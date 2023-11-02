DigitalOcean ile Kodsuz Uygulama Performansını Optimize Etme

No-Code Uygulamanız için Neden DigitalOcean'ı Seçmelisiniz?

DigitalOcean basitliği, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle bilinen popüler bir bulut altyapı sağlayıcısıdır. Bu nitelikler, onu AppMaster platformunda geliştirilenler gibi no-code uygulamaları çalıştırmak için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Aşağıdaki faktörler, no-code uygulamanız için DigitalOcean'ı seçmenin avantajlarını vurgulamaktadır:

Basitlik: DigitalOcean, kullanıcı dostu arayüzü ve altyapı yönetimine yönelik basit yaklaşımıyla ünlüdür. Bu, bulutta kodsuz uygulamanızı kurmayı, bakımını ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

DigitalOcean, kullanıcı dostu arayüzü ve altyapı yönetimine yönelik basit yaklaşımıyla ünlüdür. Bu, bulutta kodsuz uygulamanızı kurmayı, bakımını ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Maliyet Verimliliği: Diğer büyük bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında DigitalOcean, rekabetçi fiyatlandırma sunarak yatırımınız için en iyi değeri elde etmenizi sağlar. Bu, sınırlı bir bütçeyle çalışan işletmeler ve startuplar için çok önemlidir.

Diğer büyük bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında DigitalOcean, rekabetçi fiyatlandırma sunarak yatırımınız için en iyi değeri elde etmenizi sağlar. Bu, sınırlı bir bütçeyle çalışan işletmeler ve startuplar için çok önemlidir. Ölçeklenebilirlik: Uygulamanız büyüdükçe altyapı gereksinimleriniz de büyür. DigitalOcean, yük dengeleyiciler ve Kubernetes desteği de dahil olmak üzere çeşitli ölçeklendirme seçenekleri sunarak no-code uygulamanızın artan trafik ve kaynak taleplerini karşılayabilmesini sağlar.

Uygulamanız büyüdükçe altyapı gereksinimleriniz de büyür. DigitalOcean, yük dengeleyiciler ve Kubernetes desteği de dahil olmak üzere çeşitli ölçeklendirme seçenekleri sunarak uygulamanızın artan trafik ve kaynak taleplerini karşılayabilmesini sağlar. Geliştirici Ekosistemi: DigitalOcean, canlı bir geliştirici topluluğuna ve kapsamlı bir eğitim kitaplığına sahiptir; bu da onu bulut altyapınızı yönetirken ipuçları ve en iyi uygulamalar için değerli bir kaynak haline getirir.

DigitalOcean, canlı bir geliştirici topluluğuna ve kapsamlı bir eğitim kitaplığına sahiptir; bu da onu bulut altyapınızı yönetirken ipuçları ve en iyi uygulamalar için değerli bir kaynak haline getirir. AppMaster ile Entegrasyon: AppMaster platformunun gerçek ikili dosyalar ve kaynak kodu (aboneliğe bağlı olarak) oluşturma yeteneği, DigitalOcean bulut sunucularında sorunsuz dağıtım ve barındırma sağlar. Sonuç olarak no-code uygulamanız DigitalOcean'ın sunduğu gelişmiş performans, ölçeklenebilirlik ve güvenlikten yararlanır.

AppMaster tarafından geliştirilen uygulamanızı DigitalOcean altyapısıyla eşleştirerek modern kullanıcıların zorlu gereksinimlerini karşılayan hızlı, duyarlı ve güvenilir bir uygulama sunabilirsiniz.

