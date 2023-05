Anthropic, ein führendes generatives KI-Startup, das von Veteranen von OpenAI mitbegründet wurde, hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde erfolgreich 450 Millionen US-Dollar eingeworben. Die Finanzierungsrunde wurde von Spark Capital angeführt, mit namhafter Beteiligung von großen Tech-Giganten wie Google, Salesforce (über Salesforce Ventures) und Zoom (über Zoom Ventures). Die Investitionsunterstützung durch diese wichtigen Akteure unterstreicht das Potenzial der KI-gesteuerten Produkte von Anthropic, sowohl Unternehmen als auch Verbraucher positiv zu verändern.

Zwar hat Anthropic die Unternehmensbewertung nach der Series-C-Runde noch nicht bekannt gegeben, doch Berichten von The Information zufolge strebte das Unternehmen Anfang März eine Kapitalbeschaffung mit einer Bewertung von über 4,1 Milliarden US-Dollar an. Die tatsächlichen Zahlen dürften innerhalb dieser Spanne liegen.

Die Technologie von Anthropic nutzt KI, um eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen, darunter Konversations- und Textverarbeitungsanwendungen. CEO Dario Amodei erklärte: " Die Systeme, die wir entwickeln, sind so konzipiert, dass sie zuverlässige KI-Dienste bereitstellen, die sich jetzt und in Zukunft positiv auf Unternehmen und Verbraucher auswirken können. Anthropic hat bereits einen Kundenstamm in verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Personalwesen und dem Bildungswesen aufgebaut.

Jüngste Partnerschaftsankündigungen von Zoom und Google, die darauf abzielen, kundenorientierte KI-Produkte mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Produktivität und Sicherheit zu entwickeln, unterstreichen die wachsende Dynamik von Anthropic. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die kürzliche Einstellung von Fraser Kelton, dem ehemaligen Produktleiter von OpenAI, als Risikopartner durch Spark Capital. Das Risikokapitalunternehmen hat aktiv nach KI-Startups im Frühstadium gesucht, insbesondere im Bereich der generativen KI.

Mit den 350 Millionen Dollar aus der jüngsten Finanzierungsrunde beläuft sich die gesamte Kriegskasse von Anthropic auf beeindruckende 1,35 Milliarden Dollar. Damit steht das Startup in starker Konkurrenz zu Top-KI-finanzierten Unternehmen wie OpenAI, das laut CrunchBase über 11,3 Milliarden Dollar aufgebracht hat. Konkurrenten wie Inflection AI, ein Entwickler von persönlichen KI-Assistenten, hat 225 Millionen Dollar erhalten, während Anthropics Konkurrent Adept rund 415 Millionen Dollar einnahm.

Anthropic wurde 2021 von Dario Amodei, dem ehemaligen Vizepräsidenten für Forschung bei OpenAI, gegründet und konkurriert nun mit seinem ehemaligen Arbeitgeber sowie mit anderen Start-ups wie Cohere und AI21 Labs. Alle diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung ihrer text- und bildgenerierenden KI-Systeme. Anthropic hat sich jedoch noch höhere Ziele gesteckt: Es will KI-Assistenten der nächsten Generation entwickeln, die sich nahtlos in verschiedene Branchen integrieren lassen und die Leistung der KI für den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt nutzbar machen.

