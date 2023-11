Top 10 des plateformes sans code pour les concepteurs UI/UX en 2023

Introduction aux plateformes No-Code pour les concepteurs UI/UX

Le secteur du développement d'applications Web et mobiles, en évolution rapide, a été témoin de l'émergence de plates no-code qui rationalisent considérablement les processus de conception et de développement. Les plates-formes sans code permettent aux concepteurs UI/UX de créer des applications Web et mobiles entièrement fonctionnelles sans écrire de code. À l'aide d'interfaces visuelles, de générateurs par glisser-déposer et d'outils de collaboration en matière de conception, les concepteurs peuvent donner vie à leurs idées plus rapidement et plus efficacement que jamais. Les plateformes No-code pour les concepteurs UI/UX offrent plusieurs avantages, tels que :

Des flux de travail de la conception au développement plus rapides

De plus grandes opportunités de collaboration entre les concepteurs, les développeurs et les parties prenantes

Réduction des coûts en minimisant le besoin de développeurs dédiés

La possibilité pour les concepteurs UI/UX de créer des prototypes entièrement fonctionnels sans connaissances en programmation

Cet article explorera les 10 meilleures plateformes no-code pour les concepteurs UI/UX en 2023, vous permettant de prendre des décisions éclairées lors du choix de la meilleure plateforme pour vos besoins de conception.

1. AppMaster

AppMaster est une puissante plate no-code permettant aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles. Il simplifie le processus de développement d'applications via des outils visuels tels que des générateurs d'interface utilisateur drag-and-drop, des créateurs de modèles de données visuels et des concepteurs de processus métier. La plateforme permet aux utilisateurs de créer des applications jusqu'à 10 fois plus rapidement et 3 fois plus rentablement que les méthodes de développement traditionnelles. Certaines fonctionnalités notables d' AppMaster pour les concepteurs UI/UX sont :

Interface de conception visuelle : créez facilement des interfaces d'applications Web et mobiles à l'aide de composants drag-and-drop .

créez facilement des interfaces d'applications Web et mobiles à l'aide de composants . Gestion des API : générez automatiquement endpoints d'API REST et WebSocket pour vos applications.

générez automatiquement d'API REST et WebSocket pour vos applications. Génération de code : générez du code source, des fichiers binaires et même des conteneurs Docker , en fonction de votre niveau d'abonnement.

générez du code source, des fichiers binaires et même des conteneurs Docker , en fonction de votre niveau d'abonnement. Évolutivité : AppMaster prend en charge les microservices et démontre une excellente évolutivité pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

prend en charge les microservices et démontre une excellente évolutivité pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. Collaboration : travaillez avec vos coéquipiers pour créer des applications Web et mobiles et suivre les modifications apportées aux plans d'application.

En tant que concepteur UI/UX, AppMaster vous permet de vous concentrer sur votre travail de conception tout en gérant les complexités du backend, accélérant ainsi le flux de travail de la conception au développement.

2. Webflow

Webflow est une plate no-code qui facilite la conception, la création et le lancement visuel de sites Web réactifs. Il s'agit d'un choix populaire parmi les concepteurs UI/UX cherchant à créer des sites Web personnalisés sans avoir besoin d'une expertise en programmation. L'interface visuelle de Webflow simplifie la conception et la création de sites Web réactifs à l'aide d'un générateur intuitif drag-and-drop. Certaines fonctionnalités clés de Webflow pour les concepteurs UI/UX sont :

Visual CSS Designer : concevez votre site Web à l'aide de propriétés et de valeurs CSS sans écrire de code.

concevez votre site Web à l'aide de propriétés et de valeurs CSS sans écrire de code. Outil de conception réactif : créez des mises en page réactives qui fonctionnent sur différentes tailles d'écran et appareils grâce aux outils de conception réactifs intégrés de Webflow .

créez des mises en page réactives qui fonctionnent sur différentes tailles d'écran et appareils grâce aux outils de conception réactifs intégrés de . Interactions et animations : ajoutez des interactions et des animations avancées à votre conception avec une interface facile à utiliser.

ajoutez des interactions et des animations avancées à votre conception avec une interface facile à utiliser. Code personnalisé : intégrez des extraits de code personnalisés si nécessaire, permettant une personnalisation avancée du site Web.

intégrez des extraits de code personnalisés si nécessaire, permettant une personnalisation avancée du site Web. Code exportable : exportez du code HTML, CSS et JavaScript prêt à la production pour héberger votre site Web sur n'importe quel fournisseur d'hébergement.

exportez du code HTML, CSS et JavaScript prêt à la production pour héberger votre site Web sur n'importe quel fournisseur d'hébergement. Système de gestion de contenu (CMS) : créez, gérez et mettez à jour le contenu d'un site Web dans un CMS convivial conçu pour les utilisateurs non techniques.

