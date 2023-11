App-prestaties zonder code optimaliseren met DigitalOcean

Waarom kiezen voor DigitalOcean voor uw No-Code app?

DigitalOcean is een populaire aanbieder van cloudinfrastructuur die bekend staat om zijn eenvoud, kosteneffectiviteit en schaalbaarheidsfuncties. Deze kwaliteiten maken het een uitstekende keuze voor het uitvoeren van no-code apps zoals die zijn ontwikkeld op het AppMaster- platform. De volgende factoren benadrukken de voordelen van het kiezen van DigitalOcean voor uw no-code applicatie:

Eenvoud: DigitalOcean staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en ongecompliceerde benadering van het beheer van de infrastructuur. Dit maakt het eenvoudig om uw no-code- app in de cloud in te stellen, te onderhouden en te schalen.

DigitalOcean staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en ongecompliceerde benadering van het beheer van de infrastructuur. Dit maakt het eenvoudig om uw no-code- app in de cloud in te stellen, te onderhouden en te schalen. Kosteneffectiviteit: Vergeleken met andere grote cloudproviders biedt DigitalOcean concurrerende prijzen, zodat u de beste waarde voor uw investering krijgt. Dit is essentieel voor bedrijven en startups die met een beperkt budget werken.

Vergeleken met andere grote cloudproviders biedt DigitalOcean concurrerende prijzen, zodat u de beste waarde voor uw investering krijgt. Dit is essentieel voor bedrijven en startups die met een beperkt budget werken. Schaalbaarheid: Naarmate uw applicatie groeit, groeien ook uw infrastructuurvereisten. DigitalOcean biedt verschillende schaalopties, waaronder load balancers en Kubernetes- ondersteuning, zodat uw app no-code de toenemende vraag naar verkeer en bronnen aankan.

Naarmate uw applicatie groeit, groeien ook uw infrastructuurvereisten. DigitalOcean biedt verschillende schaalopties, waaronder load balancers en Kubernetes- ondersteuning, zodat uw app de toenemende vraag naar verkeer en bronnen aankan. Developer Ecosystem: DigitalOcean beschikt over een levendige ontwikkelaarsgemeenschap en een uitgebreide bibliotheek met tutorials, waardoor het een waardevolle bron is voor tips en best practices bij het beheren van uw cloudinfrastructuur.

DigitalOcean beschikt over een levendige ontwikkelaarsgemeenschap en een uitgebreide bibliotheek met tutorials, waardoor het een waardevolle bron is voor tips en best practices bij het beheren van uw cloudinfrastructuur. Integratie met AppMaster : de mogelijkheid van het AppMaster platform om echte binaire bestanden en broncode te genereren (afhankelijk van het abonnement) zorgt voor een naadloze implementatie en hosting op DigitalOcean-cloudservers. Als gevolg hiervan profiteert uw app no-code van de verbeterde prestaties, schaalbaarheid en beveiliging die DigitalOcean biedt.

Door uw door AppMaster ontwikkelde app te koppelen aan de DigitalOcean-infrastructuur, kunt u een snelle, responsieve en betrouwbare applicatie leveren die voldoet aan de veeleisende eisen van moderne gebruikers.

Uw DigitalOcean-account instellen

Aan de slag gaan met DigitalOcean is een eenvoudig en duidelijk proces. Volg deze stappen om uw DigitalOcean-account in te stellen en te beginnen met het optimaliseren van de prestaties van uw app no-code:

Aanmelden: Ga naar DigitalOcean en klik op de knop 'Aanmelden' in de rechterbovenhoek. Vul de vereiste gegevens in, zoals uw e-mailadres en wachtwoord, en rond het aanmeldingsproces af. E-mailverificatie: Controleer uw e-mailinbox op de verificatie-e-mail die door DigitalOcean is verzonden. Klik op de verificatielink om uw identiteit te bevestigen en volledige toegang tot uw account te krijgen. Account instellen: Zodra uw e-mailadres is geverifieerd, logt u in op uw DigitalOcean-account en wordt u gevraagd een nieuw project op te zetten. Geef uw project een naam, selecteer het doel ervan en configureer indien nodig aanvullende instellingen. Facturering: Om toegang te krijgen tot alle functies van DigitalOcean en servicebeperkingen te vermijden, voegt u een betalingsmethode toe en kiest u een geschikte factureringscyclus. DigitalOcean accepteert creditcards en PayPal-betalingen. Infrastructuur initialiseren: Nadat u uw project en facturering heeft opgezet, heeft u toegang tot het volledige scala aan DigitalOcean-services. Begin met het maken van een Droplet (een virtuele privéserver) of het opzetten van een Kubernetes-cluster, afhankelijk van de behoeften van uw applicatie. Selecteer de juiste regio, grootte en besturingssysteem die overeenkomen met de specificaties van uw AppMaster app.

