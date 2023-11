10 najlepszych platform bez kodu dla projektantów UI/UX w 2023 r.

Wprowadzenie do platform No-Code dla projektantów UI/UX

W szybko rozwijającej się branży tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych pojawiły się platformy no-code, które znacznie usprawniają procesy projektowania i programowania. Platformy bez kodu umożliwiają projektantom UI/UX tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych bez pisania kodu. Dzięki interfejsom wizualnym, kreatorom typu „przeciągnij i upuść” oraz narzędziom do współpracy przy projektowaniu projektanci mogą wprowadzać swoje pomysły w życie szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej. Platformy No-code dla projektantów UI/UX oferują kilka korzyści, takich jak:

Szybsze przepływy pracy od projektu do rozwoju

Większe możliwości współpracy pomiędzy projektantami, programistami i interesariuszami

Redukcja kosztów poprzez minimalizację zapotrzebowania na dedykowanych programistów

Możliwość tworzenia przez projektantów UI/UX w pełni funkcjonalnych prototypów bez wiedzy programistycznej

W tym artykule omówiono 10 najlepszych platform no-code dla projektantów UI/UX w 2023 r., co umożliwi podejmowanie świadomych decyzji przy wyborze platformy najlepszej do Twoich potrzeb projektowych.

1. AppMaster

AppMaster to potężna platforma no-code, umożliwiająca użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Upraszcza proces tworzenia aplikacji za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika drag-and-drop, twórcy wizualnych modeli danych i projektanci procesów biznesowych. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji nawet 10 razy szybciej i 3 razy taniej niż w przypadku tradycyjnych metod programowania. Niektóre godne uwagi funkcje AppMaster dla projektantów UI/UX to:

Interfejs projektu wizualnego: Z łatwością twórz interfejsy aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą komponentów drag-and-drop .

Z łatwością twórz interfejsy aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą komponentów . Zarządzanie API: automatycznie generuj endpoints REST API i WebSocket dla swoich aplikacji.

automatycznie generuj REST API i WebSocket dla swoich aplikacji. Generowanie kodu: Generuj kod źródłowy, pliki binarne, a nawet kontenery Docker , w zależności od poziomu subskrypcji.

Generuj kod źródłowy, pliki binarne, a nawet kontenery Docker , w zależności od poziomu subskrypcji. Skalowalność: AppMaster obsługuje mikrousługi i wykazuje doskonałą skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

obsługuje mikrousługi i wykazuje doskonałą skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia. Współpraca: współpracuj z członkami zespołu przy tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych oraz śledź zmiany w projektach aplikacji.

Jako projektant UI/UX AppMaster pozwala Ci skupić się na pracy projektowej, jednocześnie radząc sobie ze złożonościami backendu, przyspieszając przepływ pracy od projektu do rozwoju.

2. Webflow

Webflow to platforma do projektowania i programowania stron internetowych no-code, która ułatwia projektowanie, budowanie i wizualne uruchamianie responsywnych witryn internetowych. Jest to popularny wybór wśród projektantów UI/UX, którzy chcą tworzyć niestandardowe strony internetowe bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Interfejs wizualny Webflow ułatwia projektowanie i tworzenie responsywnych witryn internetowych za pomocą intuicyjnego kreatora drag-and-drop. Oto niektóre kluczowe funkcje Webflow dla projektantów UI/UX:

Wizualny projektant CSS: Zaprojektuj swoją witrynę internetową, korzystając z właściwości i wartości CSS , bez pisania żadnego kodu.

Zaprojektuj swoją witrynę internetową, korzystając z właściwości i wartości CSS , bez pisania żadnego kodu. Narzędzie do projektowania responsywnego: Twórz responsywne układy, które działają na ekranach o różnych rozmiarach i urządzeniach, za pomocą wbudowanych narzędzi do projektowania responsywnego Webflow .

Twórz responsywne układy, które działają na ekranach o różnych rozmiarach i urządzeniach, za pomocą wbudowanych narzędzi do projektowania responsywnego . Interakcje i animacje: Dodaj zaawansowane interakcje i animacje do swojego projektu za pomocą łatwego w użyciu interfejsu.

