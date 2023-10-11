2023'te UI/UX Tasarımcıları için En İyi 10 Kodsuz Platform

UI/UX Tasarımcıları için No-Code Platformlara Giriş

Hızla gelişen web ve mobil uygulama geliştirme sektörü, tasarım ve geliştirme süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştıran no-code platformların ortaya çıkışına tanık oldu. Kodsuz platformlar, UI/UX tasarımcılarına kod yazmadan tamamen işlevsel web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Tasarımcılar, görsel arayüzlerin, sürükleyip bırakan oluşturucuların ve tasarım işbirliği araçlarının yardımıyla fikirlerini her zamankinden daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebilirler. UI/UX tasarımcılarına yönelik No-code platformlar aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunar:

Tasarımdan geliştirmeye daha hızlı iş akışları

Tasarımcılar, geliştiriciler ve paydaşlar arasında daha fazla işbirliği fırsatı

Özel geliştiricilere olan ihtiyacı en aza indirerek maliyetin azaltılması

UI/UX tasarımcılarının programlama bilgisi olmadan tamamen işlevsel prototipler oluşturma yeteneği

Bu makale, 2023'te UI/UX tasarımcıları için en iyi 10 no-code platformu inceleyerek tasarım ihtiyaçlarınız için en iyi platformu seçerken bilinçli kararlar vermenizi sağlayacak.

1. AppMaster

AppMaster , kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. drag-and-drop kullanıcı arayüzü oluşturucuları, görsel veri modeli oluşturucuları ve İş Süreci tasarımcıları gibi görsel araçlar aracılığıyla uygulama geliştirme sürecini basitleştirir. Platform, kullanıcıların geleneksel geliştirme yöntemlerine göre 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. UI/UX tasarımcıları için AppMaster bazı önemli özellikleri şunlardır:

Görsel Tasarım Arayüzü: drag-and-drop bileşenlerini kullanarak kolayca web ve mobil uygulama arayüzleri oluşturun.

bileşenlerini kullanarak kolayca web ve mobil uygulama arayüzleri oluşturun. API Yönetimi: Uygulamalarınız için otomatik olarak REST API ve WebSocket endpoints oluşturun.

Uygulamalarınız için otomatik olarak REST API ve WebSocket oluşturun. Kod Oluşturma: Abonelik düzeyinize bağlı olarak kaynak kodu, ikili dosyalar ve hatta Docker kapsayıcıları oluşturun.

Abonelik düzeyinize bağlı olarak kaynak kodu, ikili dosyalar ve hatta Docker kapsayıcıları oluşturun. Ölçeklenebilirlik: AppMaster mikro hizmetleri destekler ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik gösterir.

mikro hizmetleri destekler ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik gösterir. İşbirliği: Web ve mobil uygulamalar oluşturmak ve uygulama planlarındaki değişiklikleri izlemek için ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışın.

Bir UI/UX tasarımcısı olarak AppMaster, arka uç karmaşıklıklarıyla ilgilenirken tasarım çalışmanıza odaklanmanıza olanak tanır ve tasarımdan geliştirmeye iş akışını hızlandırır.

2. Webflow

Webflow, duyarlı web sitelerini görsel olarak tasarlamayı, oluşturmayı ve başlatmayı kolaylaştıran no-code bir web tasarım ve geliştirme platformudur. Programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan özel web siteleri oluşturmak isteyen UI/UX tasarımcıları arasında popüler bir seçimdir. Webflow görsel arayüzü, sezgisel bir sürükle drag-and-drop oluşturucuyu kullanarak duyarlı web siteleri tasarlamayı ve oluşturmayı kolaylaştırır. UI/UX tasarımcılarına yönelik Webflow bazı temel özellikleri şunlardır:

Görsel CSS Tasarımcısı: Web sitenizi herhangi bir kod yazmadan CSS özelliklerini ve değerlerini kullanarak tasarlayın.

Web sitenizi herhangi bir kod yazmadan CSS özelliklerini ve değerlerini kullanarak tasarlayın. Duyarlı Tasarım Aracı: Webflow yerleşik duyarlı tasarım araçları aracılığıyla çeşitli ekran boyutlarında ve cihazlarda çalışan duyarlı düzenler oluşturun.

yerleşik duyarlı tasarım araçları aracılığıyla çeşitli ekran boyutlarında ve cihazlarda çalışan duyarlı düzenler oluşturun. Etkileşimler ve Animasyonlar: Kullanımı kolay bir arayüzle tasarımınıza gelişmiş etkileşimler ve animasyonlar ekleyin.

