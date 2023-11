Optimiser les performances des applications sans code avec DigitalOcean

Pourquoi choisir DigitalOcean pour votre application No-Code?

DigitalOcean est un fournisseur d'infrastructure cloud populaire connu pour ses fonctionnalités de simplicité, de rentabilité et d'évolutivité. Ces qualités en font un excellent choix pour exécuter des applications no-code comme celles développées sur la plateforme AppMaster . Les facteurs suivants mettent en évidence les avantages de choisir DigitalOcean pour votre application no-code :

Simplicité : DigitalOcean est réputé pour son interface conviviale et son approche simple de la gestion de l'infrastructure. Cela facilite la configuration, la maintenance et la mise à l’échelle de votre application sans code dans le cloud.

Rentabilité : par rapport à d'autres grands fournisseurs de cloud, DigitalOcean propose des prix compétitifs, vous garantissant d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour votre investissement. Ceci est essentiel pour les entreprises et les startups travaillant avec un budget limité.

Évolutivité : à mesure que votre application se développe, vos besoins en infrastructure évoluent également. DigitalOcean propose diverses options de mise à l'échelle, notamment des équilibreurs de charge et la prise en charge de Kubernetes , garantissant que votre application no-code peut gérer l'augmentation du trafic et des demandes de ressources.

Écosystème de développeurs : DigitalOcean dispose d'une communauté de développeurs dynamique et d'une vaste bibliothèque de didacticiels, ce qui en fait une ressource précieuse pour des conseils et des bonnes pratiques lors de la gestion de votre infrastructure cloud. Intégration avec AppMaster : La capacité de la plateforme AppMaster à générer de vrais fichiers binaires et du code source (selon l'abonnement) garantit un déploiement et un hébergement transparents sur les serveurs cloud DigitalOcean. En conséquence, votre application no-code bénéficie des performances, de l'évolutivité et de la sécurité améliorées offertes par DigitalOcean.

DigitalOcean dispose d'une communauté de développeurs dynamique et d'une vaste bibliothèque de didacticiels, ce qui en fait une ressource précieuse pour des conseils et des bonnes pratiques lors de la gestion de votre infrastructure cloud. Intégration avec AppMaster : La capacité de la plateforme AppMaster à générer de vrais fichiers binaires et du code source (selon l'abonnement) garantit un déploiement et un hébergement transparents sur les serveurs cloud DigitalOcean. En conséquence, votre application no-code bénéficie des performances, de l'évolutivité et de la sécurité améliorées offertes par DigitalOcean.

En associant votre application développée par AppMaster à l'infrastructure DigitalOcean, vous pouvez fournir une application rapide, réactive et fiable qui répond aux exigences exigeantes des utilisateurs modernes.

Configuration de votre compte DigitalOcean

Démarrer avec DigitalOcean est un processus simple et direct. Pour configurer votre compte DigitalOcean et commencer à optimiser les performances de votre application no-code, suivez ces étapes :

Inscription : accédez à DigitalOcean et cliquez sur le bouton « S'inscrire » dans le coin supérieur droit. Remplissez les informations requises, telles que votre adresse e-mail et votre mot de passe, et terminez le processus d'inscription. Vérification par e-mail : vérifiez votre boîte de réception e-mail pour l'e-mail de vérification envoyé par DigitalOcean. Cliquez sur le lien de vérification pour confirmer votre identité et obtenir un accès complet à votre compte. Configuration du compte : une fois votre adresse e-mail vérifiée, connectez-vous à votre compte DigitalOcean et vous serez invité à configurer un nouveau projet. Nommez votre projet, sélectionnez son objectif et configurez les paramètres supplémentaires selon vos besoins. Facturation : pour accéder à toutes les fonctionnalités de DigitalOcean et éviter les restrictions de service, ajoutez un mode de paiement et choisissez un cycle de facturation approprié. DigitalOcean accepte les cartes de crédit et les paiements PayPal. Initialiser l'infrastructure : Après avoir configuré votre projet et votre facturation, vous aurez accès à toute la gamme de services DigitalOcean. Commencez par créer un Droplet (un serveur privé virtuel) ou mettre en place un cluster Kubernetes, en fonction des besoins de votre application. Sélectionnez la région, la taille et le système d'exploitation appropriés pour correspondre aux spécifications de votre application AppMaster .

