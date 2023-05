Photoshop đã sẵn sàng cho một cải tiến AI tổng quát khi Adobe giới thiệu một loạt các tính năng dựa trên Firefly cho ứng dụng. Những bổ sung mới này sẽ cho phép người dùng mở rộng hình ảnh ra ngoài biên giới của họ bằng cách sử dụng nền do Firefly tạo, kết hợp các đối tượng thông qua AI tổng quát và tận dụng tính năng điền tổng thể mới mang lại độ chính xác cao hơn so với tính năng điền nhận biết nội dung trước đó. Ban đầu, các tính năng này sẽ dành riêng cho phiên bản beta của Photoshop, trong khi một số tính năng khác cũng sẽ có thể truy cập được đối với người dùng Firefly beta trên web. Tính đến thời điểm hiện tại, người dùng Firefly đã tạo ra hơn 100 triệu hình ảnh.

Sự tích hợp này cho phép người dùng Photoshop sử dụng lời nhắc văn bản bằng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả loại hình ảnh hoặc đối tượng mà họ muốn Firefly tạo. Như thường thấy với tất cả các công cụ AI tổng quát, kết quả đôi khi có thể không đoán trước được. Theo mặc định, Adobe sẽ cung cấp ba biến thể cho mỗi lời nhắc; tuy nhiên, không giống như ứng dụng web Firefly, hiện tại không có tùy chọn nào để lặp lại một trong những ứng dụng này để xem các biến thể tương tự của kết quả đã chọn.

Khi thực hiện quy trình này, Photoshop sẽ gửi các phần của một hình ảnh cụ thể tới Firefly, thay vì toàn bộ hình ảnh. Adobe cũng đang khám phá các tùy chọn liên quan đến hình ảnh đầy đủ. Kết quả sau đó được tích hợp vào một lớp mới.

Chuyên môn của Firefly, đặc biệt là với phong cảnh, có thể là do họ đã được đào tạo về hình ảnh và hình ảnh an toàn về mặt thương mại có sẵn trên Adobe Stock. Tuy nhiên, giống như hầu hết các trình tạo hình ảnh tổng quát, công cụ AI gặp khó khăn với văn bản. Đảm bảo kết quả an toàn là một ưu tiên khác của Adobe, Adobe đã hoàn thành điều này bằng cách kết hợp các kỹ thuật kỹ thuật nhanh cụ thể với bộ lọc cho một số cụm từ được coi là không an toàn. Adobe cũng đang xem xét triển khai một biện pháp an toàn bổ sung cho các trường hợp khi hành vi của AI có thể trở nên khó đoán, theo Maria Yap, Phó Chủ tịch phụ trách Hình ảnh Kỹ thuật số của Adobe.

Việc đưa các khả năng AI tổng quát vào Photoshop cho thấy giá trị và tiềm năng ngày càng tăng của AI trong ngành thiết kế. Bằng cách kết hợp các công cụ của Adobe với các tính năng AI như Firefly, các nhà thiết kế và nhà phát triển có thể cải thiện đáng kể quy trình làm việc và năng suất của họ. Các nền tảng như AppMaster.io đã bắt đầu cung cấp các công cụ no-code mạnh mẽ để người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách dễ dàng. Bằng cách tích hợp các công nghệ do AI điều khiển vào phần mềm thiết kế, các nhà phát triển đã tăng cơ hội tạo ra các ứng dụng và thiết kế đột phá, sáng tạo.