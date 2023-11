Le 10 migliori piattaforme senza codice per progettisti UI/UX nel 2023

Introduzione alle piattaforme No-Code per progettisti UI/UX

Il settore dello sviluppo di applicazioni web e mobili in rapida evoluzione ha assistito all'emergere di piattaforme no-code che semplificano notevolmente i processi di progettazione e sviluppo. Le piattaforme senza codice consentono ai progettisti UI/UX di creare applicazioni web e mobili completamente funzionali senza scrivere codice. Con l'aiuto di interfacce visive, builder drag-and-drop e strumenti di collaborazione di progettazione, i progettisti possono dare vita alle loro idee in modo più rapido ed efficiente che mai. Le piattaforme No-code per i progettisti UI/UX offrono numerosi vantaggi, tra cui:

Flussi di lavoro dalla progettazione allo sviluppo più rapidi

Maggiori opportunità di collaborazione tra designer, sviluppatori e parti interessate

Riduzione dei costi riducendo al minimo la necessità di sviluppatori dedicati

La capacità dei progettisti UI/UX di creare prototipi completamente funzionali senza conoscenze di programmazione

Questo articolo esplorerà le 10 migliori piattaforme no-code per i progettisti UI/UX nel 2023, consentendoti di prendere decisioni informate nella scelta della piattaforma migliore per le tue esigenze di progettazione.

1. AppMaster

AppMaster è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, Web e mobili. Semplifica il processo di sviluppo dell'applicazione tramite strumenti visivi come costruttori di interfacce utente drag-and-drop, creatori di modelli di dati visivi e progettisti di processi aziendali. La piattaforma consente agli utenti di creare applicazioni fino a 10 volte più veloci e 3 volte più convenienti rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Alcune caratteristiche degne di nota di AppMaster per i progettisti UI/UX sono:

Interfaccia di progettazione visiva: crea facilmente interfacce per applicazioni web e mobili utilizzando i componenti drag-and-drop .

crea facilmente interfacce per applicazioni web e mobili utilizzando i componenti . Gestione API: genera automaticamente API REST ed endpoints WebSocket per le tue applicazioni.

genera automaticamente API REST ed WebSocket per le tue applicazioni. Generazione di codice: genera codice sorgente, file binari e persino contenitori Docker , a seconda del livello di abbonamento.

genera codice sorgente, file binari e persino contenitori Docker , a seconda del livello di abbonamento. Scalabilità: AppMaster supporta i microservizi e dimostra un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

supporta i microservizi e dimostra un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Collaborazione: collabora con i compagni di squadra per creare applicazioni Web e mobili e tenere traccia delle modifiche nei progetti delle app.

In qualità di progettista UI/UX, AppMaster ti consente di concentrarti sul tuo lavoro di progettazione gestendo al contempo le complessità del backend, accelerando il flusso di lavoro dalla progettazione allo sviluppo.

2. Webflow

Webflow è una piattaforma di progettazione e sviluppo Web no-code che semplifica la progettazione, la creazione e il lancio visivo di siti Web reattivi. È una scelta popolare tra i progettisti UI/UX che desiderano creare siti Web personalizzati senza la necessità di competenze di programmazione. L'interfaccia visiva di Webflow semplifica la progettazione e la creazione di siti Web reattivi utilizzando un intuitivo generatore drag-and-drop. Alcune caratteristiche chiave di Webflow per i progettisti UI/UX sono:

Visual CSS Designer: progetta il tuo sito web utilizzando proprietà e valori CSS senza scrivere alcun codice.

progetta il tuo sito web utilizzando proprietà e valori CSS senza scrivere alcun codice. Strumento di progettazione reattiva: crea layout reattivi che funzionano su schermi e dispositivi di varie dimensioni tramite gli strumenti di progettazione reattiva integrati di Webflow .

