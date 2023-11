As 10 principais plataformas sem código para designers de UI/UX em 2023

Introdução às plataformas No-Code para designers de UI/UX

A indústria de desenvolvimento de aplicativos móveis e web em rápida evolução testemunhou o surgimento de plataformas no-code que agilizam bastante os processos de design e desenvolvimento. As plataformas sem código permitem que os designers de UI/UX criem aplicativos web e móveis totalmente funcionais sem escrever código. Com a ajuda de interfaces visuais, construtores de arrastar e soltar e ferramentas de colaboração de design, os designers podem dar vida às suas ideias com mais rapidez e eficiência do que nunca. Plataformas No-code para designers UI/UX oferecem vários benefícios, como:

Fluxos de trabalho mais rápidos do design ao desenvolvimento

Maiores oportunidades de colaboração entre designers, desenvolvedores e partes interessadas

Redução de custos minimizando a necessidade de desenvolvedores dedicados

A capacidade dos designers de UI/UX de criar protótipos totalmente funcionais sem conhecimento de programação

Este artigo explorará as 10 principais plataformas no-code para designers de UI/UX em 2023, permitindo que você tome decisões informadas ao escolher a melhor plataforma para suas necessidades de design.

1. AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis. Ele simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos por meio de ferramentas visuais, como construtores de UI drag-and-drop, criadores de modelos de dados visuais e designers de processos de negócios. A plataforma permite que os usuários criem aplicativos até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Alguns recursos notáveis ​​do AppMaster para designers de UI/UX são:

Interface de design visual: crie facilmente interfaces de aplicativos web e móveis usando componentes drag-and-drop .

crie facilmente interfaces de aplicativos web e móveis usando componentes . Gerenciamento de API: gere automaticamente API REST e endpoints WebSocket para seus aplicativos.

gere automaticamente API REST e WebSocket para seus aplicativos. Geração de código: gere código-fonte, arquivos binários e até contêineres Docker , dependendo do seu nível de assinatura.

gere código-fonte, arquivos binários e até contêineres Docker , dependendo do seu nível de assinatura. Escalabilidade: AppMaster oferece suporte a microsserviços e demonstra excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga.

oferece suporte a microsserviços e demonstra excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga. Colaboração: trabalhe com colegas de equipe para criar aplicativos web e móveis e acompanhar alterações nos projetos de aplicativos.

Como designer de UI/UX, AppMaster permite que você se concentre em seu trabalho de design enquanto lida com as complexidades de back-end, acelerando o fluxo de trabalho do design ao desenvolvimento.

2. Webflow

Webflow é uma plataforma de web design e desenvolvimento no-code que facilita projetar, construir e lançar sites responsivos visualmente. É uma escolha popular entre designers de UI/UX que buscam criar sites personalizados sem a necessidade de conhecimento em programação. A interface visual do Webflow simplifica o design e a criação de sites responsivos usando um construtor intuitivo drag-and-drop. Alguns recursos principais do Webflow para designers de UI/UX são:

Visual CSS Designer: Projete seu site usando propriedades e valores CSS sem escrever nenhum código.

Projete seu site usando propriedades e valores CSS sem escrever nenhum código. Ferramenta de design responsivo: crie layouts responsivos que funcionam em vários tamanhos de tela e dispositivos por meio das ferramentas de design responsivo integradas do Webflow .

crie layouts responsivos que funcionam em vários tamanhos de tela e dispositivos por meio das ferramentas de design responsivo integradas do . Interações e animações: adicione interações e animações avançadas ao seu design com uma interface fácil de usar.

adicione interações e animações avançadas ao seu design com uma interface fácil de usar. Código personalizado: integre trechos de código personalizados, se necessário, permitindo personalização avançada do site.

integre trechos de código personalizados, se necessário, permitindo personalização avançada do site. Código exportável: exporte código HTML, CSS e JavaScript pronto para produção para hospedar seu site em qualquer provedor de hospedagem.

exporte código HTML, CSS e JavaScript pronto para produção para hospedar seu site em qualquer provedor de hospedagem. Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS): crie, gerencie e atualize o conteúdo do site em um CMS fácil de usar, projetado para usuários não técnicos.