DigitalOcean Hesabınızı Kurma

DigitalOcean'ı kullanmaya başlamak basit ve anlaşılır bir süreçtir. DigitalOcean hesabınızı kurmak ve no-code uygulamanızın performansını optimize etmeye başlamak için şu adımları izleyin:

Kaydolun: DigitalOcean'a gidin ve sağ üst köşedeki 'Kaydol' düğmesine tıklayın. E-posta adresiniz ve şifreniz gibi gerekli bilgileri doldurun ve kayıt işlemini tamamlayın. E-posta Doğrulaması: DigitalOcean tarafından gönderilen doğrulama e-postası için e-posta gelen kutunuzu kontrol edin. Kimliğinizi onaylamak ve hesabınıza tam erişim elde etmek için doğrulama bağlantısını tıklayın. Hesap Kurulumu: E-posta adresiniz doğrulandıktan sonra DigitalOcean hesabınızda oturum açın; yeni bir proje oluşturmanız istenecektir. Projenize bir ad verin, amacını seçin ve gerekiyorsa ek ayarları yapılandırın. Faturalandırma: DigitalOcean'ın tüm özelliklerine erişmek ve hizmet kısıtlamalarından kaçınmak için bir ödeme yöntemi ekleyin ve uygun bir faturalandırma döngüsü seçin. DigitalOcean kredi kartlarını ve PayPal ödemelerini kabul eder. Altyapıyı Başlatın: Projenizi ve faturalandırmayı ayarladıktan sonra, tüm DigitalOcean hizmetlerine erişebileceksiniz. Uygulamanızın ihtiyaçlarına bağlı olarak bir Droplet (sanal özel sunucu) oluşturarak veya bir Kubernetes kümesi kurarak başlayın. AppMaster uygulamanızın özelliklerine uyacak uygun bölgeyi, boyutu ve işletim sistemini seçin.

DigitalOcean hesabınız ve altyapınız kurulduktan sonra AppMaster tarafından geliştirilen no-code uygulamanızı dağıtabilirsiniz.

Görüntü Kaynağı: DigitalOcean

AppMaster Projenizi DigitalOcean'da Dağıtma

AppMaster platformunda geliştirilen no-code uygulamanızı DigitalOcean'a dağıtmak birkaç adım gerektirir. Bu kılavuz, uygulamanızın hem arka uç hem de ön uç bileşenlerini içeren dağıtım sürecinin bir taslağını sağlayacaktır:

AppMaster Projenizi Dışa Aktarın: AppMaster abonelik planınıza (Business, Business+ veya Enterprise) bağlı olarak, arka uç ve ön uç ikili dosyalarını veya kaynak kodunu oluşturun. DigitalOcean Sunucunuza Bağlanın: Bir SSH istemcisi kullanarak DigitalOcean Droplet veya Kubernetes kümenizle bağlantı kurun. Güvenli kimlik doğrulama için doğru IP adresine, kullanıcı adına ve özel anahtara sahip olduğunuzdan emin olun. AppMaster Projenizi Yükleyin: Dışa aktarılan ikili dosyaları veya kaynak kodunu, FileZilla veya WinSCP gibi SFTP (Güvenli Dosya Aktarım Protokolü) istemci araçlarını kullanarak DigitalOcean sunucunuza aktarın. Arka Uç Dağıtımı: Sunucunuzu, ilgili bağımlılıkların yüklenmesi ve uygun izinlerin ayarlanması gibi uygulamanızın özelliklerine göre yapılandırın. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar tarafından desteklenen birincil PostgreSQL uyumlu veritabanını kurun. Yürütülebilir ikili dosyayı başlatarak veya arka ucun kaynak kodunu oluşturup çalıştırarak arka uç uygulamasını dağıtın. Ön Uç Dağıtımı: Ön uç uygulamanızın oluşturulan ikili dosyalarını veya kaynak kodunu içeren dizine işaret eden bir sanal ana bilgisayar veya sunucu bloğu oluşturarak web sunucusunu (örn. Nginx veya Apache) yapılandırın. Web sunucusu ile arka uç sunucusu arasında bir bağlantı kurularak proxy ayarlarının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. Etki Alanı Yapılandırması: Özel bir etki alanınız varsa, alan adınızın DNS ayarlarını DigitalOcean sunucunuzun IP adresini işaret edecek şekilde yapılandırın. Özel alan adresini yansıtacak şekilde uygulamanızın yapılandırmasını güncelleyin. SSL Sertifikası: Güvenli iletişim için, bir sertifika yetkilisinden satın alarak veya Let's Encrypt gibi ücretsiz bir seçeneği kullanarak bir SSL/TLS sertifikası yükleyin. Web sunucunuzun yapılandırmasını SSL/TLS kullanacak şekilde güncelleyin. Test Edin ve Doğrulayın: Dağıtılan AppMaster no-code uygulamanızın canlı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Optimum ve tutarlı bir kullanıcı deneyimini doğrulamak için uygulamayı çeşitli cihazlarda ve tarayıcılarda test edin.

