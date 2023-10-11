2023 年 UI/UX 设计师十大无代码平台

UI/UX 设计师No-Code平台简介

快速发展的网络和移动应用程序开发行业见证了no-code平台的出现，极大地简化了设计和开发流程。无代码平台使 UI/UX 设计师能够创建功能齐全的 Web 和移动应用程序，而无需编写代码。借助可视化界面、 拖放构建器和设计协作工具，设计师可以比以往更快、更高效地将他们的想法变为现实。为 UI/UX 设计师提供的No-code平台具有多种优势，例如：

更快的设计到开发工作流程

设计师、开发人员和利益相关者之间有更多的合作机会

通过最大限度地减少对专门开发人员的需求来降低成本

UI/UX 设计师无需编程知识即可创建功能齐全的原型的能力

本文将探讨 2023 年 UI/UX 设计师的十大no-code平台，使您能够在选择最适合您的设计需求的平台时做出明智的决策。

1. AppMaster

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，允许用户创建后端、Web 和移动应用程序。它通过drag-and-drop UI 构建器、可视数据模型创建器和业务流程设计器等可视化工具简化了应用程序开发流程。该平台使用户创建应用程序的速度比传统开发方法快 10 倍，成本效益高 3 倍。对于 UI/UX 设计师来说， AppMaster的一些显着功能包括：

视觉设计界面： 使用 drag-and-drop 组件轻松创建 Web 和移动应用程序界面。

使用 组件轻松创建 Web 和移动应用程序界面。 API 管理： 自动为您的应用程序生成REST API和 WebSocket endpoints 。

自动为您的应用程序生成REST API和 WebSocket 。 代码生成： 根据您的订阅级别生成源代码、二进制文件，甚至Docker 容器。

根据您的订阅级别生成源代码、二进制文件，甚至Docker 容器。 可扩展性： AppMaster 支持微服务，并为企业和高负载用例展示了出色的可扩展性。

支持微服务，并为企业和高负载用例展示了出色的可扩展性。 协作：与团队成员合作创建 Web 和移动应用程序并跟踪应用程序蓝图中的更改。

作为 UI/UX 设计师， AppMaster可让您专注于设计工作，同时处理后端复杂性，加快设计到开发的工作流程。

2. Webflow

Webflow是一个no-code网页设计和开发平台，可以轻松地以可视化方式设计、构建和启动响应式网站。它是希望在不需要编程专业知识的情况下创建自定义网站的 UI/UX 设计师的热门选择。 Webflow的可视化界面使用直观的drag-and-drop构建器使设计和创建响应式网站变得简单。对于 UI/UX 设计师来说， Webflow的一些主要功能包括：

可视化 CSS 设计器： 使用CSS属性和值设计您的网站，无需编写任何代码。

使用CSS属性和值设计您的网站，无需编写任何代码。 响应式设计工具： 通过 Webflow 的内置响应式设计工具创建适用于各种屏幕尺寸和设备的响应式布局。

通过 的内置响应式设计工具创建适用于各种屏幕尺寸和设备的响应式布局。 交互和动画： 通过易于使用的界面将高级交互和动画添加到您的设计中。

通过易于使用的界面将高级交互和动画添加到您的设计中。 自定义代码： 如果需要，可以集成自定义代码片段，从而实现高级网站自定义。

如果需要，可以集成自定义代码片段，从而实现高级网站自定义。 可导出代码： 导出可用于生产的 HTML、CSS 和 JavaScript 代码，以便在任何托管提供商上托管您的网站。

导出可用于生产的 HTML、CSS 和 JavaScript 代码，以便在任何托管提供商上托管您的网站。 内容管理系统 (CMS)：在专为非技术用户设计的用户友好型 CMS 中创建、管理和更新网站内容。

Webflow是将您的网站设计理念快速高效地转化为功能齐全的网站的绝佳选择。在为您的 UI/UX 设计需求选择no-code解决方案时，请考虑这些平台。继续探索前 10 名列表中的其余平台，因为它们提供独特的功能和优势来满足不同的设计挑战和要求。

3. Bubble

Bubble是一个流行的no-code平台，适用于希望快速高效地构建 Web 应用程序的 UI/UX 设计师。通过提供用于设计网页和功能的直观drag-and-drop界面， Bubble使设计人员能够轻松创建功能齐全的原型和应用程序。

