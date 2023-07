CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuille de style puissant et essentiel pour la conception et le développement de sites web. Il est utilisé pour contrôler la présentation et la mise en page des éléments HTML sur une page web, y compris les polices, les couleurs, l'espacement et le positionnement. CSS vous permet de séparer la couche de présentation du contenu et de la structure de votre site web, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour de la conception de votre site.

Lorsque vous utilisez le CSS, vous pouvez créer des règles de style qui définissent la manière dont les éléments HTML doivent être affichés. Ces règles sont définies dans un bloc de code CSS ou dans un fichier de feuille de style externe (.css) qui est joint au fichier HTML à l'aide d'une balise de lien. Une fois en place, le navigateur applique les règles de style aux éléments HTML correspondants, ce qui confère à la page l'aspect et la convivialité souhaités. Avec CSS, une seule règle de style peut être appliquée à plusieurs éléments à la fois, ce qui favorise la cohérence et réduit la quantité de code nécessaire pour la mise en forme.

Les éléments constitutifs de CSS

Pour utiliser efficacement les feuilles de style CSS dans vos projets web, il est essentiel de comprendre les éléments constitutifs du langage. Les principaux composants d'un code CSS sont les suivants

Les sélecteurs : Un sélecteur est un modèle utilisé pour cibler des éléments HTML spécifiques et leur appliquer des styles. Les sélecteurs peuvent cibler des éléments en fonction de leur nom, de leur classe, de leur ID, de leur attribut, de leur relation et de leur état.

: Un sélecteur est un modèle utilisé pour cibler des éléments HTML spécifiques et leur appliquer des styles. Les sélecteurs peuvent cibler des éléments en fonction de leur nom, de leur classe, de leur ID, de leur attribut, de leur relation et de leur état. Propriétés : Les propriétés sont utilisées pour définir l'aspect spécifique du style d'un élément. Les propriétés courantes sont la couleur, la couleur d'arrière-plan, la taille de la police, la marge et l'espacement.

: Les propriétés sont utilisées pour définir l'aspect spécifique du style d'un élément. Les propriétés courantes sont la couleur, la couleur d'arrière-plan, la taille de la police, la marge et l'espacement. Valeurs : Les valeurs sont attribuées aux propriétés pour modifier le rendu du style d'un élément. Par exemple, si l'on attribue la valeur rouge à la propriété color , la couleur du texte de l'élément ciblé devient rouge.

: Les valeurs sont attribuées aux propriétés pour modifier le rendu du style d'un élément. Par exemple, si l'on attribue la valeur à la propriété , la couleur du texte de l'élément ciblé devient rouge. Blocs de déclaration : Un bloc de déclaration est un groupe de déclarations CSS enfermées dans une paire de crochets {}. Chaque bloc contient une ou plusieurs déclarations, qui consistent en une paire propriété/valeur séparée par deux points. Les déclarations multiples dans un bloc sont séparées par des points-virgules.

: Un bloc de déclaration est un groupe de déclarations CSS enfermées dans une paire de crochets {}. Chaque bloc contient une ou plusieurs déclarations, qui consistent en une paire propriété/valeur séparée par deux points. Les déclarations multiples dans un bloc sont séparées par des points-virgules. La cascade: La "cascade" en CSS est le processus de combinaison de plusieurs règles de style et de résolution des conflits entre elles. La cascade tient compte de la spécificité des sélecteurs, de l'ordre des déclarations de style et de l'importance des règles individuelles.

Une déclaration CSS typique peut ressembler à ceci :

.example-class { color : red ; background-color : white ; font-size : 16px ; }

Dans cet exemple, le sélecteur de classe cible les éléments de la classe "example-class" et applique les règles de style définies dans le bloc de déclaration.

