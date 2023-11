Optymalizacja wydajności aplikacji bez kodu za pomocą DigitalOcean

Dlaczego warto wybrać DigitalOcean dla swojej aplikacji No-Code?

DigitalOcean to popularny dostawca infrastruktury chmurowej, znany ze swojej prostoty, opłacalności i skalowalności. Te cechy sprawiają, że jest to doskonały wybór do uruchamiania aplikacji no-code takich jak te opracowane na platformie AppMaster . Następujące czynniki podkreślają zalety wyboru DigitalOcean dla Twojej aplikacji no-code:

Prostota: DigitalOcean słynie z przyjaznego interfejsu i prostego podejścia do zarządzania infrastrukturą. Ułatwia to konfigurowanie, konserwację i skalowanie aplikacji niewymagającej kodu w chmurze.

DigitalOcean słynie z przyjaznego interfejsu i prostego podejścia do zarządzania infrastrukturą. Ułatwia to konfigurowanie, konserwację i skalowanie aplikacji niewymagającej kodu w chmurze. Opłacalność: W porównaniu do innych głównych dostawców usług w chmurze, DigitalOcean oferuje konkurencyjne ceny, zapewniając najlepszą wartość inwestycji. Jest to niezbędne dla firm i start-upów pracujących z ograniczonym budżetem.

W porównaniu do innych głównych dostawców usług w chmurze, DigitalOcean oferuje konkurencyjne ceny, zapewniając najlepszą wartość inwestycji. Jest to niezbędne dla firm i start-upów pracujących z ograniczonym budżetem. Skalowalność: wraz z rozwojem aplikacji rosną także wymagania dotyczące infrastruktury. DigitalOcean zapewnia różne opcje skalowania, w tym moduły równoważenia obciążenia i obsługę Kubernetes , dzięki czemu Twoja aplikacja no-code poradzi sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na ruch i zasoby.

wraz z rozwojem aplikacji rosną także wymagania dotyczące infrastruktury. DigitalOcean zapewnia różne opcje skalowania, w tym moduły równoważenia obciążenia i obsługę Kubernetes , dzięki czemu Twoja aplikacja poradzi sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na ruch i zasoby. Ekosystem programistów: DigitalOcean może poszczycić się dynamiczną społecznością programistów i obszerną biblioteką samouczków, co czyni go cennym źródłem wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących zarządzania infrastrukturą chmurową.

DigitalOcean może poszczycić się dynamiczną społecznością programistów i obszerną biblioteką samouczków, co czyni go cennym źródłem wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących zarządzania infrastrukturą chmurową. Integracja z AppMaster : Zdolność platformy AppMaster do generowania rzeczywistych plików binarnych i kodu źródłowego (w zależności od subskrypcji) zapewnia bezproblemowe wdrożenie i hosting na serwerach w chmurze DigitalOcean. W rezultacie Twoja aplikacja no-code korzysta z lepszej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa oferowanych przez DigitalOcean.

Łącząc aplikację opracowaną przez AppMaster z infrastrukturą DigitalOcean, możesz dostarczyć szybką, responsywną i niezawodną aplikację, która spełnia wysokie wymagania współczesnych użytkowników.

Konfigurowanie konta DigitalOcean

Rozpoczęcie pracy z DigitalOcean jest prostym i nieskomplikowanym procesem. Aby skonfigurować konto DigitalOcean i rozpocząć optymalizację wydajności aplikacji no-code, wykonaj następujące kroki:

Zarejestruj się: Przejdź do DigitalOcean i kliknij przycisk „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu. Podaj wymagane dane, takie jak adres e-mail i hasło, a następnie zakończ proces rejestracji. Weryfikacja e-maila: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, czy w Twojej skrzynce odbiorczej znajduje się e-mail weryfikacyjny wysłany przez DigitalOcean. Kliknij link weryfikacyjny, aby potwierdzić swoją tożsamość i uzyskać pełny dostęp do swojego konta. Konfiguracja konta: Po zweryfikowaniu adresu e-mail zaloguj się na swoje konto DigitalOcean, a zostaniesz poproszony o skonfigurowanie nowego projektu. Nazwij swój projekt, wybierz jego cel i w razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia. Rozliczenia: Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji DigitalOcean i uniknąć ograniczeń usług, dodaj metodę płatności i wybierz odpowiedni cykl rozliczeniowy. DigitalOcean akceptuje karty kredytowe i płatności PayPal. Zainicjuj infrastrukturę: Po skonfigurowaniu projektu i rozliczeniu będziesz mieć dostęp do całej gamy usług DigitalOcean. Zacznij od utworzenia Dropletu (wirtualnego serwera prywatnego) lub skonfigurowania klastra Kubernetes, w zależności od potrzeb Twojej aplikacji. Wybierz odpowiedni region, rozmiar i system operacyjny, aby odpowiadały specyfikacjom aplikacji AppMaster .

