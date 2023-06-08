Компания Adobe объявила о выпуске генератора изображений Firefly для корпоративных пользователей, позволяющего им настраивать модель с помощью своих фирменных активов. Приложение для дизайна Adobe Express, ранее известное как Adobe Spark, также будет доступно корпоративным пользователям с интегрированным доступом к Firefly.

Дэвид Вадхвани, президент подразделения Digital Media Business компании Adobe, подчеркнул важность повышения внутренней эффективности в условиях растущего спроса на контент. Он считает, что Firefly, наряду с возможностями Express и Creative Cloud, позволит пользователям с разным уровнем квалификации быстро превращать идеи в контент и создавать исключительные проекты.

Запуск Firefly для предприятий следует за его недавней интеграцией в Photoshop, где он был использован более 150 миллионов раз. Как и конкуренты, Adobe быстро внедряет новые возможности в свой портфель продуктов.

Ключевым преимуществом Firefly является способность генерировать коммерчески безопасные изображения. Обучая модель с помощью изображений из стоковых магазинов Adobe и комбинируя их с контентом, находящимся в открытом доступе, компания избегает потенциальных проблем с авторским правом. Хотя это ограничивает диапазон изображений, которые может создавать Firefly, коммерческая безопасность имеет приоритет в контексте предприятия. Adobe готова поддержать эту идею и возместить ущерб предприятиям, которые используют изображения, созданные Firefly.

Благодаря этому последнему шагу Firefly теперь доступен в отдельном веб-приложении, Adobe Express и Creative Cloud.

Помимо обновлений, связанных с Firefly, Adobe также представила несколько других генеративных сервисов на базе ИИ в рамках своей платформы Sensei GenAI. Ориентированный на модели, ориентированные на текст и данные, Sensei GenAI использует несколько крупных языковых моделей, таких как OpenAI через Microsoft Azure и модель FLAN-T5, разработанную Google.

Одним из ярких примеров использования является интеграция генератора маркетинговых копий на основе ИИ (в настоящее время бета-версия) в Adobe Experience Manager и Adobe Journey Optimizer. Это позволяет брендам редактировать, перефразировать и резюмировать маркетинговую копию, выбирая при этом желаемый тон голоса. Бренды также могут настраивать модель на основе своих данных, чтобы обеспечить соответствие бренду автоматически генерируемого контента. Потенциально это может произвести революцию в создании маркетинговых копий и SEO-контента.

Пользователи Customer Journey Analytics теперь могут использовать запросы на естественном языке для анализа своих данных, а сервис также может автоматически сопровождать графики и диаграммы. Новый инструмент чата позволит брендам взаимодействовать с потенциальными покупателями в режиме онлайн, отвечать на вопросы, связанные с продуктами, и помогать отделам продаж с помощью пользовательских ответов и обобщенных взаимодействий, и все это в рамках Marketo Engage.

По словам представителей Adobe, они уже сотрудничают с сотнями брендов, включая Mattel, IBM и Dentsu, чтобы облегчить внедрение этих инструментов на базе ИИ. Поскольку предприятия продолжают внедрять платформы no-code, такие как AppMaster и предложения Adobe, они смогут оптимизировать процессы создания контента и маркетинга, что будет способствовать их росту и успеху.