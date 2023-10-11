10 лучших no-code платформ для UI/UX-дизайнеров в 2023 году

Введение в платформы No-Code для UI/UX-дизайнеров

Быстро развивающаяся индустрия разработки веб-приложений и мобильных приложений стала свидетелем появления платформ no-code, которые значительно упрощают процессы проектирования и разработки. No-code платформы позволяют UI/UX-дизайнерам создавать полнофункциональные веб- и мобильные приложения без написания кода. С помощью визуальных интерфейсов, конструкторов с функцией drag-and-drop и инструментов для совместной работы дизайнеры могут воплощать свои идеи в жизнь быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Платформы No-code для UI/UX-дизайнеров предлагают несколько преимуществ, таких как:

Ускоренные рабочие процессы от проектирования до разработки

Большие возможности сотрудничества между дизайнерами, разработчиками и заинтересованными сторонами

Снижение затрат за счет минимизации потребности в специализированных разработчиках.

Возможность UI/UX-дизайнеров создавать полнофункциональные прототипы без знаний программирования.

В этой статье будут рассмотрены 10 лучших платформ no-code для UI/UX-дизайнеров в 2023 году, что позволит вам принять обоснованные решения при выборе лучшей платформы для ваших нужд дизайна.

1. AppMaster

AppMaster — это мощная платформа no-code, позволяющая пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Он упрощает процесс разработки приложений с помощью визуальных инструментов, таких как конструкторы пользовательского интерфейса drag-and-drop, создатели визуальных моделей данных и дизайнеры бизнес-процессов. Платформа позволяет пользователям создавать приложения до 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные методы разработки. Некоторые примечательные особенности AppMaster для дизайнеров UI/UX:

Интерфейс визуального дизайна: легко создавайте интерфейсы веб-приложений и мобильных приложений, используя компоненты с помощью drag-and-drop .

легко создавайте интерфейсы веб-приложений и мобильных приложений, используя компоненты с помощью . Управление API: автоматическое создание endpoints REST API и WebSocket для ваших приложений.

автоматическое создание REST API и WebSocket для ваших приложений. Генерация кода. Создавайте исходный код, двоичные файлы и даже контейнеры Docker , в зависимости от уровня вашей подписки.

Создавайте исходный код, двоичные файлы и даже контейнеры Docker , в зависимости от уровня вашей подписки. Масштабируемость: AppMaster поддерживает микросервисы и демонстрирует отличную масштабируемость для корпоративных случаев и случаев использования с высокой нагрузкой.

поддерживает микросервисы и демонстрирует отличную масштабируемость для корпоративных случаев и случаев использования с высокой нагрузкой. Сотрудничество: работайте с товарищами по команде над созданием веб- и мобильных приложений и отслеживайте изменения в проектах приложений.

AppMaster позволяет вам, как UI/UX-дизайнеру, сосредоточиться на своей проектной работе, одновременно справляясь со сложностями серверной части, ускоряя рабочий процесс от проектирования до разработки.

2. Webflow

Webflow — это платформа для веб-дизайна и разработки no-code, которая позволяет легко проектировать, создавать и запускать адаптивные веб-сайты визуально. Это популярный выбор среди дизайнеров UI/UX, желающих создавать собственные веб-сайты без необходимости опыта программирования. Визуальный интерфейс Webflow упрощает проектирование и создание адаптивных веб-сайтов с помощью интуитивно понятного конструктора drag-and-drop. Вот некоторые ключевые особенности Webflow для UI/UX-дизайнеров:

Визуальный конструктор CSS: создавайте свой веб-сайт, используя свойства и значения CSS , без написания кода.

создавайте свой веб-сайт, используя свойства и значения CSS , без написания кода. Инструмент адаптивного дизайна: создавайте адаптивные макеты, которые работают на экранах различных размеров и устройствах, с помощью встроенных инструментов адаптивного дизайна Webflow .

создавайте адаптивные макеты, которые работают на экранах различных размеров и устройствах, с помощью встроенных инструментов адаптивного дизайна . Взаимодействия и анимация. Добавьте в свой дизайн расширенные взаимодействия и анимацию с помощью простого в использовании интерфейса.

Добавьте в свой дизайн расширенные взаимодействия и анимацию с помощью простого в использовании интерфейса. Пользовательский код: при необходимости интегрируйте пользовательские фрагменты кода, обеспечивая расширенную настройку веб-сайта.

при необходимости интегрируйте пользовательские фрагменты кода, обеспечивая расширенную настройку веб-сайта. Экспортируемый код: экспортируйте готовый код HTML, CSS и JavaScript для размещения вашего веб-сайта на любом хостинг-провайдере.

