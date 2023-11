Otimizando o desempenho de aplicativos sem código com DigitalOcean

Por que escolher a DigitalOcean para seu aplicativo No-Code?

DigitalOcean é um provedor popular de infraestrutura em nuvem conhecido por sua simplicidade, economia e recursos de escalabilidade. Essas qualidades o tornam uma excelente escolha para executar aplicativos no-code, como aqueles desenvolvidos na plataforma AppMaster . Os seguintes fatores destacam as vantagens de escolher a DigitalOcean para sua aplicação no-code:

Simplicidade: DigitalOcean é conhecido por sua interface amigável e abordagem direta para gerenciamento de infraestrutura. Isso facilita a configuração, manutenção e dimensionamento de seu aplicativo sem código na nuvem.

Custo-benefício: Em comparação com outros grandes provedores de nuvem, a DigitalOcean oferece preços competitivos, garantindo que você obtenha o melhor valor pelo seu investimento. Isso é essencial para empresas e startups que trabalham com um orçamento limitado.

Escalabilidade: À medida que seu aplicativo cresce, também aumentam os requisitos de infraestrutura. A DigitalOcean oferece várias opções de escalonamento, incluindo balanceadores de carga e suporte a Kubernetes , garantindo que seu aplicativo no-code possa lidar com o aumento das demandas de tráfego e recursos.

Ecossistema de desenvolvedores: DigitalOcean possui uma comunidade vibrante de desenvolvedores e uma extensa biblioteca de tutoriais, tornando-o um recurso valioso para dicas e práticas recomendadas ao gerenciar sua infraestrutura em nuvem.

Integração com AppMaster : A capacidade da plataforma AppMaster de gerar arquivos binários reais e código-fonte (dependendo da assinatura) garante implantação e hospedagem perfeitas em servidores em nuvem DigitalOcean. Como resultado, seu aplicativo no-code se beneficia do desempenho, escalabilidade e segurança aprimorados oferecidos pela DigitalOcean.

Ao emparelhar seu aplicativo desenvolvido pela AppMaster com a infraestrutura DigitalOcean, você pode fornecer um aplicativo rápido, responsivo e confiável que atenda aos exigentes requisitos dos usuários modernos.

Configurando sua conta DigitalOcean

Começar a usar o DigitalOcean é um processo simples e direto. Para configurar sua conta DigitalOcean e começar a otimizar o desempenho do seu aplicativo no-code, siga estas etapas:

Cadastre-se: Vá para DigitalOcean e clique no botão ‘Cadastre-se’ no canto superior direito. Preencha os dados necessários, como seu endereço de e-mail e senha, e conclua o processo de inscrição. Verificação de e-mail: Verifique em sua caixa de entrada o e-mail de verificação enviado pela DigitalOcean. Clique no link de verificação para confirmar sua identidade e obter acesso total à sua conta. Configuração da conta: Depois que seu e-mail for verificado, faça login em sua conta DigitalOcean e você será solicitado a configurar um novo projeto. Dê um nome ao seu projeto, selecione sua finalidade e defina quaisquer configurações adicionais conforme necessário. Faturamento: Para acessar todos os recursos da DigitalOcean e evitar restrições de serviço, adicione uma forma de pagamento e escolha um ciclo de cobrança adequado. DigitalOcean aceita cartões de crédito e pagamentos via PayPal. Inicialize a infraestrutura: Depois de configurar seu projeto e faturamento, você terá acesso a toda a gama de serviços DigitalOcean. Comece criando um Droplet (um servidor virtual privado) ou configurando um cluster Kubernetes, dependendo das necessidades da sua aplicação. Selecione a região, o tamanho e o sistema operacional apropriados para corresponder às especificações do seu aplicativo AppMaster .

Depois que sua conta e infraestrutura DigitalOcean estiverem configuradas, você poderá implantar seu aplicativo no-code desenvolvido pelo AppMaster.