Dodaj zaawansowane interakcje i animacje do swojego projektu za pomocą łatwego w użyciu interfejsu. Kod niestandardowy: W razie potrzeby zintegruj niestandardowe fragmenty kodu, umożliwiając zaawansowane dostosowywanie witryny.

W razie potrzeby zintegruj niestandardowe fragmenty kodu, umożliwiając zaawansowane dostosowywanie witryny. Kod do eksportu: Eksportuj gotowy do produkcji kod HTML, CSS i JavaScript, aby hostować swoją witrynę internetową u dowolnego dostawcy usług hostingowych.

Eksportuj gotowy do produkcji kod HTML, CSS i JavaScript, aby hostować swoją witrynę internetową u dowolnego dostawcy usług hostingowych. System zarządzania treścią (CMS): Twórz, zarządzaj i aktualizuj zawartość witryny internetowej w przyjaznym dla użytkownika systemie CMS przeznaczonym dla użytkowników nietechnicznych.

Webflow to doskonały wybór, aby szybko i skutecznie przełożyć pomysły na projekt witryny internetowej na w pełni funkcjonalne strony internetowe. Weź pod uwagę te platformy, wybierając rozwiązanie no-code dla swoich potrzeb w zakresie projektowania interfejsu użytkownika/UX. Poznaj pozostałe platformy z tej listy 10 najlepszych, ponieważ oferują one swoje unikalne funkcje i mocne strony, aby sprostać różnym wyzwaniom i wymaganiom projektowym.

3. Bubble

Bubble to popularna platforma no-code dla projektantów UI/UX, którzy chcą szybko i efektywnie tworzyć aplikacje internetowe. Zapewniając intuicyjny interfejs drag-and-drop do projektowania stron internetowych i funkcjonalności, Bubble umożliwia projektantom łatwe tworzenie w pełni funkcjonalnych prototypów i aplikacji.

Kluczowe cechy

Konfigurowalny edytor wizualny: Edytor wizualny Bubble umożliwia projektantom tworzenie pięknych i responsywnych interfejsów poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na płótno. Elementy wizualne można dostosować tak, aby pasowały do ​​dowolnego układu i stylu, ułatwiając tworzenie unikalnych projektów.

Edytor wizualny umożliwia projektantom tworzenie pięknych i responsywnych interfejsów poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na płótno. Elementy wizualne można dostosować tak, aby pasowały do ​​dowolnego układu i stylu, ułatwiając tworzenie unikalnych projektów. Potężny kreator przepływu pracy: Kreator przepływu pracy firmy Bubble umożliwia projektantom przekształcanie projektów interfejsu użytkownika w funkcjonalne aplikacje bez konieczności pisania kodu. Projektanci mogą definiować działania, zdarzenia i aktualizacje danych za pomocą interfejsu wizualnego, usprawniając proces programowania.

Kreator przepływu pracy firmy umożliwia projektantom przekształcanie projektów interfejsu użytkownika w funkcjonalne aplikacje bez konieczności pisania kodu. Projektanci mogą definiować działania, zdarzenia i aktualizacje danych za pomocą interfejsu wizualnego, usprawniając proces programowania. Integracja z bazami danych: Bubble zapewnia wbudowane możliwości baz danych, umożliwiając projektantom przechowywanie, pobieranie i manipulowanie danymi bez konieczności konfigurowania oddzielnego systemu zarządzania bazami danych. To zintegrowane rozwiązanie upraszcza zarządzanie danymi i przyspiesza rozwój.

zapewnia wbudowane możliwości baz danych, umożliwiając projektantom przechowywanie, pobieranie i manipulowanie danymi bez konieczności konfigurowania oddzielnego systemu zarządzania bazami danych. To zintegrowane rozwiązanie upraszcza zarządzanie danymi i przyspiesza rozwój. Konfigurowalne wtyczki i integracje: Bubble oferuje różne wtyczki i integracje, zaspokajające różne potrzeby funkcjonalne. Projektanci mogą z łatwością włączać platformy, interfejsy API i usługi innych firm do swoich aplikacji, rozszerzając swoje możliwości i spełniając unikalne wymagania.

oferuje różne wtyczki i integracje, zaspokajające różne potrzeby funkcjonalne. Projektanci mogą z łatwością włączać platformy, interfejsy API i usługi innych firm do swoich aplikacji, rozszerzając swoje możliwości i spełniając unikalne wymagania. Hosting i wdrażanie: Bubble obsługuje wszystkie aspekty hostingu i wdrażania, zapewniając skalowalną i bezpieczną infrastrukturę dla aplikacji internetowych. Za pomocą kilku kliknięć projektanci mogą wdrażać swoje aplikacje i łatwo zarządzać aktualizacjami z poziomu platformy Bubble .

