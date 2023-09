Témoignage utilisateur

Une User Story est une description informelle en langage naturel d'une ou plusieurs fonctionnalités d'un système logiciel ou d'une application, écrite du point de vue d'un utilisateur final. Les User Stories constituent un moyen de communication précieux entre les développeurs, les concepteurs, les parties prenantes et les utilisateurs pendant le processus de développement, garantissant que le produit final répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du public visé. Dans un contexte d'expérience utilisateur (UX) et de conception, les user stories sont utilisées pour faciliter la création d'interfaces et d'interactions intuitives et centrées sur l'utilisateur en fournissant une compréhension claire des objectifs, des attentes et des limites de l'utilisateur.

Dans le domaine du développement logiciel, les User Stories ont gagné en popularité avec l’essor des méthodologies agiles. Ils ont émergé dans le cadre du cadre Agile, en particulier dans le contexte d'Extreme Programming (XP) et Scrum, et ont depuis été largement adoptés comme élément fondamental de la conception de logiciels et de la gestion de projet modernes. L’un des principaux avantages des User Stories réside dans leur capacité à combler le fossé entre les spécifications techniques et les scénarios d’utilisation réels, permettant ainsi aux développeurs et aux concepteurs de penser en termes de solutions centrées sur l’utilisateur plutôt que de simplement développer des fonctionnalités basées sur des exigences techniques.

Les User Stories se composent généralement de trois composants principaux :

Titre : Une étiquette courte et descriptive résumant le contenu de l'histoire. Description : une brève explication des besoins de l'utilisateur et du résultat souhaité, suivant souvent le modèle : « En tant que [type d'utilisateur], je souhaite [effectuer une action] afin d'obtenir [objectif ou avantage] ». Critères d'acceptation : une liste de conditions spécifiques et testables qui doivent être remplies pour que l'histoire soit considérée comme complète et que la fonctionnalité soit correctement implémentée. Ces critères constituent un ensemble d'objectifs clairement définis et peuvent être utilisés pour créer et affiner des tests système et des processus d'assurance qualité.

Chez AppMaster, une plateforme no-code leader, les User Stories jouent un rôle central dans le processus de développement d'applications backend, Web et mobiles. Avant le début de tout projet, les témoignages d'utilisateurs sont collectés en fonction des commentaires et des attentes des utilisateurs cibles, des parties prenantes et de l'équipe AppMaster. Cela permet de dresser un tableau complet des objectifs et des exigences du projet et de garantir que l'application résultante répondra aux besoins des utilisateurs finaux.

Par exemple, supposons qu'un client demande le développement d'une application de gestion de projet pour son organisation. L'équipe d' AppMaster commencerait par rassembler les témoignages d'utilisateurs de diverses personnalités au sein de l'organisation du client, telles que des chefs de projet, des membres de l'équipe et des cadres supérieurs. Ces User Stories peuvent inclure :

"En tant que chef de projet, je souhaite attribuer des tâches aux membres de l'équipe afin que le travail puisse être efficacement réparti et ensuite suivi."

"En tant que membre d'une équipe, je souhaite recevoir des notifications lorsque des tâches me sont assignées afin de pouvoir prioriser mon travail."

"En tant que cadre supérieur, je souhaite générer des rapports d'avancement basés sur l'état d'avancement des projets afin de pouvoir surveiller la santé globale des projets de l'organisation."

Une fois ces User Stories définies et documentées, elles fournissent un point de référence précieux pour concevoir et développer les fonctionnalités et interfaces souhaitées. L'équipe d' AppMaster utilise les User Stories comme base pour créer des modèles de données (schéma de base de données), des processus de logique métier, des API REST et endpoints WSS, ainsi que d'autres composants de l'application. Cela garantit que le produit final correspond aux attentes des utilisateurs et répond efficacement à leurs besoins.

Au fur et à mesure que le développement de l'application progresse, les User Stories sont soumises à un affinement et à un examen continus, garantissant qu'elles évoluent en tandem avec le projet et la compréhension des exigences par ses parties prenantes. Cette approche itérative et centrée sur l'utilisateur garantit que l'application reste alignée sur les besoins des utilisateurs, créant ainsi une expérience utilisateur plus transparente tout au long du processus de développement.

En conclusion, les User Stories sont un outil essentiel dans les contextes d'expérience utilisateur et de conception, favorisant le développement de solutions centrées sur l'utilisateur qui répondent aux besoins fonctionnels et non fonctionnels du public cible. En tant qu'élément clé de la plateforme AppMaster et des méthodologies Agile, les User Stories permettent une communication plus efficace entre les développeurs, les concepteurs, les parties prenantes et les utilisateurs finaux, et contribuent de manière significative à la création de solutions logicielles évolutives et de haute qualité.