic在C轮融资中成功筹集了4.5亿美元。本轮融资由Spark Capital牵头，谷歌、Salesforce（通过Salesforce Ventures）和Zoom（通过Zoom Ventures）等主要科技巨头也参与其中。来自这些关键参与者的投资支持强调了Anthropic的人工智能驱动的产品在积极改变企业和消费者方面的潜力。

虽然Anthropic没有透露其C轮融资后的公司估值，但3月初来自The Information的报道显示，他们正在寻求以超过41亿美元的估值筹集资金。实际数字可能会在这个范围内。

Anthropic的技术利用人工智能来执行各种任务，包括对话和文本处理应用。首席执行官达里奥-阿莫代表示，我们正在构建的系统被设计为提供可靠的人工智能服务，可以对现在和未来的企业和消费者产生积极的影响。Anthropic已经在医疗保健、人力资源和教育等多个行业建立了客户基础。

最近，Zoom和Google ，旨在建立以客户为中心的人工智能产品，强调可靠性、生产力和安全性，进一步突出了Anthropic的增长势头。另一个重要因素是Spark Capital最近招聘了OpenAI的前产品主管Fraser Kelton为风险投资合伙人。这家风险投资公司一直在积极寻找早期人工智能初创企业，特别是在生成性人工智能领域。

加上最新一轮融资的3.5亿美元，Anthropic的总战绩达到了惊人的13.5亿美元。这使这家初创公司与OpenAI等顶级人工智能投资公司形成了强有力的竞争，后者已经筹集了超过113亿美元（根据CrunchBase）。像个人人工智能助理开发商Inflection AI这样的竞争者已经获得了2.25亿美元，而Anthropic的竞争对手Adept则筹集了大约4.15亿美元。

Anthropic由OpenAI前研究副总裁达里奥-阿莫代（Dario Amodei）在2021年推出，现在与他的前雇主，以及其他创业公司如Cohere和AI21实验室竞争。所有这些公司都专注于开发和商业化其文本生成和图像生成的人工智能系统。然而，Anthropic的目标更高了，它希望创造下一代人工智能助手，将其无缝整合到各个行业，并利用人工智能的力量促进社会的整体进步。

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