Zodra uw DigitalOcean-account en infrastructuur zijn ingesteld, kunt u uw door AppMaster ontwikkelde app no-code implementeren.

Afbeeldingsbron: DigitalOcean

Uw AppMaster project implementeren op DigitalOcean

Het implementeren van uw no-code app, ontwikkeld op het AppMaster platform, op DigitalOcean vereist een paar stappen. Deze handleiding geeft een overzicht van het implementatieproces, waarbij zowel de backend- als de frontendcomponenten van uw app betrokken zijn:

Exporteer uw AppMaster project: Genereer, afhankelijk van uw AppMaster abonnement (Business, Business+ of Enterprise), binaire backend- en frontend-bestanden of de broncode. Maak verbinding met uw DigitalOcean-server: breng met behulp van een SSH-client een verbinding tot stand met uw DigitalOcean Droplet- of Kubernetes-cluster. Zorg ervoor dat u over het juiste IP-adres, gebruikersnaam en privésleutel beschikt voor veilige authenticatie. Upload uw AppMaster project: breng de geëxporteerde binaire bestanden of broncode over naar uw DigitalOcean-server met behulp van SFTP-clienttools (Secure File Transfer Protocol), zoals FileZilla of WinSCP. Back-end-implementatie: Configureer uw server volgens de specificaties van uw app, zoals het installeren van relevante afhankelijkheden en het instellen van de juiste machtigingen. Stel de primaire PostgreSQL-compatibele database in die wordt ondersteund door door AppMaster gegenereerde apps. Implementeer de backend-app door het uitvoerbare binaire bestand te starten of door de broncode van de backend te bouwen en uit te voeren. Front-end-implementatie: Configureer de webserver (bijvoorbeeld Nginx of Apache) door een virtuele host of serverblok te maken dat verwijst naar de map met de door uw frontend-app gegenereerde binaire bestanden of broncode. Zorg ervoor dat de proxy-instellingen correct zijn geconfigureerd en een verbinding tot stand brengen tussen de webserver en de backend-server. Domeinconfiguratie: Als u een aangepast domein heeft, configureert u de DNS-instellingen van uw domein zodat deze verwijzen naar het IP-adres van uw DigitalOcean-server. Update de configuratie van uw app zodat deze het aangepaste domeinadres weergeeft. SSL-certificaat: Voor veilige communicatie installeert u een SSL/TLS-certificaat, door er een te kopen bij een certificeringsinstantie of door een gratis optie zoals Let's Encrypt te gebruiken. Update de configuratie van uw webserver om SSL/TLS te gebruiken. Testen en verifiëren: Zorg ervoor dat uw geïmplementeerde AppMaster app no-code live is en correct functioneert. Test de applicatie op verschillende apparaten en browsers om een ​​optimale en consistente gebruikerservaring te bevestigen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Deze stappen zorgen ervoor dat uw AppMaster app no-code met succes wordt geïmplementeerd op DigitalOcean, waardoor verbeterde prestaties en schaalbaarheid worden geleverd.

Optimaliseer uw gegevensopslag met DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces is een objectopslagservice die een schaalbare, kosteneffectieve en betrouwbare oplossing biedt voor het hosten van de gegevens van uw no-code applicatie. Wanneer u uw app op het AppMaster platform ontwikkelt, kunt u DigitalOcean Spaces naadloos in uw applicatie integreren om de prestaties te verbeteren en de latentie te verminderen. In dit gedeelte bespreken we de voordelen van het gebruik van DigitalOcean Spaces en hoe u deze kunt integreren met uw no-code app die is ontwikkeld met behulp van het AppMaster platform.

