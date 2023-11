Top 10 no-codeplatforms voor UI/UX-ontwerpers in 2023

Inleiding tot platforms No-Code voor UI/UX-ontwerpers

De snel evoluerende industrie voor de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties is getuige geweest van de opkomst van no-code platforms die de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen aanzienlijk stroomlijnen. No-code- platforms stellen UI/UX-ontwerpers in staat volledig functionele web- en mobiele applicaties te creëren zonder code te schrijven. Met behulp van visuele interfaces, drag-and-drop-bouwers en tools voor ontwerpsamenwerking kunnen ontwerpers hun ideeën sneller en efficiënter dan ooit tevoren tot leven brengen. No-code platforms voor UI/UX-ontwerpers bieden verschillende voordelen, zoals:

Snellere workflows van ontwerp tot ontwikkeling

Grotere samenwerkingsmogelijkheden tussen ontwerpers, ontwikkelaars en belanghebbenden

Kostenreductie door de behoefte aan toegewijde ontwikkelaars te minimaliseren

De mogelijkheid voor UI/UX-ontwerpers om volledig functionele prototypes te creëren zonder programmeerkennis

Dit artikel onderzoekt de top 10 no-code platforms voor UI/UX-ontwerpers in 2023, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen bij het kiezen van het beste platform voor uw ontwerpbehoeften.

1. AppMaster

AppMaster is een krachtig platform no-code waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. Het vereenvoudigt het applicatieontwikkelingsproces via visuele tools zoals UI-bouwers drag-and-drop, makers van visuele datamodellen en ontwerpers van bedrijfsprocessen. Met het platform kunnen gebruikers applicaties tot 10 keer sneller en 3 keer kosteneffectiever maken dan traditionele ontwikkelmethoden. Enkele opvallende kenmerken van AppMaster voor UI/UX-ontwerpers zijn:

Visuele ontwerpinterface: Creëer eenvoudig web- en mobiele applicatie-interfaces met behulp van drag-and-drop -componenten.

Creëer eenvoudig web- en mobiele applicatie-interfaces met behulp van -componenten. API-beheer: genereer automatisch REST API- en WebSocket- endpoints voor uw applicaties.

genereer automatisch REST API- en WebSocket- voor uw applicaties. Code genereren: Genereer broncode, binaire bestanden en zelfs Docker-containers , afhankelijk van uw abonnementsniveau.

Genereer broncode, binaire bestanden en zelfs Docker-containers , afhankelijk van uw abonnementsniveau. Schaalbaarheid: AppMaster ondersteunt microservices en demonstreert uitstekende schaalbaarheid voor gebruik in ondernemingen en bij hoge belasting.

ondersteunt microservices en demonstreert uitstekende schaalbaarheid voor gebruik in ondernemingen en bij hoge belasting. Samenwerking: werk samen met teamgenoten om web- en mobiele applicaties te maken en wijzigingen in de app-blauwdrukken bij te houden.

Als UI/UX-ontwerper kunt u zich AppMaster concentreren op uw ontwerpwerk, terwijl u de complexiteit van de backend afhandelt, waardoor de workflow van ontwerp tot ontwikkeling wordt versneld.

2. Webflow

Webflow is een webontwerp- en ontwikkelingsplatform no-code waarmee u eenvoudig responsieve websites visueel kunt ontwerpen, bouwen en lanceren. Het is een populaire keuze onder UI/UX-ontwerpers die aangepaste websites willen maken zonder de noodzaak van programmeerkennis. De visuele interface van Webflow maakt het ontwerpen en maken van responsieve websites eenvoudig met behulp van een intuïtieve drag-and-drop builder. Enkele belangrijke kenmerken van Webflow voor UI/UX-ontwerpers zijn:

Visuele CSS-ontwerper: ontwerp uw website met behulp van CSS- eigenschappen en -waarden zonder code te schrijven.

ontwerp uw website met behulp van CSS- eigenschappen en -waarden zonder code te schrijven. Responsieve ontwerptool: Creëer responsieve lay-outs die op verschillende schermformaten en apparaten werken via de ingebouwde responsieve ontwerptools van Webflow .