Une fois votre compte et votre infrastructure DigitalOcean configurés, vous pouvez déployer votre application no-code développée par AppMaster.

Source de l’image : DigitalOcean

Déployer votre projet AppMaster sur DigitalOcean

Le déploiement de votre application no-code, développée sur la plateforme AppMaster, sur DigitalOcean nécessite quelques étapes. Ce guide fournira un aperçu du processus de déploiement, impliquant à la fois les composants backend et frontend de votre application :

Exportez votre projet AppMaster : en fonction de votre plan d'abonnement AppMaster (Business, Business+ ou Enterprise), générez soit des fichiers binaires backend et frontend, soit le code source. Connectez-vous à votre serveur DigitalOcean : à l'aide d'un client SSH, établissez une connexion avec votre cluster DigitalOcean Droplet ou Kubernetes. Assurez-vous d'avoir l'adresse IP, le nom d'utilisateur et la clé privée corrects pour une authentification sécurisée. Téléchargez votre projet AppMaster : transférez les fichiers binaires ou le code source exportés vers votre serveur DigitalOcean à l'aide des outils clients SFTP (Secure File Transfer Protocol) tels que FileZilla ou WinSCP. Déploiement back-end : configurez votre serveur en fonction des spécifications de votre application, telles que l'installation des dépendances pertinentes et la définition des autorisations appropriées. Configurez la base de données principale compatible PostgreSQL prise en charge par les applications générées par AppMaster . Déployez l'application backend en démarrant le binaire exécutable ou en créant et en exécutant le code source du backend. Déploiement frontal : configurez le serveur Web (par exemple, Nginx ou Apache) en créant un hôte virtuel ou un bloc de serveur qui pointe vers le répertoire contenant les fichiers binaires ou le code source générés par votre application frontale. Assurez-vous que les paramètres du proxy sont correctement configurés, en établissant une connexion entre le serveur Web et le serveur backend. Configuration du domaine : si vous disposez d'un domaine personnalisé, configurez les paramètres DNS de votre domaine pour qu'ils pointent vers l'adresse IP de votre serveur DigitalOcean. Mettez à jour la configuration de votre application pour refléter l'adresse de domaine personnalisée. Certificat SSL : pour une communication sécurisée, installez un certificat SSL/TLS, soit en en achetant un auprès d'une autorité de certification, soit en utilisant une option gratuite comme Let's Encrypt. Mettez à jour la configuration de votre serveur Web pour utiliser SSL/TLS. Testez et vérifiez : assurez-vous que votre application no-code AppMaster déployée est active et fonctionne correctement. Testez l'application sur différents appareils et navigateurs pour confirmer une expérience utilisateur optimale et cohérente.

Ces étapes garantiront que votre application no-code AppMaster est déployée avec succès sur DigitalOcean, offrant ainsi des performances et une évolutivité améliorées.

Optimisez votre stockage de données avec DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces est un service de stockage objet qui fournit une solution évolutive, rentable et fiable pour héberger les données de votre application no-code. Lors du développement de votre application sur la plateforme AppMaster, vous pouvez intégrer de manière transparente DigitalOcean Spaces dans votre application pour améliorer les performances et réduire la latence. Dans cette section, nous passerons en revue les avantages de l'utilisation de DigitalOcean Spaces et comment les intégrer à votre application no-code développée à l'aide de la plateforme AppMaster.

Avantages de la solution de stockage DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces propose des fonctionnalités qui améliorent considérablement les capacités de stockage de données de votre application :

Service entièrement géré : vous n'avez pas à vous soucier de la maintenance et de la mise à jour de votre infrastructure de stockage, car DigitalOcean gère tout cela pour vous.