Voordelen van de DigitalOcean Spaces-opslagoplossing

DigitalOcean Spaces biedt functies die de gegevensopslagmogelijkheden van uw app aanzienlijk verbeteren:

Volledig beheerde service : u hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhouden en updaten van uw opslaginfrastructuur, aangezien DigitalOcean dit allemaal voor u regelt.

: u hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhouden en updaten van uw opslaginfrastructuur, aangezien DigitalOcean dit allemaal voor u regelt. CDN-ondersteuning : DigitalOcean Spaces wordt geleverd met ingebouwde CDN-functionaliteit, waardoor u uw gegevens snel kunt laden en de latentie voor uw gebruikers kunt verminderen.

: DigitalOcean Spaces wordt geleverd met ingebouwde CDN-functionaliteit, waardoor u uw gegevens snel kunt laden en de latentie voor uw gebruikers kunt verminderen. Duurzaamheid van gegevens : DigitalOcean Spaces is gebouwd met redundante opslagsystemen en biedt duurzaamheid van gegevens, zodat uw gegevens te allen tijde beschermd en beschikbaar zijn.

: DigitalOcean Spaces is gebouwd met redundante opslagsystemen en biedt duurzaamheid van gegevens, zodat uw gegevens te allen tijde beschermd en beschikbaar zijn. Schaalbaarheid : DigitalOcean Spaces zijn zeer schaalbaar en breiden automatisch uit op basis van de vereisten van uw app, waardoor handmatige capaciteitsplanning niet meer nodig is.

: DigitalOcean Spaces zijn zeer schaalbaar en breiden automatisch uit op basis van de vereisten van uw app, waardoor handmatige capaciteitsplanning niet meer nodig is. Kostenefficiëntie : Met pay-as-you-go-prijzen betaalt u alleen voor de opslagruimte en bandbreedte die u gebruikt. Hierdoor kunt u geld besparen in vergelijking met vooraf toegewezen opslagsystemen.

Integratie van AppMaster met DigitalOcean Spaces

Volg deze stappen om uw no-code app, gebouwd met behulp van het AppMaster platform, te integreren met DigitalOcean Spaces:

Maak een ruimte aan : nadat u zich heeft aangemeld bij uw DigitalOcean-account, navigeert u naar de pagina Ruimten en klikt u vervolgens op 'Ruimte maken'. Kies een datacenterregio die geografisch dicht bij uw doelgroep ligt om de latentie te verminderen. Ruimte configureren : Geef uw ruimte een naam en configureer de instellingen volgens uw behoeften. Schakel bijvoorbeeld CDN in als u inhoud sneller wilt weergeven en stel de gewenste toegangsrechten in. Genereer API-sleutels : Navigeer naar de API-sectie in uw DigitalOcean-dashboard en maak nieuwe Spaces-toegangssleutels. Je ontvangt een toegangssleutel en een geheime sleutel, waarmee je je app aan de Space koppelt. Integreer API-sleutels : voeg in uw AppMaster project nieuwe REST API- of WSS-eindpunten toe die met uw Space zullen communiceren (met behulp van S3-compatibele API). Voer de toegangssleutel en geheime sleutel in die eerder in het bedrijfsproces van uw app zijn gegenereerd. Vergeet niet om deze sleutels veilig op te bergen. Configureer AppMaster componenten : werk de bestands- en beeldverwerkingscomponenten van uw app in AppMaster bij om uw DigitalOcean Space als opslagbackend te gebruiken. Op deze manier gaan alle nieuwe gegevensuploads rechtstreeks naar uw Space.

Nadat u deze stappen heeft voltooid, slaat uw no-code app de gegevens op in DigitalOcean Spaces, waardoor de prestaties, beschikbaarheid en schaalbaarheid van uw opslagoplossing worden verbeterd.

Schaal uw applicatie met DigitalOcean Load Balancers en Kubernetes

Naarmate uw no-code app groeit, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat deze te allen tijde zowel performant als beschikbaar blijft. DigitalOcean Load Balancers en Kubernetes kunnen u helpen uw app te schalen, in te spelen op de groeiende gebruikersbasis en een hoge beschikbaarheid te behouden.

