Emplacement avec ascenseur

Un « Elevator Pitch » est une présentation succincte, convaincante et concise d'une idée ou d'un concept, généralement encadrée dans un court laps de temps, comme la durée d'un trajet en ascenseur. Dans le contexte des startups, un argumentaire éclair constitue un outil de communication précieux pour capter rapidement l'attention et l'intérêt des investisseurs, des clients potentiels, des partenaires ou d'autres parties prenantes dès les premiers stades d'une entreprise.

Dans le paysage hautement concurrentiel actuel des startups, où environ 90 % des nouvelles startups échouent, la capacité à créer un argumentaire convaincant peut avoir un impact significatif sur le succès d'une entreprise. Une étude réalisée en 2017 par DocSend a révélé qu'il faut en moyenne 40 heures de préparation aux fondateurs pour créer un pitch deck efficace, dont un élément clé est l'ascenseur pitch. Il est donc essentiel pour les startups d’élaborer un argumentaire approfondi et bien organisé pour garantir qu’il engage efficacement le public cible.

Un argumentaire éclair efficace comprend généralement les éléments suivants :

Problème : une brève description du problème ou du problème que la startup vise à résoudre.

une brève description du problème ou du problème que la startup vise à résoudre. Solution : Un aperçu du produit ou du service que la startup a développé (ou a l'intention de développer) pour résoudre le problème identifié.

Un aperçu du produit ou du service que la startup a développé (ou a l'intention de développer) pour résoudre le problème identifié. Marché cible : une indication claire du ou des segments de marché spécifiques ou des données démographiques des clients auxquels la solution de la startup s'adresse.

une indication claire du ou des segments de marché spécifiques ou des données démographiques des clients auxquels la solution de la startup s'adresse. Modèle commercial : un aperçu de la stratégie proposée pour générer des revenus et maintenir une croissance à long terme.

un aperçu de la stratégie proposée pour générer des revenus et maintenir une croissance à long terme. Avantage concurrentiel : un résumé des caractéristiques ou des attributs uniques qui différencient la solution de la startup des offres existantes sur le marché.

un résumé des caractéristiques ou des attributs uniques qui différencient la solution de la startup des offres existantes sur le marché. Traction : toutes les étapes ou points de preuve remarquables qui démontrent les progrès de la startup, tels que les acquisitions de clients, la croissance des utilisateurs, les partenariats ou le financement.

Lors de l’élaboration d’un argumentaire éclair, il est important de garder un langage simple, clair et sans jargon. Les investisseurs et autres parties prenantes sont souvent inondés d’argumentaires et peuvent rapidement se désintéresser s’ils ont du mal à comprendre le concept de base. Le pouvoir de la narration ne doit pas non plus être sous-estimé, car un récit bien raconté peut créer un argumentaire mémorable et émotionnellement convaincant qui résonne auprès de son public.

Par exemple, considérons une startup cherchant à tirer parti de la plateforme AppMaster pour créer une solution innovante no-code dans le domaine de la santé. Le pitch éclair pourrait être le suivant :

"Notre startup, MediCloud, s'attaque à la fragmentation et à l'inefficacité de la gestion des données des patients dans le secteur de la santé. En utilisant la puissante plateforme no-code d' AppMaster, nous avons développé une application transparente, sécurisée et conviviale, accessible depuis n'importe quel appareil, permettant Les professionnels de la santé peuvent accéder aux informations sur les patients en temps réel sur le lieu d'intervention. Notre marché cible comprend les hôpitaux, les cliniques et les cabinets privés, et nous avons l'intention de monétiser notre solution via un modèle basé sur un abonnement. Grâce à notre combinaison unique de fonctionnalités avancées et intuitives optimisée par la technologie de pointe d' AppMaster, MediCloud surpasse les systèmes existants et a déjà gagné du terrain, avec plus de 50 prestataires de soins de santé inscrits au cours de notre phase pilote.

En conclusion, un argumentaire bien conçu constitue un outil essentiel permettant aux startups de transmettre efficacement leur proposition de valeur et de garantir l’intérêt des investisseurs, des partenaires et des clients. En incorporant les éléments clés décrits ci-dessus et en tirant parti des puissantes capacités de la plateforme no-code AppMaster, les startups peuvent créer un argumentaire mémorable et convaincant qui les distingue de la concurrence et augmente leurs chances de succès.