Fonte da imagem: DigitalOcean

Implantando seu projeto AppMaster no DigitalOcean

A implantação de seu aplicativo no-code, desenvolvido na plataforma AppMaster, na DigitalOcean requer algumas etapas. Este guia fornecerá um esboço do processo de implantação, envolvendo componentes de back-end e front-end do seu aplicativo:

Exporte seu projeto AppMaster : Dependendo do seu plano de assinatura AppMaster (Business, Business+ ou Enterprise), gere arquivos binários de backend e frontend ou o código-fonte. Conecte-se ao seu servidor DigitalOcean: Usando um cliente SSH, estabeleça uma conexão com seu cluster DigitalOcean Droplet ou Kubernetes. Certifique-se de ter o endereço IP, nome de usuário e chave privada corretos para autenticação segura. Carregue seu projeto AppMaster : Transfira os arquivos binários exportados ou código-fonte para o seu servidor DigitalOcean usando ferramentas de cliente SFTP (Secure File Transfer Protocol), como FileZilla ou WinSCP. Implantação de back-end: configure seu servidor de acordo com as especificações do seu aplicativo, como instalar dependências relevantes e definir permissões apropriadas. Configure o banco de dados primário compatível com PostgreSQL compatível com aplicativos gerados AppMaster . Implante o aplicativo de back-end iniciando o binário executável ou criando e executando o código-fonte do back-end. Implantação de front-end: configure o servidor web (por exemplo, Nginx ou Apache) criando um host virtual ou bloco de servidor que aponta para o diretório que contém os arquivos binários ou código-fonte gerados pelo seu aplicativo front-end. Certifique-se de que as configurações de proxy estejam configuradas corretamente, estabelecendo uma conexão entre o servidor web e o servidor backend. Configuração de domínio: Se você tiver um domínio personalizado, defina as configurações de DNS do seu domínio para apontar para o endereço IP do seu servidor DigitalOcean. Atualize a configuração do seu aplicativo para refletir o endereço de domínio personalizado. Certificado SSL: Para comunicação segura, instale um certificado SSL/TLS, comprando um de uma autoridade de certificação ou usando uma opção gratuita como Let's Encrypt. Atualize a configuração do seu servidor web para usar SSL/TLS. Teste e verifique: certifique-se de que seu aplicativo no-code AppMaster implantado esteja ativo e funcionando corretamente. Teste o aplicativo em vários dispositivos e navegadores para confirmar uma experiência de usuário ideal e consistente.

Essas etapas garantirão que seu aplicativo no-code AppMaster seja implantado com sucesso na DigitalOcean, oferecendo desempenho e escalabilidade aprimorados.

Otimize seu armazenamento de dados com DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces é um serviço de armazenamento de objetos que fornece uma solução escalonável, econômica e confiável para hospedar os dados de seu aplicativo no-code. Ao desenvolver seu aplicativo na plataforma AppMaster, você pode integrar perfeitamente o DigitalOcean Spaces ao seu aplicativo para melhorar o desempenho e reduzir a latência. Nesta seção, abordaremos os benefícios de usar o DigitalOcean Spaces e como integrá-los ao seu aplicativo no-code desenvolvido na plataforma AppMaster.

Benefícios da solução de armazenamento DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces oferece recursos que melhoram significativamente os recursos de armazenamento de dados do seu aplicativo:

Serviço totalmente gerenciado : você não precisa se preocupar em manter e atualizar sua infraestrutura de armazenamento, pois a DigitalOcean cuida de tudo isso para você.

: você não precisa se preocupar em manter e atualizar sua infraestrutura de armazenamento, pois a DigitalOcean cuida de tudo isso para você. Suporte CDN : DigitalOcean Spaces vem com funcionalidade CDN integrada, permitindo que você carregue seus dados rapidamente e reduza a latência para seus usuários.

: DigitalOcean Spaces vem com funcionalidade CDN integrada, permitindo que você carregue seus dados rapidamente e reduza a latência para seus usuários. Durabilidade dos dados : Construídos com sistemas de armazenamento redundantes, os DigitalOcean Spaces oferecem durabilidade dos dados, garantindo que eles estejam protegidos e disponíveis em todos os momentos.

: Construídos com sistemas de armazenamento redundantes, os DigitalOcean Spaces oferecem durabilidade dos dados, garantindo que eles estejam protegidos e disponíveis em todos os momentos. Escalabilidade : DigitalOcean Spaces é altamente escalável, expandindo-se automaticamente com base nos requisitos do seu aplicativo, eliminando a necessidade de planejamento manual de capacidade.

: DigitalOcean Spaces é altamente escalável, expandindo-se automaticamente com base nos requisitos do seu aplicativo, eliminando a necessidade de planejamento manual de capacidade. Eficiência de custos : com preços pré-pagos, você paga apenas pelo espaço de armazenamento e pela largura de banda que usar – isso permite economizar dinheiro em comparação com sistemas de armazenamento pré-alocados.