Bu adımlar, AppMaster no-code uygulamanızın DigitalOcean'da başarılı bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak gelişmiş performans ve ölçeklenebilirlik sunacaktır.

DigitalOcean Spaces ile Veri Depolamanızı Optimize Edin

DigitalOcean Spaces no-code uygulamanızın verilerini barındırmak için ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenilir bir çözüm sağlayan bir nesne depolama hizmetidir. Uygulamanızı AppMaster platformunda geliştirirken performansı artırmak ve gecikmeyi azaltmak için DigitalOcean Spaces'ı uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bu bölümde DigitalOcean Spaces'ı kullanmanın avantajlarını ve bunları AppMaster platformu kullanılarak geliştirilen no-code uygulamanıza nasıl entegre edebileceğinizi ele alacağız.

DigitalOcean Alanları Depolama Çözümünün Faydaları

DigitalOcean Spaces, uygulamanızın veri depolama yeteneklerini önemli ölçüde geliştiren özellikler sunar:

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Tamamen Yönetilen Hizmet : DigitalOcean tüm bunları sizin için hallettiğinden, depolama altyapınızın bakımı ve güncellenmesi konusunda endişelenmenize gerek yok.

: DigitalOcean tüm bunları sizin için hallettiğinden, depolama altyapınızın bakımı ve güncellenmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. CDN Desteği : DigitalOcean Spaces, verilerinizi hızlı bir şekilde yüklemenize ve kullanıcılarınız için gecikmeyi azaltmanıza olanak tanıyan yerleşik CDN işleviyle birlikte gelir.

: DigitalOcean Spaces, verilerinizi hızlı bir şekilde yüklemenize ve kullanıcılarınız için gecikmeyi azaltmanıza olanak tanıyan yerleşik CDN işleviyle birlikte gelir. Veri Dayanıklılığı : Yedekli depolama sistemleriyle oluşturulan DigitalOcean Spaces, veri dayanıklılığı sunarak verilerinizin her zaman korunmasını ve kullanılabilir olmasını sağlar.

: Yedekli depolama sistemleriyle oluşturulan DigitalOcean Spaces, veri dayanıklılığı sunarak verilerinizin her zaman korunmasını ve kullanılabilir olmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik : DigitalOcean Spaces yüksek düzeyde ölçeklenebilir, uygulamanızın gereksinimlerine göre otomatik olarak genişler ve manuel kapasite planlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

: DigitalOcean Spaces yüksek düzeyde ölçeklenebilir, uygulamanızın gereksinimlerine göre otomatik olarak genişler ve manuel kapasite planlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Maliyet Verimliliği : Kullandıkça öde fiyatlandırmasıyla yalnızca kullandığınız depolama alanı ve bant genişliği için ödeme yaparsınız; bu, önceden tahsis edilmiş depolama sistemlerine kıyasla paradan tasarruf etmenizi sağlar.

AppMaster DigitalOcean Spaces ile entegre etme

AppMaster platformu kullanılarak oluşturulan no-code uygulamanızı DigitalOcean Spaces ile entegre etmek için şu adımları izleyin:

Bir Alan Oluşturun : DigitalOcean hesabınızda oturum açtıktan sonra, Alanlar sayfasına gidin ve ardından "Alan Oluştur"u tıklayın. Gecikmeyi azaltmak için hedef kitlenize coğrafi olarak yakın bir veri merkezi bölgesi seçin. Alanı Yapılandırın : Alanınıza bir ad verin ve ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Örneğin içeriği daha hızlı sunmak istiyorsanız CDN'yi etkinleştirin ve istediğiniz erişim izinlerini ayarlayın. API Anahtarları Oluşturun : DigitalOcean kontrol panelinizdeki API bölümüne gidin ve yeni Alanlar erişim anahtarları oluşturun. Uygulamanızı Space'e bağlamak için kullanacağınız bir Erişim Anahtarı ve Gizli Anahtar alacaksınız. API Anahtarlarını Entegre Edin : AppMaster projenize, Alanınızla iletişim kuracak yeni REST API veya WSS Uç Noktaları ekleyin (S3 uyumlu API kullanarak). Uygulamanızın iş sürecinde daha önce oluşturulan Erişim Anahtarını ve Gizli Anahtarı ekleyin. Bu anahtarları güvenli bir şekilde saklamayı unutmayın. AppMaster Bileşenlerini Yapılandırın : DigitalOcean Space'inizi depolama arka ucu olarak kullanmak için uygulamanızın dosya ve görüntü işleme bileşenlerini AppMaster güncelleyin. Bu şekilde, tüm yeni veri yüklemeleri doğrudan Space'inize gidecektir.

Bu adımları tamamladıktan sonra no-code uygulamanız verilerini DigitalOcean Spaces'ta depolayacak ve depolama çözümünüzün performansını, kullanılabilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artıracaktır.

Uygulamanızı DigitalOcean Yük Dengeleyicileri ve Kubernetes ile Ölçeklendirme

no-code uygulamanız büyüdükçe, her zaman hem performanslı hem de kullanılabilir durumda kalmasını sağlamak kritik önem taşır. DigitalOcean Load Balancer'lar ve Kubernetes, uygulamanızı ölçeklendirmenize, büyüyen kullanıcı tabanına hitap etmenize ve yüksek kullanılabilirliği korumanıza yardımcı olabilir.

DigitalOcean Yük Dengeleyiciler

Yük Dengeleyiciler, gelen ağ trafiğini çeşitli arka uç sunuculara verimli bir şekilde dağıtmak ve herhangi bir sunucunun aşırı yüklenmesini önlemek için çok önemlidir. DigitalOcean Yük Dengeleyiciler, geleneksel yük dengeleme yöntemlerine göre aşağıdaki avantajları sunar:

Otomatik Ölçeklendirme : Uygulamanızın trafiği dalgalandıkça, DigitalOcean Yük Dengeleyicileri kapasitelerini otomatik olarak ayarlayarak manuel müdahaleye gerek kalmadan kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

: Uygulamanızın trafiği dalgalandıkça, DigitalOcean Yük Dengeleyicileri kapasitelerini otomatik olarak ayarlayarak manuel müdahaleye gerek kalmadan kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. SSL Sonlandırma : Uygulama sunucularınızdan SSL şifreleme yükünü boşaltın, kullanıcılar ve uygulamanız arasında güvenli bir bağlantıyı korurken performanslarını artırın.

: Uygulama sunucularınızdan SSL şifreleme yükünü boşaltın, kullanıcılar ve uygulamanız arasında güvenli bir bağlantıyı korurken performanslarını artırın. Durum Denetimleri : Uygulamanızın trafiğini yalnızca sağlıklı ve hızlı yanıt veren sunucuların yönettiğinden emin olun, yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlayın ve kesinti süresini en aza indirin.

Aşağıdaki adımları izleyerek dağıtılmış AppMaster uygulamanızla bir DigitalOcean Load Balancer kurun:

DigitalOcean hesabınızda Yük Dengeleyici bölümüne gidin ve yeni bir Yük Dengeleyici oluşturun. Yük Dengeleyicinizi, uygulamanızın arka uç sunucularının IP adresleri veya Kubernetes hizmetiyle (Kubernetes kullanıyorsanız) ve uygun durum denetimi ayarlarıyla yapılandırın. SSL sertifikanızı sağlayarak SSL sonlandırmayı yapılandırın ve Yük Dengeleyiciyi istediğiniz bağlantı noktalarını dinleyecek şekilde ayarlayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra AppMaster ile derlenen no-code uygulamanız, DigitalOcean Yük Dengeleyicileri sayesinde gelişmiş kullanılabilirlik ve trafik dağıtımından yararlanacaktır.