Creëer responsieve lay-outs die op verschillende schermformaten en apparaten werken via de ingebouwde responsieve ontwerptools van . Interacties en animaties: Voeg geavanceerde interacties en animaties toe aan uw ontwerp met een eenvoudig te gebruiken interface.

Voeg geavanceerde interacties en animaties toe aan uw ontwerp met een eenvoudig te gebruiken interface. Aangepaste code: Integreer indien nodig aangepaste codefragmenten, waardoor geavanceerde aanpassing van de website mogelijk wordt.

Integreer indien nodig aangepaste codefragmenten, waardoor geavanceerde aanpassing van de website mogelijk wordt. Exporteerbare code: exporteer productieklare HTML-, CSS- en JavaScript-code om uw website op elke hostingprovider te hosten.

exporteer productieklare HTML-, CSS- en JavaScript-code om uw website op elke hostingprovider te hosten. Content Management Systeem (CMS): Creëer, beheer en update website-inhoud in een gebruiksvriendelijk CMS dat is ontworpen voor niet-technische gebruikers.

Webflow is een uitstekende keuze om uw website-ontwerpideeën snel en efficiënt te vertalen naar volledig functionele websites. Overweeg deze platforms bij het selecteren van een oplossing no-code voor uw UI/UX-ontwerpbehoeften. Blijf de rest van de platforms in deze top 10-lijst verkennen, omdat ze hun unieke kenmerken en sterke punten bieden om tegemoet te komen aan verschillende ontwerpuitdagingen en -vereisten.

3. Bubble

Bubble is een populair no-code platform voor UI/UX-ontwerpers die snel en efficiënt webapplicaties willen bouwen. Door een intuïtieve drag-and-drop interface te bieden voor het ontwerpen van webpagina's en functionaliteit, stelt Bubble ontwerpers in staat eenvoudig volledig functionele prototypes en applicaties te creëren.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Belangrijkste kenmerken

Aanpasbare visuele editor: Met de visuele editor van Bubble kunnen ontwerpers prachtige en responsieve interfaces creëren door elementen naar het canvas te slepen en neer te zetten. Visuele elementen kunnen worden aangepast aan elke gewenste lay-out en stijl, waardoor unieke ontwerpen mogelijk worden.

de visuele editor van kunnen ontwerpers prachtige en responsieve interfaces creëren door elementen naar het canvas te slepen en neer te zetten. Visuele elementen kunnen worden aangepast aan elke gewenste lay-out en stijl, waardoor unieke ontwerpen mogelijk worden. Krachtige Workflow Builder: Bubble 's Workflow Builder stelt ontwerpers in staat hun UI-ontwerpen om te zetten in functionele applicaties zonder code te schrijven. Ontwerpers kunnen acties, gebeurtenissen en gegevensupdates definiëren via een visuele interface, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd.

's Workflow Builder stelt ontwerpers in staat hun UI-ontwerpen om te zetten in functionele applicaties zonder code te schrijven. Ontwerpers kunnen acties, gebeurtenissen en gegevensupdates definiëren via een visuele interface, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd. Database-integratie: Bubble biedt ingebouwde databasemogelijkheden, waardoor ontwerpers gegevens kunnen opslaan, ophalen en manipuleren zonder een afzonderlijk databasebeheersysteem te configureren. Deze geïntegreerde oplossing vereenvoudigt het databeheer en versnelt de ontwikkeling.

biedt ingebouwde databasemogelijkheden, waardoor ontwerpers gegevens kunnen opslaan, ophalen en manipuleren zonder een afzonderlijk databasebeheersysteem te configureren. Deze geïntegreerde oplossing vereenvoudigt het databeheer en versnelt de ontwikkeling. Aanpasbare plug-ins en integraties: Bubble biedt verschillende plug-ins en integraties, die tegemoetkomen aan verschillende functionaliteitsbehoeften. Ontwerpers kunnen eenvoudig platforms, API's en services van derden in hun applicaties integreren, waardoor hun mogelijkheden worden uitgebreid en aan unieke vereisten wordt voldaan.

biedt verschillende plug-ins en integraties, die tegemoetkomen aan verschillende functionaliteitsbehoeften. Ontwerpers kunnen eenvoudig platforms, API's en services van derden in hun applicaties integreren, waardoor hun mogelijkheden worden uitgebreid en aan unieke vereisten wordt voldaan. Hosting en implementatie: Bubble verzorgt alle aspecten van hosting en implementatie en zorgt voor een schaalbare en veilige infrastructuur voor webapplicaties. Met een paar klikken kunnen ontwerpers hun applicaties implementeren en eenvoudig updates beheren vanuit het Bubble platform.