Explorer les sélecteurs CSS

Les sélecteurs CSS jouent un rôle fondamental dans l'application des styles aux éléments HTML. En ciblant des éléments spécifiques, vous pouvez créer des conceptions et des mises en page uniques qui améliorent l'expérience de l'utilisateur de votre site. Voici un aperçu des sélecteurs les plus couramment utilisés :

Sélecteur d'élément (type): Ce sélecteur cible toutes les instances d'un élément HTML. Par exemple, h1 sélectionnerait tous les éléments ' h1 ' de la page. Sélecteur de classe: Un sélecteur de classe cible les éléments en fonction de leur attribut de classe . Pour utiliser un sélecteur de classe, vous devez faire précéder le nom de la classe d'un point ( . ). Sélecteur d'identifiant : Un sélecteur d'ID est utilisé pour cibler un élément HTML avec un attribut id spécifique. Les sélecteurs d'ID sont uniques et ne peuvent être appliqués qu'à un seul élément de la page. Un sélecteur d'ID est préfixé par un symbole de hachage (#). Sélecteur d'attribut : Les sélecteurs d'attributs ciblent les éléments HTML qui ont un certain attribut, ou la valeur spécifique de cet attribut. Les sélecteurs d'attributs sont placés entre crochets et peuvent inclure des opérateurs facultatifs pour vérifier les valeurs. Sélecteur de pseudo-classe: Les sélecteurs de pseudo-classe ciblent les éléments en fonction de leur état, de leur interaction ou de leur position dans la structure HTML. Les sélecteurs de pseudo-classe sont précédés de deux points ( : ) et peuvent être enchaînés les uns aux autres. Sélecteur de pseudo-élément: Les sélecteurs de pseudo-éléments ciblent les parties d'un élément qui ne sont pas représentées par d'autres éléments HTML, comme ':before' pour insérer du contenu avant un élément, ou ':first-letter' pour styliser la première lettre d'un élément. Les sélecteurs de pseudo-éléments sont préfixés par deux points ( : : ). Sélecteurs de combinaison: Les sélecteurs de combinaison appliquent des styles basés sur les relations entre les éléments. Ils comprennent les sélecteurs descendants (deux sélecteurs ou plus séparés par un espace), les sélecteurs enfants (deux sélecteurs ou plus séparés par le symbole "plus grand que"), les sélecteurs frères et sœurs adjacents (deux sélecteurs ou plus séparés par le symbole plus) et les sélecteurs frères et sœurs généraux (deux sélecteurs ou plus séparés par le symbole tilde *).

En utilisant les différents types de sélecteurs, vous pouvez élaborer des règles de style qui ciblent des éléments spécifiques avec précision et contrôle. Cette flexibilité vous permet de créer des sites web plus complexes et visuellement plus attrayants, garantissant ainsi une expérience utilisateur positive à vos visiteurs.

Modèle de boîte CSS et mise en page

Il est essentiel de comprendre le modèle de boîte CSS pour créer des éléments correctement dimensionnés et alignés sur votre site web. Le modèle de boîte décrit la structure rectangulaire qui entoure chaque élément HTML et se compose de quatre éléments : le contenu, l'espacement, la bordure et la marge. Ces composants influencent la disposition générale et la taille des éléments de vos pages web.

Zone de contenu

La zone de contenu est la partie centrale de la boîte, qui contient le contenu réel (c'est-à-dire le texte, les images ou d'autres médias) d'un élément HTML. Les dimensions de la zone de contenu sont définies par ses propriétés de largeur et de hauteur.

Remplissage

Le remplissage est l'espace entre la zone de contenu et la bordure. Il est utilisé pour créer un tampon autour du contenu, améliorant ainsi sa lisibilité et son attrait visuel. Vous pouvez contrôler le remplissage de chaque côté d'un élément à l'aide des propriétés padding-top , padding-right , padding-bottom et padding-left ou utiliser la propriété padding abrégée pour définir les quatre côtés en même temps.

Bordure

La bordure entoure le padding et représente la limite du cadre d'un élément. Vous pouvez définir la largeur, le style et la couleur de la bordure à l'aide des propriétés border-width , border-style et border-color ou les combiner avec la propriété abrégée border . En outre, des côtés individuels peuvent être ciblés à l'aide des propriétés border-top , border-right , border-bottom et border-left .

Marge

La marge se situe à l'extérieur de la bordure et représente l'espace entre la boîte de l'élément et ses éléments adjacents. Comme pour le remplissage, vous pouvez définir la marge indépendamment pour chaque côté à l'aide des propriétés margin-top , margin-right , margin-bottom et margin-left ou à l'aide de la propriété abrégée margin .

