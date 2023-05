Anthropic, een toonaangevende generatieve AI-startup die mede is opgericht door veteranen van OpenAI, heeft met succes 450 miljoen dollar opgehaald in een Serie C-financieringsronde. De financieringsronde werd geleid door Spark Capital, met opmerkelijke deelname van grote techgiganten als Google, Salesforce (via Salesforce Ventures) en Zoom (via Zoom Ventures). De investeringssteun van deze belangrijke spelers onderstreept het potentieel van Anthropic's AI-gedreven producten om zowel bedrijven als consumenten positief te transformeren.

Hoewel Anthropic de waardering van het bedrijf na hun Serie C-ronde niet heeft bekendgemaakt, suggereerden rapporten van The Information begin maart dat ze kapitaal wilden ophalen tegen een waardering van meer dan 4,1 miljard dollar. De werkelijke cijfers vallen waarschijnlijk binnen dat bereik.

Anthropic's technologie maakt gebruik van AI om een verscheidenheid aan taken uit te voeren, waaronder conversatie- en tekstverwerkingstoepassingen. CEO Dario Amodei verklaarde: " De systemen die we bouwen zijn ontworpen om betrouwbare AI-diensten te leveren die bedrijven en consumenten nu en in de toekomst positief kunnen beïnvloeden. Anthropic heeft al een klantenbestand opgebouwd in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, HR en onderwijs.

Recente samenwerkingsaankondigingen van Zoom en Google, gericht op het bouwen van klantgerichte AI-producten met de nadruk op betrouwbaarheid, productiviteit en veiligheid, benadrukken het groeiende momentum van Anthropic. Een andere belangrijke factor is de recente aanwerving door Spark Capital van Fraser Kelton, voormalig producthoofd bij OpenAI, als risicopartner. Het durfkapitaalbedrijf is actief op zoek naar beginnende AI-startups, vooral in de generatieve AI-ruimte.

Met de toevoeging van de 350 miljoen dollar van de laatste financieringsronde bedraagt de totale oorlogskas van Anthropic een indrukwekkende 1,35 miljard dollar. Dit plaatst de startup in sterke concurrentie met top AI-gefinancierde bedrijven zoals OpenAI, dat meer dan $11,3 miljard heeft opgehaald (volgens CrunchBase). Concurrenten als Inflection AI, een ontwikkelaar van persoonlijke AI-assistenten, heeft 225 miljoen dollar binnengehaald, terwijl Anthropic's rivaal Adept ongeveer 415 miljoen dollar heeft opgehaald.

Anthropic, in 2021 gelanceerd door Dario Amodei, voormalig VP van onderzoek bij OpenAI, concurreert nu met zijn voormalige werkgever, evenals met andere startups zoals Cohere en AI21 Labs. Al deze bedrijven zijn gericht op het ontwikkelen en commercialiseren van hun tekst- en beeldgenererende AI-systemen. Anthropic mikt echter nog hoger en streeft naar een volgende generatie AI-assistenten die naadloos integreren in verschillende industrieën en de kracht van AI inzetten voor algemene maatschappelijke vooruitgang.

