أفضل 10 منصات بدون تعليمات برمجية لمصممي UI/UX في عام 2023

مقدمة إلى الأنظمة No-Code لمصممي UI/UX

شهدت صناعة تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة التطور ظهور منصات no-code تعمل على تبسيط عمليات التصميم والتطوير بشكل كبير. تعمل الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية على تمكين مصممي UI/UX من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة كاملة الوظائف دون كتابة تعليمات برمجية. بمساعدة الواجهات المرئية وأدوات إنشاء السحب والإفلات وأدوات التعاون في التصميم، يمكن للمصممين إضفاء الحيوية على أفكارهم بسرعة وكفاءة أكبر من أي وقت مضى. توفر الأنظمة No-code لمصممي UI/UX العديد من المزايا، مثل:

سير عمل أسرع من التصميم إلى التطوير

فرص تعاون أكبر بين المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة

خفض التكلفة عن طريق تقليل الحاجة إلى مطورين متخصصين

قدرة مصممي UI/UX على إنشاء نماذج أولية كاملة الوظائف دون معرفة البرمجة

ستستكشف هذه المقالة أفضل 10 منصات no-code لمصممي UI/UX في عام 2023، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار أفضل نظام أساسي لاحتياجات التصميم الخاصة بك.

1. AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول. فهو يبسط عملية تطوير التطبيق عبر الأدوات المرئية مثل منشئي واجهة المستخدم drag-and-drop ، ومنشئي نماذج البيانات المرئية، ومصممي عمليات الأعمال. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من طرق التطوير التقليدية. بعض الميزات البارزة في AppMaster لمصممي UI/UX هي:

واجهة التصميم المرئي: يمكنك بسهولة إنشاء واجهات تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام مكونات drag-and-drop .

يمكنك بسهولة إنشاء واجهات تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام مكونات . إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API): إنشاء endpoints REST API وWebSocket تلقائيًا لتطبيقاتك.

إنشاء REST API وWebSocket تلقائيًا لتطبيقاتك. إنشاء التعليمات البرمجية: قم بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية وحتى حاويات Docker ، اعتمادًا على مستوى اشتراكك.

قم بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية وحتى حاويات Docker ، اعتمادًا على مستوى اشتراكك. قابلية التوسع: يدعم AppMaster الخدمات الصغيرة ويوضح قابلية التوسع الممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

يدعم الخدمات الصغيرة ويوضح قابلية التوسع الممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. التعاون: العمل مع زملائك في الفريق لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول وتتبع التغييرات في مخططات التطبيق.

باعتبارك مصمم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، يتيح لك AppMaster التركيز على أعمال التصميم الخاصة بك أثناء التعامل مع تعقيدات الواجهة الخلفية، مما يؤدي إلى تسريع سير العمل من التصميم إلى التطوير.

2. Webflow

Webflow عبارة عن منصة لتصميم وتطوير الويب no-code تسهل تصميم مواقع الويب سريعة الاستجابة وإنشائها وإطلاقها بشكل مرئي. إنه خيار شائع بين مصممي UI/UX الذين يتطلعون إلى إنشاء مواقع ويب مخصصة دون الحاجة إلى خبرة برمجية. تجعل الواجهة المرئية لـ Webflow تصميم وإنشاء مواقع الويب سريعة الاستجابة أمراً بسيطًا باستخدام أداة إنشاء drag-and-drop البديهية. بعض الميزات الرئيسية لـ Webflow لمصممي UI/UX هي:

مصمم Visual CSS: صمم موقع الويب الخاص بك باستخدام خصائص وقيم CSS دون كتابة أي تعليمات برمجية.

صمم موقع الويب الخاص بك باستخدام خصائص وقيم CSS دون كتابة أي تعليمات برمجية. أداة التصميم سريعة الاستجابة: قم بإنشاء تخطيطات سريعة الاستجابة تعمل على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة من خلال أدوات التصميم سريعة الاستجابة المضمنة في Webflow .

قم بإنشاء تخطيطات سريعة الاستجابة تعمل على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة من خلال أدوات التصميم سريعة الاستجابة المضمنة في . التفاعلات والرسوم المتحركة: أضف تفاعلات ورسوم متحركة متقدمة إلى تصميمك من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

أضف تفاعلات ورسوم متحركة متقدمة إلى تصميمك من خلال واجهة سهلة الاستخدام. رمز مخصص: قم بدمج مقتطفات التعليمات البرمجية المخصصة إذا لزم الأمر، مما يتيح التخصيص المتقدم لموقع الويب.