Dimensionnement de la boîte

Par défaut, les propriétés width et height de CSS s'appliquent uniquement à la zone de contenu, sans tenir compte du rembourrage et de la bordure. Cela peut entraîner des problèmes de mise en page involontaires, car la taille réelle de la boîte d'un élément sera plus grande si l'on tient compte du rembourrage et des bordures. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser la propriété " box-sizing" et lui attribuer la valeur " border-box" , qui prend en compte le rembourrage et les bordures lors du calcul de la largeur et de la hauteur d'un élément.

Exemple : .element { box-sizing : border-box

.element { box-sizing : border-box ; width : 100px ; height : 100px ; padding : 10px ; border : 1px solid red ; margin : 20px ; }

Travailler avec les polices et la typographie

Les polices et la typographie jouent un rôle essentiel dans l'apparence et la lisibilité de votre site web. CSS offre une série de propriétés permettant de styliser et de formater le texte, afin de le rendre plus esthétique et plus convivial.

Famille et taille des polices

Utilisez la propriété font-family pour définir la police de caractères de votre texte. Il est conseillé d'indiquer plusieurs noms de polices en guise de solution de repli, au cas où le navigateur de l'utilisateur ne prendrait pas en charge votre police préférée. La propriété font-size vous permet de définir la taille de votre texte. Vous pouvez utiliser différentes unités, telles que les pixels (px ), les points (pt ) ou les em (em ).

.text { font-family : Arial, Helvetica, sans-serif ; font-size : 16px ; }

Poids, style et variantes des polices

La propriété font-weight contrôle l'épaisseur de votre texte, qui peut aller de normal à gras. Vous pouvez utiliser des valeurs numériques (100-900) ou des mots clés tels que normal et bold . La propriété font-style vous permet d'appliquer un style italique, oblique ou normal à votre texte. En outre, la propriété font-variant vous permet de choisir entre l'affichage normal et l'affichage en petites capitales pour votre texte.

.text { font-weight : bold ; font-style : italic ; font-variant : small-caps ; }

Alignement, décoration et espacement du texte

Contrôlez l'alignement horizontal de votre texte à l'aide de la propriété text-align , en utilisant des valeurs telles que left , right , center ou justify . Appliquez diverses décorations au texte, telles que le soulignement , le surlignage ou le passage à la ligne , à l'aide de la propriété text-decoration . Pour rendre votre texte plus lisible, vous pouvez ajuster l'espacement entre les lettres à l'aide de la propriété letter-spacing et entre les lignes de texte à l'aide de la propriété line-height .

.text { text-align : center ; text-decoration : underline ; letter-spacing : 1px ; line-height : 1.5 ; }

Conception avec des couleurs et des dégradés

Les couleurs et les dégradés améliorent considérablement la conception de votre site web et créent une hiérarchie visuelle qui guide les utilisateurs dans votre contenu. CSS propose plusieurs façons d'appliquer des couleurs et des dégradés à vos éléments web.

Couleurs

Vous pouvez spécifier des couleurs dans CSS en utilisant différents formats, tels que des codes hexadécimaux, RGB, RGBA, HSL, HSLA ou des noms de couleurs prédéfinis. Vous pouvez ensuite appliquer ces couleurs à diverses propriétés, telles que la couleur d'arrière-plan et la couleur .

.element { background-color : #ff5733 ; color : rgba(255, 255, 255, 0.9) ; }

Dégradés

Les dégradés vous permettent de créer une transition fluide entre plusieurs couleurs, ajoutant ainsi de la profondeur et du dynamisme à votre conception. Vous pouvez créer des dégradés linéaires ou radiaux avec CSS à l'aide des fonctions linear-gradient() et radial-gradient() .

Pour les dégradés linéaires, vous pouvez spécifier une direction ou un angle, suivi d'une liste d'arrêts de couleur :

.element { background-image : linear-gradient(to right, #ff5733, #ffcc00) ; }

Pour les dégradés radiaux, vous pouvez définir une forme (cercle ou ellipse) et la taille, suivies d'une liste de couleurs :

.element { background-image : radial-gradient(circle, #ff5733, #ffcc00) ; }

Ensemble, le modèle de boîte CSS, la typographie et les couleurs offrent des outils puissants pour styliser votre site web et créer des mises en page visuellement attrayantes. L'intégration de ces techniques à une plateforme no-code telle que AppMaster vous permet d'améliorer davantage la conception et la fonctionnalité de vos applications web et mobiles sans nécessiter de compétences approfondies en matière de codage.