Po skonfigurowaniu konta DigitalOcean i infrastruktury możesz wdrożyć aplikację no-code opracowaną przez AppMaster.

Źródło obrazu: DigitalOcean

Wdrażanie projektu AppMaster na DigitalOcean

Wdrożenie aplikacji no-code, opracowanej na platformie AppMaster, w DigitalOcean wymaga kilku kroków. W tym przewodniku znajdziesz zarys procesu wdrażania, obejmującego zarówno komponenty backendu, jak i frontendu Twojej aplikacji:

Eksportuj swój projekt AppMaster : w zależności od planu subskrypcji AppMaster (Business, Business+ lub Enterprise) wygeneruj pliki binarne backendu i frontendu lub kod źródłowy. Połącz się z serwerem DigitalOcean: Korzystając z klienta SSH, nawiąż połączenie z klastrem DigitalOcean Droplet lub Kubernetes. Upewnij się, że masz poprawny adres IP, nazwę użytkownika i klucz prywatny do bezpiecznego uwierzytelniania. Prześlij swój projekt AppMaster : Prześlij wyeksportowane pliki binarne lub kod źródłowy na serwer DigitalOcean za pomocą narzędzi klienckich SFTP (Secure File Transfer Protocol), takich jak FileZilla lub WinSCP. Wdrożenie zaplecza: skonfiguruj serwer zgodnie ze specyfikacjami aplikacji, np. instalując odpowiednie zależności i ustawiając odpowiednie uprawnienia. Skonfiguruj podstawową bazę danych zgodną z PostgreSQL obsługiwaną przez aplikacje generowane przez AppMaster . Wdróż aplikację zaplecza, uruchamiając plik wykonywalny lub kompilując i uruchamiając kod źródłowy zaplecza. Wdrożenie frontonu: Skonfiguruj serwer WWW (np. Nginx lub Apache), tworząc wirtualny host lub blok serwera wskazujący katalog zawierający wygenerowane pliki binarne lub kod źródłowy aplikacji frontonu. Upewnij się, że ustawienia proxy są poprawnie skonfigurowane, ustanawiając połączenie między serwerem internetowym a serwerem zaplecza. Konfiguracja domeny: Jeśli masz domenę niestandardową, skonfiguruj ustawienia DNS swojej domeny tak, aby wskazywały adres IP Twojego serwera DigitalOcean. Zaktualizuj konfigurację aplikacji, aby odzwierciedlała niestandardowy adres domeny. Certyfikat SSL: Aby zapewnić bezpieczną komunikację, zainstaluj certyfikat SSL/TLS, kupując go od urzędu certyfikacji lub korzystając z bezpłatnej opcji, takiej jak Let's Encrypt. Zaktualizuj konfigurację swojego serwera internetowego, aby korzystał z protokołu SSL/TLS. Przetestuj i zweryfikuj: Upewnij się, że wdrożona aplikacja AppMaster no-code jest aktywna i działa poprawnie. Przetestuj aplikację na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby potwierdzić optymalne i spójne doświadczenie użytkownika.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wykonanie tych kroków zapewni pomyślne wdrożenie aplikacji AppMaster no-code w DigitalOcean, zapewniając zwiększoną wydajność i skalowalność.

Zoptymalizuj przechowywanie danych dzięki DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces to usługa obiektowego przechowywania danych, która zapewnia skalowalne, ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do hostowania danych aplikacji no-code. Tworząc aplikację na platformie AppMaster, możesz bezproblemowo zintegrować DigitalOcean Spaces ze swoją aplikacją, aby poprawić wydajność i zmniejszyć opóźnienia. W tej sekcji omówimy zalety korzystania z DigitalOcean Spaces i sposoby ich integracji z aplikacją no-code opracowaną przy użyciu platformy AppMaster.