主要特征

可定制的可视化编辑器： Bubble 的可视化编辑器允许设计人员通过将元素拖放到画布上来创建美观且响应灵敏的界面。视觉元素可以定制，以适应任何所需的布局和风格，促进独特的设计。

的可视化编辑器允许设计人员通过将元素拖放到画布上来创建美观且响应灵敏的界面。视觉元素可以定制，以适应任何所需的布局和风格，促进独特的设计。 强大的工作流生成器： Bubble 的工作流生成器使设计人员能够将其 UI 设计转换为功能性应用程序，而无需编写任何代码。设计人员可以通过可视化界面定义操作、事件和数据更新，从而简化开发流程。

的工作流生成器使设计人员能够将其 UI 设计转换为功能性应用程序，而无需编写任何代码。设计人员可以通过可视化界面定义操作、事件和数据更新，从而简化开发流程。 数据库集成： Bubble 提供内置数据库功能，允许设计人员存储、检索和操作数据，而无需配置单独的数据库管理系统。这种集成解决方案简化了数据管理并加速了开发。

提供内置数据库功能，允许设计人员存储、检索和操作数据，而无需配置单独的数据库管理系统。这种集成解决方案简化了数据管理并加速了开发。 可定制的插件和集成： Bubble 提供各种插件和集成，满足各种功能需求。设计人员可以轻松地将第三方平台、 API和服务合并到他们的应用程序中，从而扩展他们的功能并满足独特的需求。

提供各种插件和集成，满足各种功能需求。设计人员可以轻松地将第三方平台、 API和服务合并到他们的应用程序中，从而扩展他们的功能并满足独特的需求。 托管和部署： Bubble 处理托管和部署的各个方面，确保 Web 应用程序的可扩展且安全的基础架构。只需点击几下，设计人员就可以在 Bubble 平台内部署他们的应用程序并轻松管理更新。

Bubble是一款功能强大的no-code解决方案，适用于那些想要在无需丰富编程知识的情况下创建功能齐全的 Web 应用程序的 UI/UX 设计师。该平台的可视化界面与丰富的功能和集成相结合，使设计人员能够快速有效地将他们的想法变为现实。 Bubble的内置数据库还简化了数据管理，将设计人员从后端开发的复杂性中解放出来。

4.维克斯

Wix 是领先的no-code网站构建平台，为想要创建具有视觉吸引力且功能齐全的网站、博客或在线商店的 UI/UX 设计师提供一体化解决方案。凭借其易于使用的drag-and-drop界面和丰富的设计模板，Wix 简化了专业人士和初学者的网页设计过程。

主要特征

拖放编辑器： Wix 的可视化编辑器使设计人员可以通过将元素拖放到画布上来轻松创建美观且响应灵敏的网站。凭借众多的定制选项，Wix 使设计师能够根据自己的喜好和品牌要求定制他们的网站。

Wix 的可视化编辑器使设计人员可以通过将元素拖放到画布上来轻松创建美观且响应灵敏的网站。凭借众多的定制选项，Wix 使设计师能够根据自己的喜好和品牌要求定制他们的网站。 广泛的模板： Wix 提供广泛的专业设计模板库，适合各种行业和网站类型。这些模板为设计师提供了坚实的基础，确保最终设计的一致性和质量。

Wix 提供广泛的专业设计模板库，适合各种行业和网站类型。这些模板为设计师提供了坚实的基础，确保最终设计的一致性和质量。 Wix 应用程序市场： Wix 应用程序市场包含许多应用程序和集成，使设计人员能够轻松扩展其网站的功能。 Wix 提供了许多选项来满足不同的需求，从电子商务和预订系统到营销工具和实时聊天小部件。

Wix 应用程序市场包含许多应用程序和集成，使设计人员能够轻松扩展其网站的功能。 Wix 提供了许多选项来满足不同的需求，从电子商务和预订系统到营销工具和实时聊天小部件。 SEO 工具和分析： Wix 提供了一套全面的 SEO 和分析工具，帮助设计人员针对搜索引擎优化其网站、监控流量并分析访问者行为。这些工具使设计人员能够做出数据驱动的决策，以实现持续改进。

