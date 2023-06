Firma Adobe ogłosiła wydanie generatora obrazów Firefly dla użytkowników korporacyjnych, umożliwiając im dostosowanie modelu do własnych zasobów marki. Aplikacja do projektowania Adobe Express, wcześniej znana jako Adobe Spark, będzie również dostępna dla użytkowników korporacyjnych, ze zintegrowanym dostępem do Firefly.

David Wadhwani, prezes działu Digital Media Business w Adobe, podkreślił znaczenie zwiększania wewnętrznej wydajności w obliczu rosnącego zapotrzebowania na treści. Uważa on, że Firefly, wraz z mocą Express i Creative Cloud, umożliwi użytkownikom o różnych poziomach umiejętności szybkie przekształcanie pomysłów w treści i tworzenie wyjątkowych projektów.

Uruchomienie Firefly dla przedsiębiorstw ściśle wiąże się z niedawną integracją z Photoshopem, gdzie został wykorzystany ponad 150 milionów razy. Podobnie jak konkurencja, Adobe szybko wprowadza nowe możliwości do swojego portfolio produktów.

Kluczową zaletą Firefly jest jego zdolność do generowania obrazów bezpiecznych z komercyjnego punktu widzenia. Dzięki szkoleniu modelu przy użyciu obrazów z rynku zdjęć stockowych Adobe i łączeniu ich z treściami na otwartej licencji i domeną publiczną, firma unika potencjalnych kwestii związanych z prawami autorskimi. Chociaż ogranicza to zakres obrazów, które może tworzyć Firefly, jego bezpieczeństwo komercyjne ma pierwszeństwo w kontekście korporacyjnym. Firma Adobe jest gotowa się tego trzymać i wypłaci odszkodowanie firmom, które korzystają z obrazów generowanych przez Firefly.

Dzięki temu najnowszemu posunięciu Firefly jest teraz dostępny w samodzielnej aplikacji internetowej, Adobe Express i Creative Cloud.

Oprócz aktualizacji związanych z Firefly, Adobe zaprezentowało również kilka innych usług generatywnych opartych na sztucznej inteligencji w ramach platformy Sensei GenAI. Koncentrując się na modelach tekstowych i danych, Sensei GenAI wykorzystuje wiele dużych modeli językowych, takich jak OpenAI za pośrednictwem Microsoft Azure i inkubowany przez Google model FLAN-T5.

Jednym z godnych uwagi przypadków użycia jest integracja generatywnego generatora tekstów marketingowych opartego na sztucznej inteligencji (obecnie w wersji beta) z Adobe Experience Manager i Adobe Journey Optimizer. Pozwala to markom na edycję, przeformułowanie i podsumowanie tekstu marketingowego przy jednoczesnym wybraniu pożądanego tonu głosu. Marki mogą również dostosować model do swoich danych, aby zapewnić automatycznie generowane treści zgodne z marką. Może to potencjalnie zrewolucjonizować tworzenie treści marketingowych i SEO.

Użytkownicy Customer Journey Analytics mogą teraz wykorzystywać zapytania w języku naturalnym do analizowania swoich danych, podczas gdy usługa może również automatycznie dostosowywać wykresy i wykresy. Nowe narzędzie do czatu umożliwi markom interakcję z potencjalnymi klientami online, odpowiadanie na pytania związane z produktami i pomoc zespołom sprzedaży w udzielaniu niestandardowych odpowiedzi i podsumowywaniu interakcji, a wszystko to w ramach Marketo Engage.

Według Adobe, współpracują już z setkami marek, w tym Mattel, IBM i Dentsu, aby ułatwić przyjęcie tych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. W miarę jak przedsiębiorstwa będą nadal wdrażać platformy no-code, takie jak AppMaster i oferta Adobe, będą w stanie usprawnić procesy generowania treści i marketingu, jeszcze bardziej napędzając ich rozwój i sukces.