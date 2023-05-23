Adobe, uygulamaya bir dizi Firefly tabanlı özellik eklediğinden Photoshop, üretken bir AI geliştirmesi için hazırlanıyor. Bu yeni eklemeler, kullanıcıların Firefly tarafından oluşturulan arka planları kullanarak görüntüleri sınırlarının ötesine genişletmesine, üretken yapay zeka aracılığıyla nesneleri dahil etmesine ve önceki içeriğe duyarlı dolgudan daha fazla doğruluk sunan yeni bir üretken dolgu özelliğinden yararlanmasına olanak tanıyacak. Başlangıçta, bu özellikler Photoshop'un beta sürümüne özel olacak, bazılarına web üzerinden Firefly beta kullanıcıları da erişebilecek. Şu an itibariyle, Firefly kullanıcıları 100 milyondan fazla görüntü oluşturdu.

Bu entegrasyon, Photoshop kullanıcılarının, Firefly'ın oluşturmasını istedikleri görüntü veya nesne türünü açıklarken doğal dildeki metin istemlerini kullanmalarına olanak tanır. Tüm üretici yapay zeka araçlarında olduğu gibi, sonuçlar bazen tahmin edilemez olabilir. Adobe, varsayılan olarak her bilgi istemi için üç varyasyon sağlayacaktır; ancak, Firefly web uygulamasının aksine, şu anda seçilen bir sonucun benzer varyasyonlarını görüntülemek için bunlardan birini yineleme seçeneği yoktur.

Bu işlemi yürütürken Photoshop, belirli bir görüntünün tümünü değil, bazı kısımlarını Firefly'a gönderir. Adobe ayrıca tam görüntüyü içeren seçenekleri de araştırmaktadır. Sonuç daha sonra yeni bir katmana entegre edilir.

Firefly'ın özellikle manzara konusundaki uzmanlığı, Adobe Stock'ta bulunan ticari olarak güvenli görüntüler ve fotoğraflar konusundaki eğitimine bağlanabilir. Ancak, çoğu üretici görüntü oluşturucu gibi, AI aracı da metinle mücadele ediyor. Güvenli sonuçların sağlanması Adobe için bir başka öncelikti ve bunu belirli hızlı mühendislik tekniklerini güvenli olmayan belirli terimler için bir filtreyle birleştirerek başardı. Adobe Dijital Görüntüleme Başkan Yardımcısı Maria Yap'a göre Adobe, yapay zekanın davranışının öngörülemez hale gelebileceği durumlar için ek bir güvenlik önlemi uygulamayı da düşünüyor.

Üretken yapay zeka yeteneklerinin Photoshop'a dahil edilmesi, tasarım endüstrisinde yapay zekanın artan değerini ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Tasarımcılar ve geliştiriciler, Adobe'nin araçlarını Firefly gibi yapay zeka özellikleriyle birleştirerek iş akışlarını ve üretkenliklerini önemli ölçüde artırabilir. AppMaster.io gibi platformlar, kullanıcıların kolaylıkla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaları için güçlü no-code araçlar sunmaya başladı. Geliştiriciler, AI destekli teknolojileri tasarım yazılımına entegre ederek çığır açan, yenilikçi uygulamalar ve tasarımlar oluşturma fırsatlarını artırdı.