Integrando AppMaster com DigitalOcean Spaces

Para integrar seu aplicativo no-code desenvolvido usando a plataforma AppMaster com DigitalOcean Spaces, siga estas etapas:

Crie um Espaço : Depois de entrar em sua conta DigitalOcean, navegue até a página Espaços e clique em “Criar Espaço”. Escolha uma região de datacenter geograficamente próxima do seu público-alvo para reduzir a latência. Configurar Espaço : Dê um nome ao seu Espaço e defina suas configurações de acordo com suas necessidades. Por exemplo, habilite o CDN se quiser fornecer conteúdo com mais rapidez e definir as permissões de acesso desejadas. Gerar chaves de API : navegue até a seção API em seu painel DigitalOcean e crie novas chaves de acesso ao Spaces. Você receberá uma chave de acesso e uma chave secreta, que usará para conectar seu aplicativo ao Space. Integre chaves de API : em seu projeto AppMaster , adicione uma nova API REST ou WSS Endpoints que se comunicarão com seu espaço (usando API compatível com S3). Insira a chave de acesso e a chave secreta geradas anteriormente no processo de negócios do seu aplicativo. Lembre-se de armazenar essas chaves com segurança. Configurar componentes AppMaster : atualize os componentes de manipulação de arquivos e imagens do seu aplicativo no AppMaster para usar seu DigitalOcean Space como back-end de armazenamento. Dessa forma, todos os novos uploads de dados irão diretamente para o seu Espaço.

Depois de concluir essas etapas, seu aplicativo no-code armazenará seus dados no DigitalOcean Spaces, melhorando o desempenho, a disponibilidade e a escalabilidade da sua solução de armazenamento.

Dimensionando seu aplicativo com balanceadores de carga DigitalOcean e Kubernetes

À medida que seu aplicativo no-code cresce, é fundamental garantir que ele permaneça com bom desempenho e disponível o tempo todo. Os balanceadores de carga e Kubernetes da DigitalOcean podem ajudá-lo a dimensionar seu aplicativo, atender à crescente base de usuários e manter a alta disponibilidade.

Balanceadores de carga DigitalOcean

Os balanceadores de carga são cruciais para distribuir com eficiência o tráfego de rede de entrada em vários servidores back-end, evitando que qualquer servidor fique sobrecarregado. Os balanceadores de carga DigitalOcean oferecem os seguintes benefícios em relação aos métodos tradicionais de balanceamento de carga:

Auto Scaling : À medida que o tráfego do seu aplicativo flutua, os DigitalOcean Load Balancers podem ajustar automaticamente sua capacidade, garantindo uma experiência de usuário perfeita sem intervenção manual.

: À medida que o tráfego do seu aplicativo flutua, os DigitalOcean Load Balancers podem ajustar automaticamente sua capacidade, garantindo uma experiência de usuário perfeita sem intervenção manual. Terminação SSL : Elimine a sobrecarga da criptografia SSL dos servidores do seu aplicativo, melhorando seu desempenho e mantendo uma conexão segura entre os usuários e seu aplicativo.

: Elimine a sobrecarga da criptografia SSL dos servidores do seu aplicativo, melhorando seu desempenho e mantendo uma conexão segura entre os usuários e seu aplicativo. Verificações de integridade : garanta que apenas servidores íntegros e responsivos lidem com o tráfego do seu aplicativo, mantendo um alto nível de disponibilidade e minimizando o tempo de inatividade.

Configure um balanceador de carga DigitalOcean com seu aplicativo AppMaster implantado seguindo estas etapas:

Navegue até a seção Load Balancer em sua conta DigitalOcean e crie um novo Load Balancer. Configure seu Load Balancer com os endereços IP dos servidores back-end do seu aplicativo ou serviço Kubernetes (se você usa Kubernetes), juntamente com as configurações de verificação de integridade apropriadas. Configure a terminação SSL, fornecendo seu certificado SSL, e configure o Load Balancer para escutar nas portas desejadas.

Depois de concluir essas etapas, seu aplicativo no-code desenvolvido com AppMaster se beneficiará de maior disponibilidade e distribuição de tráfego graças aos balanceadores de carga DigitalOcean.

Dimensionando com DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes é uma plataforma de orquestração poderosa para implantação, gerenciamento e dimensionamento de aplicativos em contêineres. DigitalOcean Kubernetes oferece um serviço Kubernetes totalmente gerenciado que simplifica o gerenciamento e a implantação de contêineres. A integração do seu aplicativo AppMaster com DigitalOcean Kubernetes oferece os seguintes benefícios:

Implantações e atualizações automatizadas : simplifique o processo de implantação do aplicativo e garanta que seu aplicativo permaneça atualizado com os recursos e correções mais recentes.

