Adobe a annoncé la sortie de son générateur d'images Firefly pour les utilisateurs en entreprise, leur permettant de personnaliser le modèle avec leurs actifs de marque. L'application de conception Adobe Express, anciennement connue sous le nom d'Adobe Spark, sera également disponible pour les utilisateurs en entreprise, avec un accès intégré à Firefly.

David Wadhwani, président de Digital Media Business chez Adobe, a souligné l'importance de l'efficacité interne face à la montée en flèche de la demande de contenu. Il estime que Firefly, associé à la puissance d'Express et de Creative Cloud, permettra à des utilisateurs de différents niveaux de compétences de transformer rapidement leurs idées en contenu et de produire des créations exceptionnelles.

Le lancement de Firefly pour les entreprises suit de près sa récente intégration dans Photoshop, où il a été utilisé plus de 150 millions de fois. À l'instar de ses concurrents, Adobe intègre rapidement de nouvelles fonctionnalités dans son portefeuille de produits.

L'un des principaux avantages de Firefly est sa capacité à générer des images commercialement sûres. En entraînant le modèle à l'aide d'images provenant du marché de l'imagerie de stock d'Adobe et en les combinant avec du contenu sous licence ouverte et du domaine public, l'entreprise évite les problèmes potentiels liés aux droits d'auteur. Bien que cela limite la gamme d'images que Firefly peut produire, sa sécurité commerciale est prioritaire dans un contexte d'entreprise. Adobe s'engage à respecter cette règle et à indemniser les entreprises qui utilisent les images générées par Firefly.

Firefly est désormais disponible dans l'application web autonome, Adobe Express et Creative Cloud.

Outre les mises à jour liées à Firefly, Adobe a également dévoilé plusieurs autres services basés sur l'IA générative dans le cadre de sa plateforme Sensei GenAI. Axé sur les modèles centrés sur le texte et les données, Sensei GenAI exploite plusieurs grands modèles de langage, tels qu'OpenAI via Microsoft Azure et le modèle FLAN-T5 incubé par Google.

Un cas d'utilisation notable est l'intégration d'un générateur de textes marketing basé sur l'IA générative (actuellement en version bêta) dans Adobe Experience Manager et Adobe Journey Optimizer. Les marques peuvent ainsi éditer, reformuler et résumer des textes marketing tout en choisissant le ton qu'elles souhaitent employer. Les marques peuvent également adapter le modèle à leurs données afin de garantir un contenu généré automatiquement et conforme à la marque. Cela pourrait potentiellement révolutionner la génération de contenu marketing et de référencement.

Les utilisateurs de Customer Journey Analytics peuvent désormais utiliser des requêtes en langage naturel pour analyser leurs données, tandis que le service peut également sous-titrer automatiquement les diagrammes et les graphiques. Un nouvel outil de chat permettra aux marques d'interagir avec les prospects en ligne, de répondre aux questions relatives aux produits et d'aider les équipes de vente avec des réponses personnalisées et des interactions résumées, le tout dans Marketo Engage.

Adobe collabore déjà avec des centaines de marques, dont Mattel, IBM et Dentsu, pour faciliter l'adoption de ces outils alimentés par l'IA. En continuant d'adopter les plateformes no-code comme AppMaster et les offres d'Adobe, les entreprises seront en mesure de rationaliser les processus de génération de contenu et de marketing, ce qui favorisera leur croissance et leur réussite.