Korzyści z rozwiązania do przechowywania danych DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces oferuje funkcje, które znacznie poprawiają możliwości przechowywania danych w Twojej aplikacji:

W pełni zarządzana usługa : Nie musisz się martwić o konserwację i aktualizację infrastruktury pamięci masowej, ponieważ DigitalOcean zajmie się tym wszystkim za Ciebie.

: Nie musisz się martwić o konserwację i aktualizację infrastruktury pamięci masowej, ponieważ DigitalOcean zajmie się tym wszystkim za Ciebie. Obsługa CDN : DigitalOcean Spaces ma wbudowaną funkcjonalność CDN, która pozwala szybko ładować dane i zmniejszać opóźnienia dla użytkowników.

: DigitalOcean Spaces ma wbudowaną funkcjonalność CDN, która pozwala szybko ładować dane i zmniejszać opóźnienia dla użytkowników. Trwałość danych : Zbudowane z nadmiarowych systemów pamięci masowej, DigitalOcean Spaces zapewniają trwałość danych, zapewniając ich ochronę i dostępność przez cały czas.

: Zbudowane z nadmiarowych systemów pamięci masowej, DigitalOcean Spaces zapewniają trwałość danych, zapewniając ich ochronę i dostępność przez cały czas. Skalowalność : DigitalOcean Spaces są wysoce skalowalne i automatycznie rozszerzają się w oparciu o wymagania Twojej aplikacji, eliminując potrzebę ręcznego planowania pojemności.

: DigitalOcean Spaces są wysoce skalowalne i automatycznie rozszerzają się w oparciu o wymagania Twojej aplikacji, eliminując potrzebę ręcznego planowania pojemności. Opłacalność : w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem płacisz tylko za wykorzystaną przestrzeń dyskową i przepustowość, co pozwala zaoszczędzić pieniądze w porównaniu do wstępnie przydzielonych systemów pamięci masowej.

Integracja AppMaster z DigitalOcean Spaces

Aby zintegrować aplikację no-code zbudowaną przy użyciu platformy AppMaster z DigitalOcean Spaces, wykonaj następujące kroki:

Utwórz przestrzeń : Po zalogowaniu się na konto DigitalOcean przejdź do strony Spaces, a następnie kliknij „Utwórz przestrzeń”. Wybierz region centrum danych położony geograficznie blisko docelowych odbiorców, aby zmniejszyć opóźnienia. Konfiguruj przestrzeń : nazwij swoją przestrzeń i skonfiguruj jej ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Na przykład włącz CDN, jeśli chcesz szybciej udostępniać treści i ustaw żądane uprawnienia dostępu. Wygeneruj klucze API : przejdź do sekcji API na pulpicie nawigacyjnym DigitalOcean i utwórz nowe klucze dostępu Spaces. Otrzymasz klucz dostępu i tajny klucz, których użyjesz do połączenia swojej aplikacji z Space. Zintegruj klucze API : w swoim projekcie AppMaster dodaj nowy interfejs API REST lub punkty końcowe WSS, które będą komunikować się z Twoją przestrzenią (przy użyciu interfejsu API zgodnego z S3). Wstaw klucz dostępu i tajny klucz wygenerowane wcześniej w procesie biznesowym aplikacji. Pamiętaj, aby bezpiecznie przechowywać te klucze. Skonfiguruj komponenty AppMaster : zaktualizuj komponenty obsługujące pliki i obrazy aplikacji w AppMaster , aby używać DigitalOcean Space jako zaplecza pamięci masowej. W ten sposób wszystkie nowe przesłane dane będą trafiać bezpośrednio do Twojej przestrzeni.

Po wykonaniu tych kroków Twoja aplikacja no-code będzie przechowywać swoje dane w DigitalOcean Spaces, poprawiając wydajność, dostępność i skalowalność Twojego rozwiązania pamięci masowej.

Skalowanie aplikacji za pomocą systemów równoważenia obciążenia DigitalOcean i Kubernetes

W miarę rozwoju aplikacji no-code niezwykle ważne jest zapewnienie jej wydajności i dostępności przez cały czas. DigitalOcean Load Balancers i Kubernetes mogą pomóc w skalowaniu aplikacji, obsłudze rosnącej bazy użytkowników i utrzymaniu wysokiej dostępności.