Kullanımı kolay bir arayüzle tasarımınıza gelişmiş etkileşimler ve animasyonlar ekleyin. Özel Kod: Gerekirse özel kod parçacıklarını entegre ederek gelişmiş web sitesi özelleştirmesini etkinleştirin.

Gerekirse özel kod parçacıklarını entegre ederek gelişmiş web sitesi özelleştirmesini etkinleştirin. Dışa Aktarılabilir Kod: Web sitenizi herhangi bir barındırma sağlayıcısında barındırmak için üretime hazır HTML, CSS ve JavaScript kodunu dışa aktarın.

Web sitenizi herhangi bir barındırma sağlayıcısında barındırmak için üretime hazır HTML, CSS ve JavaScript kodunu dışa aktarın. İçerik Yönetim Sistemi (CMS): Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış kullanıcı dostu bir CMS'de web sitesi içeriğini oluşturun, yönetin ve güncelleyin.

Webflow web sitesi tasarım fikirlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde tamamen işlevsel web sitelerine dönüştürmek için mükemmel bir seçimdir. UI/UX tasarım ihtiyaçlarınız için no-code bir çözüm seçerken bu platformları göz önünde bulundurun. Farklı tasarım zorluklarına ve gereksinimlerine yanıt verecek benzersiz özellikler ve güçlü yanlar sunan bu ilk 10 listedeki platformların geri kalanını keşfetmeye devam edin.

3. Bubble

Bubble, web uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak isteyen UI/UX tasarımcıları için popüler no-code bir platformdur. Bubble, web sayfalarını ve işlevselliği tasarlamak için sezgisel bir drag-and-drop arayüzü sağlayarak tasarımcıların kolayca tamamen işlevsel prototipler ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Ana Özellikler

Özelleştirilebilir Görsel Düzenleyici: Bubble görsel düzenleyicisi, tasarımcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak güzel ve duyarlı arayüzler oluşturmasına olanak tanır. Görsel öğeler istenilen düzen ve stile uyacak şekilde özelleştirilebilir, böylece benzersiz tasarımlar yapılabilir.

görsel düzenleyicisi, tasarımcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak güzel ve duyarlı arayüzler oluşturmasına olanak tanır. Görsel öğeler istenilen düzen ve stile uyacak şekilde özelleştirilebilir, böylece benzersiz tasarımlar yapılabilir. Güçlü İş Akışı Oluşturucu: Bubble İş Akışı Oluşturucusu, tasarımcıların UI tasarımlarını herhangi bir kod yazmadan işlevsel uygulamalara dönüştürmelerine olanak tanır. Tasarımcılar, geliştirme sürecini kolaylaştıran görsel bir arayüz aracılığıyla eylemleri, olayları ve veri güncellemelerini tanımlayabilir.

İş Akışı Oluşturucusu, tasarımcıların UI tasarımlarını herhangi bir kod yazmadan işlevsel uygulamalara dönüştürmelerine olanak tanır. Tasarımcılar, geliştirme sürecini kolaylaştıran görsel bir arayüz aracılığıyla eylemleri, olayları ve veri güncellemelerini tanımlayabilir. Veritabanı Entegrasyonu: Bubble , yerleşik veritabanı yetenekleri sunarak tasarımcıların ayrı bir veritabanı yönetim sistemi yapılandırmadan verileri depolamasına, almasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu entegre çözüm, veri yönetimini basitleştirir ve geliştirmeyi hızlandırır.

, yerleşik veritabanı yetenekleri sunarak tasarımcıların ayrı bir veritabanı yönetim sistemi yapılandırmadan verileri depolamasına, almasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu entegre çözüm, veri yönetimini basitleştirir ve geliştirmeyi hızlandırır. Özelleştirilebilir Eklentiler ve Entegrasyonlar: Bubble , çeşitli işlevsellik ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli eklentiler ve entegrasyonlar sunar. Tasarımcılar üçüncü taraf platformları, API'leri ve hizmetleri uygulamalarına kolayca dahil ederek yeteneklerini genişletebilir ve benzersiz gereksinimleri karşılayabilir.