: vous n'avez pas à vous soucier de la maintenance et de la mise à jour de votre infrastructure de stockage, car DigitalOcean gère tout cela pour vous. Prise en charge CDN : DigitalOcean Spaces est livré avec une fonctionnalité CDN intégrée, vous permettant de charger vos données rapidement et de réduire la latence pour vos utilisateurs.

: DigitalOcean Spaces est livré avec une fonctionnalité CDN intégrée, vous permettant de charger vos données rapidement et de réduire la latence pour vos utilisateurs. Durabilité des données : Construits avec des systèmes de stockage redondants, DigitalOcean Spaces offre une durabilité des données, garantissant que vos données sont protégées et disponibles à tout moment.

: Construits avec des systèmes de stockage redondants, DigitalOcean Spaces offre une durabilité des données, garantissant que vos données sont protégées et disponibles à tout moment. Évolutivité : les espaces DigitalOcean sont hautement évolutifs et s'étendent automatiquement en fonction des exigences de votre application, éliminant ainsi le besoin de planification manuelle des capacités.

: les espaces DigitalOcean sont hautement évolutifs et s'étendent automatiquement en fonction des exigences de votre application, éliminant ainsi le besoin de planification manuelle des capacités. Rentabilité : grâce à la tarification à l'utilisation, vous ne payez que pour l'espace de stockage et la bande passante que vous utilisez, ce qui vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux systèmes de stockage pré-alloués.

Intégration AppMaster avec DigitalOcean Spaces

Pour intégrer votre application no-code créée à l'aide de la plateforme AppMaster avec DigitalOcean Spaces, suivez ces étapes :

Créer un espace : après vous être connecté à votre compte DigitalOcean, accédez à la page Espaces, puis cliquez sur "Créer un espace". Choisissez une région de centre de données géographiquement proche de votre public cible pour réduire la latence. Configurer l'espace : Nommez votre espace et configurez ses paramètres en fonction de vos besoins. Par exemple, activez CDN si vous souhaitez diffuser du contenu plus rapidement et définissez les autorisations d'accès souhaitées. Générer des clés API : accédez à la section API de votre tableau de bord DigitalOcean et créez de nouvelles clés d'accès aux espaces. Vous recevrez une clé d'accès et une clé secrète, que vous utiliserez pour connecter votre application à l'espace. Intégrez les clés API : dans votre projet AppMaster , ajoutez une nouvelle API REST ou des points de terminaison WSS qui communiqueront avec votre espace (à l'aide d'une API compatible S3). Insérez la clé d'accès et la clé secrète générées précédemment dans le processus métier de votre application. N'oubliez pas de conserver ces clés en toute sécurité. Configurer les composants AppMaster : mettez à jour les composants de gestion des fichiers et des images de votre application dans AppMaster pour utiliser votre espace DigitalOcean comme backend de stockage. De cette façon, tous les nouveaux téléchargements de données iront directement sur votre Espace.

Après avoir terminé ces étapes, votre application no-code stockera ses données dans DigitalOcean Spaces, améliorant ainsi les performances, la disponibilité et l'évolutivité de votre solution de stockage.

Faites évoluer votre application avec les équilibreurs de charge DigitalOcean et Kubernetes

À mesure que votre application no-code se développe, il est essentiel de garantir qu'elle reste à la fois performante et disponible à tout moment. Les équilibreurs de charge DigitalOcean et Kubernetes peuvent vous aider à faire évoluer votre application, à répondre à la base d'utilisateurs croissante et à maintenir une haute disponibilité.