Systemy równoważenia obciążenia DigitalOcean

Moduły równoważenia obciążenia odgrywają kluczową rolę w efektywnym rozdzielaniu przychodzącego ruchu sieciowego na różne serwery zaplecza, zapobiegając przeciążeniu dowolnego pojedynczego serwera. Urządzenia równoważące obciążenie DigitalOcean oferują następujące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami równoważenia obciążenia:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Automatyczne skalowanie : w miarę wahań ruchu w Twojej aplikacji moduły równoważenia obciążenia DigitalOcean mogą automatycznie dostosowywać swoją pojemność, zapewniając bezproblemową obsługę bez konieczności ręcznej interwencji.

: w miarę wahań ruchu w Twojej aplikacji moduły równoważenia obciążenia DigitalOcean mogą automatycznie dostosowywać swoją pojemność, zapewniając bezproblemową obsługę bez konieczności ręcznej interwencji. Zakończenie protokołu SSL : Odciąż obciążenie związane z szyfrowaniem SSL z serwerów aplikacji, poprawiając ich wydajność, zachowując jednocześnie bezpieczne połączenie między użytkownikami a aplikacją.

: Odciąż obciążenie związane z szyfrowaniem SSL z serwerów aplikacji, poprawiając ich wydajność, zachowując jednocześnie bezpieczne połączenie między użytkownikami a aplikacją. Kontrole stanu : upewnij się, że tylko sprawne i responsywne serwery obsługują ruch Twojej aplikacji, utrzymując wysoki poziom dostępności i minimalizując przestoje.

Skonfiguruj moduł równoważenia obciążenia DigitalOcean we wdrożonej aplikacji AppMaster, wykonując następujące kroki:

Przejdź do sekcji Load Balancer na swoim koncie DigitalOcean i utwórz nowy Load Balancer. Skonfiguruj moduł równoważenia obciążenia przy użyciu adresów IP serwerów zaplecza aplikacji lub usługi Kubernetes (jeśli korzystasz z Kubernetes) wraz z odpowiednimi ustawieniami kontroli stanu. Skonfiguruj zakończenie protokołu SSL, podając swój certyfikat SSL i ustaw moduł równoważenia obciążenia tak, aby nasłuchiwał na wybranych portach.

Po wykonaniu tych kroków Twoja aplikacja no-code zbudowana za pomocą AppMaster będzie korzystać z lepszej dostępności i dystrybucji ruchu dzięki modułom równoważenia obciążenia DigitalOcean.

Skalowanie z DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes to potężna platforma orkiestracyjna do wdrażania, zarządzania i skalowania aplikacji kontenerowych. DigitalOcean Kubernetes oferuje w pełni zarządzaną usługę Kubernetes, która upraszcza zarządzanie kontenerami i wdrażanie. Integracja aplikacji AppMaster z DigitalOcean Kubernetes zapewnia następujące korzyści:

Zautomatyzowane wdrożenia i aktualizacje : Uprość proces wdrażania aplikacji i upewnij się, że Twoja aplikacja jest aktualna dzięki najnowszym funkcjom i poprawkom.

: Uprość proces wdrażania aplikacji i upewnij się, że Twoja aplikacja jest aktualna dzięki najnowszym funkcjom i poprawkom. Automatyczne skalowanie : skaluj aplikację w górę lub w dół w zależności od bieżących wymagań, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i wydajność.

: skaluj aplikację w górę lub w dół w zależności od bieżących wymagań, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i wydajność. Wysoka dostępność : wdrażaj aplikację w wielu Strefach Dostępności, aby zmniejszyć ryzyko przestojów i zapewnić użytkownikom nieprzerwaną obsługę.

Aby wdrożyć aplikację wygenerowaną przez AppMaster na platformie DigitalOcean Kubernetes:

Skonfiguruj klaster Kubernetes w DigitalOcean zgodnie z żądaną konfiguracją. Połącz komponenty frontonu i backendu istniejącej aplikacji AppMaster z klastrem Kubernetes. Utwórz obrazy platformy Docker komponentów frontonu i backendu aplikacji, a następnie prześlij je do preferowanego rejestru kontenerów. Użyj manifestów Kubernetes, aby zdefiniować ustawienia wdrożenia aplikacji, takie jak limity zasobów i reguły automatycznego skalowania. Wdróż swoją aplikację w klastrze Kubernetes. Dzięki integracji DigitalOcean Kubernetes Twoja aplikacja no-code zyska na automatycznym skalowaniu, wysokiej dostępności i lepszym zarządzaniu zasobami.