DigitalOcean Kubernetes ile Ölçeklendirme

Kubernetes, konteynerli uygulamaları dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için güçlü bir düzenleme platformudur. DigitalOcean Kubernetes, konteyner yönetimini ve dağıtımını basitleştiren, tam olarak yönetilen bir Kubernetes hizmeti sunar. AppMaster uygulamanızı DigitalOcean Kubernetes ile entegre etmek aşağıdaki avantajları sağlar:

Otomatik Dağıtımlar ve Güncellemeler : Uygulama dağıtım sürecini basitleştirin ve uygulamanızın en son özellikler ve düzeltmelerle güncel kalmasını sağlayın.

: Uygulama dağıtım sürecini basitleştirin ve uygulamanızın en son özellikler ve düzeltmelerle güncel kalmasını sağlayın. Otomatik Ölçeklendirme : Uygulamanızın ölçeğini mevcut gereksinimlerinize göre yukarı veya aşağı doğru ölçeklendirerek optimum kaynak kullanımı ve performansı sağlayın.

: Uygulamanızın ölçeğini mevcut gereksinimlerinize göre yukarı veya aşağı doğru ölçeklendirerek optimum kaynak kullanımı ve performansı sağlayın. Yüksek Erişilebilirlik : Kesinti riskini azaltmak ve kullanıcılarınız için kesintisiz hizmet sağlamak için uygulamanızı birden fazla Erişilebilirlik Alanında dağıtın.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamanızı DigitalOcean Kubernetes'te dağıtmak için:

İstediğiniz konfigürasyona göre DigitalOcean'da bir Kubernetes kümesi kurun. Mevcut AppMaster uygulamanızın ön uç ve arka uç bileşenlerini Kubernetes kümesine bağlayın. Uygulamanızın ön uç ve arka uç bileşenlerinin Docker görüntülerini oluşturun ve ardından bunları tercih ettiğiniz kapsayıcı kayıt defterine yükleyin. Kaynak sınırları ve otomatik ölçeklendirme kuralları gibi uygulamanızın dağıtım ayarlarını tanımlamak için Kubernetes bildirimlerini kullanın. Uygulamanızı Kubernetes kümesine dağıtın. DigitalOcean Kubernetes entegre edildiğinde no-code uygulamanız otomatik ölçeklendirme, yüksek kullanılabilirlik ve daha iyi kaynak yönetiminden yararlanacaktır.

DigitalOcean ile İzleme ve Performans Ayarlama

no-code uygulamanızın performansını optimize etmek, kullanıcı memnuniyeti ve katılımını sağlamak açısından çok önemlidir. DigitalOcean, potansiyel darboğazları belirlemek ve kaynak kullanımını iyileştirmek için uygulamanızın performansını izlemenize yardımcı olan yerleşik izleme araçları sağlar.

DigitalOcean Metrics ile Uygulama Performansı İzleme

DigitalOcean Metrics, uygulamanızın kaynak kullanımına ilişkin değerli bilgiler sağlayan entegre bir izleme çözümüdür. İzleyebileceğiniz temel metriklerden bazıları şunlardır: \

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CPU Kullanımı : Sunucularınıza aşırı yükleme yapmadan verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için uygulamanızın CPU kullanımını izleyin.

: Sunucularınıza aşırı yükleme yapmadan verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için uygulamanızın CPU kullanımını izleyin. Bellek Kullanımı : Uygulamanızın bellek tüketimini izleyin ve bellek sızıntılarını veya diğer performans sorunlarını tespit edin.

: Uygulamanızın bellek tüketimini izleyin ve bellek sızıntılarını veya diğer performans sorunlarını tespit edin. Ağ İletişimi : Uygulamanızın ağ verimini ölçün ve olası bant genişliği darboğazlarını belirleyin.