Équilibreurs de charge DigitalOcean

Les équilibreurs de charge sont essentiels pour répartir efficacement le trafic réseau entrant sur différents serveurs back-end, évitant ainsi qu'un seul serveur ne soit submergé. Les équilibreurs de charge DigitalOcean offrent les avantages suivants par rapport aux méthodes traditionnelles d'équilibrage de charge :

Mise à l'échelle automatique : à mesure que le trafic de votre application fluctue, les équilibreurs de charge DigitalOcean peuvent ajuster automatiquement leur capacité, garantissant une expérience utilisateur transparente sans intervention manuelle.

: à mesure que le trafic de votre application fluctue, les équilibreurs de charge DigitalOcean peuvent ajuster automatiquement leur capacité, garantissant une expérience utilisateur transparente sans intervention manuelle. Terminaison SSL : déchargez la surcharge du cryptage SSL de vos serveurs d'applications, améliorant ainsi leurs performances tout en maintenant une connexion sécurisée entre les utilisateurs et votre application.

: déchargez la surcharge du cryptage SSL de vos serveurs d'applications, améliorant ainsi leurs performances tout en maintenant une connexion sécurisée entre les utilisateurs et votre application. Bilans de santé : assurez-vous que seuls des serveurs sains et réactifs gèrent le trafic de votre application, en maintenant un niveau élevé de disponibilité et en minimisant les temps d'arrêt.

Configurez un équilibreur de charge DigitalOcean avec votre application AppMaster déployée en suivant ces étapes :

Accédez à la section Load Balancer de votre compte DigitalOcean et créez un nouvel équilibreur de charge. Configurez votre équilibreur de charge avec les adresses IP des serveurs backend de votre application ou le service Kubernetes (si vous utilisez Kubernetes), ainsi que les paramètres de vérification de l'état appropriés. Configurez la terminaison SSL, en fournissant votre certificat SSL, et configurez l'équilibreur de charge pour qu'il écoute sur les ports souhaités.

Une fois ces étapes terminées, votre application no-code créée avec AppMaster bénéficiera d'une disponibilité et d'une répartition du trafic améliorées grâce aux équilibreurs de charge DigitalOcean.

Mise à l'échelle avec DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes est une puissante plateforme d'orchestration pour le déploiement, la gestion et la mise à l'échelle d'applications conteneurisées. DigitalOcean Kubernetes propose un service Kubernetes entièrement géré qui simplifie la gestion et le déploiement des conteneurs. L'intégration de votre application AppMaster à DigitalOcean Kubernetes offre les avantages suivants :

Déploiements et mises à jour automatisés : simplifiez le processus de déploiement de l'application et assurez-vous que votre application reste à jour avec les dernières fonctionnalités et correctifs.

: simplifiez le processus de déploiement de l'application et assurez-vous que votre application reste à jour avec les dernières fonctionnalités et correctifs. Mise à l'échelle automatique : faites évoluer votre application vers le haut ou vers le bas en fonction de vos besoins actuels, garantissant ainsi une utilisation et des performances optimales des ressources.

: faites évoluer votre application vers le haut ou vers le bas en fonction de vos besoins actuels, garantissant ainsi une utilisation et des performances optimales des ressources. Haute disponibilité : déployez votre application dans plusieurs zones de disponibilité pour réduire le risque de temps d'arrêt et garantir un service ininterrompu à vos utilisateurs.

Pour déployer votre application générée par AppMaster sur DigitalOcean Kubernetes :

Configurez un cluster Kubernetes dans DigitalOcean selon la configuration souhaitée. Connectez les composants frontend et backend de votre application AppMaster existante au cluster Kubernetes. Créez des images Docker des composants frontend et backend de votre application, puis téléchargez-les dans votre registre de conteneurs préféré. Utilisez les manifestes Kubernetes pour définir les paramètres de déploiement de votre application, tels que les limites de ressources et les règles de mise à l'échelle automatique. Déployez votre application sur le cluster Kubernetes. Avec DigitalOcean Kubernetes intégré, votre application no-code bénéficiera d'une mise à l'échelle automatique, d'une haute disponibilité et d'une meilleure gestion des ressources.