, çeşitli işlevsellik ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli eklentiler ve entegrasyonlar sunar. Tasarımcılar üçüncü taraf platformları, API'leri ve hizmetleri uygulamalarına kolayca dahil ederek yeteneklerini genişletebilir ve benzersiz gereksinimleri karşılayabilir. Barındırma ve Dağıtım: Bubble barındırma ve dağıtımın tüm yönlerini ele alarak web uygulamaları için ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı sağlar. Tasarımcılar birkaç tıklamayla uygulamalarını dağıtabilir ve Bubble platformunun içinden güncellemeleri kolayca yönetebilirler.

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Bubble kapsamlı programlama bilgisi olmadan tamamen işlevsel web uygulamaları oluşturmak isteyen UI/UX tasarımcıları için güçlü no-code bir çözümdür. Platformun zengin özellik ve entegrasyonlarla bir araya gelen görsel arayüzü, tasarımcıların fikirlerini hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanıyor. Bubble yerleşik veritabanı aynı zamanda veri yönetimini basitleştirerek tasarımcıları arka uç geliştirmenin karmaşıklığından kurtarır.

4. Wix'in

Wix, görsel olarak çekici ve tamamen işlevsel web siteleri, bloglar veya çevrimiçi mağazalar oluşturmak isteyen UI/UX tasarımcıları için hepsi bir arada bir çözüm sunan, önde gelen no-code web sitesi oluşturma platformudur. Kullanımı kolay drag-and-drop ve kapsamlı tasarım şablonlarıyla Wix, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için web tasarım sürecini basitleştirir.

Ana Özellikler

Sürükle ve Bırak Düzenleyici: Wix'in görsel düzenleyicisi, tasarımcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak, zahmetsizce güzel ve duyarlı web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Çok sayıda özelleştirme seçeneğiyle Wix, tasarımcılara web sitelerini tercihlerine ve markalama gereksinimlerine göre uyarlama olanağı sağlar.

Wix'in görsel düzenleyicisi, tasarımcıların öğeleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak, zahmetsizce güzel ve duyarlı web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Çok sayıda özelleştirme seçeneğiyle Wix, tasarımcılara web sitelerini tercihlerine ve markalama gereksinimlerine göre uyarlama olanağı sağlar. Geniş Şablon Yelpazesi: Wix, çeşitli sektörlere ve web sitesi türlerine hitap eden, profesyonelce tasarlanmış şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar. Bu şablonlar, tasarımcıların üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel sağlayarak nihai tasarımlarında tutarlılık ve kalite sağlar.

Wix, çeşitli sektörlere ve web sitesi türlerine hitap eden, profesyonelce tasarlanmış şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar. Bu şablonlar, tasarımcıların üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel sağlayarak nihai tasarımlarında tutarlılık ve kalite sağlar. Wix Uygulama Pazarı: Wix Uygulama Pazarı birçok uygulama ve entegrasyona ev sahipliği yaparak tasarımcıların web sitelerinin işlevselliğini kolayca genişletmelerine olanak tanır. Wix, e-Ticaret ve rezervasyon sistemlerinden pazarlama araçlarına ve canlı sohbet widget'larına kadar farklı ihtiyaçlara uyacak birçok seçenek sunar.

Wix Uygulama Pazarı birçok uygulama ve entegrasyona ev sahipliği yaparak tasarımcıların web sitelerinin işlevselliğini kolayca genişletmelerine olanak tanır. Wix, e-Ticaret ve rezervasyon sistemlerinden pazarlama araçlarına ve canlı sohbet widget'larına kadar farklı ihtiyaçlara uyacak birçok seçenek sunar. SEO Araçları ve Analitikleri: Wix, tasarımcıların web sitelerini arama motorları için optimize etmelerine, trafiği izlemelerine ve ziyaretçi davranışını analiz etmelerine yardımcı olmak için kapsamlı bir SEO ve analiz araçları paketi sunar. Bu araçlar, tasarımcıların sürekli iyileştirme için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Wix, tasarımcıların web sitelerini arama motorları için optimize etmelerine, trafiği izlemelerine ve ziyaretçi davranışını analiz etmelerine yardımcı olmak için kapsamlı bir SEO ve analiz araçları paketi sunar. Bu araçlar, tasarımcıların sürekli iyileştirme için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Güvenilir Barındırma ve Güvenlik: Wix, web siteleri için güvenli bir ortam sağlayarak barındırma işini üstlenir. Platform, sunucu bakımını, güvenlik güncellemelerini ve ölçeklendirmeyi yöneterek tasarımcıların teknik ayrıntılar hakkında endişelenmeden işlerine odaklanmasına olanak tanır.