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bubble to potężne rozwiązanie no-code dla projektantów UI/UX, którzy chcą tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje internetowe bez rozległej wiedzy programistycznej. Interfejs wizualny platformy w połączeniu z bogatym zestawem funkcji i integracji pozwala projektantom szybko i sprawnie wcielać swoje pomysły w życie. Wbudowana baza danych Bubble upraszcza także zarządzanie danymi, uwalniając projektantów od złożoności tworzenia backendu.

4. Wix

Wix to wiodąca platforma do tworzenia stron internetowych no-code, oferująca kompleksowe rozwiązanie dla projektantów UI/UX, którzy chcą tworzyć atrakcyjne wizualnie i w pełni funkcjonalne strony internetowe, blogi lub sklepy internetowe. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi drag-and-drop oraz rozbudowanym szablonom projektów Wix upraszcza proces projektowania stron internetowych zarówno profesjonalistom, jak i początkującym.

Kluczowe cechy

Edytor „przeciągnij i upuść”: Edytor wizualny Wix pozwala projektantom bez wysiłku tworzyć piękne i responsywne strony internetowe, przeciągając i upuszczając elementy na płótno. Dzięki licznym opcjom dostosowywania Wix umożliwia projektantom dostosowywanie witryn internetowych zgodnie z ich preferencjami i wymaganiami dotyczącymi marki.

Edytor wizualny Wix pozwala projektantom bez wysiłku tworzyć piękne i responsywne strony internetowe, przeciągając i upuszczając elementy na płótno. Dzięki licznym opcjom dostosowywania Wix umożliwia projektantom dostosowywanie witryn internetowych zgodnie z ich preferencjami i wymaganiami dotyczącymi marki. Szeroka gama szablonów: Wix oferuje obszerną bibliotekę profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, przeznaczonych dla różnych branż i typów stron internetowych. Szablony te stanowią solidną podstawę dla projektantów, na której mogą budować, zapewniając spójność i jakość ich ostatecznych projektów.

Wix oferuje obszerną bibliotekę profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, przeznaczonych dla różnych branż i typów stron internetowych. Szablony te stanowią solidną podstawę dla projektantów, na której mogą budować, zapewniając spójność i jakość ich ostatecznych projektów. Wix App Market: Wix App Market zawiera wiele aplikacji i integracji, umożliwiając projektantom łatwe rozszerzanie funkcjonalności ich witryn internetowych. Wix oferuje wiele opcji odpowiadających różnorodnym potrzebom, od systemów handlu elektronicznego i rezerwacji po narzędzia marketingowe i widżety czatu na żywo.

Wix App Market zawiera wiele aplikacji i integracji, umożliwiając projektantom łatwe rozszerzanie funkcjonalności ich witryn internetowych. Wix oferuje wiele opcji odpowiadających różnorodnym potrzebom, od systemów handlu elektronicznego i rezerwacji po narzędzia marketingowe i widżety czatu na żywo. Narzędzia SEO i analityka: Wix zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi SEO i analitycznych, które pomagają projektantom optymalizować ich strony internetowe pod kątem wyszukiwarek, monitorować ruch i analizować zachowania odwiedzających. Narzędzia te umożliwiają projektantom podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu ciągłego doskonalenia.

Wix zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi SEO i analitycznych, które pomagają projektantom optymalizować ich strony internetowe pod kątem wyszukiwarek, monitorować ruch i analizować zachowania odwiedzających. Narzędzia te umożliwiają projektantom podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu ciągłego doskonalenia. Niezawodny hosting i bezpieczeństwo: Wix zajmuje się hostingiem, zapewniając bezpieczne środowisko dla stron internetowych. Platforma obsługuje konserwację serwerów, aktualizacje zabezpieczeń i skalowanie, dzięki czemu projektanci mogą skupić się na swojej pracy, nie martwiąc się o szczegóły techniczne.