DigitalOcean-loadbalancers

Load Balancers zijn cruciaal voor het efficiënt verdelen van binnenkomend netwerkverkeer over verschillende backend-servers, waardoor wordt voorkomen dat een enkele server overweldigd raakt. DigitalOcean Load Balancers bieden de volgende voordelen ten opzichte van traditionele load-balancing-methoden:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Automatisch schalen : naarmate het verkeer van uw app fluctueert, kunnen DigitalOcean Load Balancers hun capaciteit automatisch aanpassen, waardoor een naadloze gebruikerservaring zonder handmatige tussenkomst wordt gegarandeerd.

: naarmate het verkeer van uw app fluctueert, kunnen DigitalOcean Load Balancers hun capaciteit automatisch aanpassen, waardoor een naadloze gebruikerservaring zonder handmatige tussenkomst wordt gegarandeerd. SSL-beëindiging : ontlast de overhead van SSL-codering van uw app-servers, waardoor hun prestaties worden verbeterd terwijl een veilige verbinding tussen gebruikers en uw app behouden blijft.

: ontlast de overhead van SSL-codering van uw app-servers, waardoor hun prestaties worden verbeterd terwijl een veilige verbinding tussen gebruikers en uw app behouden blijft. Gezondheidscontroles : Zorg ervoor dat alleen gezonde en responsieve servers het verkeer van uw app verwerken, waardoor een hoog beschikbaarheidsniveau wordt gehandhaafd en de downtime wordt geminimaliseerd.

Stel een DigitalOcean Load Balancer in met uw geïmplementeerde AppMaster applicatie door deze stappen te volgen:

Navigeer naar het gedeelte Load Balancer in uw DigitalOcean-account en maak een nieuwe Load Balancer. Configureer uw Load Balancer met de IP-adressen van de backendservers van uw app of de Kubernetes-service (als u Kubernetes gebruikt), samen met de juiste instellingen voor de statuscontrole. Configureer SSL-beëindiging, geef uw SSL-certificaat op en stel de Load Balancer in om op de door u gewenste poorten te luisteren.

Zodra u deze stappen heeft voltooid, profiteert uw no-code app, gebouwd met AppMaster, van verbeterde beschikbaarheid en verkeersverdeling dankzij DigitalOcean Load Balancers.

Schalen met DigitalOcean Kubernetes

Kubernetes is een krachtig orkestratieplatform voor het implementeren, beheren en schalen van containerapplicaties. DigitalOcean Kubernetes biedt een volledig beheerde Kubernetes-service die containerbeheer en -implementatie vereenvoudigt. Het integreren van uw AppMaster app met DigitalOcean Kubernetes biedt de volgende voordelen:

Geautomatiseerde implementaties en updates : Vereenvoudig het app-implementatieproces en zorg ervoor dat uw app up-to-date blijft met de nieuwste functies en oplossingen.

: Vereenvoudig het app-implementatieproces en zorg ervoor dat uw app up-to-date blijft met de nieuwste functies en oplossingen. Automatisch schalen : Schaal uw applicatie omhoog of omlaag op basis van uw huidige vereisten, waardoor optimaal bronnengebruik en prestaties worden gegarandeerd.

: Schaal uw applicatie omhoog of omlaag op basis van uw huidige vereisten, waardoor optimaal bronnengebruik en prestaties worden gegarandeerd. Hoge beschikbaarheid : implementeer uw app in meerdere beschikbaarheidszones om het risico op downtime te verminderen en een ononderbroken service voor uw gebruikers te garanderen.

Om uw door AppMaster gegenereerde applicatie op DigitalOcean Kubernetes te implementeren:

Zet een Kubernetes-cluster op in DigitalOcean volgens uw gewenste configuratie. Verbind de frontend- en backendcomponenten van uw bestaande AppMaster app met het Kubernetes-cluster. Maak Docker- images van de frontend- en backend-componenten van uw app en upload deze vervolgens naar het containerregister van uw voorkeur. Gebruik Kubernetes-manifesten om de implementatie-instellingen van uw app te definiëren, zoals resourcelimieten en regels voor automatisch schalen. Implementeer uw app op het Kubernetes-cluster. Als DigitalOcean Kubernetes is geïntegreerd, profiteert uw no-code app van automatisch schalen, hoge beschikbaarheid en beter resourcebeheer.