Webflow est un excellent choix pour traduire rapidement et efficacement vos idées de conception de sites Web en sites Web entièrement fonctionnels. Tenez compte de ces plates-formes lors de la sélection d'une solution no-code pour vos besoins de conception UI/UX. Continuez à explorer le reste des plates-formes de ce top 10, car elles offrent leurs caractéristiques et atouts uniques pour répondre aux différents défis et exigences de conception.

3. Bubble

Bubble est une plate no-code populaire pour les concepteurs UI/UX qui souhaitent créer des applications Web rapidement et efficacement. En fournissant une interface intuitive drag-and-drop pour la conception de pages Web et de fonctionnalités, Bubble permet aux concepteurs de créer facilement des prototypes et des applications entièrement fonctionnels.

Principales caractéristiques

Éditeur visuel personnalisable : l'éditeur visuel de Bubble permet aux concepteurs de créer des interfaces magnifiques et réactives en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas. Les éléments visuels peuvent être personnalisés pour s’adapter à n’importe quelle disposition et style souhaités, facilitant ainsi des conceptions uniques.

l'éditeur visuel de permet aux concepteurs de créer des interfaces magnifiques et réactives en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas. Les éléments visuels peuvent être personnalisés pour s’adapter à n’importe quelle disposition et style souhaités, facilitant ainsi des conceptions uniques. Puissant générateur de flux de travail : le Workflow Builder de Bubble permet aux concepteurs de convertir leurs conceptions d'interface utilisateur en applications fonctionnelles sans écrire de code. Les concepteurs peuvent définir des actions, des événements et des mises à jour de données via une interface visuelle, rationalisant ainsi le processus de développement.

le Workflow Builder de permet aux concepteurs de convertir leurs conceptions d'interface utilisateur en applications fonctionnelles sans écrire de code. Les concepteurs peuvent définir des actions, des événements et des mises à jour de données via une interface visuelle, rationalisant ainsi le processus de développement. Intégration de base de données : Bubble fournit des fonctionnalités de base de données intégrées, permettant aux concepteurs de stocker, récupérer et manipuler des données sans configurer un système de gestion de base de données distinct. Cette solution intégrée simplifie la gestion des données et accélère le développement.

fournit des fonctionnalités de base de données intégrées, permettant aux concepteurs de stocker, récupérer et manipuler des données sans configurer un système de gestion de base de données distinct. Cette solution intégrée simplifie la gestion des données et accélère le développement. Plugins et intégrations personnalisables : Bubble propose divers plugins et intégrations, répondant à divers besoins de fonctionnalités. Les concepteurs peuvent facilement intégrer des plates-formes, des API et des services tiers dans leurs applications, étendant ainsi leurs capacités et répondant à des exigences uniques.

propose divers plugins et intégrations, répondant à divers besoins de fonctionnalités. Les concepteurs peuvent facilement intégrer des plates-formes, des API et des services tiers dans leurs applications, étendant ainsi leurs capacités et répondant à des exigences uniques. Hébergement et déploiement : Bubble gère tous les aspects de l'hébergement et du déploiement, garantissant une infrastructure évolutive et sécurisée pour les applications Web. En quelques clics, les concepteurs peuvent déployer leurs applications et gérer facilement les mises à jour depuis la plateforme Bubble .

Bubble est une puissante solution no-code pour les concepteurs UI/UX qui souhaitent créer des applications Web entièrement fonctionnelles sans connaissances approfondies en programmation. L'interface visuelle de la plateforme, combinée à un riche ensemble de fonctionnalités et d'intégrations, permet aux concepteurs de donner vie à leurs idées rapidement et efficacement. La base de données intégrée de Bubble simplifie également la gestion des données, libérant les concepteurs des complexités du développement backend.

4. Wix

Wix est une plateforme leader de création de sites Web no-code, offrant une solution tout-en-un pour les concepteurs UI/UX qui souhaitent créer des sites Web, des blogs ou des boutiques en ligne visuellement attrayants et entièrement fonctionnels. Avec son interface drag-and-drop facile à utiliser et ses nombreux modèles de conception, Wix simplifie le processus de conception Web pour les professionnels et les débutants.

Principales caractéristiques

Éditeur glisser-déposer : l' éditeur visuel de Wix permet aux concepteurs de créer des sites Web magnifiques et réactifs sans effort en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas. Avec de nombreuses options de personnalisation, Wix permet aux concepteurs d'adapter leurs sites Web en fonction de leurs préférences et des exigences de leur marque.