: simplifique o processo de implantação do aplicativo e garanta que seu aplicativo permaneça atualizado com os recursos e correções mais recentes. Auto Scaling : aumente ou diminua seu aplicativo com base em seus requisitos atuais, garantindo uso e desempenho ideais de recursos.

: aumente ou diminua seu aplicativo com base em seus requisitos atuais, garantindo uso e desempenho ideais de recursos. Alta disponibilidade : implante seu aplicativo em diversas zonas de disponibilidade para reduzir o risco de tempo de inatividade e garantir serviço ininterrupto para seus usuários.

Para implantar seu aplicativo gerado pelo AppMaster no DigitalOcean Kubernetes:

Configure um cluster Kubernetes na DigitalOcean de acordo com a configuração desejada. Conecte os componentes de front-end e back-end do seu aplicativo AppMaster existente ao cluster Kubernetes. Crie imagens Docker dos componentes de front-end e back-end do seu aplicativo e, em seguida, carregue-as no registro de contêiner de sua preferência. Use manifestos do Kubernetes para definir as configurações de implantação do seu aplicativo, como limites de recursos e regras de escalonamento automático. Implante seu aplicativo no cluster Kubernetes. Com o DigitalOcean Kubernetes integrado, seu aplicativo no-code se beneficiará de escalonamento automático, alta disponibilidade e melhor gerenciamento de recursos.

Monitoramento e ajuste de desempenho com DigitalOcean

Otimizar o desempenho do seu aplicativo no-code é crucial para garantir a satisfação e o envolvimento do usuário. DigitalOcean fornece ferramentas de monitoramento integradas que ajudam você a monitorar o desempenho do seu aplicativo para identificar possíveis gargalos e melhorar a utilização de recursos.

Monitoramento de desempenho de aplicativos com métricas DigitalOcean

DigitalOcean Metrics é uma solução de monitoramento integrada que fornece informações valiosas sobre o uso de recursos do seu aplicativo. Algumas das principais métricas que você pode monitorar incluem: \

Uso da CPU : rastreie a utilização da CPU do seu aplicativo para garantir que ele esteja funcionando com eficiência sem sobrecarregar os servidores.

: rastreie a utilização da CPU do seu aplicativo para garantir que ele esteja funcionando com eficiência sem sobrecarregar os servidores. Uso de memória : monitore o consumo de memória do seu aplicativo e detecte vazamentos de memória ou outros problemas de desempenho.

: monitore o consumo de memória do seu aplicativo e detecte vazamentos de memória ou outros problemas de desempenho. Rede : meça o rendimento da rede do seu aplicativo e identifique possíveis gargalos de largura de banda.

: meça o rendimento da rede do seu aplicativo e identifique possíveis gargalos de largura de banda. E/S de disco : analise a atividade de disco do seu aplicativo para determinar a eficiência com que ele lê e grava dados.

Você pode acessar essas e outras métricas através do Painel DigitalOcean ou usando a API da DigitalOcean. Aproveite essas informações para tomar decisões baseadas em dados, otimizar a alocação de recursos e melhorar o desempenho do seu aplicativo, tudo isso sem sair da plataforma DigitalOcean.

Dicas e práticas recomendadas para ajuste de desempenho

Depois de obter insights sobre o desempenho do seu aplicativo, considere as seguintes otimizações e práticas recomendadas personalizadas para implantações da DigitalOcean:

Otimize consultas de banco de dados : analise o desempenho de consultas, adicione índices e reduza junções desnecessárias para otimizar a carga em seu banco de dados. Dados em cache : use tecnologias de cache como Redis ou Memcached para armazenar em cache dados acessados ​​com frequência, reduzindo a carga em seus servidores e melhorando os tempos de resposta. Otimize ativos de front-end : reduza arquivos CSS, JavaScript e HTML e otimize imagens para reduzir tamanhos de carga útil e melhorar o tempo de carregamento do seu aplicativo. Use redes de distribuição de conteúdo (CDNs) : integre CDNs como o Spaces CDN da DigitalOcean para aliviar a entrega de ativos estáticos e acelerar a entrega de conteúdo para usuários em todo o mundo. Dimensionar horizontalmente : em vez de dimensionar seu aplicativo verticalmente (adicionando mais recursos a um único servidor), considere dimensionar horizontalmente adicionando mais servidores à infraestrutura do seu aplicativo. Esta opção é mais econômica e mais adequada para lidar com aplicações de grande escala.