Mise en œuvre du Responsive Web Design

Le ResponsiveWeb Design (RWD) est une approche qui permet aux sites web d'adapter leur mise en page à n'importe quelle taille d'écran ou d'appareil afin d'offrir une expérience utilisateur cohérente. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la grande variété d'appareils et de résolutions d'écran, il est crucial de rendre les sites web réactifs pour maintenir la satisfaction et l'engagement des utilisateurs. Cette section aborde les aspects essentiels de la mise en œuvre de la conception Web réactive à l'aide de CSS.

Grilles fluides

Les grilles fluides sont un élément essentiel de la création d'un design réactif, car elles permettent à la mise en page de s'adapter de manière transparente aux différentes tailles d'écran. Pour mettre en œuvre une grille fluide, utilisez des largeurs basées sur des pourcentages plutôt que des valeurs fixes en pixels. Cela permettra aux colonnes de se redimensionner automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Voici un exemple :

.container { width : 100% ; } .column { width : 50% ; }

L'utilisation de pourcentages au lieu de pixels fixes vous permet de concevoir des mises en page flexibles qui s'adaptent facilement à toutes les résolutions d'écran.

Images flexibles

Les images jouent un rôle important dans la présentation générale d'un site web. Lors de la création d'une conception réactive, il est essentiel de s'assurer que les images sont correctement mises à l'échelle et qu'elles n'interrompent pas la mise en page lors du redimensionnement de la fenêtre de visualisation. Pour ce faire, utilisez la règle CSS suivante pour les images :

img { max-width : 100% ; height : auto ; }

Cette règle garantit que les images ne dépassent jamais la largeur de leur conteneur tout en conservant leur rapport d'aspect.

Requêtes de média

Les requêtes de média sont une fonctionnalité puissante de CSS qui vous permet d'appliquer des styles en fonction de conditions spécifiques, telles que la taille de l'écran ou le type d'appareil. Cela signifie que vous pouvez adapter votre conception pour qu'elle ait un aspect et un comportement différents en fonction de l'appareil cible. Voici un exemple de requête média simple qui modifie la mise en page pour les petits écrans :

@media (max-width : 768px) { .column { width : 100% ; } }

Cette requête média cible les écrans dont la largeur est inférieure ou égale à 768 pixels et modifie la mise en page pour empiler les colonnes les unes sur les autres.

Approche "mobile first

L'approche "mobile-first" de la conception web réactive implique de concevoir d'abord pour les petits écrans, puis d'améliorer progressivement la conception pour les écrans plus grands. Cet état d'esprit vise à s'assurer que les appareils très contraignants, tels que les téléphones portables, reçoivent l'attention qu'ils méritent. Pour mettre en œuvre une conception "mobile-first", commencez par concevoir la mise en page pour les appareils mobiles, puis utilisez les requêtes multimédias pour ajouter des styles pour les écrans plus grands :

.column { width : 100% ; } @media (min-width : 769px) { .column { width : 50% ; } }

Animations et transitions CSS

Les animations et les transitions CSS sont des outils essentiels pour créer des sites web dynamiques et visuellement attrayants. Elles permettent de transformer un contenu statique en une expérience utilisateur interactive, d'impliquer le public et d'améliorer l'attrait général du site. Nous allons explorer ces deux techniques CSS ci-dessous.

Transitions CSS

Les transitions CSS sont un moyen simple d'animer le changement des valeurs des propriétés. Elles permettent d'obtenir des effets visuels fluides et élégants sans avoir recours à JavaScript, en définissant la durée de la transition et les valeurs des propriétés à animer. Voici un exemple :

.button { background-color : blue ; transition : background-color 0.5s ease ; } .button:hover { background-color : red ; }

Cet extrait de code applique une transition de couleur de fond de 0,5 seconde à un élément bouton lorsque l'utilisateur le survole.

Animations CSS et images clés

Les animations CSS offrent un contrôle plus avancé sur le processus d'animation et impliquent la définition d'une séquence d'animation à l'aide d'images clés. Les images clés définissent différents styles à différents points de la chronologie de l'animation, ce qui permet d'obtenir des effets visuels plus élaborés.

