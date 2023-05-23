Photoshop ожидает усовершенствование генеративного искусственного интеллекта, поскольку Adobe представляет в приложении ряд функций на основе Firefly. Эти новые дополнения позволят пользователям расширить изображения за их пределы с помощью генерируемых Firefly фонов, включить объекты с помощью генеративного ИИ, а также использовать новую функцию генеративной заливки, которая обеспечивает большую точность, чем предыдущая заливка с учетом содержания. Первоначально эти функции будут доступны только в бета-версии Photoshop, но некоторые из них также будут доступны пользователям бета-версии Firefly в Интернете. На данный момент пользователи Firefly создали более 100 миллионов изображений.

Эта интеграция позволяет пользователям Photoshop использовать текстовые подсказки на естественном языке для описания типа изображения или объекта, который они хотят, чтобы Firefly создал. Как обычно бывает со всеми инструментами генеративного искусственного интеллекта, результат иногда может быть непредсказуемым. По умолчанию Adobe предоставляет три варианта для каждой подсказки, однако, в отличие от веб-приложения Firefly, в настоящее время нет возможности повторить один из них, чтобы просмотреть похожие варианты выбранного результата.

При выполнении этого процесса Photoshop отправляет в Firefly части конкретного изображения, а не все изображение целиком. Adobe также изучает возможность использования полного изображения. Затем результат интегрируется в новый слой.

Опыт работы Firefly, особенно с пейзажами, может быть обусловлен тем, что он обучался на безопасных для коммерческого использования изображениях и фотографиях, доступных на Adobe Stock. Однако, как и большинство генеративных генераторов изображений, инструмент искусственного интеллекта испытывает трудности с текстом. Обеспечение безопасности результатов было еще одним приоритетом для Adobe, которая добилась этого, сочетая специальные методы оперативного проектирования с фильтром для определенных терминов, считающихся небезопасными. По словам Марии Яп, вице-президента отдела цифровых изображений Adobe, Adobe также рассматривает возможность внедрения дополнительной меры безопасности для случаев, когда поведение ИИ может стать непредсказуемым.

Внедрение возможностей генеративного ИИ в Photoshop демонстрирует растущую ценность и потенциал ИИ в индустрии дизайна. Объединив инструменты Adobe с такими функциями ИИ, как Firefly, дизайнеры и разработчики могут значительно улучшить свои рабочие процессы и повысить производительность. Такие платформы, как AppMaster.io, начали предлагать пользователям мощные инструменты no-code, позволяющие с легкостью создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения. Интегрируя технологии, основанные на ИИ, в программное обеспечение для проектирования, разработчики получают больше возможностей для создания революционных, инновационных приложений и дизайна.