экспортируйте готовый код HTML, CSS и JavaScript для размещения вашего веб-сайта на любом хостинг-провайдере. Система управления контентом (CMS): создавайте, управляйте и обновляйте контент веб-сайта с помощью удобной CMS, предназначенной для нетехнических пользователей.

Webflow — отличный выбор для быстрого и эффективного воплощения идей дизайна вашего веб-сайта в полнофункциональные веб-сайты. Учитывайте эти платформы при выборе решения no-code для ваших потребностей в дизайне UI/UX. Продолжайте изучать остальные платформы из этого топ-10, поскольку они предлагают свои уникальные функции и сильные стороны для решения различных задач и требований проектирования.

3. Bubble

Bubble — популярная платформа no-code для UI/UX-дизайнеров, которые хотят быстро и эффективно создавать веб-приложения. Предоставляя интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop для проектирования веб-страниц и функций, Bubble позволяет дизайнерам легко создавать полнофункциональные прототипы и приложения.

Ключевая особенность

Настраиваемый визуальный редактор: визуальный редактор Bubble позволяет дизайнерам создавать красивые и отзывчивые интерфейсы, перетаскивая элементы на холст. Визуальные элементы можно настроить в соответствии с любым желаемым макетом и стилем, что позволяет создавать уникальные проекты.

визуальный редактор позволяет дизайнерам создавать красивые и отзывчивые интерфейсы, перетаскивая элементы на холст. Визуальные элементы можно настроить в соответствии с любым желаемым макетом и стилем, что позволяет создавать уникальные проекты. Мощный построитель рабочих процессов. Построитель рабочих процессов Bubble позволяет дизайнерам преобразовывать свои проекты пользовательского интерфейса в функциональные приложения без написания кода. Дизайнеры могут определять действия, события и обновления данных через визуальный интерфейс, оптимизируя процесс разработки.

Построитель рабочих процессов позволяет дизайнерам преобразовывать свои проекты пользовательского интерфейса в функциональные приложения без написания кода. Дизайнеры могут определять действия, события и обновления данных через визуальный интерфейс, оптимизируя процесс разработки. Интеграция базы данных: Bubble предоставляет встроенные возможности базы данных, позволяя дизайнерам хранить, извлекать и манипулировать данными без настройки отдельной системы управления базами данных. Это интегрированное решение упрощает управление данными и ускоряет разработку.

предоставляет встроенные возможности базы данных, позволяя дизайнерам хранить, извлекать и манипулировать данными без настройки отдельной системы управления базами данных. Это интегрированное решение упрощает управление данными и ускоряет разработку. Настраиваемые плагины и интеграции: Bubble предлагает различные плагины и интеграции, отвечающие различным функциональным потребностям. Разработчики могут легко включать сторонние платформы, API и сервисы в свои приложения, расширяя их возможности и удовлетворяя уникальные требования.

предлагает различные плагины и интеграции, отвечающие различным функциональным потребностям. Разработчики могут легко включать сторонние платформы, API и сервисы в свои приложения, расширяя их возможности и удовлетворяя уникальные требования. Хостинг и развертывание: Bubble занимается всеми аспектами хостинга и развертывания, обеспечивая масштабируемую и безопасную инфраструктуру для веб-приложений. С помощью нескольких щелчков мыши дизайнеры могут развертывать свои приложения и легко управлять обновлениями с платформы Bubble .

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Bubble — это мощное решение no-code для UI/UX-дизайнеров, которые хотят создавать полнофункциональные веб-приложения без обширных знаний в области программирования. Визуальный интерфейс платформы в сочетании с богатым набором функций и интеграций позволяет дизайнерам быстро и эффективно воплощать свои идеи в жизнь. Встроенная база данных Bubble также упрощает управление данными, освобождая дизайнеров от сложностей внутренней разработки.

4. Wix

Wix — ведущая платформа для создания веб-сайтов no-code, предлагающая комплексное решение для UI/UX-дизайнеров, которые хотят создавать визуально привлекательные и полнофункциональные веб-сайты, блоги или интернет-магазины. Благодаря простому в использовании интерфейсу drag-and-drop и обширным шаблонам дизайна Wix упрощает процесс веб-дизайна как для профессионалов, так и для новичков.

Ключевая особенность

Редактор перетаскивания: визуальный редактор Wix позволяет дизайнерам легко создавать красивые и адаптивные веб-сайты, перетаскивая элементы на холст. Благодаря многочисленным возможностям настройки Wix позволяет дизайнерам адаптировать свои веб-сайты в соответствии со своими предпочтениями и требованиями к брендингу.