Voici un exemple d'animation CSS :

@keyframes spin { 0% { transform : rotate(0deg) ; } 100% { transform : rotate(359deg) ; } } .icon { animation : spin 4s linear infinite ; }

Dans cet exemple, la règle @keyframes définit une animation nommée "spin" dans laquelle l'icône effectue une rotation de 359 degrés. La classe icon applique cette animation de manière répétée (infinie) avec une durée de 4 secondes.

Optimisation des performances CSS

L'optimisation des performances CSS est essentielle pour créer des sites web rapides et efficaces. Les utilisateurs s'attendent à ce que les pages web se chargent rapidement, et si votre site ne répond pas à ces attentes, cela peut entraîner une baisse de la satisfaction des utilisateurs et des taux d'engagement. Examinons quelques bonnes pratiques pour optimiser les performances de votre code CSS.

Minification : La minimisation de vos fichiers CSS réduit considérablement leur taille, ce qui se traduit par des temps de chargement plus rapides et de meilleures performances. La minimisation consiste à supprimer les espaces blancs, les commentaires et autres caractères inutiles du code. Il existe de nombreux outils en ligne et processus de construction disponibles pour minifier les feuilles de style CSS, tels que CSS Minifier et UglifyJS.

: La minimisation de vos fichiers CSS réduit considérablement leur taille, ce qui se traduit par des temps de chargement plus rapides et de meilleures performances. La minimisation consiste à supprimer les espaces blancs, les commentaires et autres caractères inutiles du code. Il existe de nombreux outils en ligne et processus de construction disponibles pour minifier les feuilles de style CSS, tels que CSS Minifier et UglifyJS. Compression : La compression de vos fichiers CSS à l'aide de gzip permet d'économiser une grande partie de la bande passante et d'accélérer le temps de chargement de votre site. La plupart des serveurs web autorisent la compression gzip, qui peut réduire la taille de vos fichiers CSS jusqu'à 70 %. Activez la compression gzip sur votre serveur pour optimiser les performances.

: La compression de vos fichiers CSS à l'aide de gzip permet d'économiser une grande partie de la bande passante et d'accélérer le temps de chargement de votre site. La plupart des serveurs web autorisent la compression gzip, qui peut réduire la taille de vos fichiers CSS jusqu'à 70 %. Activez la compression gzip sur votre serveur pour optimiser les performances. Éliminer les styles inutilisés : Les règles CSS inutilisées peuvent alourdir votre feuille de style et entraîner des surcharges de performances inutiles. Pour améliorer les performances des feuilles de style CSS, utilisez des outils tels que PurgeCSS pour analyser vos fichiers HTML et supprimer tous les styles inutilisés de vos feuilles de style CSS.

: Les règles CSS inutilisées peuvent alourdir votre feuille de style et entraîner des surcharges de performances inutiles. Pour améliorer les performances des feuilles de style CSS, utilisez des outils tels que PurgeCSS pour analyser vos fichiers HTML et supprimer tous les styles inutilisés de vos feuilles de style CSS. Améliorer l'efficacité des sélecteurs : L'efficacité de vos sélecteurs CSS peut avoir un impact sur les performances de rendu. Privilégiez les sélecteurs concis et spécifiques, en évitant les sélecteurs descendants ou enfants complexes qui pourraient obliger le navigateur à travailler plus dur pour appliquer les styles. Par exemple, utilisez des classes pour cibler les éléments plus efficacement :

.header-title { font-size : 18px ; }

Cet exemple cible un élément spécifique à l'aide d'une classe, ce qui demande moins de travail au navigateur pour appliquer le style.

Dans l'ensemble, la mise en œuvre de la conception réactive, l'amélioration de votre site web avec des animations et l'optimisation des performances CSS sont autant d'aspects cruciaux de la création de sites web modernes, conviviaux et visuellement attrayants. En maîtrisant ces techniques, vous pouvez créer une meilleure expérience pour vos utilisateurs et améliorer vos compétences en tant que développeur web. N'oubliez pas que vous pouvez intégrer vos CSS personnalisés dans la plateforme AppMaster pour créer facilement de belles applications web et mobiles.