éditeur visuel de Wix permet aux concepteurs de créer des sites Web magnifiques et réactifs sans effort en faisant glisser et en déposant des éléments sur le canevas. Avec de nombreuses options de personnalisation, Wix permet aux concepteurs d'adapter leurs sites Web en fonction de leurs préférences et des exigences de leur marque. Large gamme de modèles : Wix propose une vaste bibliothèque de modèles conçus par des professionnels, adaptés à divers secteurs et types de sites Web. Ces modèles fournissent une base solide sur laquelle les concepteurs peuvent s'appuyer, garantissant la cohérence et la qualité de leurs conceptions finales.

Wix propose une vaste bibliothèque de modèles conçus par des professionnels, adaptés à divers secteurs et types de sites Web. Ces modèles fournissent une base solide sur laquelle les concepteurs peuvent s'appuyer, garantissant la cohérence et la qualité de leurs conceptions finales. Wix App Market : Le Wix App Market héberge de nombreuses applications et intégrations, permettant aux concepteurs d'étendre facilement les fonctionnalités de leurs sites Web. Wix propose de nombreuses options pour répondre à divers besoins, du commerce électronique et des systèmes de réservation aux outils marketing et widgets de chat en direct.

Le Wix App Market héberge de nombreuses applications et intégrations, permettant aux concepteurs d'étendre facilement les fonctionnalités de leurs sites Web. Wix propose de nombreuses options pour répondre à divers besoins, du commerce électronique et des systèmes de réservation aux outils marketing et widgets de chat en direct. Outils et analyses de référencement : Wix fournit une suite complète d'outils de référencement et d'analyse pour aider les concepteurs à optimiser leurs sites Web pour les moteurs de recherche, à surveiller le trafic et à analyser le comportement des visiteurs. Ces outils permettent aux concepteurs de prendre des décisions basées sur les données pour une amélioration continue.

Wix fournit une suite complète d'outils de référencement et d'analyse pour aider les concepteurs à optimiser leurs sites Web pour les moteurs de recherche, à surveiller le trafic et à analyser le comportement des visiteurs. Ces outils permettent aux concepteurs de prendre des décisions basées sur les données pour une amélioration continue. Hébergement fiable et sécurité : Wix s'occupe de l'hébergement, fournissant un environnement sécurisé pour les sites Web. La plate-forme gère la maintenance du serveur, les mises à jour de sécurité et la mise à l'échelle, permettant aux concepteurs de se concentrer sur leur travail sans se soucier des détails techniques.

Wix est idéal pour les concepteurs UI/UX qui recherchent une solution no-code pour leurs projets de conception Web. L'éditeur visuel de la plateforme, combiné à une large gamme de fonctionnalités et d'intégrations, rationalise le processus de conception et permet aux concepteurs de créer facilement des sites Web professionnels et entièrement fonctionnels. De plus, les outils et analyses de référencement intégrés de Wix permettent aux concepteurs d'optimiser leurs sites pour les moteurs de recherche et de surveiller les performances, garantissant ainsi que leurs sites Web atteignent le bon public.

5. Systèmes externes

OutSystems est une plate-forme low-code qui permet aux concepteurs UI/UX de créer de puissantes applications Web et mobiles avec un minimum de codage. Offrant un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités, OutSystems permet aux concepteurs de créer, tester et déployer des applications rapidement, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et garantissant la réussite des projets.

Principales caractéristiques

Conception d'interface utilisateur par glisser-déposer : avec l'éditeur visuel d'OutSystems, les concepteurs peuvent créer sans effort des interfaces utilisateur réactives et multiplateformes, réduisant considérablement le temps de développement et garantissant une expérience utilisateur transparente sur tous les appareils.

avec l'éditeur visuel d'OutSystems, les concepteurs peuvent créer sans effort des interfaces utilisateur réactives et multiplateformes, réduisant considérablement le temps de développement et garantissant une expérience utilisateur transparente sur tous les appareils. Visual Business Logic Designer : OutSystems permet aux concepteurs de définir la logique métier de leurs applications à l'aide d'une interface visuelle de type organigramme. Cette approche permet aux concepteurs de créer des flux de travail et des interactions complexes sans connaissances approfondies en codage.

OutSystems permet aux concepteurs de définir la logique métier de leurs applications à l'aide d'une interface visuelle de type organigramme. Cette approche permet aux concepteurs de créer des flux de travail et des interactions complexes sans connaissances approfondies en codage. Large gamme de composants d'interface utilisateur : OutSystems fournit une bibliothèque de composants et de modèles d'interface utilisateur prédéfinis, permettant aux concepteurs d'assembler rapidement des interfaces d'application à la fois visuellement attrayantes et fonctionnelles. Les composants peuvent être personnalisés et assemblés pour créer des conceptions uniques conformes aux directives de la marque.

