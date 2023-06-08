أعلنت شركة Adobe عن إطلاق منشئ الصور التوليدية Firefly لمستخدمي المؤسسات ، مما يسمح لهم بتخصيص النموذج بأصولهم ذات العلامات التجارية. سيكون تطبيق تصميم Adobe Express ، المعروف سابقًا باسم Adobe Spark ، متاحًا أيضًا لمستخدمي المؤسسات ، مع وصول متكامل إلى Firefly.

أكد David Wadhwani ، رئيس Digital Media Business في Adobe ، على أهمية دفع الكفاءات الداخلية مع استمرار ارتفاع طلبات المحتوى. وهو يعتقد أن Firefly ، جنبًا إلى جنب مع قوة Express و Creative Cloud ، ستمكن المستخدمين بمستويات مهارة متفاوتة من تحويل الأفكار إلى محتوى بسرعة وإنتاج تصميمات استثنائية.

يأتي إطلاق Firefly للمؤسسات عن كثب بعد اندماجها مؤخرًا في Photoshop ، حيث تم استخدامه أكثر من 150 مليون مرة. تمامًا مثل منافستها ، تدمج Adobe بسرعة إمكانات أحدث عبر مجموعة منتجاتها.

الميزة الرئيسية لـ Firefly هي قدرتها على إنشاء صور آمنة تجاريًا. من خلال تدريب النموذج باستخدام الصور من سوق صور مخزون Adobe ودمجها مع محتوى المجال العام والمرخص بشكل علني ، تتجنب الشركة مشكلات حقوق النشر المحتملة. في حين أن هذا يحد من نطاق الصور التي يمكن أن تنتجها Firefly ، فإن سلامتها التجارية لها الأسبقية في سياق المؤسسة. Adobe على استعداد للوقوف إلى جانب هذا وستقوم بتعويض الشركات التي تستخدم الصور التي تم إنشاؤها بواسطة Firefly.

مع هذه الخطوة الأخيرة ، أصبح Firefly متاحًا الآن في تطبيق الويب المستقل و Adobe Express و Creative Cloud.

إلى جانب التحديثات المتعلقة بـ Firefly ، كشفت Adobe أيضًا عن العديد من الخدمات التوليدية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن نظامها الأساسي Sensei GenAI. تركز Sensei GenAI على النماذج التي تركز على النصوص والبيانات ، وتستفيد من نماذج لغات كبيرة متعددة ، مثل OpenAI من خلال Microsoft Azure ونموذج FLAN-T5 المحتضن من Google.

إحدى حالات الاستخدام الملحوظة هي تكامل مولد نسخة تسويقية قائم على الذكاء الاصطناعي (حاليًا في مرحلة تجريبية) في Adobe Experience Manager و Adobe Journey Optimizer. يتيح ذلك للعلامات التجارية تعديل النسخة التسويقية وإعادة صياغتها وتلخيصها أثناء تحديد نغمة الصوت المطلوبة. يمكن للعلامات التجارية أيضًا ضبط النموذج ببياناتها لضمان المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على العلامة التجارية. يمكن أن يحدث هذا ثورة في النسخ التسويقية وتوليد محتوى تحسين محركات البحث.

يمكن لمستخدمي تحليلات رحلة العملاء الآن استخدام استعلامات اللغة الطبيعية لتحليل بياناتهم ، في حين يمكن للخدمة أيضًا استخدام مخططات توضيحية ورسوم بيانية تلقائية. ستمكّن أداة الدردشة الجديدة العلامات التجارية من التفاعل مع العملاء المحتملين عبر الإنترنت ، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمنتج ، ومساعدة فرق المبيعات بالردود المخصصة والتفاعلات الملخصة ، كل ذلك داخل Marketo Engage.

وفقًا لشركة Adobe ، فإنهم يتعاونون بالفعل مع مئات العلامات التجارية ، بما في ذلك Mattel و IBM و Dentsu ، لتسهيل اعتماد هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. مع استمرار الشركات في تبني الأنظمة الأساسية no-code مثل عروض AppMaster و Adobe ، ستتمكن من تبسيط عمليات إنشاء المحتوى والتسويق ، مما يؤدي إلى زيادة نموها ونجاحها.