Bubble is een krachtige oplossing no-code voor UI/UX-ontwerpers die volledig functionele webapplicaties willen creëren zonder uitgebreide programmeerkennis. De visuele interface van het platform, gecombineerd met een rijke reeks functies en integraties, stelt ontwerpers in staat hun ideeën snel en efficiënt tot leven te brengen. De ingebouwde database van Bubble vereenvoudigt ook het gegevensbeheer, waardoor ontwerpers worden bevrijd van de complexiteit van backend-ontwikkeling.

4. Wix

Wix is ​​een toonaangevend platform voor het bouwen van websites no-code en biedt een alles-in-één oplossing voor UI/UX-ontwerpers die visueel aantrekkelijke en volledig functionele websites, blogs of online winkels willen creëren. Met de gebruiksvriendelijke interface drag-and-drop en uitgebreide ontwerpsjablonen vereenvoudigt Wix het webontwerpproces voor zowel professionals als beginners.

Belangrijkste kenmerken

Drag-and-drop-editor: met de visuele editor van Wix kunnen ontwerpers moeiteloos prachtige en responsieve websites maken door elementen naar het canvas te slepen en neer te zetten. Met talloze aanpassingsopties stelt Wix ontwerpers in staat hun websites aan te passen aan hun voorkeuren en merkvereisten.

visuele editor van Wix kunnen ontwerpers moeiteloos prachtige en responsieve websites maken door elementen naar het canvas te slepen en neer te zetten. Met talloze aanpassingsopties stelt Wix ontwerpers in staat hun websites aan te passen aan hun voorkeuren en merkvereisten. Breed scala aan sjablonen: Wix biedt een uitgebreide bibliotheek met professioneel ontworpen sjablonen, geschikt voor verschillende industrieën en websitetypen. Deze sjablonen bieden een solide basis waarop ontwerpers kunnen voortbouwen en zorgen voor consistentie en kwaliteit in hun uiteindelijke ontwerpen.

Wix biedt een uitgebreide bibliotheek met professioneel ontworpen sjablonen, geschikt voor verschillende industrieën en websitetypen. Deze sjablonen bieden een solide basis waarop ontwerpers kunnen voortbouwen en zorgen voor consistentie en kwaliteit in hun uiteindelijke ontwerpen. Wix App Market: De Wix App Market herbergt veel apps en integraties, waardoor ontwerpers de functionaliteit van hun websites eenvoudig kunnen uitbreiden. Wix biedt veel opties om aan uiteenlopende behoeften te voldoen, van e-commerce- en boekingssystemen tot marketingtools en livechatwidgets.

De Wix App Market herbergt veel apps en integraties, waardoor ontwerpers de functionaliteit van hun websites eenvoudig kunnen uitbreiden. Wix biedt veel opties om aan uiteenlopende behoeften te voldoen, van e-commerce- en boekingssystemen tot marketingtools en livechatwidgets. SEO-tools en analyses: Wix biedt een uitgebreid pakket SEO- en analysetools waarmee ontwerpers hun websites kunnen optimaliseren voor zoekmachines, verkeer kunnen monitoren en bezoekersgedrag kunnen analyseren. Met deze tools kunnen ontwerpers datagestuurde beslissingen nemen voor continue verbetering.

Wix biedt een uitgebreid pakket SEO- en analysetools waarmee ontwerpers hun websites kunnen optimaliseren voor zoekmachines, verkeer kunnen monitoren en bezoekersgedrag kunnen analyseren. Met deze tools kunnen ontwerpers datagestuurde beslissingen nemen voor continue verbetering. Betrouwbare hosting en beveiliging: Wix zorgt voor de hosting en biedt een veilige omgeving voor websites. Het platform verzorgt het serveronderhoud, beveiligingsupdates en schaling, waardoor ontwerpers zich kunnen concentreren op hun werk zonder zich zorgen te hoeven maken over technische details.