OutSystems fournit une bibliothèque de composants et de modèles d'interface utilisateur prédéfinis, permettant aux concepteurs d'assembler rapidement des interfaces d'application à la fois visuellement attrayantes et fonctionnelles. Les composants peuvent être personnalisés et assemblés pour créer des conceptions uniques conformes aux directives de la marque. Intégration et extensibilité : les concepteurs peuvent facilement intégrer des systèmes, des API et des services externes grâce à l'ensemble complet de connecteurs et de fonctionnalités d'intégration d'OutSystems. La plateforme permet la création d'extensions personnalisées, garantissant une flexibilité et des fonctionnalités maximales pour des exigences spécifiques.

les concepteurs peuvent facilement intégrer des systèmes, des API et des services externes grâce à l'ensemble complet de connecteurs et de fonctionnalités d'intégration d'OutSystems. La plateforme permet la création d'extensions personnalisées, garantissant une flexibilité et des fonctionnalités maximales pour des exigences spécifiques. Déploiement en un clic : OutSystems simplifie le processus de déploiement, permettant aux concepteurs de déployer des applications sur le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides en un seul clic. La plate-forme prend en charge l'intégration et la livraison continues, accélérant les cycles de publication et garantissant des applications à jour.

OutSystems convient aux concepteurs UI/UX nécessitant une solution low-code pour créer et maintenir des applications Web et mobiles. Les outils visuels de la plateforme permettent aux concepteurs de créer des interfaces utilisateur, de définir une logique métier et d'intégrer des systèmes externes avec un minimum d'effort de codage. Cette approche rationalisée du développement permet aux concepteurs de se concentrer davantage sur la fourniture d'une expérience utilisateur supérieure et permet une mise sur le marché plus rapide des produits numériques.

6. Dorik

Dorik est une plate no-code visant à aider les concepteurs à créer des sites Web d'une seule page visuellement attrayants et réactifs. Il offre une interface intuitive drag-and-drop qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des pages de destination, des portefeuilles et d'autres projets d'une seule page. La vaste bibliothèque de composants et de modèles prédéfinis de Dorik permet aux concepteurs de commencer avec une base solide et de personnaliser les éléments en fonction de leurs besoins.

Avec Dorik, vous pouvez créer et déployer des projets entièrement réactifs et optimisés pour les mobiles qui s'affichent parfaitement sur divers appareils sans vous soucier de la configuration du backend, des configurations du serveur ou de l'hébergement. Dorik propose également des outils de conception puissants qui aident à créer des conceptions UI/UX attrayantes. Ses fonctionnalités incluent :

Plus de 100 composants et modèles prédéfinis

Collaboration en temps réel pour des flux de travail pilotés par l'équipe

Prise en charge personnalisée de CSS et JavaScript

Intégration avec les plateformes de marketing par e-mail et les outils d'analyse populaires

Options de déploiement et d'hébergement instantanés

Dorik est une excellente option pour les concepteurs UI/UX qui recherchent un moyen rapide et efficace de créer un projet Web d'une seule page sans avoir besoin de connaissances en codage tout en conservant un contrôle total sur le processus de conception.

7. Carte

Carrd est une plate no-code axée sur la simplicité, permettant aux concepteurs de créer des sites Web réactifs d'une page. Carrd met l'accent sur le minimalisme ainsi que sur sa conception réactive, ce qui le rend parfait pour des projets tels que des pages de destination, des portefeuilles, des profils personnels, etc. Certaines fonctionnalités de Carrd incluent :

Large choix de modèles parmi lesquels choisir

Éditeur glisser-déposer pour une personnalisation facile

Conceptions réactives et optimisées pour les mobiles

Options d'hébergement de sites Web, y compris les domaines personnalisés

Intégration avec des outils tiers courants

Bien que Carrd n'offre pas un ensemble de fonctionnalités aussi étendu que certaines autres plates no-code de cette liste, son accent mis sur la simplicité et le minimalisme en fait une option attrayante pour les concepteurs UI/UX à la recherche d'un moyen simple et rapide de créer et de publier des fichiers uniques. pages Web.

8. Mendix

Mendix est un nom éminent dans le monde du développement no-code connu pour ses puissantes capacités. Il offre une plate-forme complète pour créer des applications, mettant l'accent à la fois sur le développement no-code et low-code. Mendix est un choix polyvalent, répondant aux besoins des petites et grandes entreprises.