قم بدمج مقتطفات التعليمات البرمجية المخصصة إذا لزم الأمر، مما يتيح التخصيص المتقدم لموقع الويب. كود قابل للتصدير: قم بتصدير كود HTML وCSS وJavaScript الجاهز للإنتاج لاستضافة موقع الويب الخاص بك على أي مزود استضافة.

قم بتصدير كود HTML وCSS وJavaScript الجاهز للإنتاج لاستضافة موقع الويب الخاص بك على أي مزود استضافة. نظام إدارة المحتوى (CMS): إنشاء محتوى موقع الويب وإدارته وتحديثه في نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام مصمم للمستخدمين غير التقنيين.

يعد Webflow خيارًا ممتازًا لترجمة أفكار تصميم موقع الويب الخاص بك إلى مواقع ويب كاملة الوظائف بسرعة وكفاءة. ضع في اعتبارك هذه الأنظمة الأساسية عند اختيار حل no-code لاحتياجات تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم الخاصة بك. استمر في استكشاف بقية المنصات في قائمة العشرة الأوائل هذه، حيث أنها تقدم ميزاتها ونقاط قوتها الفريدة لتلبية تحديات ومتطلبات التصميم المختلفة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

3. Bubble

تعد Bubble منصة شائعة no-code لمصممي UI/UX الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات الويب بسرعة وكفاءة. من خلال توفير واجهة drag-and-drop بديهية لتصميم صفحات الويب والوظائف، تمكن Bubble المصممين من إنشاء نماذج أولية وتطبيقات كاملة الوظائف بسهولة.

دلائل الميزات

محرر مرئي قابل للتخصيص: يتيح المحرر المرئي لـ Bubble للمصممين إنشاء واجهات جميلة وسريعة الاستجابة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية. يمكن تخصيص العناصر المرئية لتناسب أي تصميم وأسلوب مرغوب فيه، مما يسهل التصميمات الفريدة.

يتيح المحرر المرئي لـ للمصممين إنشاء واجهات جميلة وسريعة الاستجابة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية. يمكن تخصيص العناصر المرئية لتناسب أي تصميم وأسلوب مرغوب فيه، مما يسهل التصميمات الفريدة. منشئ سير العمل القوي: يمكّن منشئ سير العمل الخاص بـ Bubble المصممين من تحويل تصميمات واجهة المستخدم الخاصة بهم إلى تطبيقات وظيفية دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكن للمصممين تحديد الإجراءات والأحداث وتحديثات البيانات من خلال واجهة مرئية، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير.

يمكّن منشئ سير العمل الخاص بـ المصممين من تحويل تصميمات واجهة المستخدم الخاصة بهم إلى تطبيقات وظيفية دون كتابة أي تعليمات برمجية. يمكن للمصممين تحديد الإجراءات والأحداث وتحديثات البيانات من خلال واجهة مرئية، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير. تكامل قاعدة البيانات: توفر Bubble إمكانات قاعدة بيانات مدمجة، مما يسمح للمصممين بتخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها دون تكوين نظام منفصل لإدارة قاعدة البيانات. يعمل هذا الحل المتكامل على تبسيط إدارة البيانات وتسريع عملية التطوير.

توفر إمكانات قاعدة بيانات مدمجة، مما يسمح للمصممين بتخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها دون تكوين نظام منفصل لإدارة قاعدة البيانات. يعمل هذا الحل المتكامل على تبسيط إدارة البيانات وتسريع عملية التطوير. المكونات الإضافية وعمليات التكامل القابلة للتخصيص: توفر Bubble العديد من المكونات الإضافية وعمليات التكامل، التي تلبي احتياجات الوظائف المختلفة. يمكن للمصممين بسهولة دمج منصات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات في تطبيقاتهم، مما يؤدي إلى توسيع قدراتهم وتلبية المتطلبات الفريدة.

