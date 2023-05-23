يستعد Photoshop لتحسين الذكاء الاصطناعي التوليفي حيث تقدم Adobe مجموعة من الميزات المستندة إلى Firefly للتطبيق. ستمكّن هذه الإضافات الجديدة المستخدمين من توسيع الصور خارج حدودهم باستخدام الخلفيات التي تم إنشاؤها بواسطة Firefly ، ودمج الكائنات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي ، والاستفادة من ميزة التعبئة التوليدية الجديدة التي توفر دقة أكبر من التعبئة السابقة للمحتوى. في البداية ، ستكون هذه الميزات حصرية للإصدار التجريبي من Photoshop ، بينما سيكون بعضها متاحًا أيضًا لمستخدمي Firefly beta على الويب. حتى الآن ، أنتج مستخدمو Firefly أكثر من 100 مليون صورة.

يتيح هذا التكامل لمستخدمي Photoshop استخدام مطالبات نصية بلغة طبيعية في وصف نوع الصورة أو الكائن الذي يريدون من Firefly إنشاؤه. كما هو شائع مع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، قد تكون النتائج في بعض الأحيان غير متوقعة. بشكل افتراضي ، ستوفر Adobe ثلاثة أشكال مختلفة لكل مطالبة ؛ ومع ذلك ، على عكس تطبيق الويب Firefly ، لا يوجد حاليًا خيار للتكرار على أحد هذه التطبيقات لعرض أشكال متشابهة من النتيجة المختارة.

أثناء تنفيذ هذه العملية ، يرسل Photoshop أجزاء من صورة معينة إلى Firefly ، بدلاً من الصورة بأكملها. تستكشف Adobe أيضًا الخيارات التي تتضمن الصورة الكاملة. ثم يتم دمج النتيجة في طبقة جديدة.

يمكن أن تُعزى خبرة Firefly ، لا سيما فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية ، إلى تدريبها على الصور والصور الآمنة تجاريًا المتوفرة على Adobe Stock. ومع ذلك ، مثل معظم برامج إنشاء الصور ، تكافح أداة الذكاء الاصطناعي مع النص. كان ضمان النتائج الآمنة أولوية أخرى لشركة Adobe ، التي أنجزت ذلك من خلال الجمع بين تقنيات هندسية سريعة محددة مع مرشح لشروط معينة تعتبر غير آمنة. تدرس Adobe أيضًا تنفيذ إجراء أمان إضافي للظروف التي قد يصبح فيها سلوك الذكاء الاصطناعي غير متوقع ، وفقًا لماريا ياب ، نائب رئيس التصوير الرقمي في Adobe.

يُظهر إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في Photoshop القيمة المتزايدة وإمكانات الذكاء الاصطناعي في صناعة التصميم. من خلال الجمع بين أدوات Adobe وميزات AI مثل Firefly ، يمكن للمصممين والمطورين تحسين سير العمل والإنتاجية بشكل كبير. بدأت الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io في تقديم أدوات قوية no-code للمستخدمين لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. من خلال دمج التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في برامج التصميم ، زادت فرص المطورين لإنشاء تطبيقات وتصميمات رائدة ومبتكرة.