Wix jest świetny dla projektantów UI/UX poszukujących rozwiązania no-code do projektów stron internetowych. Edytor wizualny platformy w połączeniu z rozbudowaną gamą funkcji i integracji usprawnia proces projektowania i z łatwością umożliwia projektantom tworzenie profesjonalnych, w pełni funkcjonalnych stron internetowych. Ponadto wbudowane narzędzia SEO i narzędzia analityczne Wix umożliwiają projektantom optymalizację witryn pod kątem wyszukiwarek i monitorowanie wydajności, zapewniając, że ich witryny dotrą do właściwych odbiorców.

5. Systemy zewnętrzne

OutSystems to platforma low-code, która umożliwia projektantom UI/UX tworzenie wydajnych aplikacji internetowych i mobilnych przy minimalnej ilości kodu. Oferując kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji, OutSystems umożliwia projektantom szybkie tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i zapewniając powodzenie projektu.

Kluczowe cechy

Projektowanie interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść”: Dzięki edytorowi wizualnemu OutSystems projektanci mogą bez wysiłku tworzyć responsywne i wieloplatformowe interfejsy użytkownika, znacznie skracając czas programowania i zapewniając płynną obsługę na wszystkich urządzeniach.

Dzięki edytorowi wizualnemu OutSystems projektanci mogą bez wysiłku tworzyć responsywne i wieloplatformowe interfejsy użytkownika, znacznie skracając czas programowania i zapewniając płynną obsługę na wszystkich urządzeniach. Visual Business Logic Designer: OutSystems umożliwia projektantom definiowanie logiki biznesowej aplikacji za pomocą wizualnego interfejsu przypominającego schemat blokowy. Takie podejście pozwala projektantom tworzyć złożone przepływy pracy i interakcje bez rozległej wiedzy na temat kodowania.

OutSystems umożliwia projektantom definiowanie logiki biznesowej aplikacji za pomocą wizualnego interfejsu przypominającego schemat blokowy. Takie podejście pozwala projektantom tworzyć złożone przepływy pracy i interakcje bez rozległej wiedzy na temat kodowania. Szeroka gama komponentów interfejsu użytkownika: OutSystems udostępnia bibliotekę gotowych komponentów interfejsu użytkownika i szablonów, umożliwiając projektantom szybkie tworzenie interfejsów aplikacji, które są zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i funkcjonalne. Komponenty można dostosowywać i montować w celu tworzenia unikalnych projektów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi marki.

OutSystems udostępnia bibliotekę gotowych komponentów interfejsu użytkownika i szablonów, umożliwiając projektantom szybkie tworzenie interfejsów aplikacji, które są zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i funkcjonalne. Komponenty można dostosowywać i montować w celu tworzenia unikalnych projektów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi marki. Integracja i rozszerzalność: Projektanci mogą łatwo integrować się z zewnętrznymi systemami, interfejsami API i usługami dzięki obszernemu zestawowi złączy i funkcji integracyjnych OutSystems. Platforma umożliwia tworzenie niestandardowych rozszerzeń, zapewniając maksymalną elastyczność i funkcjonalność pod konkretne wymagania.

Projektanci mogą łatwo integrować się z zewnętrznymi systemami, interfejsami API i usługami dzięki obszernemu zestawowi złączy i funkcji integracyjnych OutSystems. Platforma umożliwia tworzenie niestandardowych rozszerzeń, zapewniając maksymalną elastyczność i funkcjonalność pod konkretne wymagania. Wdrożenie jednym kliknięciem: OutSystems upraszcza proces wdrażania, umożliwiając projektantom wdrażanie aplikacji w chmurze, środowisku lokalnym lub hybrydowym za pomocą jednego kliknięcia. Platforma wspiera ciągłą integrację i dostarczanie, przyspieszając cykle wydawnicze i zapewniając aktualność aplikacji.