توفر العديد من المكونات الإضافية وعمليات التكامل، التي تلبي احتياجات الوظائف المختلفة. يمكن للمصممين بسهولة دمج منصات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات في تطبيقاتهم، مما يؤدي إلى توسيع قدراتهم وتلبية المتطلبات الفريدة. الاستضافة والنشر: تتولى Bubble جميع جوانب الاستضافة والنشر، مما يضمن وجود بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لتطبيقات الويب. من خلال نقرات قليلة، يمكن للمصممين نشر تطبيقاتهم وإدارة التحديثات بسهولة من داخل منصة Bubble .

يعد Bubble حلاً قويًا no-code لمصممي UI/UX الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف دون معرفة برمجية واسعة. تتيح الواجهة المرئية للمنصة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة غنية من الميزات والتكاملات، للمصممين إمكانية إحياء أفكارهم بسرعة وكفاءة. تعمل قاعدة البيانات المدمجة Bubble أيضًا على تبسيط إدارة البيانات، وتحرير المصممين من تعقيدات تطوير الواجهة الخلفية.

4. ويكس

Wix هي منصة رائدة في إنشاء مواقع الويب no-code ، وتقدم حلاً شاملاً لمصممي UI/UX الذين يرغبون في إنشاء مواقع ويب أو مدونات أو متاجر عبر الإنترنت جذابة بصريًا وتعمل بكامل طاقتها. بفضل واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام وقوالب التصميم الشاملة، يعمل Wix على تبسيط عملية تصميم الويب للمحترفين والمبتدئين على حدٍ سواء.

دلائل الميزات

محرر السحب والإفلات: يتيح المحرر المرئي في Wix للمصممين إنشاء مواقع ويب جميلة وسريعة الاستجابة دون عناء عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية. بفضل خيارات التخصيص العديدة، يعمل Wix على تمكين المصممين من تصميم مواقع الويب الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم ومتطلبات علامتهم التجارية.

يتيح المحرر المرئي في Wix للمصممين إنشاء مواقع ويب جميلة وسريعة الاستجابة دون عناء عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية. بفضل خيارات التخصيص العديدة، يعمل Wix على تمكين المصممين من تصميم مواقع الويب الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم ومتطلبات علامتهم التجارية. مجموعة واسعة من القوالب: يقدم Wix مكتبة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي، والتي تلبي احتياجات مختلف الصناعات وأنواع مواقع الويب. توفر هذه القوالب أساسًا متينًا للمصممين للبناء عليه، مما يضمن الاتساق والجودة في تصميماتهم النهائية.

يقدم Wix مكتبة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي، والتي تلبي احتياجات مختلف الصناعات وأنواع مواقع الويب. توفر هذه القوالب أساسًا متينًا للمصممين للبناء عليه، مما يضمن الاتساق والجودة في تصميماتهم النهائية. سوق تطبيقات Wix: يضم سوق تطبيقات Wix العديد من التطبيقات وعمليات التكامل، مما يمكّن المصممين من توسيع وظائف مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة. يقدم Wix العديد من الخيارات التي تناسب الاحتياجات المتنوعة، بدءًا من أنظمة التجارة الإلكترونية والحجز وحتى أدوات التسويق وأدوات الدردشة المباشرة.

يضم سوق تطبيقات Wix العديد من التطبيقات وعمليات التكامل، مما يمكّن المصممين من توسيع وظائف مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة. يقدم Wix العديد من الخيارات التي تناسب الاحتياجات المتنوعة، بدءًا من أنظمة التجارة الإلكترونية والحجز وحتى أدوات التسويق وأدوات الدردشة المباشرة. أدوات وتحليلات تحسين محركات البحث: توفر Wix مجموعة شاملة من أدوات تحسين محركات البحث والتحليلات لمساعدة المصممين على تحسين مواقعهم الإلكترونية لمحركات البحث ومراقبة حركة المرور وتحليل سلوك الزائرين. تمكن هذه الأدوات المصممين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات من أجل التحسين المستمر.

توفر Wix مجموعة شاملة من أدوات تحسين محركات البحث والتحليلات لمساعدة المصممين على تحسين مواقعهم الإلكترونية لمحركات البحث ومراقبة حركة المرور وتحليل سلوك الزائرين. تمكن هذه الأدوات المصممين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات من أجل التحسين المستمر. استضافة وأمان موثوقان: تعتني Wix بالاستضافة وتوفر بيئة آمنة لمواقع الويب. تتعامل المنصة مع صيانة الخادم والتحديثات الأمنية والتوسع، مما يسمح للمصممين بالتركيز على عملهم دون القلق بشأن التفاصيل الفنية.