визуальный редактор Wix позволяет дизайнерам легко создавать красивые и адаптивные веб-сайты, перетаскивая элементы на холст. Благодаря многочисленным возможностям настройки Wix позволяет дизайнерам адаптировать свои веб-сайты в соответствии со своими предпочтениями и требованиями к брендингу. Широкий выбор шаблонов: Wix предлагает обширную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, предназначенных для различных отраслей и типов веб-сайтов. Эти шаблоны обеспечивают прочную основу для работы дизайнеров, обеспечивая согласованность и качество их окончательных проектов.

Wix предлагает обширную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, предназначенных для различных отраслей и типов веб-сайтов. Эти шаблоны обеспечивают прочную основу для работы дизайнеров, обеспечивая согласованность и качество их окончательных проектов. Wix App Market: Wix App Market содержит множество приложений и интеграций, позволяющих дизайнерам легко расширять функциональность своих веб-сайтов. Wix предлагает множество вариантов для удовлетворения самых разных потребностей: от систем электронной коммерции и бронирования до маркетинговых инструментов и виджетов живого чата.

Wix App Market содержит множество приложений и интеграций, позволяющих дизайнерам легко расширять функциональность своих веб-сайтов. Wix предлагает множество вариантов для удовлетворения самых разных потребностей: от систем электронной коммерции и бронирования до маркетинговых инструментов и виджетов живого чата. Инструменты SEO и аналитика: Wix предоставляет комплексный набор инструментов SEO и аналитики, которые помогают дизайнерам оптимизировать свои веб-сайты для поисковых систем, отслеживать трафик и анализировать поведение посетителей. Эти инструменты позволяют дизайнерам принимать решения на основе данных для постоянного улучшения.

Wix предоставляет комплексный набор инструментов SEO и аналитики, которые помогают дизайнерам оптимизировать свои веб-сайты для поисковых систем, отслеживать трафик и анализировать поведение посетителей. Эти инструменты позволяют дизайнерам принимать решения на основе данных для постоянного улучшения. Надежный хостинг и безопасность: Wix позаботится о хостинге, обеспечивая безопасную среду для веб-сайтов. Платформа занимается обслуживанием серверов, обновлениями безопасности и масштабированием, что позволяет дизайнерам сосредоточиться на своей работе, не беспокоясь о технических деталях.

Wix отлично подходит для UI/UX-дизайнеров, которым требуется решение no-code для проектов веб-дизайна. Визуальный редактор платформы в сочетании с широким набором функций и интеграций упрощает процесс проектирования и позволяет дизайнерам легко создавать профессиональные, полнофункциональные веб-сайты. Кроме того, встроенные инструменты SEO и аналитика Wix позволяют дизайнерам оптимизировать свои сайты для поисковых систем и отслеживать производительность, гарантируя, что их сайты окажутся нужной аудитории.

5. OutSystems

OutSystems — это платформа low-code, которая позволяет дизайнерам UI/UX создавать мощные веб- и мобильные приложения с минимальным написанием кода. Предлагая полный набор инструментов и функций, OutSystems позволяет разработчикам быстро создавать, тестировать и развертывать приложения, сокращая время вывода на рынок и обеспечивая успех проекта.

Ключевая особенность

Проектирование пользовательского интерфейса с помощью перетаскивания: с помощью визуального редактора OutSystems дизайнеры могут легко создавать адаптивные и кроссплатформенные пользовательские интерфейсы, что значительно сокращает время разработки и обеспечивает бесперебойную работу пользователей на всех устройствах.

с помощью визуального редактора OutSystems дизайнеры могут легко создавать адаптивные и кроссплатформенные пользовательские интерфейсы, что значительно сокращает время разработки и обеспечивает бесперебойную работу пользователей на всех устройствах. Visual Business Logic Designer: OutSystems позволяет дизайнерам определять бизнес-логику своих приложений с помощью визуального интерфейса, похожего на блок-схему. Этот подход позволяет дизайнерам создавать сложные рабочие процессы и взаимодействия без обширных знаний в области кодирования.

OutSystems позволяет дизайнерам определять бизнес-логику своих приложений с помощью визуального интерфейса, похожего на блок-схему. Этот подход позволяет дизайнерам создавать сложные рабочие процессы и взаимодействия без обширных знаний в области кодирования. Широкий спектр компонентов пользовательского интерфейса. OutSystems предоставляет библиотеку готовых компонентов и шаблонов пользовательского интерфейса, позволяющую дизайнерам быстро создавать интерфейсы приложений, которые одновременно являются визуально привлекательными и функциональными. Компоненты можно настраивать и собирать для создания уникальных конструкций, соответствующих принципам брендинга.