OutSystems jest odpowiedni dla projektantów UI/UX wymagających rozwiązania low-code do tworzenia i utrzymywania aplikacji internetowych i mobilnych. Narzędzia wizualne platformy umożliwiają projektantom tworzenie interfejsów użytkownika, definiowanie logiki biznesowej i integrowanie systemów zewnętrznych przy minimalnym wysiłku związanym z kodowaniem. To usprawnione podejście do rozwoju pozwala projektantom skoncentrować się bardziej na zapewnianiu najwyższej jakości doświadczeń użytkownika i umożliwia szybsze wprowadzanie produktów cyfrowych na rynek.

6. Dorik

Dorik to platforma no-code, której zadaniem jest pomaganie projektantom w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie i responsywnych jednostronicowych witryn internetowych. Oferuje intuicyjny interfejs drag-and-drop, który pozwala użytkownikom szybko i łatwo tworzyć strony docelowe, portfolio i inne projekty jednostronicowe. Obszerna biblioteka gotowych komponentów i szablonów firmy Dorik umożliwia projektantom rozpoczęcie od solidnych podstaw i dostosowywanie elementów zgodnie z ich potrzebami.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Dzięki Dorik możesz tworzyć i wdrażać w pełni responsywne i zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych projekty, które świetnie wyglądają na różnych urządzeniach, nie martwiąc się o konfigurację zaplecza, konfigurację serwera czy hosting. Dorik oferuje również potężne narzędzia projektowe, które pomagają w tworzeniu atrakcyjnych projektów UI/UX. Jego funkcje obejmują:

Ponad 100 gotowych komponentów i szablonów

Współpraca w czasie rzeczywistym w ramach przepływów pracy opartych na zespołach

Niestandardowa obsługa CSS i JavaScript

Integracja z popularnymi platformami e-mail marketingu i narzędziami analitycznymi

Opcje natychmiastowego wdrożenia i hostingu

Dorik to doskonała opcja dla projektantów UI/UX, którzy szukają szybkiego i wydajnego sposobu na zbudowanie jednostronicowego projektu internetowego bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad procesem projektowania.

7. Kard

Carrd to platforma no-code skupiająca się na prostocie, umożliwiająca projektantom tworzenie responsywnych, jednostronicowych witryn internetowych. Carrd kładzie nacisk na minimalizm wraz ze swoim responsywnym projektem, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów takich jak strony docelowe, portfolio, profile osobiste i nie tylko. Niektóre funkcje Carrda obejmują:

Szeroki wybór szablonów do wyboru

Edytor „przeciągnij i upuść” dla łatwej personalizacji

Projekty responsywne i zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych

Opcje hostingu witryn internetowych, w tym domeny niestandardowe

Integracja z popularnymi narzędziami innych firm

Chociaż Carrd nie oferuje tak obszernego zestawu funkcji, jak niektóre inne platformy no-code na tej liście, jego skupienie się na prostocie i minimalizmie czyni go atrakcyjną opcją dla projektantów UI/UX poszukujących łatwego i szybkiego sposobu tworzenia i publikowania pojedynczych strony internetowe.

8. Mendix

Mendix to wybitna marka w świecie programowania no-code znana ze swoich potężnych możliwości. Oferuje kompleksową platformę do tworzenia aplikacji, kładąc nacisk zarówno na rozwój no-code, jak i low-code. Mendix to wszechstronny wybór, zaspokajający potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw.

Użytkownicy doceniają interfejs drag-and-drop, narzędzia do modelowania wizualnego i gotowe szablony, które znacznie przyspieszają proces rozwoju. Mendix wyróżnia się także wsparciem w zakresie wspólnego rozwoju, umożliwiając wielu członkom zespołu płynną współpracę nad projektami.

Dzięki Mendix projektanci UI/UX mają narzędzia potrzebne do tworzenia intuicyjnych, atrakcyjnych wizualnie interfejsów użytkownika bez wciągania się w zawiłości tradycyjnego kodowania. Platforma ta szczególnie dobrze nadaje się do złożonych rozwiązań korporacyjnych, które wymagają szybkiego rozwoju i skalowalnych aplikacji.