Wix 提供了一套全面的 SEO 和分析工具，帮助设计人员针对搜索引擎优化其网站、监控流量并分析访问者行为。这些工具使设计人员能够做出数据驱动的决策，以实现持续改进。 可靠的托管和安全性： Wix 负责托管，为网站提供安全的环境。该平台处理服务器维护、安全更新和扩展，使设计人员能够专注于他们的工作，而不必担心技术细节。

Wix 非常适合为网页设计项目寻求no-code解决方案的 UI/UX 设计师。该平台的可视化编辑器与广泛的功能和集成相结合，简化了设计流程，使设计人员能够轻松创建专业的、功能齐全的网站。此外，Wix 的内置 SEO 工具和分析使设计人员能够针对搜索引擎优化其网站并监控性能，确保其网站吸引正确的受众。

5. 外部系统

OutSystems是一个low-code平台，允许 UI/UX 设计人员以最少的编码创建功能强大的 Web 和移动应用程序。 OutSystems 提供一套全面的工具和功能，使设计人员能够快速构建、测试和部署应用程序，从而缩短上市时间并确保项目成功。

主要特征

拖放式 UI 设计： 借助 OutSystems 的可视化编辑器，设计人员可以轻松创建响应式跨平台用户界面，从而显着缩短开发时间并确保在所有设备上提供无缝的用户体验。

借助 OutSystems 的可视化编辑器，设计人员可以轻松创建响应式跨平台用户界面，从而显着缩短开发时间并确保在所有设备上提供无缝的用户体验。 可视化业务逻辑设计器： OutSystems 使设计人员能够使用可视化、类似流程图的界面来定义其应用程序的业务逻辑。这种方法允许设计人员创建复杂的工作流程和交互，而无需丰富的编码知识。

OutSystems 使设计人员能够使用可视化、类似流程图的界面来定义其应用程序的业务逻辑。这种方法允许设计人员创建复杂的工作流程和交互，而无需丰富的编码知识。 广泛的 UI 组件： OutSystems 提供了一个预构建的 UI 组件和模板库，使设计人员能够快速组装既具有视觉吸引力又实用的应用程序界面。可以定制和组装组件，以创建符合品牌指南的独特设计。

OutSystems 提供了一个预构建的 UI 组件和模板库，使设计人员能够快速组装既具有视觉吸引力又实用的应用程序界面。可以定制和组装组件，以创建符合品牌指南的独特设计。 集成和可扩展性： 设计人员可以通过 OutSystems 广泛的连接器和集成功能集轻松地与外部系统、API 和服务集成。该平台允许创建自定义扩展，确保满足特定要求的最大灵活性和功能。

设计人员可以通过 OutSystems 广泛的连接器和集成功能集轻松地与外部系统、API 和服务集成。该平台允许创建自定义扩展，确保满足特定要求的最大灵活性和功能。 一键部署： OutSystems 简化了部署过程，使设计人员只需单击一下即可将应用程序部署到云、本地或混合环境。该平台支持持续集成和交付，加快发布周期并确保应用程序保持最新状态。

OutSystems 适合需要low-code解决方案来构建和维护 Web 和移动应用程序的 UI/UX 设计人员。该平台的可视化工具使设计人员能够创建用户界面、定义业务逻辑并以最少的编码工作集成外部系统。这种简化的开发方法使设计人员能够更加专注于提供卓越的用户体验，并加快数字产品的上市时间。

6.多里克

Dorik是一个no-code平台，旨在帮助设计师构建具有视觉吸引力和响应灵敏的单页网站。它提供直观的drag-and-drop界面，允许用户快速轻松地创建登陆页面、作品集和其他单页项目。 Dorik 广泛的预构建组件和模板库使设计人员能够从坚实的基础开始，并根据自己的需求自定义元素。

借助 Dorik，您可以创建和部署完全响应式且针对移动设备进行优化的项目，这些项目在各种设备上看起来都很棒，而无需担心后端设置、服务器配置或托管。 Dorik还提供强大的设计工具，帮助创建有吸引力的 UI/UX 设计。其特点包括：

100 多个预构建组件和模板

团队驱动的工作流程的实时协作

自定义 CSS 和 JavaScript 支持

与流行的电子邮件营销平台和分析工具集成

即时部署和托管选项

对于那些寻求一种快速有效的方式来构建单页 Web 项目而无需任何编码知识，同时保留对设计过程的完全控制的 UI/UX 设计师来说， Dorik是一个绝佳的选择。

7. 卡德

Carrd是一个专注于简单性的no-code平台，使设计人员能够构建响应式单页网站。卡德强调极简主义及其响应式设计，使其非常适合登陆页面、作品集、个人资料等项目。 Cardd 的一些功能包括：

