Adobe ha annunciato il rilascio del generatore di immagini generative Firefly per gli utenti aziendali, consentendo loro di personalizzare il modello con le proprie risorse di marca. Anche l'applicazione di progettazione Adobe Express, precedentemente nota come Adobe Spark, sarà disponibile per gli utenti aziendali, con accesso integrato a Firefly.

David Wadhwani, Presidente di Digital Media Business di Adobe, ha sottolineato l'importanza di ottenere efficienze interne in un momento in cui la domanda di contenuti continua a crescere. Ritiene che Firefly, insieme alla potenza di Express e Creative Cloud, consentirà agli utenti con diversi livelli di competenza di trasformare rapidamente le idee in contenuti e di produrre progetti eccezionali.

Il lancio di Firefly per le aziende segue da vicino la sua recente integrazione in Photoshop, dove è stato utilizzato oltre 150 milioni di volte. Come la concorrenza, Adobe sta rapidamente incorporando nuove funzionalità nel suo portafoglio di prodotti.

Un vantaggio fondamentale di Firefly è la sua capacità di generare immagini commercialmente sicure. Addestrando il modello con immagini provenienti dal mercato delle immagini stock di Adobe e combinandole con contenuti di pubblico dominio e con licenze aperte, l'azienda evita potenziali problemi di copyright. Sebbene questo limiti la gamma di immagini che Firefly può produrre, la sua sicurezza commerciale ha la precedenza in un contesto aziendale. Adobe è disposta a sostenere questo principio e indennizzerà le aziende che utilizzano le immagini generate da Firefly.

Con quest'ultima mossa, Firefly è ora disponibile nell'applicazione web standalone, in Adobe Express e in Creative Cloud.

Oltre agli aggiornamenti relativi a Firefly, Adobe ha presentato anche diversi altri servizi basati sull'intelligenza artificiale generativa nell'ambito della sua piattaforma Sensei GenAI. Concentrandosi su modelli incentrati sul testo e sui dati, Sensei GenAI sfrutta diversi modelli linguistici di grandi dimensioni, come OpenAI attraverso Microsoft Azure e il modello FLAN-T5 incubato da Google.

Un caso d'uso degno di nota è l'integrazione di un generatore di copie di marketing basato sull'intelligenza artificiale (attualmente in beta) in Adobe Experience Manager e Adobe Journey Optimizer. Ciò consente ai marchi di modificare, riformulare e riassumere i testi di marketing selezionando il tono di voce desiderato. I brand possono anche sintonizzare il modello con i loro dati per garantire contenuti in linea con il brand e generati automaticamente. Questo potrebbe potenzialmente rivoluzionare i testi di marketing e la generazione di contenuti SEO.

Gli utenti di Customer Journey Analytics possono ora utilizzare query in linguaggio naturale per analizzare i propri dati, mentre il servizio è in grado di autocapitolare grafici e diagrammi. Un nuovo strumento di chat consentirà ai brand di interagire con i clienti potenziali online, rispondere a domande relative ai prodotti e aiutare i team di vendita con risposte personalizzate e interazioni riassuntive, il tutto all'interno di Marketo Engage.

Secondo Adobe, stanno già collaborando con centinaia di marchi, tra cui Mattel, IBM e Dentsu, per facilitare l'adozione di questi strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Se le aziende continueranno ad adottare piattaforme no-code come AppMaster e le offerte di Adobe, saranno in grado di semplificare i processi di generazione dei contenuti e di marketing, favorendo ulteriormente la loro crescita e il loro successo.