Wix, web tasarım projeleri için no-code bir çözüm arayan UI/UX tasarımcıları için idealdir. Platformun görsel düzenleyicisi, çok çeşitli özellikler ve entegrasyonlarla bir araya gelerek tasarım sürecini kolaylaştırır ve tasarımcıların kolayca profesyonel, tamamen işlevsel web siteleri oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca Wix'in yerleşik SEO araçları ve analizleri, tasarımcılara sitelerini arama motorları için optimize etme ve performansı izleme olanağı vererek web sitelerinin doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlar.

5. Dış Sistemler

OutSystems , UI/UX tasarımcılarının minimum kodlamayla güçlü web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Kapsamlı bir araç ve özellik seti sunan OutSystems, tasarımcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak pazara çıkış süresini kısaltır ve proje başarısını garantiler.

Ana Özellikler

Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzü Tasarımı: OutSystems'in görsel düzenleyicisi ile tasarımcılar, duyarlı ve platformlar arası kullanıcı arayüzlerini zahmetsizce oluşturabilir, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir ve tüm cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

OutSystems'in görsel düzenleyicisi ile tasarımcılar, duyarlı ve platformlar arası kullanıcı arayüzlerini zahmetsizce oluşturabilir, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir ve tüm cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir. Görsel İş Mantığı Tasarımcısı: OutSystems, tasarımcıların uygulamalarının iş mantığını görsel, akış şeması benzeri bir arayüz kullanarak tanımlamalarına olanak tanır. Bu yaklaşım, tasarımcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan karmaşık iş akışları ve etkileşimler oluşturmasına olanak tanır.

OutSystems, tasarımcıların uygulamalarının iş mantığını görsel, akış şeması benzeri bir arayüz kullanarak tanımlamalarına olanak tanır. Bu yaklaşım, tasarımcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan karmaşık iş akışları ve etkileşimler oluşturmasına olanak tanır. Geniş UI Bileşenleri Yelpazesi: OutSystems, önceden oluşturulmuş UI bileşenleri ve şablonlarından oluşan bir kütüphane sağlayarak tasarımcıların hem görsel olarak çekici hem de işlevsel uygulama arayüzlerini hızlı bir şekilde bir araya getirmelerine olanak tanır. Bileşenler, markalama kurallarına uygun benzersiz tasarımlar oluşturmak için özelleştirilebilir ve birleştirilebilir.

OutSystems, önceden oluşturulmuş UI bileşenleri ve şablonlarından oluşan bir kütüphane sağlayarak tasarımcıların hem görsel olarak çekici hem de işlevsel uygulama arayüzlerini hızlı bir şekilde bir araya getirmelerine olanak tanır. Bileşenler, markalama kurallarına uygun benzersiz tasarımlar oluşturmak için özelleştirilebilir ve birleştirilebilir. Entegrasyon ve Genişletilebilirlik: Tasarımcılar, OutSystems'in kapsamlı konektör seti ve entegrasyon özellikleri aracılığıyla harici sistemler, API'ler ve hizmetlerle kolayca entegre olabilir. Platform, özel uzantıların oluşturulmasına olanak tanıyarak belirli gereksinimler için maksimum esneklik ve işlevsellik sağlar.

Tasarımcılar, OutSystems'in kapsamlı konektör seti ve entegrasyon özellikleri aracılığıyla harici sistemler, API'ler ve hizmetlerle kolayca entegre olabilir. Platform, özel uzantıların oluşturulmasına olanak tanıyarak belirli gereksinimler için maksimum esneklik ve işlevsellik sağlar. Tek Tıklamayla Dağıtım: OutSystems, dağıtım sürecini basitleştirerek tasarımcıların uygulamaları tek bir tıklamayla buluta, şirket içi veya hibrit ortamlara dağıtmasına olanak tanır. Platform, sürekli entegrasyonu ve teslimatı destekleyerek sürüm döngülerini hızlandırır ve uygulamaların güncel olmasını sağlar.