Wix is ​​geweldig voor UI/UX-ontwerpers die op zoek zijn naar een oplossing no-code voor webontwerpprojecten. De visuele editor van het platform, gecombineerd met een uitgebreid scala aan functies en integraties, stroomlijnt het ontwerpproces en stelt ontwerpers eenvoudig in staat professionele, volledig functionele websites te maken. Bovendien stellen de ingebouwde SEO-tools en analyses van Wix ontwerpers in staat hun sites te optimaliseren voor zoekmachines en de prestaties te monitoren, zodat hun websites de juiste doelgroep bereiken.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

5. OutSystems

OutSystems is een low-code platform waarmee UI/UX-ontwerpers krachtige web- en mobiele applicaties kunnen creëren met minimale codering. OutSystems biedt een uitgebreide set tools en functies en stelt ontwerpers in staat applicaties snel te bouwen, testen en implementeren, waardoor de time-to-market wordt verkort en projectsucces wordt gegarandeerd.

Belangrijkste kenmerken

Drag-and-drop UI-ontwerp: Met de visuele editor van OutSystems kunnen ontwerpers moeiteloos responsieve en platformonafhankelijke gebruikersinterfaces creëren, waardoor de ontwikkeltijd aanzienlijk wordt verkort en een naadloze gebruikerservaring op alle apparaten wordt gegarandeerd.

Met de visuele editor van OutSystems kunnen ontwerpers moeiteloos responsieve en platformonafhankelijke gebruikersinterfaces creëren, waardoor de ontwikkeltijd aanzienlijk wordt verkort en een naadloze gebruikerservaring op alle apparaten wordt gegarandeerd. Visual Business Logic Designer: OutSystems stelt ontwerpers in staat de bedrijfslogica van hun applicaties te definiëren met behulp van een visuele, stroomdiagramachtige interface. Met deze aanpak kunnen ontwerpers complexe workflows en interacties creëren zonder uitgebreide kennis van coderen.

OutSystems stelt ontwerpers in staat de bedrijfslogica van hun applicaties te definiëren met behulp van een visuele, stroomdiagramachtige interface. Met deze aanpak kunnen ontwerpers complexe workflows en interacties creëren zonder uitgebreide kennis van coderen. Breed scala aan UI-componenten: OutSystems biedt een bibliotheek met vooraf gebouwde UI-componenten en sjablonen, waardoor ontwerpers snel applicatie-interfaces kunnen samenstellen die zowel visueel aantrekkelijk als functioneel zijn. Componenten kunnen worden aangepast en geassembleerd om unieke ontwerpen te creëren die voldoen aan de merkrichtlijnen.

OutSystems biedt een bibliotheek met vooraf gebouwde UI-componenten en sjablonen, waardoor ontwerpers snel applicatie-interfaces kunnen samenstellen die zowel visueel aantrekkelijk als functioneel zijn. Componenten kunnen worden aangepast en geassembleerd om unieke ontwerpen te creëren die voldoen aan de merkrichtlijnen. Integratie en uitbreidbaarheid: Ontwerpers kunnen eenvoudig integreren met externe systemen, API's en services via de uitgebreide set connectoren en integratiefuncties van OutSystems. Het platform maakt de creatie van aangepaste extensies mogelijk, waardoor maximale flexibiliteit en functionaliteit voor specifieke vereisten wordt gegarandeerd.

Ontwerpers kunnen eenvoudig integreren met externe systemen, API's en services via de uitgebreide set connectoren en integratiefuncties van OutSystems. Het platform maakt de creatie van aangepaste extensies mogelijk, waardoor maximale flexibiliteit en functionaliteit voor specifieke vereisten wordt gegarandeerd. Implementatie met één klik: OutSystems vereenvoudigt het implementatieproces, waardoor ontwerpers met één klik applicaties in de cloud, on-premise of hybride omgevingen kunnen implementeren. Het platform ondersteunt continue integratie en levering, versnelt releasecycli en zorgt voor up-to-date applicaties.