crea layout reattivi che funzionano su schermi e dispositivi di varie dimensioni tramite gli strumenti di progettazione reattiva integrati di . Interazioni e animazioni: aggiungi interazioni e animazioni avanzate al tuo progetto con un'interfaccia facile da usare.

aggiungi interazioni e animazioni avanzate al tuo progetto con un'interfaccia facile da usare. Codice personalizzato: integra snippet di codice personalizzato, se necessario, consentendo la personalizzazione avanzata del sito web.

integra snippet di codice personalizzato, se necessario, consentendo la personalizzazione avanzata del sito web. Codice esportabile: esporta codice HTML, CSS e JavaScript pronto per la produzione per ospitare il tuo sito web su qualsiasi provider di hosting.

esporta codice HTML, CSS e JavaScript pronto per la produzione per ospitare il tuo sito web su qualsiasi provider di hosting. Content Management System (CMS): crea, gestisci e aggiorna i contenuti del sito web in un CMS intuitivo progettato per utenti non tecnici.

Webflow è una scelta eccellente per tradurre le idee di progettazione del tuo sito Web in siti Web completamente funzionali in modo rapido ed efficiente. Considera queste piattaforme quando selezioni una soluzione no-code per le tue esigenze di progettazione UI/UX. Continua a esplorare il resto delle piattaforme in questo elenco delle 10 migliori, poiché offrono le loro caratteristiche e i loro punti di forza unici per soddisfare diverse sfide e requisiti di progettazione.

3. Bubble

Bubble è una popolare piattaforma no-code per i progettisti UI/UX che desiderano creare applicazioni Web in modo rapido ed efficiente. Fornendo un'interfaccia drag-and-drop intuitiva per la progettazione di pagine Web e funzionalità, Bubble consente ai progettisti di creare facilmente prototipi e applicazioni completamente funzionali.

Caratteristiche principali

Editor visivo personalizzabile: l'editor visivo di Bubble consente ai designer di creare interfacce belle e reattive trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno. Gli elementi visivi possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi layout e stile desiderati, facilitando design unici.

l'editor visivo di consente ai designer di creare interfacce belle e reattive trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno. Gli elementi visivi possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi layout e stile desiderati, facilitando design unici. Potente generatore di flussi di lavoro: il generatore di flussi di lavoro di Bubble consente ai progettisti di convertire i progetti dell'interfaccia utente in applicazioni funzionali senza scrivere alcun codice. I progettisti possono definire azioni, eventi e aggiornamenti dei dati tramite un'interfaccia visiva, semplificando il processo di sviluppo.

il generatore di flussi di lavoro di consente ai progettisti di convertire i progetti dell'interfaccia utente in applicazioni funzionali senza scrivere alcun codice. I progettisti possono definire azioni, eventi e aggiornamenti dei dati tramite un'interfaccia visiva, semplificando il processo di sviluppo. Integrazione del database: Bubble fornisce funzionalità di database integrate, consentendo ai progettisti di archiviare, recuperare e manipolare i dati senza configurare un sistema di gestione del database separato. Questa soluzione integrata semplifica la gestione dei dati e accelera lo sviluppo.

fornisce funzionalità di database integrate, consentendo ai progettisti di archiviare, recuperare e manipolare i dati senza configurare un sistema di gestione del database separato. Questa soluzione integrata semplifica la gestione dei dati e accelera lo sviluppo. Plugin e integrazioni personalizzabili: Bubble offre vari plugin e integrazioni, soddisfacendo varie esigenze di funzionalità. I progettisti possono facilmente incorporare piattaforme, API e servizi di terze parti nelle proprie applicazioni, espandendo le proprie capacità e soddisfacendo requisiti unici.

offre vari plugin e integrazioni, soddisfacendo varie esigenze di funzionalità. I progettisti possono facilmente incorporare piattaforme, API e servizi di terze parti nelle proprie applicazioni, espandendo le proprie capacità e soddisfacendo requisiti unici. Hosting e distribuzione: Bubble gestisce tutti gli aspetti di hosting e distribuzione, garantendo un'infrastruttura scalabile e sicura per le applicazioni web. Con pochi clic, i progettisti possono distribuire le proprie applicazioni e gestire facilmente gli aggiornamenti dall'interno della piattaforma Bubble .