OutSystems, web ve mobil uygulamalar oluşturmak ve sürdürmek için low-code bir çözüme ihtiyaç duyan UI/UX tasarımcıları için uygundur. Platformun görsel araçları, tasarımcıların kullanıcı arayüzleri oluşturmasına, iş mantığını tanımlamasına ve minimum kodlama çabasıyla harici sistemleri entegre etmesine olanak tanır. Geliştirmeye yönelik bu kolaylaştırılmış yaklaşım, tasarımcıların üstün bir kullanıcı deneyimi sunmaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır ve dijital ürünlerin pazara çıkış süresinin daha hızlı olmasını sağlar.

6. Dorik

Dorik tasarımcıların görsel olarak çekici ve duyarlı tek sayfalı web siteleri oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlayan no-code bir platformdur. Kullanıcıların açılış sayfalarını, portföyleri ve diğer tek sayfalı projeleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir sürükle drag-and-drop arayüzü sunar. Dorik'in önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı, tasarımcıların sağlam bir temelle başlamasına ve öğeleri ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanır.

Dorik ile, arka uç kurulumu, sunucu yapılandırmaları veya barındırma konusunda endişelenmeden, çeşitli cihazlarda harika görünen, tamamen duyarlı ve mobil cihazlar için optimize edilmiş projeler oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz. Dorik ayrıca çekici UI/UX tasarımları oluşturmaya yardımcı olan güçlü tasarım araçları da sunuyor. Özellikleri şunları içerir:

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100'den fazla önceden oluşturulmuş bileşen ve şablon

Ekip odaklı iş akışları için gerçek zamanlı işbirliği

Özel CSS ve JavaScript desteği

Popüler e-posta pazarlama platformları ve analiz araçlarıyla entegrasyon

Anında dağıtım ve barındırma seçenekleri

Dorik tasarım süreci üzerinde tam kontrol sahibi olurken herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan tek sayfalık bir web projesi oluşturmanın hızlı ve etkili bir yolunu arayan UI/UX tasarımcıları için mükemmel bir seçenektir.

7. Kart

Carrd basitliğe odaklanan ve tasarımcılara duyarlı tek sayfalık web siteleri oluşturma yetkisi veren, no-code bir platformdur. Carrd, duyarlı tasarımının yanı sıra minimalizmi vurgulayarak açılış sayfaları, portföyler, kişisel profiller ve daha fazlası gibi projeler için mükemmel olmasını sağlıyor. Carrd'ın bazı özellikleri şunlardır:

Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş şablon yelpazesi

Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak düzenleyici

Duyarlı ve mobil cihazlar için optimize edilmiş tasarımlar

Özel alanlar da dahil olmak üzere web sitesi barındırma seçenekleri

Yaygın üçüncü taraf araçlarla entegrasyon

Carrd, bu listedeki diğer no-code platformlar kadar kapsamlı bir özellik seti sunmasa da, basitliğe ve minimalizme odaklanması, onu tekli içerik oluşturmanın ve yayınlamanın zahmetsiz ve hızlı bir yolunu arayan UI/UX tasarımcıları için çekici bir seçenek haline getiriyor. sayfa web siteleri.

8. Mendiks

Mendix, güçlü yetenekleriyle bilinen no-code geliştirme dünyasında öne çıkan bir isimdir. Hem no-code hem de low-code geliştirmeyi vurgulayarak uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar. Mendix, küçük işletmelerin ve büyük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü bir seçimdir.

Kullanıcılar, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandıran drag-and-drop arayüzünü, görsel modelleme araçlarını ve önceden oluşturulmuş şablonları takdir ediyor. Mendix ayrıca birden fazla ekip üyesinin projeler üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan işbirlikçi geliştirme desteğiyle de öne çıkıyor.

Mendix ile UI/UX tasarımcıları, geleneksel kodlamanın karmaşıklıklarına kapılmadan sezgisel, görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmak için gereken araçlara sahip olur. Bu platform özellikle hızlı geliştirme ve ölçeklenebilir uygulamalar gerektiren karmaşık kurumsal çözümler için çok uygundur.

9. Adalo

Adalo , UI/UX tasarımcıları ve geliştiricileri tarafından oldukça takdir edilen no-code popüler bir platformdur. Geleneksel kodlamaya gerek kalmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik araçlar sunar. Adalo temel gücü esnekliğinde ve basitliğinde yatmaktadır.

