Adobe đã công bố việc phát hành trình tạo hình ảnh tổng quát Firefly cho người dùng doanh nghiệp, cho phép họ tùy chỉnh mô hình bằng nội dung thương hiệu của họ. Ứng dụng thiết kế Adobe Express, trước đây gọi là Adobe Spark, cũng sẽ có sẵn cho người dùng doanh nghiệp, với quyền truy cập tích hợp vào Firefly.

David Wadhwani, Chủ tịch Kinh doanh Truyền thông Kỹ thuật số tại Adobe, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hiệu quả nội bộ khi nhu cầu về nội dung tiếp tục tăng cao. Anh ấy tin rằng Firefly, cùng với sức mạnh của Express và Creative Cloud, sẽ cho phép người dùng với các cấp độ kỹ năng khác nhau biến ý tưởng thành nội dung một cách nhanh chóng và tạo ra các thiết kế đặc biệt.

Sự ra mắt của Firefly dành cho doanh nghiệp theo sát quá trình tích hợp gần đây của nó vào Photoshop, nơi nó đã được sử dụng hơn 150 triệu lần. Giống như đối thủ cạnh tranh của mình, Adobe đang nhanh chóng kết hợp các khả năng mới hơn trong danh mục sản phẩm của mình.

Ưu điểm chính của Firefly là khả năng tạo ra những hình ảnh an toàn về mặt thương mại. Bằng cách đào tạo mô hình bằng cách sử dụng hình ảnh từ thị trường hình ảnh có sẵn của Adobe và kết hợp chúng với nội dung thuộc phạm vi công cộng và được cấp phép mở, công ty tránh được các vấn đề bản quyền tiềm ẩn. Mặc dù điều này giới hạn phạm vi hình ảnh mà Firefly có thể tạo ra, nhưng tính an toàn thương mại của nó được ưu tiên trong bối cảnh doanh nghiệp. Adobe sẵn sàng đứng về phía này và sẽ bồi thường cho các doanh nghiệp sử dụng hình ảnh do Firefly tạo ra.

Với động thái mới nhất này, Firefly hiện có sẵn trong ứng dụng web độc lập, Adobe Express và Creative Cloud.

Bên cạnh các bản cập nhật liên quan đến Firefly, Adobe cũng tiết lộ một số dịch vụ hỗ trợ AI tổng quát khác trong nền tảng Sensei GenAI của mình. Tập trung vào các mô hình tập trung vào văn bản và dữ liệu, Sensei GenAI tận dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn, chẳng hạn như OpenAI thông qua Microsoft Azure và mô hình FLAN-T5 do Google ươm tạo.

Một trường hợp sử dụng đáng chú ý là việc tích hợp trình tạo bản sao tiếp thị dựa trên AI (hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm) trong Adobe Experience Manager và Adobe Journey Optimizer. Điều này cho phép các thương hiệu chỉnh sửa, viết lại và tóm tắt nội dung tiếp thị trong khi chọn giọng điệu mong muốn. Các thương hiệu cũng có thể điều chỉnh mô hình bằng dữ liệu của họ để đảm bảo nội dung được tạo tự động, phù hợp với thương hiệu. Điều này có khả năng cách mạng hóa bản sao tiếp thị và tạo nội dung SEO.

Giờ đây, người dùng Phân tích hành trình của khách hàng có thể sử dụng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dữ liệu của họ, đồng thời dịch vụ cũng có thể tự động tạo phụ đề cho các biểu đồ và đồ thị. Một công cụ trò chuyện mới sẽ cho phép các thương hiệu tương tác trực tuyến với khách hàng tiềm năng, trả lời các truy vấn liên quan đến sản phẩm và hỗ trợ các nhóm bán hàng bằng các phản hồi tùy chỉnh và tương tác tóm tắt, tất cả đều có trong Marketo Engage.

Theo Adobe, họ đã hợp tác với hàng trăm thương hiệu, bao gồm Mattel, IBM và Dentsu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công cụ hỗ trợ AI này. Khi các doanh nghiệp tiếp tục áp dụng các nền tảng no-code như AppMaster và các dịch vụ của Adobe, họ sẽ có thể hợp lý hóa các quy trình tiếp thị và tạo nội dung, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển và thành công của họ.