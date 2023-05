Photoshop steht kurz vor einer generativen KI-Erweiterung, denn Adobe führt eine Reihe von Firefly-basierten Funktionen in die Anwendung ein. Diese neuen Ergänzungen ermöglichen es Anwendern, Bilder mit Hilfe von Firefly-generierten Hintergründen über ihre Grenzen hinaus zu erweitern, Objekte über generative KI einzubinden und eine neue generative Füllfunktion zu nutzen, die eine höhere Genauigkeit als die frühere inhaltsbezogene Füllung bietet. Diese Funktionen werden zunächst ausschließlich in der Beta-Version von Photoshop zur Verfügung stehen, während einige auch für Firefly-Beta-Nutzer im Web zugänglich sein werden. Bislang haben Firefly-Benutzer über 100 Millionen Bilder erstellt.

Diese Integration ermöglicht es Photoshop-Benutzern, Textaufforderungen in natürlicher Sprache zu verwenden, um die Art von Bild oder Objekt zu beschreiben, die Firefly erstellen soll. Wie bei allen generativen KI-Werkzeugen üblich, können die Ergebnisse manchmal unvorhersehbar sein. Standardmäßig stellt Adobe drei Varianten für jede Eingabeaufforderung zur Verfügung. Anders als in der Firefly-Webanwendung gibt es jedoch derzeit keine Möglichkeit, eine dieser Varianten zu iterieren, um ähnliche Variationen eines ausgewählten Ergebnisses anzuzeigen.

Beim Ausführen dieses Prozesses sendet Photoshop Teile eines bestimmten Bildes an Firefly, nicht das gesamte Bild. Adobe prüft auch Optionen, die das gesamte Bild einbeziehen. Das Ergebnis wird dann in eine neue Ebene integriert.

Die Kompetenz von Firefly, vor allem bei Landschaften, ist auf das Training mit kommerziell unbedenklichen Bildern und Fotos aus Adobe Stock zurückzuführen. Wie die meisten generativen Bildgeneratoren hat das KI-Tool jedoch Schwierigkeiten mit Text. Die Gewährleistung sicherer Ergebnisse war eine weitere Priorität für Adobe, die durch die Kombination spezieller Prompt-Engineering-Techniken mit einem Filter für bestimmte als unsicher geltende Begriffe erreicht wurde. Laut Maria Yap, Vice President of Digital Imaging bei Adobe, erwägt Adobe außerdem die Implementierung einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass das Verhalten der KI unvorhersehbar wird.

Die Einführung generativer KI-Funktionen in Photoshop verdeutlicht den wachsenden Wert und das Potenzial von KI in der Designbranche. Durch die Kombination von Adobes Werkzeugen mit KI-Funktionen wie Firefly können Designer und Entwickler ihre Arbeitsabläufe und Produktivität deutlich verbessern. Plattformen wie AppMaster.io haben begonnen, leistungsstarke no-code Werkzeuge anzubieten, mit denen Nutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen mühelos erstellen können. Durch die Integration von KI-gesteuerten Technologien in Design-Software haben Entwickler mehr Möglichkeiten, bahnbrechende, innovative Anwendungen und Designs zu erstellen.