يعد Wix رائعًا لمصممي UI/UX الذين يبحثون عن حل no-code لمشاريع تصميم الويب. يعمل المحرر المرئي للمنصة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من الميزات وعمليات التكامل، على تبسيط عملية التصميم وتمكين المصممين بسهولة من إنشاء مواقع ويب احترافية تعمل بكامل طاقتها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أدوات وتحليلات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة في Wix على تمكين المصممين من تحسين مواقعهم لمحركات البحث ومراقبة الأداء، مما يضمن وصول مواقعهم الإلكترونية إلى الجمهور المناسب.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

5. الأنظمة الخارجية

OutSystems عبارة عن منصة low-code تسمح لمصممي UI/UX بإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال قوية بأقل قدر من الترميز. من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدوات والميزات، تمكن OutSystems المصممين من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة، مما يقلل من وقت طرحها في السوق ويضمن نجاح المشروع.

دلائل الميزات

تصميم واجهة المستخدم بالسحب والإسقاط: باستخدام المحرر المرئي لـ OutSystems، يمكن للمصممين إنشاء واجهات مستخدم سريعة الاستجابة ومتعددة الأنظمة الأساسية، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير ويضمن تجربة مستخدم سلسة على جميع الأجهزة.

باستخدام المحرر المرئي لـ OutSystems، يمكن للمصممين إنشاء واجهات مستخدم سريعة الاستجابة ومتعددة الأنظمة الأساسية، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير ويضمن تجربة مستخدم سلسة على جميع الأجهزة. مصمم منطق الأعمال المرئي: يتيح OutSystems للمصممين تحديد منطق الأعمال لتطبيقاتهم باستخدام واجهة مرئية تشبه المخطط الانسيابي. يسمح هذا الأسلوب للمصممين بإنشاء مسارات عمل وتفاعلات معقدة دون معرفة واسعة بالبرمجة.

يتيح OutSystems للمصممين تحديد منطق الأعمال لتطبيقاتهم باستخدام واجهة مرئية تشبه المخطط الانسيابي. يسمح هذا الأسلوب للمصممين بإنشاء مسارات عمل وتفاعلات معقدة دون معرفة واسعة بالبرمجة. مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم: توفر OutSystems مكتبة من مكونات وقوالب واجهة المستخدم المعدة مسبقًا، مما يتيح للمصممين تجميع واجهات التطبيقات الجذابة والوظيفية بسرعة. يمكن تخصيص المكونات وتجميعها لإنشاء تصميمات فريدة تلتزم بإرشادات العلامة التجارية.

توفر OutSystems مكتبة من مكونات وقوالب واجهة المستخدم المعدة مسبقًا، مما يتيح للمصممين تجميع واجهات التطبيقات الجذابة والوظيفية بسرعة. يمكن تخصيص المكونات وتجميعها لإنشاء تصميمات فريدة تلتزم بإرشادات العلامة التجارية. التكامل وقابلية التوسعة: يمكن للمصممين التكامل بسهولة مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات من خلال مجموعة واسعة من الموصلات وميزات التكامل من OutSystems. تسمح المنصة بإنشاء ملحقات مخصصة، مما يضمن أقصى قدر من المرونة والأداء الوظيفي لمتطلبات محددة.

يمكن للمصممين التكامل بسهولة مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات من خلال مجموعة واسعة من الموصلات وميزات التكامل من OutSystems. تسمح المنصة بإنشاء ملحقات مخصصة، مما يضمن أقصى قدر من المرونة والأداء الوظيفي لمتطلبات محددة. النشر بنقرة واحدة: تعمل OutSystems على تبسيط عملية النشر، مما يمكّن المصممين من نشر التطبيقات على السحابة، أو البيئات المحلية، أو البيئات المختلطة بنقرة واحدة. تدعم المنصة التكامل والتسليم المستمر، وتسريع دورات الإصدار وضمان تحديث التطبيقات.

