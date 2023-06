A Adobe anunciou o lançamento do seu gerador de imagens generativas Firefly para utilizadores empresariais, permitindo-lhes personalizar o modelo com os seus activos de marca. A aplicação de design Adobe Express, anteriormente conhecida como Adobe Spark, também estará disponível para utilizadores empresariais, com acesso integrado ao Firefly.

David Wadhwani, Presidente da Digital Media Business da Adobe, enfatizou a importância de impulsionar a eficiência interna à medida que as exigências de conteúdo continuam a aumentar. Ele acredita que o Firefly, juntamente com o poder do Express e da Creative Cloud, permitirá que utilizadores com diferentes níveis de competências transformem ideias em conteúdo rapidamente e produzam designs excepcionais.

O lançamento do Firefly para empresas segue de perto a sua recente integração no Photoshop, onde já foi utilizado mais de 150 milhões de vezes. Tal como a concorrência, a Adobe está a incorporar rapidamente novas capacidades na sua carteira de produtos.

Uma das principais vantagens do Firefly é a sua capacidade de gerar imagens comercialmente seguras. Ao treinar o modelo utilizando imagens do mercado de imagens de stock da Adobe e combinando-as com conteúdo de licença aberta e de domínio público, a empresa evita potenciais problemas de direitos de autor. Embora isto limite a gama de imagens que o Firefly pode produzir, a sua segurança comercial tem precedência num contexto empresarial. A Adobe está disposta a defender esta posição e indemnizará as empresas que utilizem imagens geradas pelo Firefly.

Com esta última medida, o Firefly está agora disponível na aplicação Web autónoma, no Adobe Express e na Creative Cloud.

Além das atualizações relacionadas ao Firefly, a Adobe também revelou vários outros serviços geradores de IA sob sua plataforma Sensei GenAI. Com foco em modelos centrados em texto e dados, o Sensei GenAI aproveita vários modelos de linguagem grandes, como o OpenAI por meio do Microsoft Azure e o modelo FLAN-T5 incubado pelo Google.

Um caso de utilização notável é a integração de um gerador de textos de marketing baseado em IA generativa (actualmente em versão beta) no Adobe Experience Manager e no Adobe Journey Optimizer. Isso permite que as marcas editem, reformulem e resumam o texto de marketing enquanto selecionam o tom de voz desejado. As marcas também podem ajustar o modelo com seus dados para garantir que o conteúdo seja gerado automaticamente e de acordo com a marca. Isto pode potencialmente revolucionar o texto de marketing e a geração de conteúdo SEO.

Os utilizadores do Customer Journey Analytics podem agora utilizar consultas em linguagem natural para analisar os seus dados, enquanto o serviço pode também legendar automaticamente tabelas e gráficos. Uma nova ferramenta de chat permitirá às marcas interagir com potenciais clientes online, responder a questões relacionadas com produtos e ajudar as equipas de vendas com respostas personalizadas e interacções resumidas, tudo dentro do Marketo Engage.

De acordo com a Adobe, a empresa já está a colaborar com centenas de marcas, incluindo a Mattel, a IBM e a Dentsu, para facilitar a adopção destas ferramentas baseadas em IA. À medida que as empresas continuam a adotar no-code plataformas como o AppMaster e as ofertas da Adobe, elas poderão otimizar a geração de conteúdo e os processos de marketing, impulsionando ainda mais seu crescimento e sucesso.