Monitorowanie i dostrajanie wydajności za pomocą DigitalOcean

Optymalizacja wydajności aplikacji no-code ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zadowolenia i zaangażowania użytkowników. DigitalOcean udostępnia wbudowane narzędzia monitorujące, które pomagają śledzić wydajność aplikacji, identyfikować potencjalne wąskie gardła i poprawiać wykorzystanie zasobów.

Monitorowanie wydajności aplikacji za pomocą DigitalOcean Metrics

DigitalOcean Metrics to zintegrowane rozwiązanie monitorujące zapewniające cenny wgląd w wykorzystanie zasobów Twojej aplikacji. Niektóre z kluczowych wskaźników, które można monitorować, obejmują: \

Użycie procesora : śledź wykorzystanie procesora aplikacji, aby mieć pewność, że działa wydajnie i nie obciąża serwerów.

: śledź wykorzystanie procesora aplikacji, aby mieć pewność, że działa wydajnie i nie obciąża serwerów. Użycie pamięci : Monitoruj zużycie pamięci przez aplikację i wykrywaj wycieki pamięci lub inne problemy z wydajnością.

: Monitoruj zużycie pamięci przez aplikację i wykrywaj wycieki pamięci lub inne problemy z wydajnością. Sieć : zmierz przepustowość sieci swojej aplikacji i zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła w przepustowości.

: zmierz przepustowość sieci swojej aplikacji i zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła w przepustowości. We/wy dysku : analizuj aktywność dysku aplikacji, aby określić, jak wydajnie odczytuje i zapisuje dane.

Dostęp do tych i innych wskaźników można uzyskać za pośrednictwem panelu DigitalOcean Dashboard lub za pomocą interfejsu API DigitalOcean. Wykorzystaj te informacje, aby podejmować decyzje oparte na danych, optymalizować alokację zasobów i poprawiać wydajność swojej aplikacji, a wszystko to bez opuszczania platformy DigitalOcean.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące dostrajania wydajności

Gdy już uzyskasz wgląd w wydajność swojej aplikacji, rozważ następujące optymalizacje i najlepsze praktyki dostosowane do wdrożeń DigitalOcean:

Optymalizuj zapytania do bazy danych : analizuj wydajność zapytań, dodawaj indeksy i ograniczaj niepotrzebne połączenia, aby zoptymalizować obciążenie bazy danych. Dane w pamięci podręcznej : korzystaj z technologii buforowania, takich jak Redis lub Memcached, aby buforować często używane dane, zmniejszając obciążenie serwerów i skracając czas reakcji. Optymalizuj zasoby frontonu : minimalizuj pliki CSS, JavaScript i HTML oraz optymalizuj obrazy, aby zmniejszyć rozmiar ładunku i skrócić czas ładowania aplikacji. Korzystaj z sieci dostarczania treści (CDN) : Zintegruj sieci CDN, takie jak CDN Spaces firmy DigitalOcean, aby odciążyć statyczne dostarczanie zasobów i przyspieszyć dostarczanie treści użytkownikom na całym świecie. Skaluj w poziomie : zamiast skalować aplikację w pionie (dodając więcej zasobów do jednego serwera), rozważ skalowanie w poziomie, dodając więcej serwerów do infrastruktury aplikacji. Ta opcja jest bardziej opłacalna i lepiej nadaje się do obsługi zastosowań na dużą skalę.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wdrażając te wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące dostrajania wydajności, możesz poprawić wydajność i niezawodność aplikacji no-code w DigitalOcean, zapewniając doskonałe doświadczenie użytkownika i skalowalną architekturę aplikacji.

Środki i praktyki bezpieczeństwa w DigitalOcean

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji no-code jest kluczowym aspektem programowania i wdrażania, a DigitalOcean zapewnia kompleksowy zestaw funkcji bezpieczeństwa, które mogą pomóc chronić Twoją aplikację. W tej sekcji omówimy kilka środków bezpieczeństwa i najlepszych praktyk, które warto wdrożyć, korzystając z DigitalOcean do hostowania aplikacji AppMaster no-code.