يعد OutSystems مناسبًا لمصممي UI/UX الذين يحتاجون إلى حل low-code لبناء وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تتيح الأدوات المرئية للمنصة للمصممين إنشاء واجهات المستخدم وتحديد منطق الأعمال ودمج الأنظمة الخارجية بأقل جهد في البرمجة. يتيح هذا النهج المبسط للتطوير للمصممين التركيز بشكل أكبر على تقديم تجربة مستخدم فائقة ويتيح وصول المنتجات الرقمية إلى السوق بشكل أسرع.

6. دوريك

Dorik عبارة عن منصة no-code تهدف إلى مساعدة المصممين على إنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة مكونة من صفحة واحدة. إنه يوفر واجهة drag-and-drop بديهية تتيح للمستخدمين إنشاء صفحات مقصودة ومحافظ ومشاريع أخرى ذات صفحة واحدة بسرعة وسهولة. تتيح مكتبة Dorik الواسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا للمصممين البدء بأساس متين وتخصيص العناصر وفقًا لاحتياجاتهم.

باستخدام Dorik، يمكنك إنشاء ونشر مشاريع سريعة الاستجابة ومُحسّنة للهواتف المحمولة تبدو رائعة على أجهزة مختلفة دون القلق بشأن إعداد الواجهة الخلفية أو تكوينات الخادم أو الاستضافة. تقدم Dorik أيضًا أدوات تصميم قوية تساعد في إنشاء تصميمات جذابة لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم. وتشمل ميزاته:

أكثر من 100 من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا

التعاون في الوقت الحقيقي لسير العمل القائم على الفريق

دعم CSS وجافا سكريبت المخصص

التكامل مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات التحليلات الشائعة

خيارات النشر والاستضافة الفورية

يعد Dorik خيارًا ممتازًا لمصممي UI/UX الذين يبحثون عن طريقة سريعة وفعالة لإنشاء مشروع ويب من صفحة واحدة دون الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في عملية التصميم.

7. كارد

Carrd عبارة عن منصة no-code تركز على البساطة، وتمكين المصممين من إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة مكونة من صفحة واحدة. يؤكد Carrd على البساطة إلى جانب تصميمه سريع الاستجابة، مما يجعله مثاليًا لمشاريع مثل الصفحات المقصودة والمحافظ والملفات الشخصية والمزيد. تتضمن بعض ميزات Carrd ما يلي:

مجموعة واسعة من القوالب للاختيار من بينها

محرر السحب والإفلات لسهولة التخصيص

تصميمات سريعة الاستجابة ومُحسّنة للجوّال

خيارات استضافة مواقع الويب، بما في ذلك النطاقات المخصصة

التكامل مع أدوات الطرف الثالث المشتركة

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

على الرغم من أن Carrd لا تقدم مجموعة ميزات واسعة النطاق مثل بعض الأنظمة الأساسية الأخرى no-code في هذه القائمة، إلا أن تركيزها على البساطة والبساطة يجعلها خيارًا جذابًا لمصممي UI/UX الذين يبحثون عن طريقة سهلة وسريعة لإنشاء ونشر منصة فردية. مواقع الصفحة.

8. منديكس

يعد Mendix اسمًا بارزًا في عالم التطوير no-code والمعروف بقدراته القوية. فهو يوفر منصة شاملة لإنشاء التطبيقات، مع التركيز على التطوير no-code أو تطوير low-code. يعد Mendix خيارًا متعدد الاستخدامات يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

يقدّر المستخدمون واجهة drag-and-drop وأدوات النمذجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير بشكل كبير. تتميز Mendix أيضًا بدعم التطوير التعاوني، مما يسمح للعديد من أعضاء الفريق بالتعاون بسلاسة في المشاريع.

مع Mendix، يمتلك مصممو UI/UX الأدوات اللازمة لإنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا دون التورط في تعقيدات البرمجة التقليدية. تعتبر هذه المنصة مناسبة بشكل خاص لحلول المؤسسات المعقدة التي تتطلب تطويرًا سريعًا وتطبيقات قابلة للتطوير.

9. Adalo

Adalo هي منصة شعبية no-code وتحظى بتقدير كبير من قبل مصممي ومطوري UI/UX. فهو يوفر أدوات لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. تكمن القوة الأساسية لـ Adalo في مرونتها وبساطتها.

