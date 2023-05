Photoshop jest gotowy na ulepszenie generatywnej sztucznej inteligencji, ponieważ Adobe wprowadza do aplikacji szereg funkcji opartych na Firefly. Te nowe dodatki umożliwią użytkownikom rozszerzanie obrazów poza ich granice za pomocą tła generowanego przez Firefly, włączanie obiektów za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie nowej funkcji wypełniania generatywnego, która oferuje większą dokładność niż wcześniejsze wypełnienie uwzględniające zawartość. Początkowo funkcje te będą dostępne wyłącznie w wersji beta programu Photoshop, a niektóre z nich będą również dostępne dla użytkowników wersji beta Firefly w Internecie. Do tej pory użytkownicy Firefly wygenerowali ponad 100 milionów obrazów.

Integracja ta pozwala użytkownikom Photoshopa na stosowanie podpowiedzi tekstowych w języku naturalnym w celu opisania typu obrazu lub obiektu, który ma zostać utworzony przez Firefly. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, wyniki mogą być czasami nieprzewidywalne. Domyślnie Adobe dostarczy trzy warianty dla każdego podpowiedzi; jednak w przeciwieństwie do aplikacji internetowej Firefly, obecnie nie ma opcji iteracji jednego z nich, aby wyświetlić podobne warianty wybranego wyniku.

Podczas wykonywania tego procesu Photoshop wysyła fragmenty określonego obrazu do Firefly, a nie cały obraz. Adobe bada również opcje obejmujące cały obraz. Wynik jest następnie integrowany z nową warstwą.

Doświadczenie Firefly, szczególnie w przypadku krajobrazów, można przypisać szkoleniu na bezpiecznych komercyjnie obrazach i zdjęciach dostępnych w Adobe Stock. Jednak, podobnie jak większość generatywnych generatorów obrazu, narzędzie AI zmaga się z tekstem. Zapewnienie bezpiecznych wyników było kolejnym priorytetem dla Adobe, które osiągnęło to poprzez połączenie określonych technik inżynierii podpowiedzi z filtrem dla niektórych terminów uznanych za niebezpieczne. Według Marii Yap, wiceprezes ds. obrazowania cyfrowego w Adobe, Adobe rozważa również wdrożenie dodatkowego środka bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy zachowanie sztucznej inteligencji może stać się nieprzewidywalne.

Wprowadzenie możliwości generatywnej sztucznej inteligencji do Photoshopa pokazuje rosnącą wartość i potencjał sztucznej inteligencji w branży projektowej. Łącząc narzędzia Adobe z funkcjami sztucznej inteligencji, takimi jak Firefly, projektanci i programiści mogą znacznie poprawić swoje przepływy pracy i produktywność. Platformy takie jak AppMaster.io zaczęły oferować potężne narzędzia no-code dla użytkowników do łatwego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki integracji technologii opartych na sztucznej inteligencji z oprogramowaniem do projektowania, deweloperzy mają większe możliwości tworzenia przełomowych, innowacyjnych aplikacji i projektów.