多种模板可供选择

拖放编辑器可轻松定制

响应式和移动优化设计

网站托管选项，包括自定义域

与常见第三方工具集成

虽然Carrd没有提供与此列表中其他一些no-code平台一样广泛的功能集，但它对简单性和极简主义的关注使其成为 UI/UX 设计师的一个有吸引力的选择，他们正在寻找一种轻松、快速的方式来创建和发布单一内容。页面网站。

8. 门迪克斯

Mendix是no-code开发领域的知名品牌，以其强大的功能而闻名。它提供了一个用于创建应用程序的综合平台，强调no-code和low-code开发。 Mendix 是一种多功能选择，可满足小型企业和大型企业的需求。

用户欣赏其drag-and-drop界面、可视化建模工具和预构建模板，显着加快了开发过程。 Mendix 还因其协作开发支持而脱颖而出，允许多个团队成员在项目上无缝协作。

借助 Mendix，UI/UX 设计师拥有创建直观、视觉上吸引人的用户界面所需的工具，而无需陷入复杂的传统编码中。该平台特别适合需要快速开发和可扩展应用程序的复杂企业解决方案。

9. Adalo

Adalo是一个深受 UI/UX 设计师和开发人员推崇的流行no-code平台。它提供了无需传统编码即可创建网络和移动应用程序的工具。 Adalo的核心优势在于其灵活性和简单性。

设计人员可以使用其drag-and-drop功能轻松制作用户友好的界面，并且该平台提供了广泛的可定制 UI 组件库。无论您是构建网络应用程序还是移动应用程序， Adalo可以与各种数据源和服务无缝集成，从而增强用户体验。

凭借其响应式设计功能，设计人员可以确保他们的应用程序在各种设备上完美呈现和运行。 Adalo充满活力的社区和广泛的支持资源使其成为希望在no-code环境中实现应用程序设计愿景的 UI/UX 设计师的首选。

10. 菲格玛

Figma是另一个深受 UI/UX 设计师欢迎的no-code平台，提供一系列用于 Web 和移动应用程序设计的工具。虽然 Figma 主要被称为基于矢量的设计工具，但多年来，Figma 不断扩展其产品，包括迎合设计师和开发人员的功能。

Figma 的主要特点包括：

协作设计环境： Figma 提供了一个集中式设计环境，多个用户可以在其中实时协作处理同一设计，从而促进协作并加快设计进度。

Figma 提供了一个集中式设计环境，多个用户可以在其中实时协作处理同一设计，从而促进协作并加快设计进度。 版本历史记录： 此功能使您能够跟踪更改并在必要时恢复到以前的设计迭代，确保您永远不会丢失工作或恢复关键更改。

此功能使您能够跟踪更改并在必要时恢复到以前的设计迭代，确保您永远不会丢失工作或恢复关键更改。 组件库： Figma 的组件库使您能够组织和自定义可重用元素，保持项目之间的一致性并减少重复任务。

Figma 的组件库使您能够组织和自定义可重用元素，保持项目之间的一致性并减少重复任务。 设计系统： 借助 Figma，您可以创建、管理和共享设计系统，从而轻松确保在扩展项目时遵守品牌准则。

借助 Figma，您可以创建、管理和共享设计系统，从而轻松确保在扩展项目时遵守品牌准则。 原型设计和测试： Figma 提供了一套全面的原型设计工具，使您能够创建交互式原型并收集用户反馈，而无需编码专业知识。

Figma 主要是一个设计和原型制作平台。虽然它不提供代码导出或自动生成类似于AppMaster代码，但对于寻求灵活且协作的设计工具的 UI/UX 设计师来说，它是一个绝佳的选择。

no-code运动为 UI/UX 设计师提供了许多工具来增强他们的工作流程并简化设计到开发流程。每个平台都提供独特的特性和功能，可满足不同的需求。虽然AppMaster擅长为创建 Web、后端和移动应用程序提供全面的集成开发环境，但Webflow 、 Bubble 、Wix、OutSystems 和 Figma 等其他平台则专注于设计和开发过程的特定方面，使 UI/UX 设计人员能够找到适合他们需求的完美no-code平台。