OutSystems предоставляет библиотеку готовых компонентов и шаблонов пользовательского интерфейса, позволяющую дизайнерам быстро создавать интерфейсы приложений, которые одновременно являются визуально привлекательными и функциональными. Компоненты можно настраивать и собирать для создания уникальных конструкций, соответствующих принципам брендинга. Интеграция и расширяемость. Проектировщики могут легко интегрироваться с внешними системами, API и сервисами благодаря обширному набору коннекторов и функций интеграции OutSystems. Платформа позволяет создавать собственные расширения, обеспечивая максимальную гибкость и функциональность для конкретных требований.

Проектировщики могут легко интегрироваться с внешними системами, API и сервисами благодаря обширному набору коннекторов и функций интеграции OutSystems. Платформа позволяет создавать собственные расширения, обеспечивая максимальную гибкость и функциональность для конкретных требований. Развертывание в один клик: OutSystems упрощает процесс развертывания, позволяя дизайнерам развертывать приложения в облаке, локальной или гибридной среде одним щелчком мыши. Платформа поддерживает непрерывную интеграцию и доставку, ускоряя циклы выпуска и обеспечивая актуальность приложений.

OutSystems подходит для UI/UX-дизайнеров, которым требуется решение low-code для создания и поддержки веб- и мобильных приложений. Визуальные инструменты платформы позволяют дизайнерам создавать пользовательские интерфейсы, определять бизнес-логику и интегрировать внешние системы с минимальными усилиями по написанию кода. Такой оптимизированный подход к разработке позволяет дизайнерам больше сосредоточиться на обеспечении превосходного пользовательского опыта и ускоряет вывод цифровых продуктов на рынок.

6. Dorik

Dorik — это платформа no-code, призванная помочь дизайнерам создавать визуально привлекательные и адаптивные одностраничные веб-сайты. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, который позволяет пользователям быстро и легко создавать целевые страницы, портфолио и другие одностраничные проекты. Обширная библиотека готовых компонентов и шаблонов Dorik позволяет дизайнерам начать с прочной основы и настраивать элементы в соответствии со своими потребностями.

С Dorik вы можете создавать и развертывать полностью адаптивные и оптимизированные для мобильных устройств проекты, которые отлично смотрятся на различных устройствах, не беспокоясь о настройке серверной части, конфигурации сервера или хостинге. Dorik также предлагает мощные инструменты дизайна, которые помогают создавать привлекательные проекты UI/UX. Его особенности включают в себя:

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Более 100 готовых компонентов и шаблонов.

Совместная работа в реальном времени для командных рабочих процессов

Поддержка пользовательского CSS и JavaScript

Интеграция с популярными платформами электронного маркетинга и инструментами аналитики.

Варианты мгновенного развертывания и хостинга

Dorik — отличный вариант для UI/UX-дизайнеров, которые ищут быстрый и эффективный способ создания одностраничного веб-проекта без необходимости каких-либо знаний в области кодирования, сохраняя при этом полный контроль над процессом проектирования.

7. Carrd

Carrd — это платформа no-code, ориентированная на простоту и позволяющая дизайнерам создавать адаптивные одностраничные веб-сайты. Carrd подчеркивает минимализм наряду со своим адаптивным дизайном, что делает его идеальным для таких проектов, как целевые страницы, портфолио, личные профили и многое другое. Некоторые особенности Carrd включают в себя:

Широкий выбор шаблонов на выбор

Редактор с возможностью перетаскивания для легкой настройки

Адаптивный и оптимизированный для мобильных устройств дизайн.

Варианты хостинга веб-сайтов, включая собственные домены

Интеграция с распространенными сторонними инструментами

Хотя Carrd не предлагает такой обширный набор функций, как некоторые другие платформы no-code в этом списке, ее ориентация на простоту и минимализм делает ее привлекательным вариантом для UI/UX-дизайнеров, которые ищут простой и быстрый способ создания и публикации отдельных приложений. страницы веб-сайтов.

8. Mendix

Mendix — известное имя в мире разработки no-code, известное своими мощными возможностями. Он предлагает комплексную платформу для создания приложений, уделяя особое внимание разработке как no-code, так и low-code. Mendix — это универсальный выбор, отвечающий потребностям малого и крупного бизнеса.