Surveillance et réglage des performances avec DigitalOcean

L'optimisation des performances de votre application no-code est cruciale pour garantir la satisfaction et l'engagement des utilisateurs. DigitalOcean fournit des outils de surveillance intégrés qui vous aident à suivre les performances de votre application afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels et d'améliorer l'utilisation des ressources.

Surveillance des performances des applications avec DigitalOcean Metrics

DigitalOcean Metrics est une solution de surveillance intégrée fournissant des informations précieuses sur l'utilisation des ressources de votre application. Certaines des mesures clés que vous pouvez surveiller incluent : \

Utilisation du processeur : suivez l'utilisation du processeur de votre application pour vous assurer qu'elle fonctionne efficacement sans surcharger vos serveurs.

: suivez l'utilisation du processeur de votre application pour vous assurer qu'elle fonctionne efficacement sans surcharger vos serveurs. Utilisation de la mémoire : surveillez la consommation de mémoire de votre application et détectez les fuites de mémoire ou d'autres problèmes de performances.

: surveillez la consommation de mémoire de votre application et détectez les fuites de mémoire ou d'autres problèmes de performances. Mise en réseau : mesurez le débit réseau de votre application et identifiez les goulots d'étranglement potentiels de la bande passante.

: mesurez le débit réseau de votre application et identifiez les goulots d'étranglement potentiels de la bande passante. E/S disque : analysez l'activité du disque de votre application pour déterminer l'efficacité avec laquelle elle lit et écrit des données.

Vous pouvez accéder à ces mesures et à d'autres via le tableau de bord DigitalOcean ou en utilisant l'API de DigitalOcean. Tirez parti de ces informations pour prendre des décisions basées sur les données, optimiser l'allocation des ressources et améliorer les performances de votre application, le tout sans quitter la plateforme DigitalOcean.

Conseils d’optimisation des performances et meilleures pratiques

Une fois que vous avez obtenu un aperçu des performances de votre application, envisagez les optimisations et bonnes pratiques suivantes adaptées aux déploiements DigitalOcean :

Optimisez les requêtes de base de données : analysez les performances des requêtes, ajoutez des index et réduisez les jointures inutiles pour optimiser la charge sur votre base de données. Cacher les données : utilisez des technologies de mise en cache telles que Redis ou Memcached pour mettre en cache les données fréquemment consultées, réduisant ainsi la charge sur vos serveurs et améliorant les temps de réponse. Optimisez les actifs frontend : réduisez les fichiers CSS, JavaScript et HTML et optimisez les images pour réduire la taille des charges utiles et améliorer les temps de chargement de votre application. Utilisez des réseaux de diffusion de contenu (CDN) : intégrez des CDN tels que Spaces CDN de DigitalOcean pour décharger la diffusion d'actifs statiques et accélérer la diffusion de contenu pour les utilisateurs du monde entier. Mise à l'échelle horizontale : au lieu de faire évoluer votre application verticalement (en ajoutant plus de ressources à un seul serveur), envisagez une mise à l'échelle horizontale en ajoutant davantage de serveurs à l'infrastructure de votre application. Cette option est plus rentable et mieux adaptée à la gestion d’applications à grande échelle.

En mettant en œuvre ces conseils d'optimisation des performances et ces bonnes pratiques, vous pouvez améliorer les performances et la fiabilité de votre application no-code sur DigitalOcean, garantissant ainsi une excellente expérience utilisateur et une architecture d'application évolutive.

Mesures et pratiques de sécurité avec DigitalOcean

Assurer la sécurité de votre application no-code est un aspect crucial du développement et du déploiement, et DigitalOcean fournit une suite complète de fonctionnalités de sécurité qui peuvent aider à protéger votre application. Dans cette section, nous explorerons plusieurs mesures de sécurité et bonnes pratiques que vous devriez envisager de mettre en œuvre lorsque vous utilisez DigitalOcean pour héberger votre application no-code AppMaster.