Webflow é uma excelente escolha para traduzir suas ideias de design de site em sites totalmente funcionais de forma rápida e eficiente. Considere essas plataformas ao selecionar uma solução no-code para suas necessidades de design UI/UX. Continue explorando o restante das plataformas nesta lista das 10 principais, pois elas oferecem recursos e pontos fortes exclusivos para atender a diferentes desafios e requisitos de design.

3. Bubble

Bubble é uma plataforma no-code popular para designers de UI/UX que desejam construir aplicativos da web de forma rápida e eficiente. Ao fornecer uma interface intuitiva drag-and-drop para projetar páginas da web e funcionalidades, Bubble permite que os designers criem facilmente protótipos e aplicativos totalmente funcionais.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Características principais

Editor visual personalizável: O editor visual do Bubble permite que os designers criem interfaces bonitas e responsivas arrastando e soltando elementos na tela. Os elementos visuais podem ser personalizados para se adequarem a qualquer layout e estilo desejado, facilitando designs exclusivos.

O editor visual do permite que os designers criem interfaces bonitas e responsivas arrastando e soltando elementos na tela. Os elementos visuais podem ser personalizados para se adequarem a qualquer layout e estilo desejado, facilitando designs exclusivos. Construtor de fluxo de trabalho poderoso: O Construtor de fluxo de trabalho do Bubble permite que os designers convertam seus designs de UI em aplicativos funcionais sem escrever nenhum código. Os designers podem definir ações, eventos e atualizações de dados por meio de uma interface visual, agilizando o processo de desenvolvimento.

O Construtor de fluxo de trabalho do permite que os designers convertam seus designs de UI em aplicativos funcionais sem escrever nenhum código. Os designers podem definir ações, eventos e atualizações de dados por meio de uma interface visual, agilizando o processo de desenvolvimento. Integração de banco de dados: Bubble fornece recursos integrados de banco de dados, permitindo que os designers armazenem, recuperem e manipulem dados sem configurar um sistema de gerenciamento de banco de dados separado. Esta solução integrada simplifica o gerenciamento de dados e acelera o desenvolvimento.

fornece recursos integrados de banco de dados, permitindo que os designers armazenem, recuperem e manipulem dados sem configurar um sistema de gerenciamento de banco de dados separado. Esta solução integrada simplifica o gerenciamento de dados e acelera o desenvolvimento. Plug-ins e integrações personalizáveis: Bubble oferece vários plug-ins e integrações, atendendo a diversas necessidades de funcionalidade. Os designers podem incorporar facilmente plataformas, APIs e serviços de terceiros em seus aplicativos, expandindo seus recursos e atendendo a requisitos exclusivos.

oferece vários plug-ins e integrações, atendendo a diversas necessidades de funcionalidade. Os designers podem incorporar facilmente plataformas, APIs e serviços de terceiros em seus aplicativos, expandindo seus recursos e atendendo a requisitos exclusivos. Hospedagem e implantação: Bubble cuida de todos os aspectos de hospedagem e implantação, garantindo uma infraestrutura escalonável e segura para aplicações web. Com apenas alguns cliques, os designers podem implantar seus aplicativos e gerenciar facilmente as atualizações na plataforma Bubble .

Bubble é uma solução poderosa no-code para designers de UI/UX que desejam criar aplicativos da web totalmente funcionais sem amplo conhecimento de programação. A interface visual da plataforma, combinada com um rico conjunto de recursos e integrações, permite que os designers dêem vida às suas ideias de forma rápida e eficiente. O banco de dados integrado do Bubble também simplifica o gerenciamento de dados, libertando os designers das complexidades do desenvolvimento backend.

4. Wix

Wix é uma plataforma líder de criação de sites no-code, que oferece uma solução completa para designers de UI/UX que desejam criar sites, blogs ou lojas online visualmente atraentes e totalmente funcionais. Com sua interface fácil de usar drag-and-drop e extensos modelos de design, o Wix simplifica o processo de web design para profissionais e iniciantes.

