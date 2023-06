Adobe heeft de release aangekondigd van zijn Firefly generatieve beeldgenerator voor zakelijke gebruikers, waardoor ze het model kunnen aanpassen met hun merkactiva. De Adobe Express design app, voorheen bekend als Adobe Spark, zal ook beschikbaar zijn voor zakelijke gebruikers, met geïntegreerde toegang tot Firefly.

David Wadhwani, President Digital Media Business bij Adobe, benadrukte het belang van interne efficiëntie nu de vraag naar content blijft stijgen. Hij gelooft dat Firefly, samen met de kracht van Express en Creative Cloud, gebruikers met verschillende vaardigheidsniveaus in staat zal stellen om ideeën snel om te zetten in content en uitzonderlijke ontwerpen te produceren.

De lancering van Firefly voor bedrijven volgt op de recente integratie in Photoshop, waar het al meer dan 150 miljoen keer is gebruikt. Net als de concurrentie voegt Adobe in hoog tempo nieuwe mogelijkheden toe aan zijn productportfolio.

Een belangrijk voordeel van Firefly is de mogelijkheid om commercieel veilige afbeeldingen te genereren. Door het model te trainen met beelden van Adobe's marktplaats voor stockbeelden en deze te combineren met open licenties en content uit het publieke domein, vermijdt het bedrijf mogelijke problemen met auteursrechten. Hoewel dit het scala aan beelden dat Firefly kan produceren beperkt, heeft de commerciële veiligheid voorrang in een bedrijfscontext. Adobe is bereid hier achter te staan en zal bedrijven die Firefly-gegenereerde beelden gebruiken schadeloos stellen.

Met deze laatste stap is Firefly nu beschikbaar in de standalone web app, Adobe Express en Creative Cloud.

Naast Firefly-gerelateerde updates, onthulde Adobe ook verschillende andere generatieve AI-diensten onder het Sensei GenAI-platform. Sensei GenAI richt zich op tekst- en datagecentreerde modellen en maakt gebruik van meerdere grote taalmodellen, zoals OpenAI via Microsoft Azure en het door Google ontwikkelde FLAN-T5-model.

Een opmerkelijke use case is de integratie van een generatieve AI-gebaseerde marketing copy generator (momenteel in bèta) in Adobe Experience Manager en Adobe Journey Optimizer. Hiermee kunnen merken hun marketingteksten bewerken, herformuleren en samenvatten terwijl ze de gewenste tone of voice kiezen. Merken kunnen het model ook afstemmen op hun gegevens om ervoor te zorgen dat de automatisch gegenereerde inhoud merkonafhankelijk is. Dit kan een revolutie betekenen voor het genereren van marketingteksten en SEO-content.

Gebruikers van Customer Journey Analytics kunnen nu query's in natuurlijke taal gebruiken om hun gegevens te analyseren, terwijl de service ook grafieken en diagrammen van autoteksten kan voorzien. Een nieuwe chattool stelt merken in staat om online te communiceren met prospects, productgerelateerde vragen te beantwoorden en verkoopteams te helpen met aangepaste antwoorden en samengevatte interacties, allemaal binnen Marketo Engage.

Volgens Adobe werken ze al samen met honderden merken, waaronder Mattel, IBM en Dentsu, om de implementatie van deze AI-tools te vergemakkelijken. Naarmate bedrijven no-code platforms zoals AppMaster en het aanbod van Adobe blijven gebruiken, zullen ze in staat zijn om het genereren van content en marketingprocessen te stroomlijnen, wat hun groei en succes verder zal stimuleren.