Bubble è una potente soluzione no-code per i progettisti UI/UX che desiderano creare applicazioni Web completamente funzionali senza una conoscenza approfondita della programmazione. L'interfaccia visiva della piattaforma, combinata con un ricco set di funzionalità e integrazioni, consente ai progettisti di dare vita alle proprie idee in modo rapido ed efficiente. Il database integrato di Bubble semplifica inoltre la gestione dei dati, liberando i progettisti dalle complessità dello sviluppo backend.

4. Wix

Wix è una piattaforma leader per la creazione di siti Web no-code, che offre una soluzione all-in-one per i progettisti UI/UX che desiderano creare siti Web, blog o negozi online visivamente accattivanti e completamente funzionali. Con la sua interfaccia drag-and-drop facile da usare e modelli di progettazione estesi, Wix semplifica il processo di progettazione web sia per professionisti che per principianti.

Caratteristiche principali

Editor drag-and-drop: l' editor visivo di Wix consente ai designer di creare siti Web belli e reattivi senza sforzo trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno. Con numerose opzioni di personalizzazione, Wix consente ai designer di personalizzare i propri siti Web in base alle proprie preferenze e requisiti di branding.

editor visivo di Wix consente ai designer di creare siti Web belli e reattivi senza sforzo trascinando e rilasciando elementi sull'area di disegno. Con numerose opzioni di personalizzazione, Wix consente ai designer di personalizzare i propri siti Web in base alle proprie preferenze e requisiti di branding. Ampia gamma di modelli: Wix offre una vasta libreria di modelli progettati professionalmente, adatti a vari settori e tipi di siti web. Questi modelli forniscono una solida base su cui i progettisti possono basarsi, garantendo coerenza e qualità nei loro progetti finali.

Wix offre una vasta libreria di modelli progettati professionalmente, adatti a vari settori e tipi di siti web. Questi modelli forniscono una solida base su cui i progettisti possono basarsi, garantendo coerenza e qualità nei loro progetti finali. Wix App Market: il Wix App Market ospita molte app e integrazioni, consentendo ai designer di estendere facilmente le funzionalità dei loro siti web. Wix offre molte opzioni per soddisfare le diverse esigenze, dall'eCommerce e dai sistemi di prenotazione agli strumenti di marketing e ai widget di chat dal vivo.

il Wix App Market ospita molte app e integrazioni, consentendo ai designer di estendere facilmente le funzionalità dei loro siti web. Wix offre molte opzioni per soddisfare le diverse esigenze, dall'eCommerce e dai sistemi di prenotazione agli strumenti di marketing e ai widget di chat dal vivo. Strumenti SEO e analisi: Wix fornisce una suite completa di strumenti SEO e analisi per aiutare i designer a ottimizzare i propri siti Web per i motori di ricerca, monitorare il traffico e analizzare il comportamento dei visitatori. Questi strumenti consentono ai progettisti di prendere decisioni basate sui dati per il miglioramento continuo.

Wix fornisce una suite completa di strumenti SEO e analisi per aiutare i designer a ottimizzare i propri siti Web per i motori di ricerca, monitorare il traffico e analizzare il comportamento dei visitatori. Questi strumenti consentono ai progettisti di prendere decisioni basate sui dati per il miglioramento continuo. Hosting e sicurezza affidabili: Wix si occupa dell'hosting, fornendo un ambiente sicuro per i siti web. La piattaforma gestisce la manutenzione del server, gli aggiornamenti di sicurezza e il ridimensionamento, consentendo ai progettisti di concentrarsi sul proprio lavoro senza preoccuparsi dei dettagli tecnici.