Пользователи ценят его интерфейс drag-and-drop, инструменты визуального моделирования и готовые шаблоны, которые значительно ускоряют процесс разработки. Mendix также выделяется своей совместной поддержкой разработки, позволяющей нескольким членам команды беспрепятственно сотрудничать в проектах.

Благодаря Mendix дизайнеры UI/UX получают инструменты, необходимые для создания интуитивно понятных и визуально привлекательных пользовательских интерфейсов, не погружаясь в тонкости традиционного кодирования. Эта платформа особенно хорошо подходит для сложных корпоративных решений, требующих быстрой разработки и масштабируемости приложений.

9. Adalo

Adalo — популярная платформа no-code высоко ценят дизайнеры и разработчики UI/UX. Он предлагает инструменты для создания веб- и мобильных приложений без традиционного программирования. Основная сила Adalo заключается в его гибкости и простоте.

Дизайнеры могут легко создавать удобные интерфейсы, используя функции drag-and-drop, а платформа предоставляет обширную библиотеку настраиваемых компонентов пользовательского интерфейса. Независимо от того, создаете ли вы веб-приложение или мобильное приложение, Adalo обеспечивает плавную интеграцию с различными источниками данных и сервисами, улучшая взаимодействие с пользователем.

Благодаря возможностям адаптивного дизайна дизайнеры могут гарантировать, что их приложения будут безупречно выглядеть и работать на различных устройствах. Активное сообщество Adalo и обширные ресурсы поддержки делают его лучшим выбором для дизайнеров UI/UX, желающих реализовать свои идеи дизайна приложений в среде no-code.

10. Figma

Figma — еще одна популярная платформа no-code для UI/UX-дизайнеров, предлагающая ряд инструментов для дизайна веб-приложений и мобильных приложений. Хотя Figma преимущественно известна как инструмент векторного проектирования, с годами Figma расширила свои предложения, включив в нее функции, предназначенные для дизайнеров и разработчиков.

Ключевые особенности Figma включают в себя:

Среда совместного проектирования: Figma представляет собой централизованную среду проектирования, в которой несколько пользователей могут вместе работать над одним и тем же проектом в режиме реального времени, что способствует сотрудничеству и ускоряет сроки проектирования.

Figma представляет собой централизованную среду проектирования, в которой несколько пользователей могут вместе работать над одним и тем же проектом в режиме реального времени, что способствует сотрудничеству и ускоряет сроки проектирования. История версий: эта функция позволяет отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим итерациям дизайна, гарантируя, что вы никогда не потеряете свою работу и не отмените критические изменения.

эта функция позволяет отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим итерациям дизайна, гарантируя, что вы никогда не потеряете свою работу и не отмените критические изменения. Библиотека компонентов: библиотека компонентов Figma позволяет вам организовывать и настраивать повторно используемые элементы, обеспечивая согласованность в ваших проектах и ​​сокращая количество повторяющихся задач.

библиотека компонентов Figma позволяет вам организовывать и настраивать повторно используемые элементы, обеспечивая согласованность в ваших проектах и ​​сокращая количество повторяющихся задач. Системы дизайна: с помощью Figma вы можете создавать системы дизайна, управлять ими и делиться ими, что упрощает обеспечение соблюдения принципов бренда при масштабировании ваших проектов.

с помощью Figma вы можете создавать системы дизайна, управлять ими и делиться ими, что упрощает обеспечение соблюдения принципов бренда при масштабировании ваших проектов. Прототипирование и тестирование. Figma предоставляет полный набор инструментов для прототипирования, позволяющих создавать интерактивные прототипы и собирать отзывы пользователей, и все это без опыта программирования.

Figma — это прежде всего платформа для дизайна и прототипирования. Хотя он не предлагает экспорт кода или автоматическое создание кода, аналогичного AppMaster, он является отличным выбором для дизайнеров UI/UX, которым нужен гибкий инструмент для совместной работы.

Движение no-code предоставило UI/UX-дизайнерам множество инструментов для улучшения рабочих процессов и оптимизации процесса от проектирования до разработки. Каждая платформа предлагает уникальные функции и возможности, отвечающие различным требованиям. В то время как AppMaster превосходно предоставляет комплексную и интегрированную среду разработки для создания веб-, серверных и мобильных приложений, другие платформы, такие как Webflow, Bubble, Wix, OutSystems и Figma, фокусируются на конкретных аспектах процесса проектирования и разработки, предоставляя дизайнерам UI/UX возможность найти идеальную платформу no-code отвечающую их потребностям.