يمكن للمصممين تصميم واجهات سهلة الاستخدام بسهولة باستخدام ميزات drag-and-drop ، وتوفر المنصة مكتبة واسعة من مكونات واجهة المستخدم القابلة للتخصيص. سواء كنت تقوم بإنشاء تطبيق ويب أو هاتف محمول، يتيح Adalo التكامل السلس مع مصادر البيانات والخدمات المتنوعة، مما يعزز تجربة المستخدم.

بفضل إمكانات التصميم سريعة الاستجابة، يمكن للمصممين التأكد من أن تطبيقاتهم تبدو وتعمل بشكل لا تشوبه شائبة على الأجهزة المختلفة. إن مجتمع Adalo النابض بالحياة وموارد الدعم الواسعة تجعله الخيار الأفضل لمصممي UI/UX الذين يتطلعون إلى تحقيق رؤى تصميم التطبيقات الخاصة بهم في بيئة no-code.

10. الشكل

Figma هي منصة أخرى مشهورة no-code لمصممي UI/UX، وتقدم مجموعة من الأدوات لتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول. على الرغم من أنها تُعرف في الغالب بأنها أداة تصميم قائمة على المتجهات، إلا أن Figma قامت بتوسيع عروضها على مر السنين لتشمل ميزات تلبي احتياجات المصممين والمطورين.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Figma ما يلي:

بيئة التصميم التعاونية: تقدم Figma بيئة تصميم مركزية حيث يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا على نفس التصميم في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون ويسرع الجداول الزمنية للتصميم.

تقدم Figma بيئة تصميم مركزية حيث يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا على نفس التصميم في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون ويسرع الجداول الزمنية للتصميم. سجل الإصدارات: تمكنك هذه الميزة من تتبع التغييرات والعودة إلى تكرارات التصميم السابقة عند الضرورة، مما يضمن عدم فقدان عملك أبدًا أو التراجع عن التغييرات المهمة.

تمكنك هذه الميزة من تتبع التغييرات والعودة إلى تكرارات التصميم السابقة عند الضرورة، مما يضمن عدم فقدان عملك أبدًا أو التراجع عن التغييرات المهمة. مكتبة المكونات: مكتبة مكونات Figma تمكنك من تنظيم وتخصيص العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، والحفاظ على الاتساق عبر مشاريعك وتقليل المهام المتكررة.

مكتبة مكونات Figma تمكنك من تنظيم وتخصيص العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، والحفاظ على الاتساق عبر مشاريعك وتقليل المهام المتكررة. أنظمة التصميم: مع Figma، يمكنك إنشاء أنظمة التصميم وإدارتها ومشاركتها، مما يجعل من السهل ضمان الالتزام بإرشادات العلامة التجارية أثناء توسيع نطاق مشروعاتك.

مع Figma، يمكنك إنشاء أنظمة التصميم وإدارتها ومشاركتها، مما يجعل من السهل ضمان الالتزام بإرشادات العلامة التجارية أثناء توسيع نطاق مشروعاتك. النماذج الأولية والاختبار: توفر Figma مجموعة شاملة من أدوات النماذج الأولية التي تمكنك من إنشاء نماذج أولية تفاعلية وجمع تعليقات المستخدمين، كل ذلك بدون خبرة في البرمجة.

Figma هي في المقام الأول منصة للتصميم والنماذج الأولية. على الرغم من أنه لا يوفر تصدير التعليمات البرمجية أو إنشاء تعليمات برمجية مشابهة لـ AppMaster تلقائيًا، إلا أنه يعد خيارًا ممتازًا لمصممي UI/UX الذين يبحثون عن أداة تصميم مرنة وتعاونية.

لقد زودت حركة no-code مصممي UI/UX بالعديد من الأدوات لتحسين سير عملهم وتبسيط عملية التصميم إلى التطوير. توفر كل منصة ميزات وقدرات فريدة تلبي المتطلبات المتنوعة. في حين أن AppMaster يتفوق في توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة لإنشاء تطبيقات الويب والواجهة الخلفية وتطبيقات الهاتف المحمول، فإن الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Webflow و Bubble وWix وOutSystems وFigma تركز على جوانب محددة من عملية التصميم والتطوير، وتمكين مصممي UI/UX من ابحث عن النظام الأساسي المثالي no-code والمناسب لاحتياجاتهم.