Características principais

Editor de arrastar e soltar: o editor visual do Wix permite que designers criem sites bonitos e responsivos sem esforço, arrastando e soltando elementos na tela. Com inúmeras opções de personalização, o Wix permite que os designers adaptem seus sites de acordo com suas preferências e requisitos de marca.

editor visual do Wix permite que designers criem sites bonitos e responsivos sem esforço, arrastando e soltando elementos na tela. Com inúmeras opções de personalização, o Wix permite que os designers adaptem seus sites de acordo com suas preferências e requisitos de marca. Ampla variedade de modelos: o Wix oferece uma extensa biblioteca de modelos projetados profissionalmente, atendendo a vários setores e tipos de sites. Esses modelos fornecem uma base sólida para os designers desenvolverem, garantindo consistência e qualidade em seus designs finais.

o Wix oferece uma extensa biblioteca de modelos projetados profissionalmente, atendendo a vários setores e tipos de sites. Esses modelos fornecem uma base sólida para os designers desenvolverem, garantindo consistência e qualidade em seus designs finais. Wix App Market: O Wix App Market abriga muitos aplicativos e integrações, permitindo que os designers estendam facilmente a funcionalidade de seus sites. O Wix oferece muitas opções para atender a diversas necessidades, desde sistemas de comércio eletrônico e reservas até ferramentas de marketing e widgets de chat ao vivo.

O Wix App Market abriga muitos aplicativos e integrações, permitindo que os designers estendam facilmente a funcionalidade de seus sites. O Wix oferece muitas opções para atender a diversas necessidades, desde sistemas de comércio eletrônico e reservas até ferramentas de marketing e widgets de chat ao vivo. Ferramentas e análises de SEO: Wix fornece um conjunto abrangente de ferramentas de SEO e análises para ajudar os designers a otimizar seus sites para mecanismos de pesquisa, monitorar o tráfego e analisar o comportamento dos visitantes. Essas ferramentas permitem que os designers tomem decisões baseadas em dados para melhoria contínua.

Wix fornece um conjunto abrangente de ferramentas de SEO e análises para ajudar os designers a otimizar seus sites para mecanismos de pesquisa, monitorar o tráfego e analisar o comportamento dos visitantes. Essas ferramentas permitem que os designers tomem decisões baseadas em dados para melhoria contínua. Hospedagem confiável e segurança: O Wix cuida da hospedagem, fornecendo um ambiente seguro para sites. A plataforma cuida da manutenção do servidor, atualizações de segurança e escalonamento, permitindo que os designers se concentrem em seu trabalho sem se preocupar com detalhes técnicos.

Wix é ótimo para designers de UI/UX que buscam uma solução no-code para projetos de web design. O editor visual da plataforma, combinado com uma ampla gama de recursos e integrações, agiliza o processo de design e permite que os designers criem facilmente sites profissionais e totalmente funcionais. Além disso, as ferramentas e análises de SEO integradas do Wix permitem que os designers otimizem seus sites para mecanismos de pesquisa e monitorem o desempenho, garantindo que seus sites alcancem o público certo.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

5. OutSystems

OutSystems é uma plataforma low-code que permite aos designers de UI/UX criar aplicativos web e móveis poderosos com o mínimo de codificação. Oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas e recursos, o OutSystems permite que os designers criem, testem e implantem aplicativos rapidamente, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo o sucesso do projeto.

Características principais

Design de UI de arrastar e soltar: Com o editor visual da OutSystems, os designers podem criar facilmente interfaces de usuário responsivas e multiplataforma, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento e garantindo uma experiência de usuário perfeita em todos os dispositivos.

Com o editor visual da OutSystems, os designers podem criar facilmente interfaces de usuário responsivas e multiplataforma, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento e garantindo uma experiência de usuário perfeita em todos os dispositivos. Visual Business Logic Designer: OutSystems permite que os designers definam a lógica de negócios de seus aplicativos usando uma interface visual semelhante a um fluxograma. Essa abordagem permite que os designers criem fluxos de trabalho e interações complexas sem amplo conhecimento de codificação.

OutSystems permite que os designers definam a lógica de negócios de seus aplicativos usando uma interface visual semelhante a um fluxograma. Essa abordagem permite que os designers criem fluxos de trabalho e interações complexas sem amplo conhecimento de codificação. Ampla variedade de componentes de UI: OutSystems fornece uma biblioteca de componentes e modelos de UI pré-construídos, permitindo que os designers montem rapidamente interfaces de aplicativos que sejam visualmente atraentes e funcionais. Os componentes podem ser personalizados e montados para criar designs exclusivos que aderem às diretrizes da marca.