OutSystems is geschikt voor UI/UX-ontwerpers die een low-code oplossing nodig hebben voor het bouwen en onderhouden van web- en mobiele applicaties. Met de visuele tools van het platform kunnen ontwerpers gebruikersinterfaces creëren, bedrijfslogica definiëren en externe systemen integreren met minimale codeerinspanningen. Deze gestroomlijnde benadering van ontwikkeling stelt ontwerpers in staat zich meer te concentreren op het leveren van een superieure gebruikerservaring en maakt een snellere time-to-market voor digitale producten mogelijk.

6. Dorik

Dorik is een no-code platform dat ontwerpers helpt bij het bouwen van visueel aantrekkelijke en responsieve websites van één pagina. Het biedt een intuïtieve drag-and-drop interface waarmee gebruikers snel en eenvoudig landingspagina's, portfolio's en andere projecten van één pagina kunnen maken. Dorik's uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde componenten en sjablonen stelt ontwerpers in staat om met een solide basis te beginnen en elementen aan te passen aan hun behoeften.

Met Dorik kun je volledig responsieve en voor mobiel geoptimaliseerde projecten maken en implementeren die er geweldig uitzien op verschillende apparaten, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het instellen van de backend, serverconfiguraties of hosting. Dorik biedt ook krachtige ontwerptools die helpen bij het creëren van aantrekkelijke UI/UX-ontwerpen. De functies omvatten:

100+ vooraf gebouwde componenten en sjablonen

Realtime samenwerking voor teamgestuurde workflows

Aangepaste CSS- en JavaScript-ondersteuning

Integratie met populaire e-mailmarketingplatforms en analysetools

Onmiddellijke implementatie- en hostingopties

Dorik is een uitstekende optie voor UI/UX-ontwerpers die op zoek zijn naar een snelle en efficiënte manier om een ​​webproject van één pagina te bouwen zonder enige codeerkennis nodig te hebben, terwijl ze toch de volledige controle over het ontwerpproces behouden.

7. Kaart

Carrd is een no-code platform dat zich richt op eenvoud en ontwerpers in staat stelt responsieve websites van één pagina te bouwen. Carrd benadrukt minimalisme naast het responsieve ontwerp, waardoor het perfect is voor projecten zoals landingspagina's, portfolio's, persoonlijke profielen en meer. Enkele kenmerken van Carrd zijn onder meer:

Ruime keuze aan sjablonen om uit te kiezen

Drag-and-drop-editor voor eenvoudige aanpassing

Responsieve en voor mobiel geoptimaliseerde ontwerpen

Website-hostingopties, inclusief aangepaste domeinen

Integratie met veelgebruikte tools van derden

Hoewel Carrd niet zo'n uitgebreide functieset biedt als sommige andere no-code platforms op deze lijst, maakt de focus op eenvoud en minimalisme het een aantrekkelijke optie voor UI/UX-ontwerpers die op zoek zijn naar een moeiteloze en snelle manier om single- pagina websites.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

8. Mendix

Mendix is ​​een prominente naam in de no-code ontwikkelingswereld die bekend staat om zijn krachtige mogelijkheden. Het biedt een uitgebreid platform voor het maken van applicaties, waarbij de nadruk ligt op zowel no-code als low-code ontwikkeling. Mendix is ​​een veelzijdige keuze, gericht op de behoeften van kleine bedrijven en grote ondernemingen.

Gebruikers waarderen de drag-and-drop interface, de visuele modelleringstools en de vooraf gebouwde sjablonen, waardoor het ontwikkelingsproces aanzienlijk wordt versneld. Mendix onderscheidt zich ook door zijn collaboratieve ontwikkelingsondersteuning, waardoor meerdere teamleden naadloos aan projecten kunnen samenwerken.

Met Mendix beschikken UI/UX-ontwerpers over de tools die nodig zijn om intuïtieve, visueel aantrekkelijke gebruikersinterfaces te creëren zonder verstrikt te raken in de complexiteit van traditionele codering. Dit platform is bijzonder geschikt voor complexe bedrijfsoplossingen die snelle ontwikkeling en schaalbare applicaties vereisen.

9. Adalo

Adalo is een populair no-code platform dat zeer gewaardeerd wordt door UI/UX-ontwerpers en -ontwikkelaars. Het biedt tools voor het maken van web- en mobiele apps zonder traditionele codering. De kernkracht van Adalo ligt in de flexibiliteit en eenvoud.