Wix è ottimo per i designer UI/UX che cercano una soluzione no-code per progetti di web design. L'editor visivo della piattaforma, combinato con un'ampia gamma di funzionalità e integrazioni, semplifica il processo di progettazione e consente facilmente ai progettisti di creare siti Web professionali e completamente funzionali. Inoltre, gli strumenti SEO e l'analisi integrati di Wix consentono ai designer di ottimizzare i loro siti per i motori di ricerca e monitorare le prestazioni, garantendo che i loro siti web raggiungano il pubblico giusto.

5. OutSystems

OutSystems è una piattaforma low-code che consente ai progettisti UI/UX di creare potenti applicazioni web e mobili con una codifica minima. Offrendo un set completo di strumenti e funzionalità, OutSystems consente ai progettisti di creare, testare e distribuire rapidamente le applicazioni, riducendo il time-to-market e garantendo il successo del progetto.

Caratteristiche principali

Progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop: con l'editor visivo di OutSystems, i progettisti possono creare facilmente interfacce utente reattive e multipiattaforma, riducendo significativamente i tempi di sviluppo e garantendo un'esperienza utente fluida su tutti i dispositivi.

con l'editor visivo di OutSystems, i progettisti possono creare facilmente interfacce utente reattive e multipiattaforma, riducendo significativamente i tempi di sviluppo e garantendo un'esperienza utente fluida su tutti i dispositivi. Visual Business Logic Designer: OutSystems consente ai progettisti di definire la logica aziendale delle loro applicazioni utilizzando un'interfaccia visiva simile a un diagramma di flusso. Questo approccio consente ai progettisti di creare flussi di lavoro e interazioni complessi senza una conoscenza approfondita della codifica.

OutSystems consente ai progettisti di definire la logica aziendale delle loro applicazioni utilizzando un'interfaccia visiva simile a un diagramma di flusso. Questo approccio consente ai progettisti di creare flussi di lavoro e interazioni complessi senza una conoscenza approfondita della codifica. Ampia gamma di componenti dell'interfaccia utente: OutSystems fornisce una libreria di componenti e modelli di interfaccia utente predefiniti, consentendo ai progettisti di assemblare rapidamente interfacce applicative che siano sia visivamente accattivanti che funzionali. I componenti possono essere personalizzati e assemblati per creare design unici che aderiscono alle linee guida del marchio.

OutSystems fornisce una libreria di componenti e modelli di interfaccia utente predefiniti, consentendo ai progettisti di assemblare rapidamente interfacce applicative che siano sia visivamente accattivanti che funzionali. I componenti possono essere personalizzati e assemblati per creare design unici che aderiscono alle linee guida del marchio. Integrazione ed estensibilità: i progettisti possono integrarsi facilmente con sistemi, API e servizi esterni attraverso l'ampio set di connettori e funzionalità di integrazione di OutSystems. La piattaforma consente la creazione di estensioni personalizzate, garantendo la massima flessibilità e funzionalità per esigenze specifiche.

i progettisti possono integrarsi facilmente con sistemi, API e servizi esterni attraverso l'ampio set di connettori e funzionalità di integrazione di OutSystems. La piattaforma consente la creazione di estensioni personalizzate, garantendo la massima flessibilità e funzionalità per esigenze specifiche. Distribuzione con un clic: OutSystems semplifica il processo di distribuzione, consentendo ai progettisti di distribuire applicazioni nel cloud, in locale o in ambienti ibridi con un solo clic. La piattaforma supporta integrazione e distribuzione continue, accelerando i cicli di rilascio e garantendo applicazioni aggiornate.

OutSystems è adatto ai progettisti UI/UX che necessitano di una soluzione low-code per la creazione e la manutenzione di applicazioni web e mobili. Gli strumenti visivi della piattaforma consentono ai progettisti di creare interfacce utente, definire la logica aziendale e integrare sistemi esterni con uno sforzo di codifica minimo. Questo approccio semplificato allo sviluppo consente ai progettisti di concentrarsi maggiormente sulla fornitura di un'esperienza utente superiore e consente un time-to-market più rapido per i prodotti digitali.

