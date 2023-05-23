随着Adobe在应用程序中引入一系列基于萤火虫的功能，Photoshop正准备进行生成性人工智能的增强。这些新增加的功能将使用户能够使用萤火虫生成的背景将图像扩展到边界之外，通过生成性人工智能将物体纳入其中，并利用新的生成性填充功能，该功能比早期的内容感知填充具有更大的准确性。最初，这些功能将是Photoshop测试版独有的，而一些功能也将在网络上供Firefly测试版用户使用。截至目前，萤火虫用户已经生成了超过1亿张图片。

这种整合允许Photoshop用户采用自然语言文本提示，描述他们希望Firefly创建的图像或物体的类型。正如所有生成性人工智能工具所共有的那样，其结果有时是不可预测的。默认情况下，Adobe将为每个提示提供三种变化；然而，与Firefly网络应用不同的是，目前没有选项可以对其中一个进行迭代，以查看所选结果的类似变化。

在执行这一过程中，Photoshop将特定图像的部分内容发送到Firefly，而不是整个图像。Adobe也在探索涉及整个图像的选项。然后，结果被整合到一个新的图层。

萤火虫的专长，特别是在风景方面，可以归功于它在商业上安全的图像和Adobe股票上提供的照片的培训。然而，像大多数生成性图像生成器一样，该人工智能工具在处理文本时很吃力。确保安全的结果是Adobe的另一个优先事项，它通过将特定的提示工程技术与被认为不安全的某些术语的过滤器相结合来实现这一点。据Adobe公司数字影像部副总裁Maria Yap说，Adobe公司还考虑在人工智能的行为可能变得不可预测的情况下，实施额外的安全措施。

在Photoshop中引入生成性人工智能功能，展示了人工智能在设计行业日益增长的价值和潜力。通过将Adobe的工具与萤火虫等人工智能功能相结合，设计师和开发人员可以大大改善他们的工作流程和生产力。像AppMaster.io这样的平台已经开始为用户提供强大的no-code 工具，以轻松创建后台、网络和移动应用程序。通过将人工智能驱动的技术整合到设计软件中，开发人员有更多的机会来创造突破性的创新应用和设计。