Ao implementar essas dicas e práticas recomendadas de ajuste de desempenho, você pode melhorar o desempenho e a confiabilidade do seu aplicativo no-code na DigitalOcean, garantindo uma excelente experiência do usuário e uma arquitetura de aplicativo escalonável.

Medidas e práticas de segurança com DigitalOcean

Garantir a segurança do seu aplicativo no-code é um aspecto crucial do desenvolvimento e implantação, e a DigitalOcean fornece um conjunto abrangente de recursos de segurança que podem ajudar a proteger seu aplicativo. Nesta seção, exploraremos várias medidas de segurança e práticas recomendadas que você deve considerar implementar ao usar o DigitalOcean para hospedar seu aplicativo no-code AppMaster.

Configurar firewalls e configurar grupos de segurança

A DigitalOcean fornece Cloud Firewalls, que permitem criar regras de segurança para filtrar o tráfego de entrada e saída para seus recursos, como clusters Droplets e Kubernetes. Essas regras ajudam você a limitar o acesso a endereços IP, portas e protocolos específicos, criando assim um ambiente mais seguro para seu aplicativo. Você também pode configurar grupos de segurança para aplicar um conjunto consistente de regras de firewall a vários recursos, simplificando o gerenciamento e reduzindo erros de configuração.

Atualize e corrija regularmente seu servidor

Embora a DigitalOcean cuide de suas próprias atualizações de infraestrutura, você deve garantir que seus servidores de aplicativos no-code estejam atualizados com os patches e correções de segurança mais recentes. Atualizar regularmente seus servidores pode impedir a exploração de vulnerabilidades, mantendo seu aplicativo protegido contra possíveis ameaças à segurança. Você pode configurar atualizações automatizadas em seu servidor para minimizar despesas gerais de manutenção e garantir que atualizações oportunas sejam aplicadas.

Use criptografia para proteger seus dados

Criptografar seus dados é essencial para proteger informações confidenciais, tanto em trânsito quanto em repouso. Os Load Balancers da DigitalOcean, por exemplo, fornecem terminação SSL/TLS integrada, permitindo descarregar a descriptografia do tráfego de entrada para o Load Balancer. Isso garante que os dados transmitidos de e para seu aplicativo sejam criptografados e que apenas clientes autorizados possam interagir com seu serviço.

Além disso, o DigitalOcean Spaces oferece suporte à criptografia do lado do cliente, permitindo criptografar seus dados antes de transferi-los para o Spaces. Isso garante que somente você, ou partes autorizadas, possam acessar seus dados em formato não criptografado.

Habilitar monitoramento e alertas

Os recursos de monitoramento e alerta do DigitalOcean ajudam você a acompanhar a integridade e o desempenho do seu aplicativo. Ao monitorar as principais métricas, como uso de CPU, uso de memória e tempos de resposta, você pode detectar possíveis ameaças à segurança, como ataques de negação de serviço (DoS) ou picos repentinos inesperados no consumo de recursos. Configurar alertas nessas métricas pode ajudar você a responder rapidamente a incidentes, garantindo impacto mínimo no desempenho e na disponibilidade do seu aplicativo.

Siga as práticas recomendadas de gerenciamento de identidade e acesso

Gerenciar o acesso aos recursos da DigitalOcean é crucial para garantir que apenas usuários autorizados possam realizar ações na infraestrutura do seu aplicativo. Implemente métodos de autenticação fortes, como a autenticação de dois fatores (2FA) e siga o princípio do menor privilégio, concedendo aos usuários apenas as permissões mínimas necessárias para suas funções. Isto ajuda a minimizar o risco de acesso não autorizado e reduz o impacto potencial no caso de uma conta comprometida.

Utilize o VPC da DigitalOcean para isolamento de rede

Uma Virtual Private Cloud (VPC) é um espaço de rede privada dentro da DigitalOcean, melhorando a segurança e a privacidade de seus recursos, isolando-os de redes públicas e recursos de outros clientes. A utilização dos VPCs da DigitalOcean garante que os componentes do seu aplicativo tenham exposição limitada a ameaças externas e possam se comunicar com segurança dentro da rede privada, minimizando assim a superfície de ataque.

Proteger seu aplicativo no-code hospedado na DigitalOcean envolve vários aspectos, desde a configuração de firewalls e atualização de servidores até a prática adequada de gerenciamento de identidade e acesso e utilização de VPCs para isolamento de rede. Aderir a essas medidas de segurança e práticas recomendadas pode melhorar significativamente a postura de segurança de seu aplicativo no-code desenvolvido AppMaster e garantir um ambiente seguro para lidar com dados confidenciais.