6. Dorik

Dorik è una piattaforma no-code volta ad aiutare i progettisti a creare siti Web a pagina singola visivamente accattivanti e reattivi. Offre un'interfaccia drag-and-drop intuitiva che consente agli utenti di creare pagine di destinazione, portfolio e altri progetti a pagina singola in modo rapido e semplice. L'ampia libreria di componenti e modelli predefiniti di Dorik consente ai progettisti di iniziare con una solida base e personalizzare gli elementi in base alle proprie esigenze.

Con Dorik puoi creare e distribuire progetti completamente reattivi e ottimizzati per dispositivi mobili che si presentano perfettamente su vari dispositivi senza preoccuparti della configurazione del backend, delle configurazioni del server o dell'hosting. Dorik offre anche potenti strumenti di progettazione che aiutano a creare progetti UI/UX accattivanti. Le sue caratteristiche includono:

Oltre 100 componenti e modelli predefiniti

Collaborazione in tempo reale per flussi di lavoro guidati dal team

Supporto CSS e JavaScript personalizzato

Integrazione con le più diffuse piattaforme di email marketing e strumenti di analisi

Opzioni di hosting e distribuzione istantanea

Dorik è un'opzione eccellente per i progettisti UI/UX che cercano un modo rapido ed efficiente per creare un progetto web a pagina singola senza bisogno di conoscenze di codifica, pur mantenendo il controllo completo sul processo di progettazione.

7. Card

Carrd è una piattaforma no-code incentrata sulla semplicità, che consente ai progettisti di creare siti Web reattivi di una sola pagina. Carrd enfatizza il minimalismo insieme al suo design reattivo, rendendolo perfetto per progetti come pagine di destinazione, portfolio, profili personali e altro ancora. Alcune funzionalità di Carrd includono:

Ampia selezione di modelli tra cui scegliere

Editor drag-and-drop per una facile personalizzazione

Design reattivi e ottimizzati per dispositivi mobili

Opzioni di hosting del sito web, inclusi domini personalizzati

Integrazione con strumenti comuni di terze parti

Sebbene Carrd non offra un set di funzionalità così ampio come alcune altre piattaforme no-code presenti in questo elenco, la sua attenzione alla semplicità e al minimalismo la rende un'opzione interessante per i progettisti UI/UX che cercano un modo semplice e veloce per creare e pubblicare single- siti web di pagine.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

8. Mendix

Mendix è un nome di spicco nel mondo dello sviluppo no-code noto per le sue potenti capacità. Offre una piattaforma completa per la creazione di applicazioni, enfatizzando sia lo sviluppo no-code che low-code. Mendix è una scelta versatile, in grado di soddisfare le esigenze delle piccole e grandi imprese.

Gli utenti apprezzano la sua interfaccia drag-and-drop, gli strumenti di modellazione visiva e i modelli predefiniti, che accelerano notevolmente il processo di sviluppo. Mendix si distingue anche per il suo supporto allo sviluppo collaborativo, consentendo a più membri del team di collaborare senza problemi sui progetti.

Con Mendix, i progettisti UI/UX hanno gli strumenti necessari per creare interfacce utente intuitive e visivamente accattivanti senza rimanere intrappolati nelle complessità della codifica tradizionale. Questa piattaforma è particolarmente adatta per soluzioni aziendali complesse che richiedono uno sviluppo rapido e applicazioni scalabili.

9. Adalo

Adalo è una popolare piattaforma no-code molto apprezzata dai designer e dagli sviluppatori UI/UX. Offre strumenti per la creazione di app Web e mobili senza codifica tradizionale. La forza principale di Adalo risiede nella sua flessibilità e semplicità.