Cadres et bibliothèques CSS

Les frameworks et bibliothèques CSS fournissent une base solide pour rationaliser le processus de développement web. En proposant des composants, des modèles et des classes utilitaires pré-construits, ces ressources améliorent l'efficacité, la cohérence et la maintenabilité. Vous trouverez ci-dessous quelques cadres et bibliothèques populaires que vous pouvez utiliser pour créer des sites web réactifs et visuellement attrayants.

Bootstrap

Bootstrap est un framework CSS, JavaScript et HTML open-source développé par Twitter. Il est incroyablement populaire pour son approche de conception responsive et mobile, et offre une grande variété de composants, y compris des grilles, des formulaires, des boutons et des barres de navigation. La documentation complète de Bootstrap facilite l'utilisation, la personnalisation et l'extension du framework.

Foundation

Foundation est un framework front-end de ZURB, qui fournit un système de grille réactif, des composants d'interface utilisateur et divers modèles personnalisés. Il est conçu pour être modulaire et flexible, vous permettant de choisir les composants dont vous avez besoin. En outre, Foundation est livré avec un support intégré pour l'accessibilité, ce qui le rend idéal pour créer des expériences web inclusives.

Bulma

Bulma est un framework CSS moderne et léger basé sur Flexbox. Il est entièrement réactif et s'accompagne de classes CSS intuitives pour une personnalisation aisée. Bulma est fier d'être un simple framework CSS, ce qui signifie qu'il ne fournit pas de composants JavaScript, vous permettant d'utiliser vos outils et bibliothèques JS préférés à la place.

Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui vous permet de créer des designs personnalisés sans écrire de CSS personnalisé. Grâce à son système de classes réactif, vous pouvez créer des designs totalement uniques en combinant des classes utilitaires dans votre balisage HTML. Tailwind CSS est parfait pour développer rapidement tout en conservant un langage de conception cohérent.

Material UI

Material UI est un framework React UI populaire basé sur les directives Material Design de Google. Il offre une large gamme de composants d'interface utilisateur, notamment des boutons, des cartes et des tiroirs de navigation. Material UI vous permet d'appliquer des principes de conception cohérents et modernes à vos applications web, tout en fournissant une excellente documentation et un support communautaire.

Intégrer CSS avec AppMaster

AppMaster est une puissante plateforme sans code qui vous permet de créer des applications backend, web et mobiles à l'aide de son interface visuelle de type "glisser-déposer". L'intégration de CSS avec AppMaster peut à la fois améliorer l'attrait visuel de votre application et rationaliser le processus de développement.

Lorsque vous travaillez avec AppMaster, vous disposez de plusieurs options pour intégrer et personnaliser les feuilles de style CSS :

Custom CSS (CSS personnalisé) : AppMaster L'éditeur visuel de vous permet d'appliquer des feuilles de style CSS internes ou en ligne à des composants individuels ou de fournir un lien vers une feuille de style externe. En définissant des règles CSS personnalisées, vous pouvez donner à votre application web une apparence et une convivialité uniques. Utilisation d'un cadre CSS : Certains développeurs préfèrent la commodité et la structure qu'offre un cadre CSS. Pour utiliser un cadre avec AppMaster , il suffit d'importer les feuilles de style CSS du cadre dans les fichiers .vue de votre projet. Cela permet non seulement de rationaliser le processus de développement, mais aussi d'assurer la cohérence de l'application grâce à l'utilisation de composants et de styles prédéfinis. Personnalisation dans l'éditeur visuel de AppMaster : La plateforme AppMaster vous permet également de créer une interface utilisateur à l'aide des composants drag-and-drop , avec des paramètres intégrés de conception réactive. En utilisant l'éditeur visuel de AppMaster , vous pouvez configurer la disposition, l'apparence et le comportement de votre application web en fonction de vos exigences en matière de conception.

Lors de l'intégration de CSS à AppMaster, n'oubliez pas que la plateforme prend en charge Vue3 et veillez à ce que tout CSS ou framework personnalisé utilisé soit compatible avec Vue afin d'éviter les conflits. La combinaison de vos connaissances en matière de CSS avec la puissance de AppMaster garantit une application visuellement attrayante et hautement fonctionnelle.