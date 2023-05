Photoshop is klaar voor een generatieve AI-verbetering nu Adobe een reeks op Firefly gebaseerde functies aan de toepassing toevoegt. Met deze nieuwe toevoegingen kunnen gebruikers afbeeldingen buiten hun grenzen uitbreiden met Firefly-gegenereerde achtergronden, objecten opnemen via generatieve AI en gebruikmaken van een nieuwe generatieve vulfunctie die een grotere nauwkeurigheid biedt dan de eerdere content-aware vulling. In eerste instantie zullen deze functies exclusief zijn voor de bètaversie van Photoshop, terwijl sommige ook toegankelijk zullen zijn voor Firefly-bètagebruikers op het web. Tot nu toe hebben Firefly-gebruikers meer dan 100 miljoen afbeeldingen gegenereerd.

Dankzij deze integratie kunnen Photoshop-gebruikers tekst in natuurlijke taal gebruiken om het type afbeelding of object te beschrijven dat ze door Firefly willen laten maken. Zoals gebruikelijk met alle generatieve AI tools, kunnen de resultaten soms onvoorspelbaar zijn. Standaard levert Adobe drie variaties voor elke prompt; maar in tegenstelling tot de Firefly web app is er momenteel geen optie om op een van deze variaties te itereren om vergelijkbare variaties van een gekozen resultaat te bekijken.

Bij het uitvoeren van dit proces stuurt Photoshop delen van een specifieke afbeelding naar Firefly, in plaats van de hele afbeelding. Adobe onderzoekt ook mogelijkheden voor het volledige beeld. Het resultaat wordt dan geïntegreerd in een nieuwe laag.

De expertise van Firefly, vooral met landschappen, kan worden toegeschreven aan zijn training op commercieel veilige beelden en foto's die beschikbaar zijn op Adobe Stock. Maar zoals de meeste generatieve beeldgeneratoren heeft de AI-tool moeite met tekst. Het garanderen van veilige resultaten was een andere prioriteit voor Adobe, die dit heeft bereikt door specifieke prompt engineering-technieken te combineren met een filter voor bepaalde onveilig geachte termen. Adobe overweegt ook een extra veiligheidsmaatregel voor omstandigheden waarin het gedrag van de AI onvoorspelbaar kan worden, aldus Maria Yap, Vice President Digital Imaging bij Adobe.