Monitoring en prestatieafstemming met DigitalOcean

Het optimaliseren van de prestaties van uw app no-code is cruciaal voor het garanderen van gebruikerstevredenheid en betrokkenheid. DigitalOcean biedt ingebouwde monitoringtools waarmee u de prestaties van uw app kunt volgen om potentiële knelpunten te identificeren en het gebruik van bronnen te verbeteren.

App-prestatiemonitoring met DigitalOcean Metrics

DigitalOcean Metrics is een geïntegreerde monitoringoplossing die waardevolle inzichten biedt in het bronnengebruik van uw app. Enkele van de belangrijkste statistieken die u kunt monitoren zijn: \

CPU-gebruik : houd het CPU-gebruik van uw app bij om ervoor te zorgen dat deze efficiënt werkt zonder uw servers te overbelasten.

: houd het CPU-gebruik van uw app bij om ervoor te zorgen dat deze efficiënt werkt zonder uw servers te overbelasten. Geheugengebruik : bewaak het geheugengebruik van uw app en spoor geheugenlekken of andere prestatieproblemen op.

: bewaak het geheugengebruik van uw app en spoor geheugenlekken of andere prestatieproblemen op. Netwerken : meet de netwerkdoorvoer van uw app en identificeer potentiële bandbreedteknelpunten.

: meet de netwerkdoorvoer van uw app en identificeer potentiële bandbreedteknelpunten. Schijf-I/O : analyseer de schijfactiviteit van uw app om te bepalen hoe efficiënt gegevens worden gelezen en geschreven.

U heeft toegang tot deze en andere statistieken via het DigitalOcean Dashboard of via de API van DigitalOcean. Maak gebruik van deze informatie om datagestuurde beslissingen te nemen, de toewijzing van middelen te optimaliseren en de prestaties van uw app te verbeteren, allemaal zonder het DigitalOcean-platform te verlaten.

Tips en best practices voor prestatieafstemming

Zodra u inzicht heeft gekregen in de prestaties van uw app, kunt u de volgende optimalisaties en best practices overwegen die zijn afgestemd op DigitalOcean-implementaties:

Databasequery's optimaliseren : analyseer de prestaties van query's, voeg indexen toe en verminder onnodige joins om de belasting van uw database te optimaliseren. Cachegegevens : gebruik cachingtechnologieën zoals Redis of Memcached om veelgebruikte gegevens in de cache op te slaan, waardoor de belasting van uw servers wordt verminderd en de responstijden worden verbeterd. Optimaliseer frontend-middelen : verklein CSS-, JavaScript- en HTML-bestanden en optimaliseer afbeeldingen om de payloadgrootte te verkleinen en de laadtijden van uw app te verbeteren. Gebruik Content Delivery Networks (CDN's) : Integreer CDN's zoals Spaces CDN van DigitalOcean om de levering van statische activa te ontlasten en de levering van inhoud voor gebruikers over de hele wereld te versnellen. Horizontaal schalen : in plaats van uw app verticaal te schalen (meer bronnen toevoegen aan een enkele server), kunt u overwegen horizontaal te schalen door meer servers toe te voegen aan de infrastructuur van uw app. Deze optie is kosteneffectiever en beter geschikt voor grootschalige toepassingen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Door deze tips en best practices voor het afstemmen van prestaties te implementeren, kunt u de prestaties en betrouwbaarheid van uw app no-code op DigitalOcean verbeteren, waardoor u verzekerd bent van een uitstekende gebruikerservaring en een schaalbare applicatiearchitectuur.

Beveiligingsmaatregelen en -praktijken met DigitalOcean

Het garanderen van de veiligheid van uw applicatie no-code is een cruciaal aspect van de ontwikkeling en implementatie, en DigitalOcean biedt een uitgebreid pakket beveiligingsfuncties die u kunnen helpen uw app te beschermen. In dit gedeelte onderzoeken we verschillende beveiligingsmaatregelen en best practices die u kunt overwegen om te implementeren wanneer u DigitalOcean gebruikt om uw AppMaster -app no-code te hosten.

