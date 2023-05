Photoshop s'apprête à bénéficier d'une amélioration de l'IA générative, Adobe introduisant dans l'application une série de fonctions basées sur la technologie Firefly. Ces nouveaux ajouts permettront aux utilisateurs d'étendre les images au-delà de leurs limites à l'aide d'arrière-plans générés par Firefly, d'incorporer des objets via l'IA générative et de tirer parti d'une nouvelle fonction de remplissage génératif qui offre une plus grande précision que l'ancienne fonction de remplissage sensible au contenu. Dans un premier temps, ces fonctionnalités seront exclusives à la version bêta de Photoshop, mais certaines seront également accessibles aux utilisateurs de la version bêta de Firefly sur le web. À ce jour, les utilisateurs de Firefly ont généré plus de 100 millions d'images.

Cette intégration permet aux utilisateurs de Photoshop d'utiliser des invites textuelles en langage naturel pour décrire le type d'image ou d'objet qu'ils souhaitent que Firefly crée. Comme c'est souvent le cas avec les outils d'IA générative, les résultats peuvent parfois être imprévisibles. Par défaut, Adobe fournit trois variantes pour chaque invite ; cependant, contrairement à l'application web Firefly, il n'existe actuellement aucune option permettant d'itérer sur l'une d'entre elles afin de visualiser des variantes similaires d'un résultat choisi.

En exécutant ce processus, Photoshop envoie des parties d'une image spécifique à Firefly, plutôt que l'image entière. Adobe étudie également des options impliquant l'image complète. Le résultat est ensuite intégré dans une nouvelle couche.

L'expertise de Firefly, en particulier pour les paysages, peut être attribuée à sa formation sur des images commercialement sûres et des photos disponibles sur Adobe Stock. Cependant, comme la plupart des générateurs d'images, l'outil d'IA a du mal à traiter le texte. Garantir des résultats sûrs était une autre priorité pour Adobe, qui y est parvenu en combinant des techniques spécifiques d'ingénierie rapide avec un filtre pour certains termes jugés dangereux. Selon Maria Yap, vice-présidente de l'imagerie numérique chez Adobe, Adobe envisage également de mettre en œuvre une mesure de sécurité supplémentaire pour les cas où le comportement de l'IA pourrait devenir imprévisible.

L'introduction de capacités d'IA générative dans Photoshop illustre la valeur et le potentiel croissants de l'IA dans le secteur de la conception. En combinant les outils d'Adobe avec des fonctions d'IA telles que Firefly, les concepteurs et les développeurs peuvent améliorer considérablement leurs flux de travail et leur productivité.