I progettisti possono creare facilmente interfacce intuitive utilizzando le funzionalità drag-and-drop e la piattaforma fornisce un'ampia libreria di componenti dell'interfaccia utente personalizzabili. Che tu stia creando un'app Web o mobile, Adalo consente un'integrazione perfetta con varie origini dati e servizi, migliorando l'esperienza dell'utente.

Grazie alle sue funzionalità di progettazione reattiva, i progettisti possono garantire che le loro applicazioni appaiano e funzionino perfettamente su vari dispositivi. La vivace community di Adalo e le ampie risorse di supporto lo rendono la scelta migliore per i progettisti di UI/UX che desiderano realizzare le proprie visioni di progettazione di app in un ambiente no-code.

10. Figura

Figma è un'altra popolare piattaforma no-code per i progettisti UI/UX, che offre una gamma di strumenti per la progettazione di applicazioni web e mobili. Sebbene conosciuto prevalentemente come strumento di progettazione basato su vettori, Figma ha ampliato la sua offerta nel corso degli anni includendo funzionalità rivolte a designer e sviluppatori.

Le caratteristiche principali di Figma includono:

Ambiente di progettazione collaborativo: Figma presenta un ambiente di progettazione centralizzato in cui più utenti possono lavorare insieme sullo stesso progetto in tempo reale, favorendo la collaborazione e accelerando le tempistiche di progettazione.

Figma presenta un ambiente di progettazione centralizzato in cui più utenti possono lavorare insieme sullo stesso progetto in tempo reale, favorendo la collaborazione e accelerando le tempistiche di progettazione. Cronologia delle versioni: questa funzionalità ti consente di tenere traccia delle modifiche e ripristinare le iterazioni di progettazione precedenti quando necessario, assicurandoti di non perdere mai il tuo lavoro o di annullare le modifiche critiche.

questa funzionalità ti consente di tenere traccia delle modifiche e ripristinare le iterazioni di progettazione precedenti quando necessario, assicurandoti di non perdere mai il tuo lavoro o di annullare le modifiche critiche. Libreria dei componenti: la libreria dei componenti di Figma ti consente di organizzare e personalizzare elementi riutilizzabili, mantenendo la coerenza tra i tuoi progetti e riducendo le attività ripetitive.

la libreria dei componenti di Figma ti consente di organizzare e personalizzare elementi riutilizzabili, mantenendo la coerenza tra i tuoi progetti e riducendo le attività ripetitive. Sistemi di progettazione: con Figma puoi creare, gestire e condividere sistemi di progettazione, semplificando il rispetto delle linee guida del marchio durante la scalabilità dei tuoi progetti.

con Figma puoi creare, gestire e condividere sistemi di progettazione, semplificando il rispetto delle linee guida del marchio durante la scalabilità dei tuoi progetti. Prototipazione e test: Figma fornisce un set completo di strumenti di prototipazione che consentono di creare prototipi interattivi e raccogliere feedback degli utenti, il tutto senza competenze di codifica.

Figma è principalmente una piattaforma di progettazione e prototipazione. Sebbene non offra l'esportazione del codice né generi automaticamente codice simile ad AppMaster, è una scelta eccellente per i progettisti UI/UX che cercano uno strumento di progettazione flessibile e collaborativo.

Il movimento no-code ha fornito ai progettisti UI/UX molti strumenti per migliorare i loro flussi di lavoro e semplificare il processo dalla progettazione allo sviluppo. Ogni piattaforma offre caratteristiche e capacità uniche, soddisfacendo esigenze diverse. Mentre AppMaster eccelle nel fornire un ambiente di sviluppo completo e integrato per la creazione di applicazioni web, backend e mobili, altre piattaforme come Webflow, Bubble, Wix, OutSystems e Figma si concentrano su aspetti specifici del processo di progettazione e sviluppo, consentendo ai progettisti UI/UX di trovare la piattaforma no-code perfetta adatta alle loro esigenze.