Configureer firewalls en stel beveiligingsgroepen in

DigitalOcean biedt Cloud Firewalls, waarmee u beveiligingsregels kunt maken om inkomend en uitgaand verkeer naar uw bronnen, zoals Droplets en Kubernetes-clusters, te filteren. Deze regels helpen u de toegang tot specifieke IP-adressen, poorten en protocollen te beperken, waardoor een veiligere omgeving voor uw toepassing ontstaat. U kunt ook beveiligingsgroepen instellen om een ​​consistente set firewallregels op meerdere bronnen toe te passen, waardoor het beheer wordt vereenvoudigd en configuratiefouten worden verminderd.

Hoewel DigitalOcean voor zijn eigen infrastructuurupdates zorgt, moet u ervoor zorgen dat uw app-servers no-code up-to-date zijn met de nieuwste patches en beveiligingsoplossingen. Door uw servers regelmatig bij te werken, kunt u voorkomen dat kwetsbaarheden worden misbruikt, waardoor uw app wordt beschermd tegen mogelijke beveiligingsbedreigingen. U kunt automatische updates op uw server instellen om de onderhoudsoverhead te minimaliseren en ervoor te zorgen dat updates tijdig worden toegepast.

Gebruik codering om uw gegevens te beschermen

Het versleutelen van uw gegevens is essentieel voor het beschermen van gevoelige informatie, zowel onderweg als in rust. De Load Balancers van DigitalOcean bieden bijvoorbeeld ingebouwde SSL/TLS-beëindiging, waardoor u de decodering van inkomend verkeer naar de Load Balancer kunt overbrengen. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die van en naar uw applicatie worden verzonden, gecodeerd zijn en dat alleen geautoriseerde klanten met uw service kunnen communiceren.

Bovendien ondersteunt DigitalOcean Spaces versleuteling aan de clientzijde, zodat u uw gegevens kunt versleutelen voordat u deze naar Spaces overbrengt. Dit zorgt ervoor dat alleen u, of geautoriseerde partijen, toegang heeft tot uw gegevens in ongecodeerde vorm.

Schakel monitoring en waarschuwingen in

Met de monitoring- en waarschuwingsfuncties van DigitalOcean kunt u de gezondheid en prestaties van uw app bijhouden. Door belangrijke meetgegevens te monitoren, zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en responstijden, kunt u potentiële beveiligingsbedreigingen detecteren, zoals Denial-of-Service (DoS)-aanvallen of onverwachte plotselinge pieken in het bronnenverbruik. Door waarschuwingen op basis van deze statistieken in te stellen, kunt u snel op incidenten reageren, waardoor de impact op de prestaties en beschikbaarheid van uw app minimaal is.

Volg de best practices voor identiteits- en toegangsbeheer

Het beheren van de toegang tot uw DigitalOcean-bronnen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers acties kunnen uitvoeren op de infrastructuur van uw app. Implementeer sterke authenticatiemethoden, zoals tweefactorauthenticatie (2FA) , en volg het principe van de minste bevoegdheden, waardoor gebruikers alleen de minimaal vereiste machtigingen voor hun rollen krijgen. Dit helpt het risico op ongeautoriseerde toegang te minimaliseren en vermindert de potentiële impact in het geval van een gecompromitteerd account.

Gebruik de VPC van DigitalOcean voor netwerkisolatie

Een Virtual Private Cloud (VPC) is een particuliere netwerkruimte binnen DigitalOcean, die de veiligheid en privacy van uw bronnen verbetert door ze te isoleren van openbare netwerken en de bronnen van andere klanten. Het gebruik van de VPC's van DigitalOcean zorgt ervoor dat de componenten van uw app beperkte blootstelling hebben aan externe bedreigingen en veilig kunnen communiceren binnen het privénetwerk, waardoor het aanvalsoppervlak wordt geminimaliseerd.

Het beveiligen van uw no-code app die wordt gehost op DigitalOcean omvat meerdere aspecten, van het configureren van firewalls en het updaten van servers tot het oefenen van correct identiteits- en toegangsbeheer en het gebruik van VPC's voor netwerkisolatie. Het naleven van deze beveiligingsmaatregelen en best practices kan de beveiligingspositie van uw door AppMaster ontwikkelde no-code applicatie aanzienlijk verbeteren en zorgen voor een veilige omgeving voor het verwerken van gevoelige gegevens.