Les utilisateurs apprécient son interface drag-and-drop, ses outils de modélisation visuelle et ses modèles prédéfinis, accélérant considérablement le processus de développement. Mendix se distingue également par son support de développement collaboratif, permettant à plusieurs membres de l'équipe de collaborer de manière transparente sur des projets.

Avec Mendix, les concepteurs UI/UX disposent des outils nécessaires pour créer des interfaces utilisateur intuitives et visuellement attrayantes sans se laisser entraîner dans les subtilités du codage traditionnel. Cette plateforme est particulièrement adaptée aux solutions d'entreprise complexes qui nécessitent un développement rapide et des applications évolutives.

9. Adalo

Adalo est une plate no-code populaire très appréciée par les concepteurs et développeurs UI/UX. Il propose des outils pour créer des applications Web et mobiles sans codage traditionnel. La principale force d' Adalo réside dans sa flexibilité et sa simplicité.

Les concepteurs peuvent créer sans effort des interfaces conviviales grâce à ses fonctionnalités drag-and-drop, et la plate-forme fournit une vaste bibliothèque de composants d'interface utilisateur personnalisables. Que vous créiez une application Web ou mobile, Adalo permet une intégration transparente avec diverses sources de données et services, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Grâce à ses capacités de conception réactive, les concepteurs peuvent garantir que leurs applications s'affichent et fonctionnent parfaitement sur divers appareils. La communauté dynamique d' Adalo et ses vastes ressources d'assistance en font un choix de premier ordre pour les concepteurs UI/UX cherchant à concrétiser leurs visions de conception d'applications dans un environnement no-code.

10. Figma

Figma est une autre plate no-code populaire pour les concepteurs UI/UX, offrant une gamme d'outils pour la conception d'applications Web et mobiles. Bien que principalement connu comme un outil de conception vectorielle, Figma a étendu son offre au fil des ans pour inclure des fonctionnalités destinées aux concepteurs et aux développeurs.

Les principales fonctionnalités de Figma incluent :

Environnement de conception collaborative : Figma présente un environnement de conception centralisé dans lequel plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur la même conception en temps réel, favorisant ainsi la collaboration et accélérant les délais de conception.

Figma présente un environnement de conception centralisé dans lequel plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur la même conception en temps réel, favorisant ainsi la collaboration et accélérant les délais de conception. Historique des versions : cette fonctionnalité vous permet de suivre les modifications et de revenir aux itérations de conception précédentes si nécessaire, vous garantissant ainsi de ne jamais perdre votre travail ni d'annuler les modifications critiques.

cette fonctionnalité vous permet de suivre les modifications et de revenir aux itérations de conception précédentes si nécessaire, vous garantissant ainsi de ne jamais perdre votre travail ni d'annuler les modifications critiques. Bibliothèque de composants : la bibliothèque de composants de Figma vous permet d'organiser et de personnaliser des éléments réutilisables, en maintenant la cohérence entre vos projets et en réduisant les tâches répétitives.

la bibliothèque de composants de Figma vous permet d'organiser et de personnaliser des éléments réutilisables, en maintenant la cohérence entre vos projets et en réduisant les tâches répétitives. Systèmes de conception : avec Figma, vous pouvez créer, gérer et partager des systèmes de conception, ce qui permet de garantir facilement le respect des directives de la marque à mesure que vous faites évoluer vos projets.

avec Figma, vous pouvez créer, gérer et partager des systèmes de conception, ce qui permet de garantir facilement le respect des directives de la marque à mesure que vous faites évoluer vos projets. Prototypage et tests : Figma fournit un ensemble complet d'outils de prototypage vous permettant de créer des prototypes interactifs et de recueillir les commentaires des utilisateurs, le tout sans expertise en codage.

Figma est avant tout une plateforme de conception et de prototypage. Bien qu'il ne propose pas d'exportation de code ni ne génère automatiquement de code similaire à AppMaster, il constitue un excellent choix pour les concepteurs UI/UX à la recherche d'un outil de conception flexible et collaboratif.

Le mouvement no-code a fourni aux concepteurs UI/UX de nombreux outils pour améliorer leurs flux de travail et rationaliser le processus de la conception au développement. Chaque plateforme offre des fonctionnalités et des capacités uniques, répondant à des exigences diverses. Alors AppMaster excelle dans la fourniture d'un environnement de développement complet et intégré pour la création d'applications Web, backend et mobiles, d'autres plates-formes comme Webflow, Bubble, Wix, OutSystems et Figma se concentrent sur des aspects spécifiques du processus de conception et de développement, permettant aux concepteurs UI/UX de trouvez la plateforme no-code parfaite adaptée à leurs besoins.