: Uygulamanızın ağ verimini ölçün ve olası bant genişliği darboğazlarını belirleyin. Disk G/Ç : Verileri ne kadar verimli okuyup yazdığını belirlemek için uygulamanızın disk etkinliğini analiz edin.

Bunlara ve diğer ölçümlere DigitalOcean Kontrol Paneli aracılığıyla veya DigitalOcean'ın API'sini kullanarak erişebilirsiniz. DigitalOcean platformundan ayrılmadan veriye dayalı kararlar vermek, kaynak tahsisini optimize etmek ve uygulamanızın performansını artırmak için bu bilgilerden yararlanın.

Performans Ayarlama İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Uygulamanızın performansına ilişkin bilgi edindikten sonra, DigitalOcean dağıtımları için özel olarak tasarlanmış aşağıdaki optimizasyonları ve en iyi uygulamaları göz önünde bulundurun:

Veritabanı Sorgularını Optimize Edin : Veritabanınızdaki yükü optimize etmek için sorgu performansını analiz edin, dizinler ekleyin ve gereksiz birleştirmeleri azaltın. Verileri Önbelleğe Al : Sık erişilen verileri önbelleğe almak için Redis veya Memcached gibi önbellekleme teknolojilerini kullanın, sunucularınızdaki yükü azaltın ve yanıt sürelerini iyileştirin. Ön Uç Varlıklarını Optimize Edin : CSS, JavaScript ve HTML dosyalarını küçültün ve yük boyutlarını azaltmak ve uygulamanızın yükleme sürelerini iyileştirmek için görüntüleri optimize edin. İçerik Dağıtım Ağlarını (CDN'ler) kullanın : Statik varlık dağıtımını boşaltmak ve dünya çapındaki kullanıcılar için içerik dağıtımını hızlandırmak için DigitalOcean'ın Spaces CDN'si gibi CDN'leri entegre edin. Yatay Olarak Ölçeklendirin : Uygulamanızı dikey olarak ölçeklendirmek (tek bir sunucuya daha fazla kaynak eklemek) yerine, uygulamanızın altyapısına daha fazla sunucu ekleyerek yatay olarak ölçeklendirmeyi düşünün. Bu seçenek daha uygun maliyetlidir ve büyük ölçekli uygulamaların yönetimi için daha uygundur.

Bu performans ayarlama ipuçlarını ve en iyi uygulamaları uygulayarak, no-code uygulamanızın DigitalOcean'daki performansını ve güvenilirliğini geliştirerek mükemmel bir kullanıcı deneyimi ve ölçeklenebilir bir uygulama mimarisi sağlayabilirsiniz.

DigitalOcean ile Güvenlik Önlemleri ve Uygulamaları

no-code uygulamanızın güvenliğini sağlamak, geliştirme ve dağıtımın çok önemli bir yönüdür ve DigitalOcean, uygulamanızı korumaya yardımcı olabilecek kapsamlı bir güvenlik özellikleri paketi sağlar. Bu bölümde, AppMaster no-code uygulamanızı barındırmak için DigitalOcean'ı kullanırken uygulamayı düşünmeniz gereken çeşitli güvenlik önlemlerini ve en iyi uygulamaları inceleyeceğiz.

Güvenlik Duvarlarını Yapılandırma ve Güvenlik Gruplarını Ayarlama

DigitalOcean, Damlacıklar ve Kubernetes kümeleri gibi kaynaklarınıza gelen ve giden trafiği filtrelemek için güvenlik kuralları oluşturmanıza olanak tanıyan Bulut Güvenlik Duvarları sağlar. Bu kurallar, belirli IP adreslerine, bağlantı noktalarına ve protokollere erişimi sınırlamanıza yardımcı olarak uygulamanız için daha güvenli bir ortam oluşturur. Ayrıca birden çok kaynağa tutarlı bir güvenlik duvarı kuralları kümesi uygulayacak, yönetimi basitleştirecek ve yapılandırma hatalarını azaltacak şekilde güvenlik grupları da ayarlayabilirsiniz.