Ontwerpers kunnen moeiteloos gebruiksvriendelijke interfaces maken met behulp van de functies drag-and-drop, en het platform biedt een uitgebreide bibliotheek met aanpasbare UI-componenten. Of u nu een web- of mobiele app bouwt, Adalo zorgt voor een naadloze integratie met verschillende gegevensbronnen en services, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Dankzij de responsieve ontwerpmogelijkheden kunnen ontwerpers ervoor zorgen dat hun applicaties er feilloos uitzien en functioneren op verschillende apparaten. De levendige community en uitgebreide ondersteuningsbronnen van Adalo maken het een topkeuze voor UI/UX-ontwerpers die hun app-ontwerpvisies willen realiseren in een omgeving no-code.

10. Afb

Figma is een ander populair no-code -platform voor UI/UX-ontwerpers en biedt een reeks tools voor het ontwerpen van web- en mobiele applicaties. Hoewel Figma vooral bekend staat als een vectorgebaseerde ontwerptool, heeft het zijn aanbod in de loop der jaren uitgebreid met functies voor ontwerpers en ontwikkelaars.

De belangrijkste kenmerken van Figma zijn onder meer:

Collaboratieve ontwerpomgeving: Figma presenteert een gecentraliseerde ontwerpomgeving waarin meerdere gebruikers in realtime aan hetzelfde ontwerp kunnen werken, waardoor samenwerking wordt bevorderd en de ontwerptijdlijnen worden versneld.

Figma presenteert een gecentraliseerde ontwerpomgeving waarin meerdere gebruikers in realtime aan hetzelfde ontwerp kunnen werken, waardoor samenwerking wordt bevorderd en de ontwerptijdlijnen worden versneld. Versiegeschiedenis: Met deze functie kunt u wijzigingen bijhouden en indien nodig terugkeren naar eerdere ontwerpiteraties, zodat u nooit uw werk kwijtraakt of kritieke wijzigingen ongedaan maakt.

Met deze functie kunt u wijzigingen bijhouden en indien nodig terugkeren naar eerdere ontwerpiteraties, zodat u nooit uw werk kwijtraakt of kritieke wijzigingen ongedaan maakt. Componentenbibliotheek: Met de componentenbibliotheek van Figma kunt u herbruikbare elementen organiseren en aanpassen, waardoor de consistentie tussen uw projecten behouden blijft en repetitieve taken worden verminderd.

componentenbibliotheek van Figma kunt u herbruikbare elementen organiseren en aanpassen, waardoor de consistentie tussen uw projecten behouden blijft en repetitieve taken worden verminderd. Ontwerpsystemen: Met Figma kunt u ontwerpsystemen creëren, beheren en delen, waardoor u er gemakkelijk voor kunt zorgen dat de merkrichtlijnen worden nageleefd terwijl u uw projecten opschaalt.

Met Figma kunt u ontwerpsystemen creëren, beheren en delen, waardoor u er gemakkelijk voor kunt zorgen dat de merkrichtlijnen worden nageleefd terwijl u uw projecten opschaalt. Prototyping en testen: Figma biedt een uitgebreide set prototypingtools waarmee u interactieve prototypes kunt maken en gebruikersfeedback kunt verzamelen, allemaal zonder kennis van coderen.

Figma is in de eerste plaats een ontwerp- en prototypingplatform. Hoewel het geen code-export biedt of automatisch code genereert, vergelijkbaar met AppMaster, is het een uitstekende keuze voor UI/UX-ontwerpers die op zoek zijn naar een flexibele en collaboratieve ontwerptool.

De no-code beweging heeft UI/UX-ontwerpers veel tools gegeven om hun workflows te verbeteren en het ontwerp-tot-ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Elk platform biedt unieke functies en mogelijkheden en voldoet aan uiteenlopende eisen. Terwijl AppMaster uitblinkt in het bieden van een uitgebreide en geïntegreerde ontwikkelomgeving voor het creëren van web-, backend- en mobiele applicaties, richten andere platforms zoals Webflow, Bubble, Wix, OutSystems en Figma zich op specifieke aspecten van het ontwerp- en ontwikkelingsproces, waardoor UI/UX-ontwerpers in staat worden gesteld om vind het perfecte no-code platform dat past bij hun behoeften.