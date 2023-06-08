Adobe, kurumsal kullanıcılar için modeli markalı varlıklarıyla özelleştirmelerine olanak tanıyan Firefly üretken görüntü oluşturucusunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Eskiden Adobe Spark olarak bilinen Adobe Express tasarım uygulaması, Firefly'a entegre erişimle birlikte kurumsal kullanıcılara da sunulacak.

Adobe Dijital Medya İş Başkanı David Wadhwani, içerik talepleri artmaya devam ederken şirket içi verimliliği artırmanın önemini vurguladı. Firefly'ın, Express ve Creative Cloud'un gücüyle birlikte, farklı beceri düzeylerine sahip kullanıcıların fikirleri hızla içeriğe dönüştürmesini ve olağanüstü tasarımlar üretmesini sağlayacağına inanıyor.

İşletmeler için Firefly'ın lansmanı, 150 milyondan fazla kez kullanıldığı Photoshop'a son entegrasyonunu yakından takip ediyor. Rakiplerine çok benzeyen Adobe, ürün portföyüne hızla yeni yetenekler katıyor.

Firefly'ın önemli bir avantajı, ticari olarak güvenli görüntüler oluşturma yeteneğidir. Modeli, Adobe'nin stok görüntü pazarındaki görüntüleri kullanarak ve bunları açık lisanslı ve kamuya açık içerikle birleştirerek eğiterek, şirket olası telif hakkı sorunlarını önler. Bu, Firefly'ın üretebileceği görüntü aralığını sınırlasa da, kurumsal bağlamda ticari güvenliği önceliklidir. Adobe bunun arkasında durmaya isteklidir ve Firefly tarafından oluşturulan görüntüleri kullanan işletmeleri tazmin edecektir.

Bu son hamleyle, Firefly artık bağımsız web uygulamasında, Adobe Express'te ve Creative Cloud'da kullanılabilir.

Adobe, Firefly ile ilgili güncellemelerin yanı sıra, Sensei GenAI platformu altında yapay zeka destekli başka üretken hizmetler de tanıttı. Metin ve veri merkezli modellere odaklanan Sensei GenAI, Microsoft Azure üzerinden OpenAI ve Google kuluçkalı FLAN-T5 modeli gibi çok sayıda büyük dil modelinden yararlanır.

Dikkate değer bir kullanım örneği, üretken yapay zeka tabanlı bir pazarlama kopyası oluşturucunun (şu anda beta sürümünde) Adobe Experience Manager ve Adobe Journey Optimizer'a entegrasyonudur. Bu, markaların istedikleri ses tonunu seçerken pazarlama metnini düzenlemesine, yeniden ifade etmesine ve özetlemesine olanak tanır. Markalar, markaya uygun, otomatik olarak oluşturulmuş içeriği sağlamak için modeli verileriyle de ayarlayabilir. Bu, potansiyel olarak pazarlama metni ve SEO içeriği oluşturmada devrim yaratabilir.

Customer Journey Analytics kullanıcıları artık verilerini analiz etmek için doğal dil sorgularını kullanabilirken, hizmet ayrıca tablo ve grafiklere otomatik altyazı ekleyebilir. Yeni bir sohbet aracı, markaların tümü Marketo Engage içinde olmak üzere potansiyel müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmasına, ürünle ilgili soruları yanıtlamasına ve özel yanıtlar ve özetlenmiş etkileşimlerle satış ekiplerine yardımcı olmasına olanak tanıyacak.

Adobe'ye göre, bu AI destekli araçların benimsenmesini kolaylaştırmak için Mattel, IBM ve Dentsu dahil olmak üzere yüzlerce markayla zaten işbirliği yapıyorlar. İşletmeler, AppMaster ve Adobe'nin teklifleri gibi no-code platformları benimsemeye devam ettikçe, içerik oluşturma ve pazarlama süreçlerini düzene sokarak büyümelerini ve başarılarını daha da artırabilecekler.