O Photoshop está pronto para uma melhoria da IA generativa, uma vez que a Adobe introduz uma série de funcionalidades baseadas no Firefly na aplicação. Estas novas adições permitirão aos utilizadores expandir as imagens para além das suas fronteiras utilizando fundos gerados pelo Firefly, incorporar objectos através de IA generativa e tirar partido de uma nova funcionalidade de preenchimento generativo que oferece uma maior precisão do que o anterior preenchimento sensível ao conteúdo. Inicialmente, estas funcionalidades serão exclusivas da versão beta do Photoshop, mas algumas estarão também acessíveis aos utilizadores da versão beta do Firefly na Web. Até à data, os utilizadores do Firefly já geraram mais de 100 milhões de imagens.

Essa integração permite que os usuários do Photoshop utilizem comandos de texto em linguagem natural para descrever o tipo de imagem ou objeto que desejam que o Firefly crie. Como é comum em todas as ferramentas de IA generativa, os resultados podem, por vezes, ser imprevisíveis. Por padrão, a Adobe fornecerá três variações para cada solicitação; no entanto, ao contrário do aplicativo da Web do Firefly, não há atualmente nenhuma opção para iterar em uma delas para ver variações semelhantes de um resultado escolhido.

Ao executar esse processo, o Photoshop envia partes de uma imagem específica para o Firefly, em vez da imagem inteira. A Adobe também está a explorar opções que envolvem a imagem completa. O resultado é então integrado numa nova camada.

A experiência do Firefly, particularmente com paisagens, pode ser atribuída ao seu treinamento em imagens comercialmente seguras e fotos disponíveis no Adobe Stock. No entanto, tal como a maioria dos geradores de imagens generativas, a ferramenta de IA tem dificuldades com o texto. Garantir resultados seguros foi outra prioridade para a Adobe, que o conseguiu através da combinação de técnicas específicas de engenharia rápida com um filtro para determinados termos considerados inseguros. A Adobe está também a considerar a implementação de uma medida de segurança adicional para circunstâncias em que o comportamento da IA possa tornar-se imprevisível, de acordo com Maria Yap, Vice-Presidente de Digital Imaging da Adobe.

A introdução de capacidades de IA generativa no Photoshop demonstra o valor e o potencial crescentes da IA no sector do design. Ao combinar as ferramentas da Adobe com funcionalidades de IA como o Firefly, os designers e os programadores podem melhorar significativamente os seus fluxos de trabalho e a sua produtividade. Plataformas como a AppMaster.io começaram a oferecer poderosas ferramentas no-code para os utilizadores criarem facilmente aplicações backend, web e móveis. Ao integrar tecnologias orientadas para a IA no software de design, os programadores têm mais oportunidades de criar aplicações e designs inovadores e inovadores.