OutSystems fornece uma biblioteca de componentes e modelos de UI pré-construídos, permitindo que os designers montem rapidamente interfaces de aplicativos que sejam visualmente atraentes e funcionais. Os componentes podem ser personalizados e montados para criar designs exclusivos que aderem às diretrizes da marca. Integração e extensibilidade: Os designers podem integrar-se facilmente com sistemas externos, APIs e serviços através do extenso conjunto de conectores e recursos de integração da OutSystems. A plataforma permite a criação de extensões customizadas, garantindo máxima flexibilidade e funcionalidade para requisitos específicos.

Os designers podem integrar-se facilmente com sistemas externos, APIs e serviços através do extenso conjunto de conectores e recursos de integração da OutSystems. A plataforma permite a criação de extensões customizadas, garantindo máxima flexibilidade e funcionalidade para requisitos específicos. Implantação com um clique: OutSystems simplifica o processo de implantação, permitindo que os designers implantem aplicativos na nuvem, no local ou em ambientes híbridos com um único clique. A plataforma oferece suporte à integração e entrega contínuas, acelerando os ciclos de lançamento e garantindo aplicativos atualizados.

OutSystems é adequado para designers de UI/UX que exigem uma solução low-code para construir e manter aplicações web e móveis. As ferramentas visuais da plataforma permitem que os designers criem interfaces de usuário, definam a lógica de negócios e integrem sistemas externos com mínimo esforço de codificação. Essa abordagem simplificada de desenvolvimento permite que os designers se concentrem mais em oferecer uma experiência de usuário superior e permite um tempo de colocação no mercado mais rápido para produtos digitais.

6. Dorik

Dorik é uma plataforma no-code que visa ajudar designers a construir sites de página única visualmente atraentes e responsivos. Ele oferece uma interface intuitiva drag-and-drop que permite aos usuários criar landing pages, portfólios e outros projetos de página única de forma rápida e fácil. A extensa biblioteca de componentes e modelos pré-construídos do Dorik permite que os designers comecem com uma base sólida e personalizem os elementos de acordo com suas necessidades.

Com o Dorik, você pode criar e implantar projetos totalmente responsivos e otimizados para dispositivos móveis que ficam ótimos em vários dispositivos, sem se preocupar com configuração de back-end, configurações de servidor ou hospedagem. Dorik também oferece ferramentas de design poderosas que auxiliam na criação de designs UI/UX atraentes. Seus recursos incluem:

Mais de 100 componentes e modelos pré-construídos

Colaboração em tempo real para fluxos de trabalho orientados pela equipe

Suporte personalizado para CSS e JavaScript

Integração com plataformas populares de marketing por e-mail e ferramentas analíticas

Opções instantâneas de implantação e hospedagem

Dorik é uma excelente opção para designers de UI/UX que procuram uma maneira rápida e eficiente de construir um projeto web de página única sem precisar de nenhum conhecimento de codificação, mantendo o controle total sobre o processo de design.

7. Cartão

Carrd é uma plataforma no-code com foco na simplicidade, capacitando designers a construir sites responsivos de uma página. Carrd enfatiza o minimalismo junto com seu design responsivo, tornando-o perfeito para projetos como landing pages, portfólios, perfis pessoais e muito mais. Alguns recursos do Carrd incluem:

Ampla seleção de modelos para escolher

Editor de arrastar e soltar para fácil personalização

Designs responsivos e otimizados para dispositivos móveis

Opções de hospedagem de sites, incluindo domínios personalizados

Integração com ferramentas comuns de terceiros

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Embora Carrd não ofereça um conjunto de recursos tão extenso quanto algumas outras plataformas no-code nesta lista, seu foco na simplicidade e no minimalismo o torna uma opção atraente para designers de UI/UX que procuram uma maneira rápida e fácil de criar e publicar single- sites de páginas.

8. Mendix

Mendix é um nome proeminente no mundo do desenvolvimento no-code, conhecido por seus poderosos recursos. Ele oferece uma plataforma abrangente para a criação de aplicativos, enfatizando o desenvolvimento no-code e low-code. Mendix é uma escolha versátil, atendendo às necessidades de pequenas e grandes empresas.

Os usuários apreciam sua interface drag-and-drop, ferramentas de modelagem visual e modelos pré-construídos, acelerando significativamente o processo de desenvolvimento. Mendix também se destaca por seu suporte ao desenvolvimento colaborativo, permitindo que vários membros da equipe colaborem perfeitamente em projetos.

