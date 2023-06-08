Adobe宣布为企业用户发布其Firefly生成性图像生成器，允许他们用自己的品牌资产定制模型。以前被称为Adobe Spark的Adobe Express设计应用也将向企业用户提供，并集成访问Firefly。

Adobe公司数字媒体业务总裁David Wadhwani强调，随着内容需求不断飙升，推动内部效率的重要性。他认为，Firefly与Express和Creative Cloud的力量一起，将使具有不同技能水平的用户迅速将想法变成内容，并产生卓越的设计。

面向企业的Firefly的推出紧跟其最近在Photoshop中的整合，它在Photoshop中的使用率已超过1.5亿次。与其竞争者一样，Adobe正在迅速将更新的功能纳入其产品系列中。

Firefly的一个关键优势是它能够生成商业上安全的图像。通过使用来自Adobe图库市场的图像训练模型，并将它们与公开许可和公共领域的内容相结合，该公司避免了潜在的版权问题。虽然这限制了Firefly可以产生的图像范围，但在企业背景下，其商业安全是优先的。Adobe愿意坚持这一点，并将对使用Firefly生成的图像的企业进行赔偿。

通过这一最新举措，Firefly现在可以在独立的网络应用、Adobe Express和Creative Cloud中使用。

除了与萤火虫有关的更新，Adobe还公布了其Sensei GenAI平台下的其他几个生成性人工智能驱动的服务。Sensei GenAI专注于以文本和数据为中心的模型，利用了多种大型语言模型，如通过微软Azure的OpenAI和谷歌孵化的FLAN-T5模型。

一个值得注意的用例是在Adobe Experience Manager和Adobe Journey Optimizer中整合了一个基于生成式人工智能的营销文案生成器（目前处于测试阶段）。这使品牌能够编辑、重新措辞和总结营销文案，同时选择他们想要的语气。品牌还可以用他们的数据调整模型，以确保自动生成的内容符合品牌。这有可能彻底改变营销文案和SEO内容的生成。

客户旅程分析的用户现在可以利用自然语言查询来分析他们的数据，而该服务也可以对图表和图形进行自动说明。一个新的聊天工具将使品牌能够与潜在客户进行在线互动，回答与产品有关的询问，并通过自定义回复和总结互动来帮助销售团队，所有这些都在Marketo Engage内。

据Adobe称，他们已经与数百个品牌合作，包括美泰、IBM和电通，以促进这些由人工智能驱动的工具的采用。随着企业继续采用AppMaster和Adobe的产品等no-code 平台，他们将能够简化内容生成和营销流程，进一步推动其增长和成功。