9. Adalo

Adalo to popularna platforma no-code wysoko ceniona przez projektantów i programistów UI/UX. Oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych bez tradycyjnego kodowania. Podstawowa siła Adalo leży w jego elastyczności i prostocie.

Projektanci mogą bez wysiłku tworzyć przyjazne dla użytkownika interfejsy, korzystając z funkcji drag-and-drop, a platforma zapewnia obszerną bibliotekę konfigurowalnych komponentów interfejsu użytkownika. Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikację internetową, czy mobilną, Adalo umożliwia bezproblemową integrację z różnymi źródłami danych i usługami, poprawiając wygodę użytkownika.

Dzięki możliwościom responsywnego projektowania projektanci mogą zapewnić, że ich aplikacje będą wyglądać i działać bezbłędnie na różnych urządzeniach. Aktywna społeczność Adalo i szerokie zasoby wsparcia sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla projektantów UI/UX, którzy chcą realizować swoje wizje projektowania aplikacji w środowisku no-code.

10. Figma

Figma to kolejna popularna platforma no-code dla projektantów UI/UX, oferująca szereg narzędzi do projektowania aplikacji internetowych i mobilnych. Choć Figma znana jest głównie jako narzędzie do projektowania wektorowego, z biegiem lat rozszerzyła swoją ofertę o funkcje przeznaczone dla projektantów i programistów.

Kluczowe cechy Figmy obejmują:

Wspólne środowisko projektowe: Figma przedstawia scentralizowane środowisko projektowe, w którym wielu użytkowników może współpracować nad tym samym projektem w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę i przyspieszając terminy projektowania.

Figma przedstawia scentralizowane środowisko projektowe, w którym wielu użytkowników może współpracować nad tym samym projektem w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę i przyspieszając terminy projektowania. Historia wersji: ta funkcja umożliwia śledzenie zmian i w razie potrzeby powrót do poprzednich iteracji projektu, dzięki czemu nigdy nie stracisz pracy ani nie cofniesz krytycznych zmian.

ta funkcja umożliwia śledzenie zmian i w razie potrzeby powrót do poprzednich iteracji projektu, dzięki czemu nigdy nie stracisz pracy ani nie cofniesz krytycznych zmian. Biblioteka komponentów: Biblioteka komponentów Figma umożliwia organizowanie i dostosowywanie elementów wielokrotnego użytku, zachowując spójność projektów i redukując powtarzalne zadania.

Biblioteka komponentów Figma umożliwia organizowanie i dostosowywanie elementów wielokrotnego użytku, zachowując spójność projektów i redukując powtarzalne zadania. Systemy projektowe: Dzięki Figma możesz tworzyć, zarządzać i udostępniać systemy projektowe, co ułatwia zapewnienie przestrzegania wytycznych marki podczas skalowania projektów.

Dzięki Figma możesz tworzyć, zarządzać i udostępniać systemy projektowe, co ułatwia zapewnienie przestrzegania wytycznych marki podczas skalowania projektów. Prototypowanie i testowanie: Figma zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do prototypowania, umożliwiających tworzenie interaktywnych prototypów i zbieranie opinii użytkowników, a wszystko to bez wiedzy z zakresu kodowania.

Figma to przede wszystkim platforma do projektowania i prototypowania. Chociaż nie oferuje eksportu kodu ani automatycznego generowania kodu podobnego do AppMaster, jest doskonałym wyborem dla projektantów UI/UX poszukujących elastycznego narzędzia do projektowania umożliwiającego współpracę.

Ruch no-code zapewnił projektantom UI/UX wiele narzędzi usprawniających przepływ pracy i usprawniających proces od projektu do rozwoju. Każda platforma oferuje unikalne funkcje i możliwości, zaspokajając różnorodne wymagania. Podczas gdy AppMaster przoduje w zapewnianiu kompleksowego i zintegrowanego środowiska programistycznego do tworzenia aplikacji internetowych, backendowych i mobilnych, inne platformy, takie jak Webflow, Bubble, Wix, OutSystems i Figma, koncentrują się na konkretnych aspektach procesu projektowania i rozwoju, umożliwiając projektantom UI/UX znajdź idealną platformę no-code dostosowaną do ich potrzeb.