Com o Mendix, os designers de UI/UX têm as ferramentas necessárias para criar interfaces de usuário intuitivas e visualmente atraentes, sem se envolver nas complexidades da codificação tradicional. Esta plataforma é particularmente adequada para soluções empresariais complexas que requerem desenvolvimento rápido e aplicações escaláveis.

9. Adalo

Adalo é uma plataforma popular no-code altamente apreciada por designers e desenvolvedores de UI/UX. Oferece ferramentas para criar aplicativos web e móveis sem codificação tradicional. A principal força do Adalo reside na sua flexibilidade e simplicidade.

Os designers podem criar interfaces fáceis de usar sem esforço usando seus recursos drag-and-drop, e a plataforma fornece uma extensa biblioteca de componentes de UI personalizáveis. Esteja você criando um aplicativo web ou móvel, Adalo permite uma integração perfeita com diversas fontes de dados e serviços, melhorando a experiência do usuário.

Com seus recursos de design responsivo, os designers podem garantir que seus aplicativos tenham aparência e funcionamento perfeitos em vários dispositivos. A comunidade vibrante e os extensos recursos de suporte do Adalo o tornam a melhor escolha para designers de UI/UX que buscam concretizar suas visões de design de aplicativos em um ambiente no-code.

10. Figura

Figma é outra plataforma no-code popular para designers de UI/UX, que oferece uma variedade de ferramentas para design de aplicativos web e móveis. Embora predominantemente conhecida como uma ferramenta de design baseada em vetores, a Figma ampliou suas ofertas ao longo dos anos para incluir recursos voltados para designers e desenvolvedores.

Os principais recursos do Figma incluem:

Ambiente de design colaborativo: Figma apresenta um ambiente de design centralizado no qual vários usuários podem trabalhar juntos no mesmo design em tempo real, promovendo a colaboração e acelerando os cronogramas de design.

Figma apresenta um ambiente de design centralizado no qual vários usuários podem trabalhar juntos no mesmo design em tempo real, promovendo a colaboração e acelerando os cronogramas de design. Histórico de versões: esse recurso permite rastrear alterações e reverter para iterações de design anteriores quando necessário, garantindo que você nunca perca seu trabalho ou reverta alterações críticas.

esse recurso permite rastrear alterações e reverter para iterações de design anteriores quando necessário, garantindo que você nunca perca seu trabalho ou reverta alterações críticas. Biblioteca de componentes: a biblioteca de componentes do Figma permite organizar e personalizar elementos reutilizáveis, mantendo a consistência em seus projetos e reduzindo tarefas repetitivas.

a biblioteca de componentes do Figma permite organizar e personalizar elementos reutilizáveis, mantendo a consistência em seus projetos e reduzindo tarefas repetitivas. Sistemas de design: Com o Figma, você pode criar, gerenciar e compartilhar sistemas de design, facilitando a garantia de que as diretrizes da marca sejam seguidas à medida que você dimensiona seus projetos.

Com o Figma, você pode criar, gerenciar e compartilhar sistemas de design, facilitando a garantia de que as diretrizes da marca sejam seguidas à medida que você dimensiona seus projetos. Prototipagem e testes: Figma fornece um conjunto abrangente de ferramentas de prototipagem que permitem criar protótipos interativos e coletar feedback do usuário, tudo sem conhecimento de codificação.

Figma é principalmente uma plataforma de design e prototipagem. Embora não ofereça exportação de código ou geração automática de código semelhante ao AppMaster, é uma excelente escolha para designers de UI/UX que buscam uma ferramenta de design flexível e colaborativa.

O movimento no-code forneceu aos designers de UI/UX muitas ferramentas para aprimorar seus fluxos de trabalho e agilizar o processo de design ao desenvolvimento. Cada plataforma oferece recursos e capacidades exclusivos, atendendo a diversos requisitos. Enquanto AppMaster se destaca por fornecer um ambiente de desenvolvimento abrangente e integrado para a criação de aplicativos web, back-end e móveis, outras plataformas como Webflow, Bubble, Wix, OutSystems e Figma se concentram em aspectos específicos do processo de design e desenvolvimento, capacitando designers de UI/UX para encontre a plataforma no-code perfeita e adequada às suas necessidades.