Sunucunuzu Düzenli Olarak Güncelleyin ve Yama Yapın

DigitalOcean kendi altyapı güncellemelerini yaparken siz de no-code uygulama sunucularınızın en son yamalar ve güvenlik düzeltmeleriyle güncel olduğundan emin olmalısınız. Sunucularınızı düzenli olarak güncellemek, güvenlik açıklarından yararlanılmasını engelleyerek uygulamanızı olası güvenlik tehditlerine karşı güvende tutabilir. Bakım masraflarını en aza indirmek ve güncellemelerin zamanında uygulandığından emin olmak için sunucunuzda otomatik güncellemeler ayarlayabilirsiniz.

Verilerinizi Korumak için Şifreleme Kullanın

Verilerinizi şifrelemek, hem aktarım sırasında hem de kullanımda olmayan hassas bilgilerin korunması için çok önemlidir. Örneğin DigitalOcean'ın Yük Dengeleyicileri yerleşik SSL/TLS sonlandırması sunarak gelen trafiğin şifre çözme işlemini Yük Dengeleyiciye aktarmanıza olanak tanır. Bu, uygulamanıza gönderilen ve uygulamanızdan iletilen verilerin şifrelenmesini ve yalnızca yetkili istemcilerin hizmetinizle etkileşime girebilmesini sağlar.

Ayrıca DigitalOcean Spaces, istemci tarafı şifrelemeyi destekleyerek verilerinizi Spaces'a aktarmadan önce şifrelemenize olanak tanır. Bu, verilerinize şifrelenmemiş biçimde yalnızca sizin veya yetkili tarafların erişebilmesini sağlar.

İzleme ve Uyarıyı Etkinleştir

DigitalOcean'ın izleme ve uyarı özellikleri, uygulamanızın durumunu ve performansını takip etmenize yardımcı olur. CPU kullanımı, bellek kullanımı ve yanıt süreleri gibi temel ölçümleri izleyerek hizmet reddi (DoS) saldırıları veya kaynak tüketimindeki beklenmedik ani artışlar gibi potansiyel güvenlik tehditlerini tespit edebilirsiniz. Bu ölçümlere ilişkin uyarılar ayarlamak, olaylara hızla yanıt vermenize yardımcı olarak uygulamanızın performansı ve kullanılabilirliği üzerinde minimum etkiyi sağlar.

Kimlik ve Erişim Yönetimi En İyi Uygulamalarını Takip Edin

DigitalOcean kaynaklarınıza erişimi yönetmek, yalnızca yetkili kullanıcıların uygulamanızın altyapısında işlem gerçekleştirebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi güçlü kimlik doğrulama yöntemlerini uygulayın ve en az ayrıcalık ilkesini takip ederek kullanıcılara yalnızca rolleri için gereken minimum izinleri verin. Bu, yetkisiz erişim riskinin en aza indirilmesine yardımcı olur ve hesabın ele geçirilmesi durumunda olası etkiyi azaltır.

Ağ Yalıtımı için DigitalOcean'ın VPC'sini kullanın

Sanal Özel Bulut (VPC), DigitalOcean içindeki özel bir ağ alanıdır ve kaynaklarınızı genel ağlardan ve diğer müşterilerin kaynaklarından yalıtarak bunların güvenliğini ve gizliliğini artırır. DigitalOcean'ın VPC'lerini kullanmak, uygulamanızın bileşenlerinin dış tehditlere sınırlı düzeyde maruz kalmasını ve özel ağ içinde güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlar, böylece saldırı yüzeyini en aza indirir.

DigitalOcean'da barındırılan no-code uygulamanızın güvenliğini sağlamak, güvenlik duvarlarının yapılandırılması ve sunucuların güncellenmesinden uygun kimlik ve erişim yönetiminin uygulanmasına ve ağ izolasyonu için VPC'lerin kullanılmasına kadar birçok hususu içerir. Bu güvenlik önlemlerine ve en iyi uygulamalara bağlı kalmak, AppMaster tarafından geliştirilen no-code uygulamanızın güvenlik durumunu önemli ölçüde iyileştirebilir ve hassas verilerin işlenmesi için güvenli bir ortam sağlayabilir.