Configurer les pare-feu et configurer les groupes de sécurité

DigitalOcean fournit des pare-feu Cloud, qui vous permettent de créer des règles de sécurité pour filtrer le trafic entrant et sortant vers vos ressources, telles que les Droplets et les clusters Kubernetes. Ces règles vous aident à limiter l'accès à des adresses IP, des ports et des protocoles spécifiques, créant ainsi un environnement plus sécurisé pour votre application. Vous pouvez également configurer des groupes de sécurité pour appliquer un ensemble cohérent de règles de pare-feu à plusieurs ressources, simplifiant ainsi la gestion et réduisant les erreurs de configuration.

Mettez régulièrement à jour et corrigez votre serveur

Bien que DigitalOcean s'occupe de ses propres mises à jour d'infrastructure, vous devez vous assurer que vos serveurs d'applications no-code sont à jour avec les derniers correctifs et correctifs de sécurité. La mise à jour régulière de vos serveurs peut empêcher l'exploitation des vulnérabilités, protégeant ainsi votre application des menaces de sécurité potentielles. Vous pouvez configurer des mises à jour automatiques sur votre serveur pour minimiser les frais de maintenance et garantir que les mises à jour sont appliquées en temps opportun.

Utilisez le cryptage pour protéger vos données

Le chiffrement de vos données est essentiel pour protéger les informations sensibles, tant en transit qu'au repos. Les Load Balancers de DigitalOcean, par exemple, fournissent une terminaison SSL/TLS intégrée, vous permettant de décharger le décryptage du trafic entrant vers l'équilibreur de charge. Cela garantit que les données transmises vers et depuis votre application sont cryptées et que seuls les clients autorisés peuvent interagir avec votre service.

De plus, DigitalOcean Spaces prend en charge le cryptage côté client, vous permettant de crypter vos données avant de les transférer vers Spaces. Cela garantit que seul vous, ou les parties autorisées, pouvez accéder à vos données sous leur forme non cryptée.

Activer la surveillance et les alertes

Les fonctionnalités de surveillance et d'alerte de DigitalOcean vous aident à suivre la santé et les performances de votre application. En surveillant les indicateurs clés, tels que l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire et les temps de réponse, vous pouvez détecter les menaces de sécurité potentielles, telles que les attaques par déni de service (DoS), ou les pics soudains et inattendus de consommation de ressources. La configuration d'alertes sur ces métriques peut vous aider à répondre rapidement aux incidents, garantissant ainsi un impact minimal sur les performances et la disponibilité de votre application.

Suivez les meilleures pratiques de gestion des identités et des accès

La gestion de l'accès à vos ressources DigitalOcean est cruciale pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des actions sur l'infrastructure de votre application. Mettez en œuvre des méthodes d'authentification fortes, telles que l'authentification à deux facteurs (2FA) , et suivez le principe du moindre privilège, en accordant aux utilisateurs uniquement les autorisations minimales requises pour leurs rôles. Cela permet de minimiser le risque d’accès non autorisé et de réduire l’impact potentiel en cas de compte compromis.

Utiliser le VPC de DigitalOcean pour l'isolation du réseau

Un cloud privé virtuel (VPC) est un espace réseau privé au sein de DigitalOcean, améliorant la sécurité et la confidentialité de vos ressources en les isolant des réseaux publics et des ressources des autres clients. L'utilisation des VPC de DigitalOcean garantit que les composants de votre application sont exposés de manière limitée aux menaces externes et peuvent communiquer en toute sécurité au sein du réseau privé, minimisant ainsi la surface d'attaque.

La sécurisation de votre application no-code hébergée sur DigitalOcean implique plusieurs aspects, de la configuration des pare-feu et de la mise à jour des serveurs, à la pratique d'une bonne gestion des identités et des accès et à l'utilisation de VPC pour l'isolation du réseau. Le respect de ces mesures de sécurité et de ces bonnes pratiques peut améliorer considérablement la sécurité de votre application no-code développée par AppMaster et garantir un environnement sûr pour la gestion des données sensibles.