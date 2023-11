Dans le contexte de l'informatique sans serveur, un « démarrage à chaud » fait référence à l'état dans lequel une instance de fonction sans serveur est réutilisée pour l'exécution d'appels ultérieurs, réduisant considérablement la latence de démarrage et améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources. Un démarrage à chaud contraste avec un « démarrage à froid », dans lequel une nouvelle instance d'une fonction sans serveur est créée pour gérer une requête entrante, ce qui entraîne une latence et une consommation de ressources plus élevées en raison du processus d'initialisation.

L'un des défis majeurs de l'informatique sans serveur est de gérer efficacement le cycle de vie des instances de fonctions sans serveur, car chaque instance n'existe que pour la durée d'un seul cycle requête-réponse. Cette nature éphémère des fonctions sans serveur nécessite la mise en place de mécanismes efficaces pour minimiser les latences de démarrage et utiliser efficacement les ressources. Les démarrages à chaud sont un moyen essentiel pour atteindre ces objectifs car ils capitalisent sur la réutilisabilité des instances de fonctions existantes, en préservant leur état initialisé des invocations précédentes.

L'importance des Warm Starts dans l'informatique sans serveur ressort clairement de diverses études de recherche et d'expériences concrètes. Par exemple, une étude de Wang et al. publié dans les actes du 12e Symposium USENIX sur la conception et la mise en œuvre des systèmes d'exploitation, a révélé que les démarrages à chaud pouvaient réduire la latence de démarrage des fonctions sans serveur jusqu'à 80 % par rapport aux démarrages à froid. De plus, une autre étude de Lloyd et al. a démontré que les démarrages à chaud pouvaient entraîner une réduction de 99 % des pénalités de démarrage des fonctions dans AWS Lambda, une plate-forme sans serveur populaire.

La plateforme no-code AppMaster est un excellent exemple de la façon dont Warm Starts peut jouer un rôle déterminant dans l'optimisation du processus de développement d'applications de bout en bout. AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (nous appelons processus métiers) via Visual BP Designer, l'API REST et les points de terminaison WSS pour les applications backend. Pour les applications Web et mobiles, les clients peuvent créer une interface utilisateur par glisser-déposer, créer une logique métier de chaque composant dans le concepteur Web BP et le concepteur Mobile BP, rendant ainsi les applications entièrement interactives.

Avec l'approche sans serveur d' AppMaster, les applications backend sans serveur générées sont conçues pour prendre en charge intrinsèquement les démarrages à chaud. Cela signifie que chaque fois qu'une fonction sans serveur générée est invoquée, la plate-forme tentera de réutiliser une instance de fonction existante issue d'appels précédents, si elle est disponible. Ce faisant, la plateforme réduit considérablement la latence associée à l'initialisation d'une nouvelle instance, accélérant le cycle demande-réponse de l'API et offrant une meilleure expérience aux développeurs et aux utilisateurs finaux.

De plus, les démarrages à chaud contribuent à des économies pour les clients utilisant AppMaster, car la réutilisation des instances existantes réduit la consommation globale des ressources. Cela entraîne une réduction des coûts opérationnels, rendant la plateforme plus attrayante pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises.

En résumé, les Warm Starts constituent un concept important dans l'informatique sans serveur, offrant des optimisations significatives des performances et une efficacité des ressources. Ils impliquent de réutiliser les instances de fonctions sans serveur des invocations précédentes, de réduire la latence de démarrage et d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Les Warm Starts jouent un rôle essentiel dans la plate no-code d' AppMaster, où ils optimisent les performances des applications backend sans serveur générées et contribuent aux économies de coûts pour les clients. En tirant parti de Warm Starts, la plate-forme AppMaster montre comment l'informatique sans serveur peut être exploitée pour fournir des applications Web, mobiles et back-end plus rapides, plus efficaces et hautement évolutives dans divers secteurs.