Skonfiguruj zapory ogniowe i skonfiguruj grupy zabezpieczeń

DigitalOcean udostępnia Zapory sieciowe Cloud Firewall, które umożliwiają tworzenie reguł bezpieczeństwa w celu filtrowania ruchu przychodzącego i wychodzącego do Twoich zasobów, takich jak kropelki i klastry Kubernetes. Reguły te pomagają ograniczyć dostęp do określonych adresów IP, portów i protokołów, tworząc w ten sposób bezpieczniejsze środowisko dla Twojej aplikacji. Można także skonfigurować grupy zabezpieczeń, aby zastosować spójny zestaw reguł zapory sieciowej do wielu zasobów, upraszczając zarządzanie i redukując błędy konfiguracji.

Regularnie aktualizuj i łataj swój serwer

Chociaż DigitalOcean zajmuje się własnymi aktualizacjami infrastruktury, powinieneś upewnić się, że Twoje serwery aplikacji no-code są aktualne i zawierają najnowsze łatki i poprawki bezpieczeństwa. Regularne aktualizowanie serwerów może zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach, chroniąc aplikację przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Możesz skonfigurować automatyczne aktualizacje na swoim serwerze, aby zminimalizować koszty konserwacji i zapewnić terminowe stosowanie aktualizacji.

Użyj szyfrowania, aby chronić swoje dane

Szyfrowanie danych jest niezbędne do ochrony poufnych informacji, zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Na przykład moduły równoważenia obciążenia DigitalOcean zapewniają wbudowaną terminację SSL/TLS, umożliwiając odszyfrowanie ruchu przychodzącego do modułu równoważenia obciążenia. Dzięki temu dane przesyłane do i z Twojej aplikacji są szyfrowane i tylko autoryzowani klienci mogą wchodzić w interakcję z Twoją usługą.

Ponadto DigitalOcean Spaces obsługuje szyfrowanie po stronie klienta, umożliwiając szyfrowanie danych przed przesłaniem ich do Spaces. Dzięki temu tylko Ty lub upoważnione strony będziesz mieć dostęp do Twoich danych w niezaszyfrowanej formie.

Włącz monitorowanie i ostrzeganie

Funkcje monitorowania i ostrzegania DigitalOcean pomagają śledzić stan i wydajność aplikacji. Monitorując kluczowe wskaźniki, takie jak użycie procesora, wykorzystanie pamięci i czas odpowiedzi, możesz wykryć potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ataki typu „odmowa usługi” (DoS) lub nieoczekiwane nagłe skoki zużycia zasobów. Konfigurowanie alertów dotyczących tych metryk może pomóc w szybkim reagowaniu na zdarzenia, zapewniając minimalny wpływ na wydajność i dostępność aplikacji.

Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem

Zarządzanie dostępem do zasobów DigitalOcean ma kluczowe znaczenie, aby mieć pewność, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą wykonywać działania na infrastrukturze Twojej aplikacji. Wdrażaj silne metody uwierzytelniania, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i postępuj zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień, przyznając użytkownikom jedynie minimalne uprawnienia wymagane do ich ról. Pomaga to zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu i zmniejsza potencjalne skutki w przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta.

Wykorzystaj VPC DigitalOcean do izolacji sieci

Wirtualna chmura prywatna (VPC) to prywatna przestrzeń sieciowa w DigitalOcean, zwiększająca bezpieczeństwo i prywatność Twoich zasobów poprzez izolowanie ich od sieci publicznych i zasobów innych klientów. Korzystanie z VPC DigitalOcean gwarantuje, że komponenty Twojej aplikacji będą miały ograniczoną ekspozycję na zagrożenia zewnętrzne i będą mogły bezpiecznie komunikować się w sieci prywatnej, minimalizując w ten sposób powierzchnię ataku.

Zabezpieczanie aplikacji no-code hostowanej na DigitalOcean obejmuje wiele aspektów, od konfiguracji zapór sieciowych i aktualizacji serwerów, po ćwiczenie prawidłowego zarządzania tożsamością i dostępem oraz wykorzystanie VPC do izolacji sieci. Przestrzeganie tych środków bezpieczeństwa i najlepszych praktyk może znacząco poprawić stan bezpieczeństwa aplikacji no-code opracowanej przez AppMaster i zapewnić bezpieczne środowisko do obsługi wrażliwych danych.