Tasarımcılar drag-and-drop özelliklerini kullanarak zahmetsizce kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilir ve platform, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşenlerinden oluşan kapsamlı bir kitaplık sağlar. İster web ister mobil uygulama geliştiriyor olun, Adalo çeşitli veri kaynakları ve hizmetleriyle kusursuz entegrasyona olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Tasarımcılar, duyarlı tasarım yetenekleri sayesinde uygulamalarının çeşitli cihazlarda kusursuz görünmesini ve çalışmasını sağlayabilir. Adalo canlı topluluğu ve kapsamlı destek kaynakları, uygulama tasarımı vizyonlarını no-code bir ortamda gerçekleştirmek isteyen UI/UX tasarımcıları için onu en iyi seçim haline getiriyor.

10. Figma

Figma, web ve mobil uygulama tasarımı için çeşitli araçlar sunan, UI/UX tasarımcıları için bir başka popüler no-code platformdur. Ağırlıklı olarak vektör tabanlı bir tasarım aracı olarak bilinmesine rağmen Figma, yıllar içinde tekliflerini tasarımcılara ve geliştiricilere yönelik özellikleri içerecek şekilde genişletti.

Figma'nın temel özellikleri şunları içerir:

İşbirliğine Dayalı Tasarım Ortamı: Figma, birden fazla kullanıcının aynı tasarım üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği, işbirliğini teşvik eden ve tasarım zaman çizelgelerini hızlandıran merkezi bir tasarım ortamı sunar.

Figma, birden fazla kullanıcının aynı tasarım üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği, işbirliğini teşvik eden ve tasarım zaman çizelgelerini hızlandıran merkezi bir tasarım ortamı sunar. Sürüm Geçmişi: Bu özellik, değişiklikleri izlemenize ve gerektiğinde önceki tasarım yinelemelerine geri dönmenize olanak tanıyarak çalışmanızı asla kaybetmemenizi veya kritik değişiklikleri geri almamanızı sağlar.

Bu özellik, değişiklikleri izlemenize ve gerektiğinde önceki tasarım yinelemelerine geri dönmenize olanak tanıyarak çalışmanızı asla kaybetmemenizi veya kritik değişiklikleri geri almamanızı sağlar. Bileşen Kitaplığı: Figma'nın bileşen kitaplığı, yeniden kullanılabilir öğeleri düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak tanır, projeleriniz arasında tutarlılığı korur ve tekrarlanan görevleri azaltır.

Figma'nın bileşen kitaplığı, yeniden kullanılabilir öğeleri düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak tanır, projeleriniz arasında tutarlılığı korur ve tekrarlanan görevleri azaltır. Tasarım Sistemleri: Figma ile tasarım sistemleri oluşturabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz; böylece projelerinizi ölçeklendirirken marka kurallarına uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Figma ile tasarım sistemleri oluşturabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz; böylece projelerinizi ölçeklendirirken marka kurallarına uyulduğundan emin olabilirsiniz. Prototip Oluşturma ve Test Etme: Figma, kodlama uzmanlığı gerektirmeden etkileşimli prototipler oluşturmanıza ve kullanıcı geri bildirimi toplamanıza olanak tanıyan kapsamlı bir prototip oluşturma araçları seti sunar.

Figma öncelikle bir tasarım ve prototip oluşturma platformudur. AppMaster benzer şekilde kod dışa aktarma veya otomatik olarak kod oluşturma olanağı sunmasa da, esnek ve işbirliğine dayalı bir tasarım aracı arayan UI/UX tasarımcıları için mükemmel bir seçimdir.

no-code hareket, UI/UX tasarımcılarına iş akışlarını geliştirmek ve tasarımdan geliştirme sürecini kolaylaştırmak için birçok araç sağladı. Her platform, farklı gereksinimleri karşılayan benzersiz özellikler ve yetenekler sunar. AppMaster web, arka uç ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı ve entegre bir geliştirme ortamı sağlama konusunda uzmanlaşırken Webflow, Bubble, Wix, OutSystems ve Figma gibi diğer platformlar tasarım ve geliştirme sürecinin belirli yönlerine odaklanarak UI/UX tasarımcılarına güç verir. ihtiyaçlarına uygun mükemmel no-code platformu bulun.